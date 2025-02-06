Рашисты ударили БПЛА по Салтовскому району Харькова: взрыв произошел около девятиэтажки (обновлено)

Российские войска днем 6 февраля атаковали дроном район Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть предварительная информация об ударе вражеским БПЛА по Салтовскому району. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА в Сумской области, сообщили в Воздушных силах.

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Вражеский дрон атаковал район плотной жилой застройки в Салтовском районе. Взрыв произошел около девятиэтажки.

Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - уточнил позже Терехов.