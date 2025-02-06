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Для представителей ТЦК создадут правила поведения по обращению с военнообязанными, - Сухопутные войска

Для ТЦК планируют разработать правила обращения с военнообязанными

В течение февраля планируют разработать для представителей ТЦК правила обращения с гражданскими военнообязанными.

Об этом в интервью hromadske заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что такие правила будут обязательными для всех, а создать их планируют в течение февраля.

Саранцев отметил, что эти правила доведут до всех военных ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не возмущать общество.

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"К сожалению, да, негатив иногда случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", - добавил он.

Кроме того, Саранцев также отметил, что такие термины как "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, поскольку это является элементом российской ИПСО.

"Как бы это сейчас не звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше употребление. Хотя не так давно был материал, где российские пропагандисты сами заявили, что они первыми назвали нас "людоловами". А мы радостно и с легкостью это все подхватили и используем в нашем лексиконе, только ухудшая собственное состояние. То есть такие информационные атаки проводятся на территории нашей страны против нас самих. И мы сами помогаем противнику заводить себя в эту петлю", - резюмировал начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ.

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Автор: 

права человека (990) ВСУ (6699) ТЦК (611)


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Топ комментарии
+54
А що, закони України на тцкунів не розповсюджуються, що треба створювати для якісь особливі правила? тцк над законом? Це що ще за маячня?
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06.02.2025 13:55 Ответить
+50
Щоб ще придумати, щоб і далі ******* займатись. Роль "правил" поведінки повинні виконувати лише кримінальний і адміністративний кодекси, все інше - профанація і сцяння в очі
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06.02.2025 13:55 Ответить
+41
Ліга сміху. Одні стендапи.
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06.02.2025 13:51 Ответить
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Страница 3 из 3
Не мелочіться. За "бусифікація" та "людолови" написаних у соціальних мережах - розстріл на місці по рішенню трійки. От тоді порядок буде. А "бусіфікація" з "людоловами" зникнуть.
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06.02.2025 16:27 Ответить
Цікаво, а яке ставлення до ТЦК у захисників України в окопах під Баден-Баденом? Сподіваюся розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника на Октоберфесті
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06.02.2025 17:53 Ответить
за такі недолугі та антиконституційні пропозиції - тебе мало на мотузці і без мила!
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07.02.2025 00:45 Ответить
"це російське ІПСО" стало мемом не через дії міфічних людей. А через ваші дії
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06.02.2025 15:50 Ответить
А для чого нам Закони та Конституція?
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06.02.2025 16:15 Ответить
Она ж на паузе со слов президента. Она действует только если применять силу против тцкунов или ментов
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06.02.2025 21:16 Ответить
Зельц відповідальний за мобілізацію, але воно дешевий та клоунський непотріб, який скидує свої обов'язки на других..
пісюніст та дешевка, факт...
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06.02.2025 16:41 Ответить
Тобто, факти "бусифікаціїта та людоловства ніхто прибирати не планує, але терміни мають зникнути, бо це іпсо? Потужно
Насправді в Конституції чітко прописано, що за мобілізацію відповідає влада(всіх рівнів) а не військові. Може простіше почати виконувати Конституцію, ніж намагатися в черговий раз натягувати сову на глобус?
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06.02.2025 16:44 Ответить
створять правила повідінки, та всього то навсього, щоб закон не порушували інших правил не треба. ну не передбачено у нас примусової доставки в ТЦК і на ВЛК, от і все. Не хоче ухилянт добровільно, є інші заходи примусу, штраф, ще раз штраф, арешт на все майно, обмеження прав керування, кримінал і сам прийде.
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06.02.2025 16:49 Ответить
а буде передбачено? а будуть розстріли "передбачені"? а будуть передбачені спалення живими вчи замороження в рефрежираторах за "нєповеновениє" самозванцям?
ну, що відповісишь, .. ти розумне щось сказав чи ні? ну, самокритику підключи..
бо не розумію я оці висловлювання.

жалі.. а ХТО ьакий "ухиляет"?? той, хто не зоче? а повинен хотіти?
ти яку країну хочеш бачити? а якщо той "ухилянт" тобі буже казати, ЩО - Ти - маєш хотіти, і що маєш робити?

от ТИ .. ти чому ухиляєшься від прибирання підїздів, ************* територій у місті? тому що що?? і почнуть тобі штрафи за це ухилення писати, забирати авто, прво керування (хоча, здавалосяб - а де звязок?).. - то що ти тоді КРИЧАТИ будеш???
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07.02.2025 00:51 Ответить
а які закони для тих хто провокуе військових ТЦК? хто обзивае, матюкае, плюеться і лізе битись.,яка відповідальність на "корисних ідіотах" які допомагают московитам зривати мобілізацію?
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06.02.2025 16:52 Ответить
Як офіційно, Ігор Петрович - мабуть парторг у зелених) "допомагают московитам зривати мобілізацію" дії саміх ТЦК. Знущання, катування, грошові побори...
Цікаво, а це - пуйловське ІПСО?

https://www.unian.ua/society/na-volini-predstavniki-tck-pobili-cholovika-ta-zabrali-z-likarni-ombudsmen-vidreaguvav-na-skandal-video-12857286.html На Волині представники ТЦК побили чоловіка та забрали його прямо з лікарні

https://weukraine.tv/novyny/na-lvivshhyni-predstavnyky-ttsk-znushhalys-z-cholovika/ На Львівщині представники ТЦК знущались з чоловіка: момент потрапив на відео

https://uraua.info/2025/02/u-zaporizhzhi-mobilizovanyj-pomer-pislya-zatrymannya-tczk-advokat-kazhe-pro-tortury-ta-falsyfikacziyi/ Адвокат із Запоріжжя Людмила Петрова повідомила про смерть свого сина, який помер через кілька днів після мобілізації через територіальний центр комплектування (ТЦК).
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06.02.2025 18:07 Ответить
ахаха.. провокує військових..
чим?
тим, що йде, ходить..
тим, що має руки та ноги? ч
чи чим? чи тим, що ще живий і не утилізований??
чи тим, що тому пасевдовійськовому заздрісно від того?
от ЧИМ цивільний провокує того "військового".. котрий чомусь сам НЕ на фронті, де і повинен бути, і віддавати там своє життя та здоровья за того цивільного.. а в тилу знаходиться, корисної справи ніякої не робить, продукту для економіки не випускпє - навідміну від того цивільного - а ходить і пристає до цивільного!!!

бо інакше ЙОГО пошлють на фронт, а він того ж не хоче!! бо в нього кишка тонка!
проте товста тероризувати цивільрих мужчин!!
отримавши карт-бланш на здійснення безкарно кримінальних дій проти цивільних, - і сюр: за гроші від того ж цивільного - ходить і пристає до них, будоражить їх, і ломає їм долю!!
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07.02.2025 00:58 Ответить
А можна вам задати задачку з математики? Щоб ви розуміли що таке ТЦК і як воно працює... От пораїуйте - в Україні є 300 тис співробітників ТЦК, плюс 300 тис поліції. Це 600 тисяч людей що щодня мобілізують інших людей! А у ЗСУ зараз не вистачає 700тис людей. Скільки людей повинен спіймати кожен ТЦКшник шоб задовольнити потреби ЗСУ?

У вас не виникає відчіття що щось не сходиться? Адже вони щодня наловлюють повні бусики! Куди дівають наловлені? Це тільки у мене щось не сходиться?
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06.02.2025 17:00 Ответить
А не пробували просто конституцію виконувати,чи як в приказці,коли собаці нічого робити вона я..ця лиже.
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06.02.2025 17:09 Ответить
А не пробував присягу виконати тецекун ?
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06.02.2025 19:04 Ответить
А у них конституція на паузі...
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06.02.2025 20:07 Ответить
Це і є звернення до тецекістів
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06.02.2025 20:21 Ответить
Чи вистачить розробникам часу на розробку правил? Планують "упродовж лютого"...

"Упродовж лютого планують розробити для представників ТЦК правила щодо поводження з цивільними військовозобов'язаними." Джерело: https://censor.net/ua/n3534326
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06.02.2025 17:17 Ответить
Коментувати немає чого! Скільки б представники ЗСУ не розповідали б, що ТЦК діє в межах своїх повноважень, факт залишається фактом! ТЦК - це просто виродки роду людського і військові злочитнці! А Україна вже набула ознак тоталітарної держави!
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06.02.2025 17:19 Ответить
То слова людолови і бусифікація не можна вживати, боьїх придумали москалі ??))))))))))
Слова клоун цирк також москалі?))))
Зерно проростає в терені що для нього придатне. Не було би скандалів ( і то тільки ті що вилізли), цієї теми навіть не існувало би.
Доречі, якось дивно зникли всі епілептики. Тцкуни придумали вже нову назву?
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06.02.2025 17:25 Ответить
Слово "людолови" в російській мові відсутнє хіба що "человеколовители". А "Людолови" то назва роману письменниці Зінаїди Тулуб про відлов українського народу усілякими падлюками в період кінця XVI - початку XVII століття. В 1930-ті роки влада роман намагались заборонити, так само як і сьогодні це влучне слово. Як колись відповіла фахівцям літературної мови актриса Фаина Раневская "жопа-есть, а слова-нет..."
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06.02.2025 17:26 Ответить
ьа тим покидькам ноловне звинуватити всіх незгідних з їхніми діями і прґолітикою, настрочити на нихбгаклепи, та оголосити їх "кремлівськими", - це все по методичцісамого ж Путіна - щоб мати привід приборкувати Народ України!!
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07.02.2025 01:02 Ответить
95-квартал отжигаєт💩
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06.02.2025 17:59 Ответить
Правила правилами.
А відповідальність дальше ніяка?
Ще вартує,аби ООН розбирало інциденти,до повного щ...
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06.02.2025 18:30 Ответить
ну не идиоты ?
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06.02.2025 18:38 Ответить
Відправити тцк на фронт і не буде іпсо, бусифікацію і людоловів, а щоб не втекли за ними мусорів відправити, хай наглядають, а за мусорами прокурорів, будуть на 0 один одному розказувати хто головніший і хто менше ухилян.
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06.02.2025 19:02 Ответить
БАЛОНЧИК,
ЗАПАЛЬНИЧКА,
КУЛАК,
ЧОБІТ,
БУСИК,
ХАБАР ?????????
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06.02.2025 19:17 Ответить
Lol
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06.02.2025 20:09 Ответить
Я чомусь відразу уявив таких бравих вояків у костюмах мушкетерів, які підходять, відкланюються й кажуть " я імєю чєсть отвєсті вас к бусіку".
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06.02.2025 20:15 Ответить
Мы, собственно, и воюем, так как не потерпим всяких узурпаторов у власти и наглых нарушителей прав человека. А тцкуны ведут себя как эти самые узурпаторы и нарушители. Боже, два года пришлось ждать появление этих "курсов поведения", то есть фактически нужно было дождаться, когда ТЦКунов начнут мочить, чтоб наконец кто-то включил мозги.
Это ж представляете какие у нас люди? Невоспитанные селюки, которых воспитали такие же невоспитанные и невменяемые, чтобы они гнобили народ, убивали прямо в отделениях ТЦК, пихали в автобусы.
Вот я был во вторник в ТЦК по месту проживания и ставал на учёт по месту проживания. И пока вбивали мои данные, мне говорят "Ой, а ты в розыске у тцк по месту регистрации". Я сделал запрос в Дiю и вижу что в справке о несудимости, развёрнутой, у меня нет ни розыска, ни непогашенной задолжности, везде пишет відсутнє. А в резерв+ пишет, будто у меня нарушение. Теперь я должен бросить своего неходячего психически больного родственника и ехать в другой конец города, чтобы решать дебильные вопросы. А по пути там будут блокпосты, из-за которых я скорей всего не доеду до ТЦК, а буду сидеть в бусике пока его не забьют до упора. И ожидает меня это приключение уже завтра.
Самое забавное - говорю в ТЦК, что в розыске я могу быть только при уклонении по уголовке с решения суда, а мне говорят типа "ну это не розыск, это типа административное". Я говорю, что в нашем государстве нету такого "розыск по административке", нету, не было и не будет, это по сути как перейти дорогу в неположенном месте. Кто в здравом уме будет ставить розыск из-за подобного нарушения.
Короче, эта страна меня порядком достала. Родственнику при переходе с 2 группы на группу 1-А к пенсии добавили 50 грн. Мне пособие по уходу в 2021-2023 платили 1700-2200 грн, и живи как хочешь. Если это всё, что может мне дать государство, то зачем мне такое государство?
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06.02.2025 21:13 Ответить
без образ.. але нафіга ти туди приперся?? ти ж визнав їх правочин над тобою, погодився з їх офертою ... проти тебе ж!
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07.02.2025 01:04 Ответить
А как иначе? У меня на плечах ответственность, я родственника неходячего досматриваю. Меня уже паковали на 6 часов, родственник оказался без еды, без приёма медикаментов. Какой выбор? Будь я один, то просто сел бы в тюрьму - эта страна мне ничего не дала, постоянно плевала в лицо всеми гос. учреждениями.
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07.02.2025 07:06 Ответить
З росії пишеш ?
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07.02.2025 07:14 Ответить
Навіть по Г+Г був сюжет як бусифікували людину, а у нього кіт дома голодний закритий в квартирі.
https://tsn.ua/exclusive/shokuyuchi-detali-poryatunku-kota-u-tck-vidmovilis-viddati-klyuchi-a-susidi-kazhut-scho-mobilizovaniy-mayzhe-ne-bachit-2743254.html Шокуючі деталі порятунку кота: у ТЦК відмовились віддати ключі, а сусіди кажуть, що мобілізований майже не бачить - ПМС від Г+Г
Я б за свого кота їбло б розвалив би обідчикам, а то людина. Но у вас, нафронтників, віздє ІПСО.
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07.02.2025 08:28 Ответить
Слушай, клоун, в Одесской школе интернат #4 не преподавали украинский язык. Так что варежку закрой и не парь мозги.
И флаг IP адреса ты можешь своей мордой увидеть возле имени
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07.02.2025 15:23 Ответить
а, ну тобто ти не сам туди прийшов, не "добровільно" ?
ну так це ж дещо змінює обставини справи...

проте, кого з тих свавільців хвилює! вони хочуть твого підпису - і все! а ні - підроблять - а ти віддувайся, бо все направлене на те, що ти здасишься під тиском!!
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08.02.2025 01:19 Ответить
да, наши проблемы - это наша, по сути, зависимость! иначе над нами власти никто бы не смог иметь... наша зависимость - наша слабость!
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08.02.2025 01:29 Ответить
меня также воспитывали быть хорошим. добрым мальчиком! а по сути ломали! абьюз, газлайтинг присуствовал!
это все потом влияет на реакции и поступки... но волю к свободе до конца и не сломили.. но приходится себя, как Мьюнзхаузен. вытягивать! и набираться гнева и злобы против беспредела!

Так что "держи кулаки" )))
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08.02.2025 01:32 Ответить
Пережили мировой экономический кризис, пережили свиной грипп, пережили птичий грипп, пережили ковид, переживём и войну, и беспредел внутри страны
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08.02.2025 01:46 Ответить
огорчает то - что какой ценой!!! ...
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08.02.2025 01:59 Ответить
Короче был в тцк. Оказывается в розыск меня подало тцк, в котором я подал документы чтобы встать на учёт по месту жительства, и сделали они это именно в тот день, когда я вставал на учёт. Умышленно?
А в тцк в котором был, сказали что отпустить не могут пока не формлю отсрочку. У меня с собой все бумажки, но юрист говорит принести "Додато 8 до 560". Звоню в соц. службу, а мне говорят:
-"мы видим вас в своей базе, и видим что у вас справка об уходе, безсрочная. И согласно 560ой вы должны тцк предоставить ИЛИ справку об уходе ИЛИ додаток 8. И то и другое вы не обязаны, но раз там работают @#$(*Y(*@ то придите напишите заявление, снова к вам приедет комиссия и оформите справку".
Такие дела.
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07.02.2025 15:26 Ответить
цілковите безправ'я - це сум та жах!
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08.02.2025 01:20 Ответить
буде шкода якщо почнеться перемиря а мамині булочки в оливкових піжамах так і не встигнуть себо проявити десь в окопі на лінії зіткнення
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06.02.2025 22:02 Ответить
Всьо. Тепер за порушення законів вже офіцйно не каратимутьа а, за порушення правил поведінки в наряд відтправлятимуть, поза чергою на тумбочку або картоплю чистити. Тепер офіційно країна перходить на - одним правила, іншим безпрєдєл, закони нах.
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06.02.2025 23:32 Ответить
а НЕ з "військовозобовязаними"?

як вони "на око" визначають, мля, їх?

якщо в них запитати, ХТО такий "військовозобовязаний" , і як ними хто стає - то в них мізки зависнуть, і агресія з істерикою, одразу наяву проявиться бидлотна тцкашна поведінка!!!
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06.02.2025 23:58 Ответить
Козли зелені козлячої.
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07.02.2025 00:00 Ответить
1. не пройшло і 3 роки!!
2. як завжди, нічого з того не вийде
3.тцкашники не зміняться! вони профнепридатні!
4. як завжди, знову розганяється "не хочеш вмирати, бачиш і говориш про несправделивість? ти кацапстке іпсо!"
5. "цивільний військовозобовязаний" - це як накруто зварені, але яйця в смятку, які тільки вилізли з курки!!!
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07.02.2025 00:03 Ответить
Кстати, мне по этому поводу есть что сказать на опыте сегодняшнего дня. Я был в ТЦК Суворовского района Одесса и в отличии от Приморского ТЦК - в первом более адекватные, все боевые, имеющие ранения и вполне адекватные и вежливые. Один пошёл ради меня разговаривать с начальством (там случай дебильный произошёл, долго описывать). То есть, а мог он этого не делать.
Так что, тут зависит от того, где боевые и где коренные жители города. К примеру в Приморском ТЦК Одессы часть полтавских быков, часть львовских. Я по фамилиям пробивал в обще доступной базе по налогам и имуществу. Теперь понятно откуда ноги растут. Ведь человек, который живот в своём городе, не станет гадить на своих же. Да и причины понятны.
К минусам я бы отнёс тот факт, что то же ВЛК в Суворовском проходят чуть ли не 2-3 человека в ЧАС, и толпа и очередь там просто жуть. А в приморском это дело быстрее.
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07.02.2025 15:34 Ответить
Як сказав мій добрий знайомий (був у відпустці з фронту), сьогодні з адвокатом до ТЦК, а завтра під автоматом до "ваєнкомата". Задовбало це вже це. Йде війна. Війна з росією. Ворог вам не той,ухилянти ?
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07.02.2025 06:46 Ответить
Работникам ТЦК во время патрулирования нужно дать право не только проверять документы и наличия ВОД с учетом но и право ЗАДЕРЖИВАТЬ до выяснения личности или доставлять в ТЦК если человек являетсяуклонистом-тоесть не является по повестке. Это было-бы логично.. Представьте меня на авто остановили на блок-постку а документов на машину или вод лицензии у меня нет но я рассказываю о том что Полиция не имеет права задерживать и еду дальше))) По добное сейчас с ТЦКашниками-смысл даватьим право проверки докуменов без права задерживать нарушителей?))))
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07.02.2025 07:16 Ответить
Все що завгодно, окрім того, що потрібно.
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07.02.2025 08:40 Ответить
тобто тепер ТЦК-шники будуть при бусифікації говорити "заходьте будьласка, сідайте будьласка"??? Це однозначно Перемога!
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07.02.2025 09:04 Ответить
Не треба ніяких особливих правил. Наловили 20 чоловік умовно. В кінці дня визначили найбільш результативну групу (групи) оповіщення. З них додали 5 тцк + 5 полісменів. Разом зібралися і в учебку. Проблема вирішиться за місяць максимум.
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07.02.2025 09:21 Ответить
Прийняли закон про мобілізацію, недолугий але закон є закон, є постанови кабміна 1455, 1456 та 560 ви хоть то прочитайте та дійте відповідно, яких ще в біса вам правил поведінки не вистачає.

негатив подекуди трапляється і з боку ТЦК. Але це не залишається непоміченим і не залишається без покарання

 Щось я не чув про жодний випадок щоб працівник ТЦК поніс покарання за незаконні дії, а про "людоловів" то може і кацапське ІПСО але ж воно би не прижилося якби ви не діяли відповідним чином.
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07.02.2025 09:26 Ответить
угу, кацапське ІПСО! - одного знайого побили, його брата теж... потім того знайогого ще раз побили - бо відмовлявся!
іншого - порвали облікові "старі" документи! і зробили "придатним" - пощастило, що всетаки почав щось робити - бо в нього інвалідність! то поки бігає по "повісткам" на вістрочки.
іншого виловили один раз. другий теж - вже відбивався, але троє скрутили! поліція приїзжала і чатувала на нього! не знаю, чому в таку нмилість попав!
іншого одного тримали в тцк два дні...
ще одного вийшов на вулицю в магазин .. - піфмали! батьки їздили , відбивали! піднімали питання викрадення.
третього... блін, якого вже? шостого? зловили біля лісу, стежки - його друга теж! - відправили на полігон, він втік десь через гори з нього.!
четвертого теж - з самого приміщення ТЦК дали бойову, він релігійник, відмовився! привезли на полігон, за 50км від місця проживання, вночі! били його!
там йому кажуть "вобвати будеш? - ні! то ти чого сюда прийшов" - так мене привезли1 , примусово"! - ... - потім знову посадили, типу везуть кудись в нове тцк... - десь за 50 км відкрили двері (тодюто за 450км від дому) - виходь, кажуть, тікай...
підібрали знайомі. которі за ним вже в погоню їхали...
ще розказати??? як одного з кордону зняли, бо тцк не могли поділити своїж відділки, двум в різних містах мав доказувати, що все нормально з відстрочкою!
ще розповідати решту ІПСО???
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08.02.2025 00:23 Ответить
І досить пустопорожніх балачок про ухилянтів, бубочок, черешень і тому подібне. Всі, то всі. А то зупиняє якось один машину. Обвішаний, що новорічна ялинка. Автомат, 5 магазинів спереду, бронежилет, за руль не влізе. Ти з ким у місті збираєшся годинний бій вести? А на фронт драним выником не загониш. Ото єдині правила. 20+5+5. Крапка.
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07.02.2025 09:36 Ответить
Класно, що є ТЦК, на них можна образитися і не піти Батьківщину захищати щоб ці суки, тцкашники, знали, що права гРОМАДЯН порушувати нізя.
Врешті, 300 років під кацапами жили і нічо. Навіть мова схожа та близька серцю: дєвочка, беременна, ковьор... Курви сцикливі.
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07.02.2025 09:39 Ответить
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