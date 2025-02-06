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Антенна и комплекс РЭР рашистов уничтожены на Сумском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

Воины "Сталевого кордону" уничтожили антенну связи и комплекс РЭР российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Операцию пограничники провели на Сумском направлении. Оборудование военные РФ использовали для разведки и атак.

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война (1407) Госпогранслужба (6585) пограничники (1584) Сумская область (3337) война в Украине (4715)


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21.03.2025 21:45 Ответить
 
 