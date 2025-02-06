Антенна и комплекс РЭР рашистов уничтожены на Сумском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО
Воины "Сталевого кордону" уничтожили антенну связи и комплекс РЭР российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Операцию пограничники провели на Сумском направлении. Оборудование военные РФ использовали для разведки и атак.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий21.03.2025 21:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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