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За полгода армия РФ в Курской области потеряла около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми, - Генштаб

Боевые действия на Курщине

Уже полгода продолжается операция Сил обороны в Курской области, с 6 августа 2024 года. Ее цель - не допустить нового наступления врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска продолжают удерживать сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ", - отметили в Генштабе.

И добавили, что операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта.

"За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми", - отметили в Генштабе.

Потери вражеской техники по состоянию на 5 февраля 2025 года:

  • 131 танк;
  • 689 боевых бронированных машин;
  • 386 артиллерийских систем;
  • 12 единиц РСЗО;
  • 12 средств ПВО;
  • 1 самолет;
  • 3 вертолета;
  • 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня;
  • 1164 единицы автомобильной техники;
  • 34 единицы специальной техники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", - добавили в Генштабе.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области станет важной частью переговорного процесса с РФ.

Читайте также: Когда дойдет до мирных переговоров, увидим, какие условия будут у "русских" к Украине относительно Курщины, - Зеленский

Автор: 

Генштаб ВС (6489) боевые действия (4332) Курск (1150)


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Топ комментарии
+3
та не було там людей. одні орки.
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06.02.2025 09:12 Ответить
+3
ППЖ (походно-полєвая жєна).
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06.02.2025 09:49 Ответить
+2
Згідно соцопитувань 37% кацапів вважають Курську операцію головною подією 2024 року.
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06.02.2025 09:12 Ответить
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Згідно соцопитувань 37% кацапів вважають Курську операцію головною подією 2024 року.
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06.02.2025 09:12 Ответить
та не було там людей. одні орки.
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06.02.2025 09:12 Ответить
Поки Москва не продемонструє здатність вести правильний контрнаступ, що об'єднує різні види вогневої потужності в потрібному масштабі, я не думаю, що українські війська залишать «Вільний Курськ». У стратегічному сенсі вся ця кампанія залишається сповільненою «Битвою при Седані», демонстрацією непрощенної слабкості, яка щодня підриває довіру до Путіна. Саме тому він більше не говорить про це.
https://nv.ua/ukr/opinion/ukrajinci-poslablyuyut-rosiyan-na-fronti-viyskova-strategiya-putina-provalilasya-50487604.html
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06.02.2025 09:28 Ответить
Віслюки ,до якої категорії техніки відносяться ?
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06.02.2025 09:38 Ответить
ППЖ (походно-полєвая жєна).
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06.02.2025 09:49 Ответить
як до якої? до гужової!
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06.02.2025 09:53 Ответить
Легко рахувати чужі.
Але ж люди дивляться інтернет,в т.ч тг проукр.блогерів,де імена,фото,відео втрат на курвщині.
Ось,скоро назвуть цифру мільйон,а що воно дає,там ресурс без дна.
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06.02.2025 10:26 Ответить
И этот текст не только к СМИ относиться, а и к обычной биомассе,плачьте дальше изза одной коробочки,а лучше станьте раком чтобы вас отчпехали ведь мы тоже несем потери ,лучше перестать стрелять а то могут сжечьпару коробочек и личного состава,лучше по зрадойобской логике перед мучительной смертью от кацапа еще быть минимум 3 раза отчпеканым в сраку,.))))ублюдочная психология лузеров.
"

Різниця між українськими ЗМІ та кацапськими військовими експертами.

Українські ЗМІ:
До Збройних Сил України було відправлено партію віслюків.
ГАНЬБА, ПІЗДА, НА ВИЛА, ЗРАДА, ЩО ЗА *****? ВИ КОНЧЕНІ? ПІДАРАСИ!

Кацапські ЗМІ:
Мудрое руководство услышало просьбы бойцов и отправили безшумный транспорт в виде Ишака, слава министрам обороны за такой гениальный ход, теперь победа стала ещё ближе !
русский дух не победить! Мы самые умные и гениальные! Америка, сасать! Хахлы, сасай кудасай! "))))
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06.02.2025 10:48 Ответить
Потери у вас,зеботи?
Потери ваші ще будуть.
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06.02.2025 11:31 Ответить
О, фсб-шних наративів підвезли. Дава, дава, пались, вишкребок.
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06.02.2025 11:18 Ответить
Одразу після смерті останнього окупанта озвучимо. А до тих пір - завались з своїма фсб-шними хотєлками.
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06.02.2025 11:19 Ответить
Хто це ви,ермаківські лузери?
Втечете ПІСЛЯ,разом з ним.
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06.02.2025 11:26 Ответить
Та додали, що операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Значні ресурси ЗСУ перекинуті в Курську область ,дозволила рашистам ,за пів, року окупувати значно більше українськох території.
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06.02.2025 10:46 Ответить
Тільки повний дебіл повторюватиме за засрашинською пропагандою те, що ти висрав тут. Правда в тому, що скільки б військи ГШ ЗСУ не кидало в котел на донбасі - для впевненого утримання буде мало. Навпаки - концентрація військ призведе тільки до кратного збільшення втрат. Але ти, який кукушкою повторює засрашинські наративи, звісно, зараз ще якусь херню висреш у відповідь на мій пост. Дава, дава, пались дали.
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06.02.2025 11:21 Ответить
Правда в тому, що скільки б військи ГШ ЗСУ не кидало в котел на донбасі - для впевненого утримання буде мало. Навпаки - концентрація військ призведе тільки до кратного збільшення втрат. Постав не "на донбасі" - , а в Курську обл.Ти теж будеш правий
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06.02.2025 11:43 Ответить
Можливо. Саме тому там немає в ЗСУ суцільної лінії окопів. Бо це беззмістовно в такого роду операціях. Операція в курській області - явно не задля утримання там постійно територій. А для інших цілей. Одну з яких тобі явно озвучили. Але з-за того, що ти фсб-шний вишкребок, ти її явно і спеціально ігноруєш.

Ось вона: "За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб".

Спробуй відповісти чесно на таке питання: що сталося б з фронтом на Донбасі, якби засрашка змогла туди кинути додаткові 100'000 особового складу, який "товчеться" зараз навколо "курського плацдарму"?
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06.02.2025 14:19 Ответить
Що воно дає,зебот?
За 6 місяців курської,скільки втратили територій на Донбасі, через те,що перегнали найкращі війська з Донбасу на прикордоння курщини?
Та і на курщині без втрат,чи як?
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06.02.2025 14:37 Ответить
Цікаво, до тебе знов приїджала делегація з ГШ ЗСУ, з доповіддю, куди перегнали найкращих, де і чому втрачали території тощо?

Ти реально кінчене.
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06.02.2025 14:56 Ответить
слухай хамовитий вишкребок-Ось вона: "За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб"..До Тебе особисто приїзджали з генштабу і сказали цю цифіру про кількість рашистів , але забули Тобі фсбешному вишкребку сказати , скільки ж Україна втратила за цей час на цьому напрямку захисників України ???.І ще,як курська операція((( Спробуй відповісти чесно на таке питання: що сталося б з фронтом на Донбасі, якби засрашка змогла туди кинути додаткові 100'000 особового складу, який "товчеться" зараз навколо "курського плацдарму"?)))) призупинила , темпи рашистської окупації українського Донбассу ???,не ігноруй хамством ,спеціально і не переводи стрілки...Те що сталося на фронті можливо не сталося,а склалося .Само по собі ,нічого не стається.
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06.02.2025 16:27 Ответить
Як можно порахувати втрати ворога при нашому відступі, дрони може це будуть робити замість бойової роботи. А цифри можно які кому треба.
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06.02.2025 17:21 Ответить
Якщо б ти не здриснув в Польшу, то Україна не втратила б стільки територій, очевидно. А якщо точніше: не твоя собача справа патякати про те, де воювати ЗСУ. Тільки вишкребки з совком головного мозку вважають, що краще за ГШ ЗСУ знають, де і як воювати ЗСУ.
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06.02.2025 11:23 Ответить
В загальному,по якому праву зебіли виступають від імені армії?
Військові не самі зайшли на "курськ", їх послав зермак,щоб оголити донецький напрямок.
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06.02.2025 12:04 Ответить
Я так розумію, що Сирський, дерьмак, хєрограй і татаров особисто, цілою делегацією, приїхали до тебе в польшу і доповіли, хто, нащо, коли і як вирішив використовувати ЗСУ, а також, що оголяти?

Яке ж ти кінчене...
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06.02.2025 14:01 Ответить
Отак ти й розумієш,як пишеш.
Зебот,поцікався,які агентурні клички у зе і ерм,а також,який результат на війні,після переведення добірних військ з Донбасу на курські болота?
Чи ви там оп-ешні боти думаєте,що ніхто на тому не розуміється?
Розуміються: та хтось мовчить,а доводить до вашого відома,що зевлада наробила.
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06.02.2025 14:27 Ответить
Бач, як ти, фсб-шний вишкребок, на будь-які питання одразу зіскакуєш з теми і починаєш мені торочити про якусь херню з фсб-шної тєлєгі, де вона розганяється такими вишкребками, як ти.

Давай, пиши ще, пались ще більше.
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06.02.2025 14:58 Ответить
Зебот,ти взагалі не по темі:прочитай статтю і себе:про що пишеш ти.
І твоя роль,не по темі писати,а зганяти з теми тих,хто вказує на згубність кур.операції,тобто,обілити зермака за його роль в ослабленні оборони Донбасу.Думаю,до тебе дійшло,що всі розуміються,чим ти зайнятий.
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06.02.2025 15:29 Ответить
Пішли ермаківські підстилки: таких зразу видно по тексту...
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06.02.2025 11:33 Ответить
 
 