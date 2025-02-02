РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости
8 291 38

Удар РФ по Полтаве: количество погибших увеличилось до 14, из них – 2 ребенка. Аварийные работы продолжаются (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В Полтаве продолжаются аварийно-поисковые работы. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Полтава: до 12 человек увеличилось количество погибших, из них - 2 ребенка.

17 - пострадавших, среди которых 4 детей. Спасены 22 человека", - говорится в сообщении

Работы продолжаются.

Напомним, утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад.

Читайте также: Детсад и шесть домов остались без тепла из-за ракетного удара РФ по Полтаве

Тривають роботи у Полтаві
Тривають роботи у Полтаві

Обновленная информация по состоянию на 10.30

По данным ОВА, количество погибших возросло до 14 человек, из них 2 ребенка. Один человек скончался в больнице.

Автор: 

обстрел (27807) Тахтаулове (771) ракеты (3610) жертвы (2096) Полтавская область (1184) Полтавский район (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Будь ти проклята навіки фашиська росія і наролд цього злочиного терористичного утворення ,ну що Трамп невже будеш подавати руку кривавому злочинцю терористу путіну ,чи тобі байдуже ?
показать весь комментарий
02.02.2025 07:26 Ответить
+24
Суджа, Полтава, Одеса... Пора касапам знову в ООН розказувати про "киевских нацистов"
показать весь комментарий
02.02.2025 07:21 Ответить
+9
показать весь комментарий
02.02.2025 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суджа, Полтава, Одеса... Пора касапам знову в ООН розказувати про "киевских нацистов"
показать весь комментарий
02.02.2025 07:21 Ответить
Це перший обстріл зі страт.авіа при трампі - плювок йому в пику.
показать весь комментарий
02.02.2025 07:32 Ответить
Суми...🥺😢 Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏 Пораненим бистрiше вилiкуватись!
показать весь комментарий
02.02.2025 08:25 Ответить
Будь ти проклята навіки фашиська росія і наролд цього злочиного терористичного утворення ,ну що Трамп невже будеш подавати руку кривавому злочинцю терористу путіну ,чи тобі байдуже ?
показать весь комментарий
02.02.2025 07:26 Ответить
а як інакше йому порешать на мир? Тільки договорняком по-чемберленськи.
показать весь комментарий
02.02.2025 07:30 Ответить
..інакше - це надати ЗСУ пару сотень "томагавків і зобов"язАти їх застосувати за призначенням, по віськовим об"єктам на Московії..
тоді і Україна швидше переможе кацапську орду і Трамп отримає заслУжену "нобелівку миру"..
показать весь комментарий
02.02.2025 11:34 Ответить
Йому байдуже. Це людина без емпатії і без моральних принципів, яка любить лише гроші, владу, і самиць.
показать весь комментарий
02.02.2025 13:32 Ответить
Якби ЗСУ змусили нато ввести війська за допомогою аес - цього б не сталося.
показать весь комментарий
02.02.2025 07:30 Ответить
то коли мокву бомбитимо ?

чи замало ще загинуло?
а, зесрань?
показать весь комментарий
02.02.2025 07:38 Ответить
Асфальт роблять з гудрону,відсіву,а не з амоналу,пороху.
показать весь комментарий
02.02.2025 07:58 Ответить
пиши це зесрані а не мені
показать весь комментарий
02.02.2025 08:03 Ответить
Сум за загиблими, співчуття рідним, злість та ненависть до кацапів усіх поколінь українців.
показать весь комментарий
02.02.2025 08:44 Ответить
_уй там, оно так не работало никогда. все прощали поколения ранее. рашистов необх ********* тут и сейчас. а если и распространяется, так только на тех у кого родню убили
показать весь комментарий
02.02.2025 20:58 Ответить
А ще неначасі дамбіть мацкву?
Допоки союзники не перетворили на щебінь Німеччину, ті ніяк не вгамовувалися
показать весь комментарий
02.02.2025 08:53 Ответить
Эти и многие другие невинные жертвы рашистского террора на совести не только путлера и его шайки, за них должны отвечать и те, кто помогает путлеру, это беларусь, китай, иран, северная корея, венгрия, словакия и многие другие шавки и холуи, которые за ведро рашистской нефти продали свою совесть и честь.
показать весь комментарий
02.02.2025 09:28 Ответить
Пистешь. В Полтаве никогда складов с ракетами не было
показать весь комментарий
02.02.2025 10:54 Ответить
Віктор, у нульових на СІС були Х-22 для Ту-22М3, але їх знищили пі егідою "Рейтеон" США..
показать весь комментарий
02.02.2025 13:31 Ответить
Никто не будет использовать аэродромы которые кацапы знают на изусть
показать весь комментарий
02.02.2025 15:11 Ответить
Полтава мала найбільший в СССССССР аеродром стратегічної авіації. З нуклеарним арсеналом, звісно. Ще з тих часів почалося, як американці- британці бомбили Німеччину, то сідали вони в Полтаві. П.С. А не час Дєйнєґє перетворитись на Дейнеку?
показать весь комментарий
02.02.2025 15:00 Ответить
Это не значит что Украина в 2025 году использует эти аэродромы. Это насколько нужно быть тупым, чтобы верить в то что Украина будет использовать аэродромы о которых абсолютно все известно кацапам?
показать весь комментарий
02.02.2025 15:09 Ответить
Да-да, особено выгодно в бункерах хранить дорогостоящие системы ПВО и не где-нибудь на Западной Украине, а именно в Полтаве. А еще там хранились под землей 100 недавно привезенных ф-16!!!
Взрыв был настолько мощным, что из нескольких миллионов людей никто не заснял ни видео, ни фото, никаких последствий.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:55 Ответить
В Украине почти каждый день землетрясения. Погугли.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:59 Ответить
Груда каміння. Як в такому вижити
показать весь комментарий
02.02.2025 10:48 Ответить
Донатим на дроны чтобы наши птички смогли доплюсовать до общей статистики несколько тысяч ублюдков. Чтобы бункерному ничтожеству каждый такой террор обходился в сотни раз дороже.
показать весь комментарий
02.02.2025 10:52 Ответить
Куди донатити на удари по моцкві?
показать весь комментарий
02.02.2025 11:10 Ответить
показать весь комментарий
02.02.2025 10:52 Ответить
Жах...
показать весь комментарий
02.02.2025 11:04 Ответить
Читаючи коментарі з прокльонами стає ще гірше на душі - які ж ми все-таки безпомічні. Нічого крім цього не можемо. Потрібно завершувати війну, хоч якось. Далі для нас буде тільки гірше - це факт
показать весь комментарий
02.02.2025 11:15 Ответить
Треба змусити нату ввести війська а самим готувати похід на моцкву з 4х сторін.
показать весь комментарий
02.02.2025 11:52 Ответить
І після цього,хтось хоче мене переконати ,що все забудется та жувачка і балалайка далі спільні будуть?(Що в Україні прийдуть до влади ,або будуть існувати якісь проросійські сили чи партії?(((Не вірю.
показать весь комментарий
02.02.2025 11:31 Ответить
В Європі Полтавську обл. вважають безпечною...
Щирі співчуття полтавчанам!
Раші - здохнути на болотах!
показать весь комментарий
02.02.2025 12:06 Ответить
 
 