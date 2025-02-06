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Новости
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ЕС не будет принуждать Украину возобновить транзит российского газа, - пресс-секретарь ЕК Итконен

Украина ответила на обвинения Словакии относительно транзита газа

Европейская комиссия не планирует обязывать Украину возобновлять транзит российского газа через свою территорию.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не имеем никакого интереса к увеличению объемов российского ископаемого топлива в ЕС. Наоборот, мы работаем над планом как полностью избавиться от российского ископаемого топлива", - подчеркнула Итконен.

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Она пояснила, что энергетическая солидарность в рамках ЕС предусматривает помощь государствам-членам, которых больше всего затронет прекращение транзита российского газа через Украину. Это касается соблюдения энергетического баланса, защиты критической инфраструктуры и содействия диверсификации поставок энергоносителей.

По ее словам, Еврокомиссия ведет постоянный диалог со странами, которые могут пострадать от прекращения транзита газа.

"Мы всегда тесно сотрудничаем с нашими странами-членами, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения. Мы находимся в тесном контакте со Словакией, с Венгрией, с другими странами, которых больше всего задело завершение транзита газа", - отметила она.

Также сообщается, что вскоре будет представлена дорожная карта для окончательного отказа от российских энергоресурсов в рамках плана RePowerEU.

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Остановка транзита газа РФ

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также угрожал остановить экспорт электроэнергии в Украину и значительно сократить поддержку украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию.

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Недавно Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "нищим и шантажистом".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо "очевидно ошибся", надеясь, что его теневые схемы с Москвой будут существовать бесконечно.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа, даже если речь пойдет о транспортировке газа, который формально принадлежит "другой стране", которая будет получать газ от РФ.

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Автор: 

Евросоюз (17278) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+1
Кстати помните как патриоты взрывали опоры ЛЭП что бы окупантам не поставлять электричество? Гниды у власти говорили это провокаторы и огенты кремля. Уверен с газом сейчас так же будет.
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06.02.2025 16:15 Ответить
+1
ЄС не примушуватиме Україну відновити транзит російського газу

Піззіш, тітко!
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06.02.2025 16:17 Ответить
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Тому що вже порішали з турками, російський газ як йшов в Європу - так і йтиме, просто в обхід України.
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06.02.2025 15:57 Ответить
Не сци. Через турецький потік багато не пропихнеш. До того ж турецький потік і раніше працював паралельно з нашими і північними газопроводами. Так що ***** не почало більше качати газу. Через те і верещить наче його ріжуть. А пізніше ***** ще голосіше буде верещати коли Ердоган по турецькому потоку замість розійського газу буде качати газ із Азербайджану і Катару.
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06.02.2025 16:01 Ответить
О, оно не сцыт, но хотело бы радоваться
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06.02.2025 16:11 Ответить
Більше й не треба. Вірніше треба, але не Словаччині і мадярам, а Німеччині. А ті разом з кацапами у свій час таки запустять ПП-2, причину вигадають будь-яку.
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06.02.2025 16:11 Ответить
Коли ЕРдоган запустить дешевий газ із Катару то Німеччині нахер потрібен буде розійський газ зі всіма розійськими проблемами в тому числі політичникми. Тому ***** і рве і мече щоб поскоріше хча б офіційно закінчити війну і зняти санкції щоб відновити старі зв'язки з Европою. Поки ще дорога в Европу не заросла непрохідними чигирями
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06.02.2025 16:16 Ответить
Ердоган по турецькому потоку замість розійського газу буде качати газ із Азербайджану і Катару.
Но как? Как это возможно?
«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) - газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции
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06.02.2025 17:54 Ответить
Да розберіть вже ви к чорту той газопровід щоб на нас перестали давити. А то таке враження наче ми чекаємо що ось-ось ми знову побратаємось з рашистами і будем дружити і газ качати *****
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06.02.2025 15:58 Ответить
най буде..репарації не з повітря ж брати
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06.02.2025 16:22 Ответить
Для репарацій потрібно перемогти Сосію. А в нас зараз всі говорять тільки про дагаваріццапасередінє. А в цьому світі їпуть в усі дири тілько того хто програв даже якщо правда на його боці. Як кажуть, Україну будуть їпати і плакати якщо ми підемо на умови ***** і Трампона
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06.02.2025 16:40 Ответить
Клоуна и просить не надо он сам газ за гешефт обратно пустит. Скажет это Азерский, дагаварятся гдэ та па сэредине хахахаха
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06.02.2025 16:12 Ответить
Кстати помните как патриоты взрывали опоры ЛЭП что бы окупантам не поставлять электричество? Гниды у власти говорили это провокаторы и огенты кремля. Уверен с газом сейчас так же будет.
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06.02.2025 16:15 Ответить
Так ваші любі членососи - фіцо і орбан вже смокчуть у ***** через турків. Головне кацапському придністровью гроші переслати не забудьте. Любите ви в ЕС кацапський *** і їх прихвостнів.
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06.02.2025 16:16 Ответить
ЄС не примушуватиме Україну відновити транзит російського газу

Піззіш, тітко!
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06.02.2025 16:17 Ответить
там пропущені слова "на широкий загал", хоча з нашими зеленими підорами хз хто ініціативу пропихне
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06.02.2025 16:23 Ответить
ще б нафту перекрити....
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06.02.2025 16:27 Ответить
нехай той єс
ставить своїш вояків захищати трубу
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06.02.2025 16:44 Ответить
Відновити постачання для кого? Для фіци з орбаном? Навіть австріяки вже відмовилися...
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06.02.2025 16:52 Ответить
Скільки шуму навколо цього питання. А кацапський газпром хоть слово промовив про продовження контракту?
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06.02.2025 17:16 Ответить
А як же тепер, "харчеваться" будуть, от дивні особи, від "газовщиків" фірташа, тимошенчихи, кучмарика....?
Невже, голодною смертю..., в банках дубаївщини та офшорах?
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06.02.2025 18:00 Ответить
 
 