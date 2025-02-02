Ракетный удар РФ по Полтаве: погибла 9-летняя Софийка и ее родители. ФОТО

Вчерашний удар РФ по Полтаве унес жизни целой семьи. Погибла сотрудница контакт-центра "Новой Почты" Елена Яворская, ее муж Дмитрий и их дочь София, которой было всего 9 лет.

Об этом сообщил в фейсбуке совладелец компании Владимир Поперешнюк, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по образованию Елена была учительницей биологии, впрочем в 2015 году устроилась в "Новую почту". Семья Яворских жила на втором этаже разрушенного дома.

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Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. По состоянию на день 2 февраля известно, что в результате вражеского удара погибли 14 человек, из них - 2 ребенка.