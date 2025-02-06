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Ударная группа "Харон" приглашает вступать в свои ряды для уничтожения рашистов: есть вакансия пилота FPV-бомберов

Ударная группа Харон расширяется и приглашает вступать в их ряды

Ударная группа "Харон" расширяется, имеет новые вакансии и предлагает военнообязанным реализоваться в их составе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы.

"Купянское направление - легендарная ударная группа "ХАРОН". Драйвовая и профессиональная команда, которая уничтожила сотни оккупантов и их техники, в ожидании именно тебя! Реализуй себя в новом формате!" - говорится в сообщении.

В рядах бойцов "Харон" можно стать:

  • Пилотом (FPV бомберов, FPV-камикадзе, больших ночных бомберов, Мавиков).
  • Радиотехник.
  • Взрывотехник.
  • Водителем.

"Наш "Харон" предоставляет высококачественные транспортные услуги в один конец для граждан РФ, а также Ирана, Северной Кореи, Китая (по желанию), и всех врагов Украинской Нации", - сообщил военнослужащий Семен Салатенко.

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Автор: 

14 отдельная механизированная бригада (102) ВСУ (6699) Салатенко Семен (10) рекрутинг (139)


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