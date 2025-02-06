Рада рассмотрит срок прохождения ВВК для "ограниченно годных" в ближайшее время, - "слуга народа" Вениславский

На ближайших заседаниях Верховная Рада может рассмотреть законопроект о продлении на три месяца срока прохождения военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" граждан для того, чтобы не привлекать их к административной ответственности.

Об этом заявил "слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы рассматривали вопрос перед тем, как провалить решение о регистрации соответствующего законопроекта о продлении до 5 мая срока прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годных", - сказал он.

По его словам, есть субъективные и объективные причины, почему не все прошли ВЛК.

"Все мы откладываем на последние дни того или иного срока и думаем, что успеем, потом - очереди, и физически не успеваем. Объективные причины заключаются в том, что не совсем была должным образом обеспечена коммуникационная рамка по сигналам для тех, кто был признан ограниченно годным: каким образом они должны это делать, или сами приходить, или должны получить повестку. И это также было неоднозначно воспринято гражданами", - пояснил Вениславский.

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Нардеп отметил, что сейчас уже есть решение рассмотреть законопроект и продлить срок прохождения ВВК еще на 3 месяца.

"Для того, чтобы не привлекать к ответственности к административной и для того, чтобы все, кто находится в Украине, кто не имеет других оснований не проходит эту комиссию, чтобы они прошли ее и либо были признаны годными, либо непригодными к военной службе. Поэтому да, я думаю, что на ближайших парламентских заседаниях мы рассмотрим этот законопроект и будем его принимать", - добавил Вениславский.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ТЦК не будут применять штрафы к военнообязанным, которые не успеют пройти ВВК до 5 февраля.

Нардеп "Слуги народа" Федиенко заявил, что Верховная Рада в ближайшее время не будет рассматривать законопроект о переносе сроков прохождения ВВК, поскольку он пока еще не прошел все инстанции в парламенте.

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