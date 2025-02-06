Ударная группа "Харон" приглашает вступать в свои ряды для уничтожения рашистов: есть вакансия пилота FPV-бомберов

Ударная группа "Харон" расширяется, имеет новые вакансии и предлагает военнообязанным реализоваться в их составе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы.

"Купянское направление - легендарная ударная группа "ХАРОН". Драйвовая и профессиональная команда, которая уничтожила сотни оккупантов и их техники, в ожидании именно тебя! Реализуй себя в новом формате!" - говорится в сообщении.

В рядах бойцов "Харон" можно стать:

Пилотом (FPV бомберов, FPV-камикадзе, больших ночных бомберов, Мавиков).

Радиотехник.

Взрывотехник.

Водителем.

"Наш "Харон" предоставляет высококачественные транспортные услуги в один конец для граждан РФ, а также Ирана, Северной Кореи, Китая (по желанию), и всех врагов Украинской Нации", - сообщил военнослужащий Семен Салатенко.

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