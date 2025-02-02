Удар РФ по Полтаве: количество погибших увеличилось до 14, из них – 2 ребенка. Аварийные работы продолжаются (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
В Полтаве продолжаются аварийно-поисковые работы. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Полтава: до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка.
17 - пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека", - говорится в сообщении
Работы продолжаются.
Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.
Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад.
Обновленная информация по состоянию на 10.30
По данным ОВА, количество погибших возросло до 14 человек, из них 2 ребенка. Один человек скончался в больнице.
Топ комментарии
+25 Володимир Омельянов
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+24 Ан Мур
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+9 Чайка Київ
показать весь комментарий02.02.2025 10:52 Ответить Ссылка
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тоді і Україна швидше переможе кацапську орду і Трамп отримає заслУжену "нобелівку миру"..
чи замало ще загинуло?
а, зесрань?
Допоки союзники не перетворили на щебінь Німеччину, ті ніяк не вгамовувалися
Взрыв был настолько мощным, что из нескольких миллионов людей никто не заснял ни видео, ни фото, никаких последствий.
Щирі співчуття полтавчанам!
Раші - здохнути на болотах!