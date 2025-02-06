ЕС не будет принуждать Украину возобновить транзит российского газа, - пресс-секретарь ЕК Итконен

Европейская комиссия не планирует обязывать Украину возобновлять транзит российского газа через свою территорию.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не имеем никакого интереса к увеличению объемов российского ископаемого топлива в ЕС. Наоборот, мы работаем над планом как полностью избавиться от российского ископаемого топлива", - подчеркнула Итконен.

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Она пояснила, что энергетическая солидарность в рамках ЕС предусматривает помощь государствам-членам, которых больше всего затронет прекращение транзита российского газа через Украину. Это касается соблюдения энергетического баланса, защиты критической инфраструктуры и содействия диверсификации поставок энергоносителей.

По ее словам, Еврокомиссия ведет постоянный диалог со странами, которые могут пострадать от прекращения транзита газа.

"Мы всегда тесно сотрудничаем с нашими странами-членами, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения. Мы находимся в тесном контакте со Словакией, с Венгрией, с другими странами, которых больше всего задело завершение транзита газа", - отметила она.

Также сообщается, что вскоре будет представлена дорожная карта для окончательного отказа от российских энергоресурсов в рамках плана RePowerEU.

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Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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Недавно Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, даже если речь пойдет о транспортировке газа, который формально принадлежит "другой стране", которая будет получать газ от РФ.

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