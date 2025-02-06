РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11723 посетителя онлайн
Новости
1 528 0

Рашисты ударили БПЛА по Салтовскому району Харькова: взрыв произошел около девятиэтажки (обновлено)

Россияне атаковали дроном Харьков 6 февраля

Российские войска днем 6 февраля атаковали дроном район Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть предварительная информация об ударе вражеским БПЛА по Салтовскому району. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА в Сумской области, сообщили в Воздушных силах.

Читайте также: Помогла подорвать взрывчатку возле дома ветерана ВСУ: СБУ задержала в Харькове агента РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел около девятиэтажки.

Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - уточнил позже Терехов.

Автор: 

обстрел (27913) Харьков (7584) Харьковская область (1095) Харьковский район (352) война в Украине (4715)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 