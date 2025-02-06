За сутки на фронте 90 боестолкновений. Враг атаковал на 9 направлениях, - Генштаб. КАРТА

За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений. Вражеские атаки произошли на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 134 КАБ. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 107 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2293 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Галагановка, Ступочки, Клебан-Бык, Екатериновка, Дружба, Улаклы, Покровск, Сергеевка, Новопавловка, Андреевка, Комар, Разлив, Бурлацкое, Багатир, Новополь, Гуляйполе, Егоровка, Белогорье.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязей и Торского.

На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Спорного, Северска и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Променя, Песчаного, Дачного и Улаклов.

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Ситуация на юге и севере

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили три атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили девять атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 54 авиационных удара, с применением 78 управляемых бомб, а также осуществил 415 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 14 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 16 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 133 автомобиля и 2 единицы специальной техники оккупантов.

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