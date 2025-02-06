Ударная группа "Харон" приглашает вступать в свои ряды для уничтожения рашистов: есть вакансия пилота FPV-бомберов
Ударная группа "Харон" расширяется, имеет новые вакансии и предлагает военнообязанным реализоваться в их составе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр группы.
"Купянское направление - легендарная ударная группа "ХАРОН". Драйвовая и профессиональная команда, которая уничтожила сотни оккупантов и их техники, в ожидании именно тебя! Реализуй себя в новом формате!" - говорится в сообщении.
В рядах бойцов "Харон" можно стать:
- Пилотом (FPV бомберов, FPV-камикадзе, больших ночных бомберов, Мавиков).
- Радиотехник.
- Взрывотехник.
- Водителем.
"Наш "Харон" предоставляет высококачественные транспортные услуги в один конец для граждан РФ, а также Ирана, Северной Кореи, Китая (по желанию), и всех врагов Украинской Нации", - сообщил военнослужащий Семен Салатенко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль