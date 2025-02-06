Сырский о шведских САУ Archer: ВСУ высоко оценивают качества "орудия наступления" в Курской операции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочую встречу с Главнокомандующим Вооруженных сил Королевства Швеция генерал-лейтенантом Микаэлем Классоном, который находится с визитом в Украине.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В разговоре со шведским коллегой поделился своим видением ситуации на линии боевого соприкосновения, протянувшейся почти на 1200 км. Агрессор имеет преимущество в личном составе, определенных видах вооружения и военной техники и осуществляет ежедневные атаки дронами и ракетами. Однако россия платит дорогую цену за продвижение на каждый метр украинской земли - около полутора тысяч человек убитыми и ранеными ежедневно", - отметил Сырский.

Генерал-лейтенант Микаэль Классон заверил, что шведская помощь Украине является непоколебимой, и она будет продолжаться, несмотря на вызовы, для усиления оборонных возможностей Украины и развития нашего ВПК.

Главком ВСУ поблагодарил шведский народ за последовательную поддержку Украины, ее увеличение и ускорение по плану на 2024-2026 годы.

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Приятно было услышать от генерала Классена высокую оценку Курской наступательной операции Сил обороны Украины. Продемонстрировал коллеге видеосюжет о роли в этой операции самоходных артиллерийских установок Archer и БМП CV-90, предоставленных Швецией. Наши солдаты высоко оценивают качества САУ Archer и называют ее "орудием наступления", - подчеркнул Сырский.

В свою очередь главнокомандующий ВС Швеции поблагодарил за возможность перенимать опыт нашей армии в отражении российской агрессии.

"Он также заверил, что получил хороший фидбек, который поможет улучшать образцы шведского оружия и совершенствовать военную технику. В разговоре затронули тему международной поддержки Украины, сотрудничества с НАТО и европейскими союзниками, среди которых новый член Альянса - Швеция", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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Стороны договорились продолжить диалог по обеспечению запросов Воздушных сил ВС Украины, в частности о предоставлении самолетов шведского производства.

"Нас ждет тяжелая работа, но мы должны пройти этот путь и победить. С нами - стойкость и единство народа и поддержка союзников, среди которых наш преданный и надежный друг - Королевство Швеция!" - резюмировал Сырский.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция выделяет Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Он является 18-м с момента начала широкомасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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