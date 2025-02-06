Россияне уменьшили количество обстрелов на севере Украины, - ОТГ "Сиверск"

В зоне ответственности ОТГ "Сиверск" фиксируют уменьшение со стороны российских войск на севере, однако угроза со стороны беспилотников и диверсионно-разведывательных групп остается.

Об этом в телеэфире сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Сиверск" Вадим Мысник, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно обстрелов приграничья, вторые сутки подряд мы наблюдаем значительное уменьшение в количественном отношении. Оружие, которое враг постоянно применяет - в основном, сбросы с беспилотных летательных аппаратов, также FPV-дроны различных систем, из артиллерии - минометы или ствольная артиллерия различного калибра", - отметил Мысник.

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Однако, несмотря на снижение обстрелов, за минувшие сутки россияне применили неуправляемые авиаракеты с вертолетов и управляемые авиабомбы с самолетов. Обстрелы имеют волнообразную динамику: после нескольких дней роста интенсивности наступает спад.

Спикер также отметил, что вражеские беспилотники, типа Shahed и "Герань", продолжают проникать вглубь территории Украины с Курщины и Брянщины, при этом оккупанты совершенствуют свои беспилотники.

Как отмечается, угроза от ДРГ сохраняется, но Силы обороны имеют достаточно технических средств и противодиверсионных резервов для своевременного выявления и уничтожения врага.

"У нас достаточно и технических средств, и противодиверсионных резервов, чтобы своевременно выявлять, давать отпор и уничтожать врага. Мы не даем им активно действовать", - отметил Мысник.

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