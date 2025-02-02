Международная коалиция за год помогла вернуть 600 украинских детей, - Лубинец

Международная коалиция, к которой присоединились 41 страна и Совет Европы, помогла за год вернуть в Украину почти 600 детей.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ровно год назад Украина и Канада создали Международную коалицию по возвращению украинских детей. Сегодня к ней уже присоединились 41 страна и Совет Европы, и приглашение остается открытым для всех, кто хочет помочь.

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"С 2014 года, после оккупации Крыма, Россия систематически похищает украинских детей, лишая их национальной идентичности. После полномасштабного вторжения в 2022 году эта политика приобрела массовый характер. Благодаря усилиям Украины и международных партнеров в прошлом году удалось вернуть почти 600 детей, но тысячи остаются далеко от своих домов", - написал он.

Мы призываем:

Россию - немедленно прекратить депортацию и вернуть украинских детей домой!

Другие страны мира - присоединиться к Коалиции и подписать Монреальское обязательство! Поддерживать программы реабилитации и реинтеграции детей, пострадавших от войны, в рамках инициативы Bring Kids Back UA!

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"Защита детей - наша общая обязанность! Благодарны всем странам, которые уже присоединились к коалиции! Вместе мы имеем большую силу, но самое важное: вместе мы возвращаем домой детей, следовательно - осуществляем их мечты!", - отметил Лубинец.