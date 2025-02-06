За сутки на фронте 90 боестолкновений. Враг атаковал на 9 направлениях, - Генштаб. КАРТА
За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений. Вражеские атаки произошли на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Гуляйпольском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 134 КАБ. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 107 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2293 дроны-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Галагановка, Ступочки, Клебан-Бык, Екатериновка, Дружба, Улаклы, Покровск, Сергеевка, Новопавловка, Андреевка, Комар, Разлив, Бурлацкое, Багатир, Новополь, Гуляйполе, Егоровка, Белогорье.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Волчанска и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязей и Торского.
На Северском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районах Спорного, Северска и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 24 штурмовые и наступательные действия агрессора в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Променя, Песчаного, Дачного и Улаклов.
Ситуация на юге и севере
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили три атаки позиций наших войск вблизи Константинополя.
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили две атаки в направлении Новополя.
На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили девять атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 54 авиационных удара, с применением 78 управляемых бомб, а также осуществил 415 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 14 - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 16 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 133 автомобиля и 2 единицы специальной техники оккупантов.
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На Великоновосілківському напрямку точаться позиційні бої в районі н.п. Рівнопіль, Новий Комар та Роздольне. Ситуація без змін.
На Костянтинопольському напрямку у південній частині н.п. Дачне російські війська просунулись на глибину до 250 метрів. Бої продовжуються.
На Покровському напрямку противник просунувся до н.п. Андріївка на глибину до 1.3 км. і продовжує штурмові дії в районі н.п. Срібне, Надіївка, Удачне, Котлине, Лисівка, Єлизаветівка та Водяне Друге.
В Торецьку та Часовому Яру зберігається висока інтенсивність бойових дій. Ситуація без суттєвих змін.
На Куп'янському напрямку точаться бої різного ступеня інтенсивності в районі н.п. Новомлинськ, Дворічна, Західне та Загризове. Ситуація без суттєвих змін.
В Курській області ситуація без змін."
@ Як видно із фронтових зведень за ці дні першого тижня лютого, по всьому фронту спостерігається зниження кількості атак російських військ та значне зниження підтримки бронетехнікою під час цих атак.
Противник розпочав накопичення ресурсів та особового складу для весняної кампанії, входження у яку вони планують у другій половині лютого.
Основний акцент російських штурмових груп буде зроблено на підтримку БПЛА на оптоволокні. Також, за попередньою інформацією, противник планує задіяти північнокорейські САУ, ймовірно, у Курській області.
https://nv.ua/ukr/opinion/ukrajinci-poslablyuyut-rosiyan-na-fronti-viyskova-strategiya-putina-provalilasya-50487604.html