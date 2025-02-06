За полгода армия РФ в Курской области потеряла около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми, - Генштаб

Уже полгода продолжается операция Сил обороны в Курской области, с 6 августа 2024 года. Ее цель - не допустить нового наступления врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Наши войска продолжают удерживать сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ", - отметили в Генштабе.

И добавили, что операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

Также Россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта.

"За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми", - отметили в Генштабе.

Потери вражеской техники по состоянию на 5 февраля 2025 года:

131 танк;

689 боевых бронированных машин;

386 артиллерийских систем;

12 единиц РСЗО;

12 средств ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня;

1164 единицы автомобильной техники;

34 единицы специальной техники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

"Курская наступательная операция остается примером внезапных асимметричных и успешных действий Сил обороны Украины, которые позволяют нанести значительные потери превосходящему противнику и перехватить инициативу на поле боя", - добавили в Генштабе.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области станет важной частью переговорного процесса с РФ.

Читайте также: Когда дойдет до мирных переговоров, увидим, какие условия будут у "русских" к Украине относительно Курщины, - Зеленский