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Рада рассмотрит срок прохождения ВВК для "ограниченно годных" в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

ВВК для ограниченно годных: Рада вскоре может продлить срок

На ближайших заседаниях Верховная Рада может рассмотреть законопроект о продлении на три месяца срока прохождения военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" граждан для того, чтобы не привлекать их к административной ответственности.

Об этом заявил "слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы рассматривали вопрос перед тем, как провалить решение о регистрации соответствующего законопроекта о продлении до 5 мая срока прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годных", - сказал он.

По его словам, есть субъективные и объективные причины, почему не все прошли ВЛК.

"Все мы откладываем на последние дни того или иного срока и думаем, что успеем, потом - очереди, и физически не успеваем. Объективные причины заключаются в том, что не совсем была должным образом обеспечена коммуникационная рамка по сигналам для тех, кто был признан ограниченно годным: каким образом они должны это делать, или сами приходить, или должны получить повестку. И это также было неоднозначно воспринято гражданами", - пояснил Вениславский.

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Нардеп отметил, что сейчас уже есть решение рассмотреть законопроект и продлить срок прохождения ВВК еще на 3 месяца.

"Для того, чтобы не привлекать к ответственности к административной и для того, чтобы все, кто находится в Украине, кто не имеет других оснований не проходит эту комиссию, чтобы они прошли ее и либо были признаны годными, либо непригодными к военной службе. Поэтому да, я думаю, что на ближайших парламентских заседаниях мы рассмотрим этот законопроект и будем его принимать", - добавил Вениславский.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ТЦК не будут применять штрафы к военнообязанным, которые не успеют пройти ВВК до 5 февраля.

Нардеп "Слуги народа" Федиенко заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не будет рассматривать законопроект о переносе сроков прохождения ВВК, поскольку он пока еще не прошел все инстанции в парламенте.

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Автор: 

мобилизация (2815) Вениславский Федор (273) военно-врачебная комиссия (202)


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Топ комментарии
+4
ні, вони після повторного ВЛК придатні тільки для роботи в Верховній Раді, Кабміні і в інших корупційних органах влади
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06.02.2025 14:51 Ответить
+3
дебіли понаприймали постанов і законів, які суперечать одне одному, і не знають що з ними робити.
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06.02.2025 15:20 Ответить
+1
Навіщо? всерівно черги на влк лише з броньованих.
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06.02.2025 14:51 Ответить
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"Слуги" підпадають під "обмежено придатні" - чи в них залізобетонна броня?
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06.02.2025 14:48 Ответить
ні, вони після повторного ВЛК придатні тільки для роботи в Верховній Раді, Кабміні і в інших корупційних органах влади
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06.02.2025 14:51 Ответить
Навіщо? всерівно черги на влк лише з броньованих.
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06.02.2025 14:51 Ответить
Військовозобовʼязані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Зробити це треба до 5 лютого 2025 року.

хто небуть, тикніть тупою башкою зеленого дегенерата веніславського у календар!
вже, як добу виписуються штрафи та тцк скаче по вказаним адресам.
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06.02.2025 14:51 Ответить
Не виписують.
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06.02.2025 14:56 Ответить
не може такого бути - досягнено домовленість про ненакладання та не подавання у "розшук" тих хто не встиг
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06.02.2025 15:01 Ответить
є підтвердження? нічого вони не виписують поки. і по яким вказаним адресам?
якщо у людини дані оновлено, але ВЛК обмежено -придатний. його не везуть, і не дьоргають нікуди, а дають повістку на ВЛК.
чи аби ляпнуть?
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06.02.2025 15:04 Ответить
Зробити це треба до 5 лютого 2025 року.
Зробити це треба до 5 лютого 2025 року.
Зробити це треба до 5 лютого 2025 року.
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06.02.2025 15:18 Ответить
Тобі виписали штраф? Ні. От і не свисті.
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06.02.2025 16:41 Ответить
який такий штраф?
я ж ховаюсь.
виходжу за хлібом та пивом, тільки коли стемніє.
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06.02.2025 16:43 Ответить
Як кліщі вчепилися за обмеженопридатних
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06.02.2025 15:10 Ответить
дебіли понаприймали постанов і законів, які суперечать одне одному, і не знають що з ними робити.
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06.02.2025 15:20 Ответить
 
 