Россияне изменили тактику в районе Часова Яра: отказались от использования канала Северский Донец-Донбасс, - ОТГ "Луганск"

Российская армия накапливает силы в северной части Часового Яра, и пытается штурмовать южную.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Сейчас можем говорить, что перемещение по трубам канала уже не является актуальным. Противник сделал три прохода в канале Северский Донецк с целью рассредоточить наше внимание. Мы должны привлекать дополнительный ресурс для контроля этих проходов с помощью дронов, а также дистанционного минирования", - заявил Запорожец.

Он добавил, что артиллерийская активность снизилась, в то же время возросло количество применения воздушной разведки на Краматорском направлении. Такжев прошлом месяце россияне активно бросали в бои бронированную технику. На этой технике отправлялся десант в южную часть города, в район стадиона "Авангард".

"За январь не менее 10 единиц бронированной техники было уничтожено. Поэтому активность применения уменьшилась. Увеличивается количество квадроциклов, а также активно используют баги", - отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки на Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра и Ступочек.

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