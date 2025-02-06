Для представителей ТЦК создадут правила поведения по обращению с военнообязанными, - Сухопутные войска
В течение февраля планируют разработать для представителей ТЦК правила обращения с гражданскими военнообязанными.
Об этом в интервью hromadske заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что такие правила будут обязательными для всех, а создать их планируют в течение февраля.
Саранцев отметил, что эти правила доведут до всех военных ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не возмущать общество.
"К сожалению, да, негатив иногда случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", - добавил он.
Кроме того, Саранцев также отметил, что такие термины как "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, поскольку это является элементом российской ИПСО.
"Как бы это сейчас не звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше употребление. Хотя не так давно был материал, где российские пропагандисты сами заявили, что они первыми назвали нас "людоловами". А мы радостно и с легкостью это все подхватили и используем в нашем лексиконе, только ухудшая собственное состояние. То есть такие информационные атаки проводятся на территории нашей страны против нас самих. И мы сами помогаем противнику заводить себя в эту петлю", - резюмировал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
пісюніст та дешевка, факт...
Насправді в Конституції чітко прописано, що за мобілізацію відповідає влада(всіх рівнів) а не військові. Може простіше почати виконувати Конституцію, ніж намагатися в черговий раз натягувати сову на глобус?
ну, що відповісишь, .. ти розумне щось сказав чи ні? ну, самокритику підключи..
бо не розумію я оці висловлювання.
жалі.. а ХТО ьакий "ухиляет"?? той, хто не зоче? а повинен хотіти?
ти яку країну хочеш бачити? а якщо той "ухилянт" тобі буже казати, ЩО - Ти - маєш хотіти, і що маєш робити?
от ТИ .. ти чому ухиляєшься від прибирання підїздів, ************* територій у місті? тому що що?? і почнуть тобі штрафи за це ухилення писати, забирати авто, прво керування (хоча, здавалосяб - а де звязок?).. - то що ти тоді КРИЧАТИ будеш???
Цікаво, а це - пуйловське ІПСО?
https://www.unian.ua/society/na-volini-predstavniki-tck-pobili-cholovika-ta-zabrali-z-likarni-ombudsmen-vidreaguvav-na-skandal-video-12857286.html На Волині представники ТЦК побили чоловіка та забрали його прямо з лікарні
https://weukraine.tv/novyny/na-lvivshhyni-predstavnyky-ttsk-znushhalys-z-cholovika/ На Львівщині представники ТЦК знущались з чоловіка: момент потрапив на відео
https://uraua.info/2025/02/u-zaporizhzhi-mobilizovanyj-pomer-pislya-zatrymannya-tczk-advokat-kazhe-pro-tortury-ta-falsyfikacziyi/ Адвокат із Запоріжжя Людмила Петрова повідомила про смерть свого сина, який помер через кілька днів після мобілізації через територіальний центр комплектування (ТЦК).
чим?
тим, що йде, ходить..
тим, що має руки та ноги? ч
чи чим? чи тим, що ще живий і не утилізований??
чи тим, що тому пасевдовійськовому заздрісно від того?
от ЧИМ цивільний провокує того "військового".. котрий чомусь сам НЕ на фронті, де і повинен бути, і віддавати там своє життя та здоровья за того цивільного.. а в тилу знаходиться, корисної справи ніякої не робить, продукту для економіки не випускпє - навідміну від того цивільного - а ходить і пристає до цивільного!!!
бо інакше ЙОГО пошлють на фронт, а він того ж не хоче!! бо в нього кишка тонка!
проте товста тероризувати цивільрих мужчин!!
отримавши карт-бланш на здійснення безкарно кримінальних дій проти цивільних, - і сюр: за гроші від того ж цивільного - ходить і пристає до них, будоражить їх, і ломає їм долю!!
У вас не виникає відчіття що щось не сходиться? Адже вони щодня наловлюють повні бусики! Куди дівають наловлені? Це тільки у мене щось не сходиться?
"Упродовж лютого планують розробити для представників ТЦК правила щодо поводження з цивільними військовозобов'язаними." Джерело: https://censor.net/ua/n3534326
Слова клоун цирк також москалі?))))
Зерно проростає в терені що для нього придатне. Не було би скандалів ( і то тільки ті що вилізли), цієї теми навіть не існувало би.
Доречі, якось дивно зникли всі епілептики. Тцкуни придумали вже нову назву?
А відповідальність дальше ніяка?
Ще вартує,аби ООН розбирало інциденти,до повного щ...
ЗАПАЛЬНИЧКА,
КУЛАК,
ЧОБІТ,
БУСИК,
ХАБАР ?????????
Это ж представляете какие у нас люди? Невоспитанные селюки, которых воспитали такие же невоспитанные и невменяемые, чтобы они гнобили народ, убивали прямо в отделениях ТЦК, пихали в автобусы.
Вот я был во вторник в ТЦК по месту проживания и ставал на учёт по месту проживания. И пока вбивали мои данные, мне говорят "Ой, а ты в розыске у тцк по месту регистрации". Я сделал запрос в Дiю и вижу что в справке о несудимости, развёрнутой, у меня нет ни розыска, ни непогашенной задолжности, везде пишет відсутнє. А в резерв+ пишет, будто у меня нарушение. Теперь я должен бросить своего неходячего психически больного родственника и ехать в другой конец города, чтобы решать дебильные вопросы. А по пути там будут блокпосты, из-за которых я скорей всего не доеду до ТЦК, а буду сидеть в бусике пока его не забьют до упора. И ожидает меня это приключение уже завтра.
Самое забавное - говорю в ТЦК, что в розыске я могу быть только при уклонении по уголовке с решения суда, а мне говорят типа "ну это не розыск, это типа административное". Я говорю, что в нашем государстве нету такого "розыск по административке", нету, не было и не будет, это по сути как перейти дорогу в неположенном месте. Кто в здравом уме будет ставить розыск из-за подобного нарушения.
Короче, эта страна меня порядком достала. Родственнику при переходе с 2 группы на группу 1-А к пенсии добавили 50 грн. Мне пособие по уходу в 2021-2023 платили 1700-2200 грн, и живи как хочешь. Если это всё, что может мне дать государство, то зачем мне такое государство?
https://tsn.ua/exclusive/shokuyuchi-detali-poryatunku-kota-u-tck-vidmovilis-viddati-klyuchi-a-susidi-kazhut-scho-mobilizovaniy-mayzhe-ne-bachit-2743254.html Шокуючі деталі порятунку кота: у ТЦК відмовились віддати ключі, а сусіди кажуть, що мобілізований майже не бачить - ПМС від Г+Г
Я б за свого кота їбло б розвалив би обідчикам, а то людина. Но у вас, нафронтників, віздє ІПСО.
И флаг IP адреса ты можешь своей мордой увидеть возле имени
ну так це ж дещо змінює обставини справи...
проте, кого з тих свавільців хвилює! вони хочуть твого підпису - і все! а ні - підроблять - а ти віддувайся, бо все направлене на те, що ти здасишься під тиском!!
это все потом влияет на реакции и поступки... но волю к свободе до конца и не сломили.. но приходится себя, как Мьюнзхаузен. вытягивать! и набираться гнева и злобы против беспредела!
Так что "держи кулаки" )))
А в тцк в котором был, сказали что отпустить не могут пока не формлю отсрочку. У меня с собой все бумажки, но юрист говорит принести "Додато 8 до 560". Звоню в соц. службу, а мне говорят:
-"мы видим вас в своей базе, и видим что у вас справка об уходе, безсрочная. И согласно 560ой вы должны тцк предоставить ИЛИ справку об уходе ИЛИ додаток 8. И то и другое вы не обязаны, но раз там работают @#$(*Y(*@ то придите напишите заявление, снова к вам приедет комиссия и оформите справку".
Такие дела.
як вони "на око" визначають, мля, їх?
якщо в них запитати, ХТО такий "військовозобовязаний" , і як ними хто стає - то в них мізки зависнуть, і агресія з істерикою, одразу наяву проявиться бидлотна тцкашна поведінка!!!
2. як завжди, нічого з того не вийде
3.тцкашники не зміняться! вони профнепридатні!
4. як завжди, знову розганяється "не хочеш вмирати, бачиш і говориш про несправделивість? ти кацапстке іпсо!"
5. "цивільний військовозобовязаний" - це як накруто зварені, але яйця в смятку, які тільки вилізли з курки!!!
Так что, тут зависит от того, где боевые и где коренные жители города. К примеру в Приморском ТЦК Одессы часть полтавских быков, часть львовских. Я по фамилиям пробивал в обще доступной базе по налогам и имуществу. Теперь понятно откуда ноги растут. Ведь человек, который живот в своём городе, не станет гадить на своих же. Да и причины понятны.
К минусам я бы отнёс тот факт, что то же ВЛК в Суворовском проходят чуть ли не 2-3 человека в ЧАС, и толпа и очередь там просто жуть. А в приморском это дело быстрее.
негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання
Щось я не чув про жодний випадок щоб працівник ТЦК поніс покарання за незаконні дії, а про "людоловів" то може і кацапське ІПСО але ж воно би не прижилося якби ви не діяли відповідним чином.
іншого - порвали облікові "старі" документи! і зробили "придатним" - пощастило, що всетаки почав щось робити - бо в нього інвалідність! то поки бігає по "повісткам" на вістрочки.
іншого виловили один раз. другий теж - вже відбивався, але троє скрутили! поліція приїзжала і чатувала на нього! не знаю, чому в таку нмилість попав!
іншого одного тримали в тцк два дні...
ще одного вийшов на вулицю в магазин .. - піфмали! батьки їздили , відбивали! піднімали питання викрадення.
третього... блін, якого вже? шостого? зловили біля лісу, стежки - його друга теж! - відправили на полігон, він втік десь через гори з нього.!
четвертого теж - з самого приміщення ТЦК дали бойову, він релігійник, відмовився! привезли на полігон, за 50км від місця проживання, вночі! били його!
там йому кажуть "вобвати будеш? - ні! то ти чого сюда прийшов" - так мене привезли1 , примусово"! - ... - потім знову посадили, типу везуть кудись в нове тцк... - десь за 50 км відкрили двері (тодюто за 450км від дому) - виходь, кажуть, тікай...
підібрали знайомі. которі за ним вже в погоню їхали...
ще розказати??? як одного з кордону зняли, бо тцк не могли поділити своїж відділки, двум в різних містах мав доказувати, що все нормально з відстрочкою!
ще розповідати решту ІПСО???
Врешті, 300 років під кацапами жили і нічо. Навіть мова схожа та близька серцю: дєвочка, беременна, ковьор... Курви сцикливі.