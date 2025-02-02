Удар РФ по Полтаве: количество погибших увеличилось до 14, из них – 2 ребенка. Аварийные работы продолжаются (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В Полтаве продолжаются аварийно-поисковые работы. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Полтава: до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка.

17 - пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека", - говорится в сообщении

Работы продолжаются.

Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад.

Читайте также: Детсад и шесть домов остались без тепла из-за ракетного удара РФ по Полтаве





Обновленная информация по состоянию на 10.30

По данным ОВА, количество погибших возросло до 14 человек, из них 2 ребенка. Один человек скончался в больнице.