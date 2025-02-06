За полгода армия РФ в Курской области потеряла около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми, - Генштаб
Уже полгода продолжается операция Сил обороны в Курской области, с 6 августа 2024 года. Ее цель - не допустить нового наступления врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска продолжают удерживать сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ", - отметили в Генштабе.
И добавили, что операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.
Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта.
"За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми", - отметили в Генштабе.
Потери вражеской техники по состоянию на 5 февраля 2025 года:
- 131 танк;
- 689 боевых бронированных машин;
- 386 артиллерийских систем;
- 12 единиц РСЗО;
- 12 средств ПВО;
- 1 самолет;
- 3 вертолета;
- 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня;
- 1164 единицы автомобильной техники;
- 34 единицы специальной техники.
Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.
"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", - добавили в Генштабе.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области станет важной частью переговорного процесса с РФ.
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https://nv.ua/ukr/opinion/ukrajinci-poslablyuyut-rosiyan-na-fronti-viyskova-strategiya-putina-provalilasya-50487604.html
Але ж люди дивляться інтернет,в т.ч тг проукр.блогерів,де імена,фото,відео втрат на курвщині.
Ось,скоро назвуть цифру мільйон,а що воно дає,там ресурс без дна.
"
Різниця між українськими ЗМІ та кацапськими військовими експертами.
Українські ЗМІ:
До Збройних Сил України було відправлено партію віслюків.
ГАНЬБА, ПІЗДА, НА ВИЛА, ЗРАДА, ЩО ЗА *****? ВИ КОНЧЕНІ? ПІДАРАСИ!
Кацапські ЗМІ:
Мудрое руководство услышало просьбы бойцов и отправили безшумный транспорт в виде Ишака, слава министрам обороны за такой гениальный ход, теперь победа стала ещё ближе !
русский дух не победить! Мы самые умные и гениальные! Америка, сасать! Хахлы, сасай кудасай! "))))
Потери ваші ще будуть.
Втечете ПІСЛЯ,разом з ним.
Ось вона: "За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб".
Спробуй відповісти чесно на таке питання: що сталося б з фронтом на Донбасі, якби засрашка змогла туди кинути додаткові 100'000 особового складу, який "товчеться" зараз навколо "курського плацдарму"?
За 6 місяців курської,скільки втратили територій на Донбасі, через те,що перегнали найкращі війська з Донбасу на прикордоння курщини?
Та і на курщині без втрат,чи як?
Ти реально кінчене.
Військові не самі зайшли на "курськ", їх послав зермак,щоб оголити донецький напрямок.
Яке ж ти кінчене...
Зебот,поцікався,які агентурні клички у зе і ерм,а також,який результат на війні,після переведення добірних військ з Донбасу на курські болота?
Чи ви там оп-ешні боти думаєте,що ніхто на тому не розуміється?
Розуміються: та хтось мовчить,а доводить до вашого відома,що зевлада наробила.
Давай, пиши ще, пались ще більше.
І твоя роль,не по темі писати,а зганяти з теми тих,хто вказує на згубність кур.операції,тобто,обілити зермака за його роль в ослабленні оборони Донбасу.Думаю,до тебе дійшло,що всі розуміються,чим ти зайнятий.