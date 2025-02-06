Порошенко в Hudson Institute: Украине нужен мир через силу
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко считает, что только мир через силу даст устойчивую ситуацию безопасности в Европе и мире.
Об этом он заявил во время выступления в ведущем аналитическом центре Республиканской партии Hudson Institute в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.
"Для этих переговоров Украина должна быть сильной. Это был бы мир через силу. Потому что мир через слабость - как называется? Капитуляция. Это было бы не только поражение Украины, не только поражение украинского народа, это было бы поражение Соединенных Штатов", - подчеркнул пятый президент.
Обращаясь к американским партнерам Порошенко заявил, что надо перестать терять людей, территории и время, поэтому надо действовать решительно.
"Пункт номер один - санкции. Санкции как урезание возможности Путина финансировать войну. Единственная цель санкций - это уменьшение выручки от российского экспорта. Снижение российского экспорта от 600 миллиардов до 200 миллиардов. Это посадит Путина за стол переговоров.
Когда мы остановим транзит российской нефти, когда мы остановим теневой флот, когда мы перестанем пропускать российский уголь, российский лес, когда мы прекратим покупать российские элементы ядерной энергетики, это будет экономическая катастрофа в России. Это будет падение ВВП. Это однозначно будет дополнительная девальвация российского рубля. Это было бы снижение социальных стандартов. Но главное, это было бы отсутствие возможности России финансировать войну", - считает он.
Вторым пунктом, по словам Порошенко, является оружие, в частности ПВО и ракеты большой дальности.
"Пункт номер три: перевести экономику на военные рельсы. Как так может быть, что Северная Корея и Россия производят больше артиллерийских снарядов, чем весь Свободный мир вместе взятый? Как это может быть, что мы, украинцы, получаем с начала войны шесть миллионов единиц артиллерии, а Россия - девять миллионов? Потому что они переводят экономику на военные рельсы. А мы - нет", - отметил лидер "ЕС".
Также Порошенко призвал западных партнеров инвестировать в оборонную промышленность Украины.
"Нам нужно разработать новые типы оружия. Когда я говорю, что это другая война, это означает, что мы можем уничтожить российский танк за 4 миллиона долларов украинскими дронами FPV за 300 долларов. Раньше такого не было. Это не только инвестиции в безопасность, поскольку это стало дешевле, быстрее и эффективнее. Это также обмен технологиями, поскольку все технологии, которых мы достигли и которые создали, имели бы немедленный доступ для вооруженных сил армии, которая их финансировала. Мне очень нравится такой способ сотрудничества", - пояснил он.
По словам пятого президента, единственной эффективной гарантией безопасности является членство Украины в НАТО.
"Невозможна стабильная ситуация с безопасностью на континенте без членства Украины в НАТО. Для тех, кто считает деньги налогоплательщиков, это самый дешевый вариант. После того, как Путин разрушил всю послевоенную систему безопасности, основанную на Совете безопасности ООН, это единственный надежный вариант. Пожалуйста, не позволяйте Путину вас шантажировать. Это единственный инструмент, как мы можем остановить Путина, Иран, Северную Корею и эту "ось дьявола", - подытожил он.
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І підкресліа шо це не зеленський.
Помятаю шо Зеленський хотів для України мир через сраку (жопу) в яку він і заглядав ***** і навіть бачив там, десь у глибині, отой мир.
Це саме після неї каналізація запрацювала з новою силою.
А навіщо садити пуйла за стіл переговорів, якщо Україна стане сильною? Тоді треба його просто розгромити, та і все. Гітлера ж ніхто не садив за стіл переговорів. Чи я чогось не розумію?
Ну то буде ще один договорняк і кацапи (ті шо залишаться в живих) спакуються та підуть.
що ж це коїться?
всі команди найвеличнішого зе!лідора пишуть кластерні пакетні плани.
всі команди найтемнішого єрмачини, щосекунди малюють графіки потужних раундів перемовин.
а тут, якийсь порох, взяв і приїхав до сша? до республіканців? пропонує бачення отієї агресивної меншості партії війни?
термінове засідання рнбо! термінове прийняття ще жорстокіших санкцій!
той взяв гарну ідею національного кешбеку і притулив до неї свій піяр.
в результаті і країна отримала зиск і зеленський.
звісно, можна довго обговорювати чи мав право президент власну вигоду отримувать на загальнонаціональній ідеї але вже як є.
так от, до чого веду...
у порошенка гроші є.
ніхто не згадає після війни чи порошенко допоміг десять разів чи сто десять разів.
але всі згадають про допомогу якщо вона буде РІЗНОЮ.
то порошенку варто було б купити у винахідників ідею, створити з неї зброю і продать державі.
а коли та зброя почне пачками убивать то всіх зацікавить а хто ж дав гроші, кому дякувать.
і навіть якщо хтось з певних причин порошенка ненавидить то за таке подякує, хай навіть через зуби.
а за те що він десь виступив і щось там сказав ніхто йому доброго слова не скаже а не пізніше як за пару днів все забудуть.
Так що виробляє Порох зброю. Хто цікавиться, той знає.
отже, вироблена зброя від порошенка лише відтерміновує поразку.
але не веде до перемоги.
до перемоги веде асиметрична зброя.
ось у що міг би вкластися порошенко.
якби хотів...
думаю тут багато людей яким це нормально.
але не мені.
до побачення.