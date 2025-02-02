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Ракетный удар РФ по Полтаве: погибла 9-летняя Софийка и ее родители. ФОТО

Вчерашний удар РФ по Полтаве унес жизни целой семьи. Погибла сотрудница контакт-центра "Новой Почты" Елена Яворская, ее муж Дмитрий и их дочь София, которой было всего 9 лет.

Об этом сообщил в фейсбуке совладелец компании Владимир Поперешнюк, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по образованию Елена была учительницей биологии, впрочем в 2015 году устроилась в "Новую почту". Семья Яворских жила на втором этаже разрушенного дома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Полтаве: количество погибших увеличилось до 14, из них – 2 ребенка. Аварийные работы продолжаются (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

жертви удару по Полтаві
жертви удару по Полтаві

Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. По состоянию на день 2 февраля известно, что в результате вражеского удара погибли 14 человек, из них - 2 ребенка.

Автор: 

дети (6573) обстрел (27807) Тахтаулове (771) Полтавская область (1184) Полтавский район (50)


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Боже,Царство Небесне янгелочку й батькам,прокляття рашистам,горіти вам у пеклі.
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02.02.2025 12:33 Ответить
до 7 коліна щоб русня гнила
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02.02.2025 13:42 Ответить
🙏🏼
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02.02.2025 12:39 Ответить
Шоб з кабаївським виводком було теж саме.
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02.02.2025 12:51 Ответить
Пане преЗеденте, а можна в сторону маскви пару безпілотників запустити, тільки не поякісь там нафтобазі, а по рубльовці? Чи боїтеся що кацапи вдарять по Конча-Заспі?
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02.02.2025 13:55 Ответить
 
 