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Новости Война
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Порошенко в Hudson Institute: Украине нужен мир через силу

Порошенко выступил в Hudson Institute и призвал к миру через силу

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко считает, что только мир через силу даст устойчивую ситуацию безопасности в Европе и мире.

Об этом он заявил во время выступления в ведущем аналитическом центре Республиканской партии Hudson Institute в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

"Для этих переговоров Украина должна быть сильной. Это был бы мир через силу. Потому что мир через слабость - как называется? Капитуляция. Это было бы не только поражение Украины, не только поражение украинского народа, это было бы поражение Соединенных Штатов", - подчеркнул пятый президент.

Обращаясь к американским партнерам Порошенко заявил, что надо перестать терять людей, территории и время, поэтому надо действовать решительно.

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"Пункт номер один - санкции. Санкции как урезание возможности Путина финансировать войну. Единственная цель санкций - это уменьшение выручки от российского экспорта. Снижение российского экспорта от 600 миллиардов до 200 миллиардов. Это посадит Путина за стол переговоров.

Когда мы остановим транзит российской нефти, когда мы остановим теневой флот, когда мы перестанем пропускать российский уголь, российский лес, когда мы прекратим покупать российские элементы ядерной энергетики, это будет экономическая катастрофа в России. Это будет падение ВВП. Это однозначно будет дополнительная девальвация российского рубля. Это было бы снижение социальных стандартов. Но главное, это было бы отсутствие возможности России финансировать войну", - считает он.

Вторым пунктом, по словам Порошенко, является оружие, в частности ПВО и ракеты большой дальности.

"Пункт номер три: перевести экономику на военные рельсы. Как так может быть, что Северная Корея и Россия производят больше артиллерийских снарядов, чем весь Свободный мир вместе взятый? Как это может быть, что мы, украинцы, получаем с начала войны шесть миллионов единиц артиллерии, а Россия - девять миллионов? Потому что они переводят экономику на военные рельсы. А мы - нет", - отметил лидер "ЕС".

Также Порошенко призвал западных партнеров инвестировать в оборонную промышленность Украины.

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"Нам нужно разработать новые типы оружия. Когда я говорю, что это другая война, это означает, что мы можем уничтожить российский танк за 4 миллиона долларов украинскими дронами FPV за 300 долларов. Раньше такого не было. Это не только инвестиции в безопасность, поскольку это стало дешевле, быстрее и эффективнее. Это также обмен технологиями, поскольку все технологии, которых мы достигли и которые создали, имели бы немедленный доступ для вооруженных сил армии, которая их финансировала. Мне очень нравится такой способ сотрудничества", - пояснил он.

По словам пятого президента, единственной эффективной гарантией безопасности является членство Украины в НАТО.

"Невозможна стабильная ситуация с безопасностью на континенте без членства Украины в НАТО. Для тех, кто считает деньги налогоплательщиков, это самый дешевый вариант. После того, как Путин разрушил всю послевоенную систему безопасности, основанную на Совете безопасности ООН, это единственный надежный вариант. Пожалуйста, не позволяйте Путину вас шантажировать. Это единственный инструмент, как мы можем остановить Путина, Иран, Северную Корею и эту "ось дьявола", - подытожил он.

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Автор: 

война (1407) Порошенко Петр (19618) США (27166) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+24
Як же я люблю ваші БЕЗСИЛЬНІ верески на нашого Гетьмана )))).
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06.02.2025 10:06 Ответить
+24
Це слова державного діяча.
Помятаю шо Зеленський хотів для України мир через сраку (жопу) в яку він і заглядав ***** і навіть бачив там, десь у глибині, отой мир.
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06.02.2025 10:07 Ответить
+23
При слові Порох включилась зелена каналізація і полилось лайно по трубах. Вже шостий рік маєте про все запитувати у ненаглядного бубічкі, чи він так, для сталевояйцевого іміджу..?
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06.02.2025 10:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І що тобі не подобалося за попередників??? Широкомасштабну війну зупинили, "новососію" ***** обнулили, Маріуполь звільнили, Чонгар замінували, бригаду НГУ в Гостомелі для захисту стратегічного аеродрому створили, незважаючи на війну яка тоді вже йщла, дали людям безвіз, заборонили перевірки малого та середнього бізнесу в 2014-2019, економіка зростала без багатомільярдних вливань Заходу і оборонка працювала 324/7. Все це обнулив, спаплюжив та обгадив ваш нікчемний квартальний скоморох і зараз країна стоїть на порозі катастрофи, за якою може бути втрата державності. А вам, зеленим недоумкам все ще Порох в лапті сцить...
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06.02.2025 10:33 Ответить
Як же я люблю ваші БЕЗСИЛЬНІ верески на нашого Гетьмана )))).
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06.02.2025 10:06 Ответить
свіжовилупка user fhhjg #601477 вже забанили. Щоправда, нижче появився інший вилупок еркі чсс #601480
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06.02.2025 10:24 Ответить
Уе один і той мамий вилупок який аилуплюєтся з дупи вилупків яки мешкают у жОПі.
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06.02.2025 10:59 Ответить
Так, про це навіт Трамп сказав.
І підкресліа шо це не зеленський.
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06.02.2025 10:13 Ответить
Війну виігрує народ. Но на чолі державного діяча а не блазня-крадія. Порошенко як раз той самий державний діяч.
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06.02.2025 10:09 Ответить
Це слова державного діяча.
Помятаю шо Зеленський хотів для України мир через сраку (жопу) в яку він і заглядав ***** і навіть бачив там, десь у глибині, отой мир.
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06.02.2025 10:07 Ответить
Може прислухаються -- але зараз німці кажуть шо 5% ВВП на віисько вони не потягнуть
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06.02.2025 10:07 Ответить
При слові Порох включилась зелена каналізація і полилось лайно по трубах. Вже шостий рік маєте про все запитувати у ненаглядного бубічкі, чи він так, для сталевояйцевого іміджу..?
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06.02.2025 10:09 Ответить
цікава відуха за ссиллю https://uk.tgstat.com/channel/KPS1bN3PWXFjYmUy/101111

Це саме після неї каналізація запрацювала з новою силою.
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06.02.2025 10:30 Ответить
Обмовка за Фройдом...
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06.02.2025 10:31 Ответить
та ні, не обмовка. Став же Трамп вдруге президентом... Вони й припускають, що і Порох вдруге буде.
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06.02.2025 10:49 Ответить
правильно делает Порошенко - работает среди республиканцев, несет так сказать в массы
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06.02.2025 10:24 Ответить
"Для цих переговорів Україна повинна бути сильною. ..... Це посадить Путіна за стіл переговорів."

А навіщо садити пуйла за стіл переговорів, якщо Україна стане сильною? Тоді треба його просто розгромити, та і все. Гітлера ж ніхто не садив за стіл переговорів. Чи я чогось не розумію?
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06.02.2025 10:26 Ответить
"сильний" - поняття відносне. Як в штангістів, борців, боксерів, тощо - в кожній ваговій категорії є слабкі та сильні.
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06.02.2025 10:33 Ответить
А як можна стати сильнішим за ворога, який має набагато потужніший ВПК і союзників?
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06.02.2025 10:42 Ответить
Україна сильніша за росію, бо росія це російськомовна вигрібна яма, а Україна - це нація. Російської нації не існує.
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06.02.2025 11:23 Ответить
Не існує. Але хтось же кожен день відбирає в сильної української нації нові населені пункти...
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06.02.2025 12:06 Ответить
Який в тебе "витончений" сарказм...
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06.02.2025 12:29 Ответить
Це констатація факту.
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06.02.2025 12:30 Ответить
«Россия - сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди в Украине хотят мира, хорошей жизни, они не хотят войны. Вы [Америка] вынуждаете нас к войне и даже не даете денег для этого», - цитирует NYT украинского миллиардера.
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06.02.2025 12:34 Ответить
Гітлера розгромили бо в нього не було ЯЗ. В рашки вона є. Тому ніхто не буде її завойовувати. До того ж в України нема стільки сил, щоб захоплювати рашку, а іншим те нінафіг не впало.
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06.02.2025 10:33 Ответить
Не розгромивши ворога на полі бою не можливо примусити його піти на переговори на наших умовах. Ніяк.
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06.02.2025 10:39 Ответить
Гітлера не просто розгромили. Німеччина була повністю захоплена. З рашкою такого ніхто робити не буде.
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06.02.2025 11:11 Ответить
В такому разі ні про який "мир через силу" навіть, говорити нема чого.
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06.02.2025 12:04 Ответить
Нє, не так. Хоча рашку ніхто завойовувати не збирається, але можлива ситуація, коли Україну озброять, вона нанесе поразку військам кацапів і викине їх зі своєї території. І якщо потім українці знову все не просруть і буде очевидно, що навіть після відновлення ніяких шансів захопити Україну нема (приклад членство в НАТО і велика армія), то це і буде "мир через силу".
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06.02.2025 13:29 Ответить
Це абсолютно фантастичний сценарій. Як ти, наприклад, уявляєш визволення, хоча б, одного Донецька? Скільки десятків тисяч українців при цьому поляже? Готовий ти особисто там загинути? Чи згоден, щоб там загинули твої рідні та близькі? Про Крим я взагалі мовчу. параша зробить все можливе і неможливе, щоб цього не допустити, аж до застосування яз.
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06.02.2025 13:35 Ответить
Як визволили Херсон? От так само.
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06.02.2025 13:40 Ответить
Там був договорняк. кацапи спокійно і безперешкодно вийшли, забравши з собою все до останнього патрона. Ніхто їх звідти не вибивав. Як і з Сумської та Чернігівської областей. Але договорняків більше не буде. За кожне село доведеться битись, кладучи при цьому десятки тисяч українців. Контрнаступ 23-го тобі в приклад.
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06.02.2025 14:02 Ответить
))
Ну то буде ще один договорняк і кацапи (ті шо залишаться в живих) спакуються та підуть.
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06.02.2025 14:06 Ответить
Вже не буде. Повторюю: контрнаступ тобі в приклад.
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06.02.2025 14:10 Ответить
Не буде договорняка, то буде "жест доброй волі"
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06.02.2025 14:18 Ответить
Не буде вже ні того, ні того. Вимикай тєлємарахвон і повертайся в реальність.
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06.02.2025 14:40 Ответить
В кожного своя реальність. Хтось в телемарафоні, а хтось на раша тудей...
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06.02.2025 14:42 Ответить
Хотілось би дізнатись у свідків покращення від зЄ, хоч один приклад, де дилетант хоч частково зміг зробити те, що робить професіонал. У будь якій сфері, науці, медицині, не кажучи вже про політику
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06.02.2025 10:28 Ответить
матінка божа.....
що ж це коїться?
всі команди найвеличнішого зе!лідора пишуть кластерні пакетні плани.
всі команди найтемнішого єрмачини, щосекунди малюють графіки потужних раундів перемовин.
а тут, якийсь порох, взяв і приїхав до сша? до республіканців? пропонує бачення отієї агресивної меншості партії війни?
термінове засідання рнбо! термінове прийняття ще жорстокіших санкцій!
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06.02.2025 10:30 Ответить
Порошенко мене розчаровує, хоча Я його поважаю як розумну людину і політика. Давайте будемо реалістами: в Україні не має можливості нав'язати мир росії "через силу" . Адже для цього потрібні сотні тисяч мотивованих, свіжих, підготовлених піхотинців, літаків, збройних заводів, які б працювали у 4 зміни. Як Порох пропонує нав'язати росії мир чере силу на практиці???? Мобілізувати ТЦКашників чи "тилових щурів"? Так вони невмотивовані, трусливі і багато не навоюють. Призивати з 18-років молоде покоління, студентів, школярів старших класів тощо? І головне, як він хоче змотивувати мільйони людей, яким вже настільки все осточортіло, що вони мріють про одне - щоб цей кривавий жах скоріше закінчився.........
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06.02.2025 10:31 Ответить
невже ОП випустило Пороха в Вашингтон??? не вірю
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06.02.2025 10:32 Ответить
Опять про то, как и что, другие должны сделать для Украины. Почему Украина нехрена не делает? Почему вся экономика не работает на армию. Хватит уже рассчитывать на чужих дядь. Потом ещё и обвинять их(маловато будет), и поучать тоже хватает "скромности". Нужно говорит, нам вставать на военные рельсы. Кому это "нам"? Если сама воюющая Украина так и не удосужилась встать на военные рельсы за 11лет войны. Говорит: "Как это может быть, что мы, украинцы, получаем с начала войны шесть миллионов единиц артиллерии, а Россия - девять миллионов?" Так Россия их и производит сама 8 из 9 тех млн. единиц. А этот 1млн, который извне, покупает или обменивает, а не получает нахаляву. Сколько можно болтать и выпрашивать по миру, но упорно нихрена не делать по серьёзному? Самим не надоело уже позориться?
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06.02.2025 10:52 Ответить
Де наша ЯЗ????? третя по кількості у світі!!!!! хто забрав?? та хто гарантував?? німець блэть хФама,(
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06.02.2025 11:04 Ответить
То Я.О.(которое тоже досталось нахаляву от совка, к слову) было просрано украинскими президентами, которых выбрали украинские граждане. За то, что в случае чего(нападения на Украину например), "партнёры" должны иметь намерение собраться и проконсультироваться.
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06.02.2025 11:11 Ответить
В першу чергу, то була вимога Заходу! . Чи ти думаєш, що вони дарма отой папірець , що ним сраку можна тепер витерти у Будапешті нам ткнули??? не палися кацап!,)
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06.02.2025 11:19 Ответить
Была вимога. Понятное дело. Потому что понимали "не Сеньке шапка". Сейчас была поставка ЯО в РБ. Представь ситуацию, что РФ таки разваливается и ЯО остаётся у белорусов. Будут требования забрать и ликвидировать это оружие от Запада? Конечно, будут. Но отдадут ли белорусы? Вопрос. Но скорей всего, да. Но если будет у власти в РБ человек, который жестко отстаивает свои национальные интересы, то пошлёт он всех куда подальше. И с ним будут считаться.
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06.02.2025 11:29 Ответить
І отримають такі санкції, що вибір у білорусів залишиться невеликий: або віддати ЯЗ, або рівень життя, як в Північній Кореї.
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06.02.2025 12:01 Ответить
Возможно. Но как показывает история- всё течёт, всё меняется. Главное будет перетерпеть первое время(максимум лет 10), а потом все привыкнут, успокоятся, начнут налаживать отношения потихоньку. И всё, в итоге, сойдёт на нет. Как это было, например, с СССР. Его вообще не признавали первые лет 20. Но потом и признали, и торговали, и право вето в ООН.
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06.02.2025 12:12 Ответить
І що змінилось у відношенні до Північної Кореї? Багато хто з нею налагодив відносини?
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06.02.2025 12:20 Ответить
Некорректный пример. Они изолированы не из-за создания ЯО, а из-за того, что есть прозападная, союзная Юж.Корея. Северяне создали ЯО буквально "вчера", а изоляция началась в середине прошлого века. Из-за создания ЯО, наоборот, с ними начали хоть чуть-чуть, но разговаривать. Трамп в прошлую каденцию и звонил, и встречался, и заигрывал. Юж.Корея тоже заигрывает и встречались лидерами, и не позволяет себе через чур низкого тона в адрес Северной.
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06.02.2025 12:40 Ответить
з'єднані штати завжди працюють довго і поразки не терплять, їхня команда складається з дуже досвідчених людей, якщо вам здалося що штати зазнали поразки - значить ви не розумієте їх задумів
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06.02.2025 11:12 Ответить
Це так. Особливо в Афганістані. Потужно перемогли...
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06.02.2025 12:07 Ответить
я не знаю де бере сили Петро Порошенко ,шоб відстоювати інтереси українського народу , та ще і допомагати ЗСУ, але ця Людина, сама найкраща історія, та реальна *********** України !!! ❤️
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06.02.2025 11:13 Ответить
Порошенко не ангел, і як у будь-якої людини є свої пороки і недоліки. Його можна не підтримувати, навіть не ненавидіти, але не можна не погодитися, що при ньому були стабільність, впевненість та безпека.
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06.02.2025 11:27 Ответить
порошенку варто повчитися у зеленського.
той взяв гарну ідею національного кешбеку і притулив до неї свій піяр.
в результаті і країна отримала зиск і зеленський.
звісно, можна довго обговорювати чи мав право президент власну вигоду отримувать на загальнонаціональній ідеї але вже як є.
так от, до чого веду...
у порошенка гроші є.
ніхто не згадає після війни чи порошенко допоміг десять разів чи сто десять разів.
але всі згадають про допомогу якщо вона буде РІЗНОЮ.
то порошенку варто було б купити у винахідників ідею, створити з неї зброю і продать державі.
а коли та зброя почне пачками убивать то всіх зацікавить а хто ж дав гроші, кому дякувать.
і навіть якщо хтось з певних причин порошенка ненавидить то за таке подякує, хай навіть через зуби.
а за те що він десь виступив і щось там сказав ніхто йому доброго слова не скаже а не пізніше як за пару днів все забудуть.
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06.02.2025 11:37 Ответить
Підприємства, афільовані з Порошенком, виробляють дрони та РЕБи різних систем і модифікацій. А що конкретно і де виготовляється - це зараз невідомо, і не повинно бути відомо ворогу. Ще відомо, що Порошенко перекупив у Тігіпка Кузню на Рибальському (всю, чи частину - х/з), і там виробляються кулемети ПКМ, бронемашини і катера.
Так що виробляє Порох зброю. Хто цікавиться, той знає.
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06.02.2025 21:50 Ответить
ПКМ, бронемашини і катера у ворога вдесятеро більше.
отже, вироблена зброя від порошенка лише відтерміновує поразку.
але не веде до перемоги.
до перемоги веде асиметрична зброя.
ось у що міг би вкластися порошенко.
якби хотів...
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06.02.2025 22:07 Ответить
а ти хотів капітуляції, і одразу? А не хотів би наказати іншим мільярдерам вкластися і так само виробляти зброю, хоч якусь? До речі, а чому ти оцінюєш статки і спроможності Порошенка виробляти зброю на рівні об'єму виробленого касапами, звідки така впевненність?
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07.02.2025 07:23 Ответить
ви переходите на ти.
думаю тут багато людей яким це нормально.
але не мені.
до побачення.
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07.02.2025 12:06 Ответить
Звучить свіжо і креативно
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06.02.2025 12:54 Ответить
Слава Гетьману Украины!
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06.02.2025 15:10 Ответить
 
 