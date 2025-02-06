Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам Магомедов ездил за границу на "конференции" за счет Общественного союза, связанного с бизнес-партнером Ермака, - СМИ

Топ-чиновники Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, в частности глава НКЦБФР Руслан Магомедов, во время полномасштабной войны ездят в командировки за границу на несуществующие конференции. Эти "командировки" финансировались за счет Общественного союза, с учредителями которого связан Артем Колюбаев - бизнес-партнер главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты напомнили, что руководитель офиса НКЦБФР Михаил Янчук вместе с женой и сыном в начале января выезжал в Финляндию.

Причиной выезда указывалось участие в международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем в Хельсинки (2-3 января) и международной конференции по экспериментальным финансам теории и эконометрике (6-7 января).

Однако в открытых источниках нет упоминаний об указанных мероприятиях. Причем, как установили расследователи, обе конференции имели признаки виртуальных мероприятий, то есть принять в них участие можно было не выходя из здания Нацкомиссии.

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Обнаруженные журналистами факты указывают на то, что, вероятно, схему использовали для отдыха Янчука за границей вместе с семьей, потому что на выезд нужна веская причина.

На сайте компании Research Leaks, которую в приказе о командировке называют организатором мероприятия, не размещена информация о конференции в Хельсинки 2 января.

Сама же компания, по словам опрошенных экономистов-ученых УП, - это индийский сайт, который не имеет никакого отношения ни к научному миру, ни к проведению мероприятий. А на профильных сайтах размещено множество отзывов, в которых Research Leaks прямо называют мошенниками.

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Другой чиновник НКЦБФР - глава Нацкомиссии Руслан Магомедов тоже выезжал за границу в "командировку".

За три месяца до командировки Янчука, с 24 по 27 октября, Магомедов находился в Польше якобы для участия в международном мероприятии по финансам и экономике, организованном программой SAIRAP (Securities and Investment Regulation and Assestment Programm).

Журналисты установили, что программы SAIRAP, которая бы занималась совершенствованием регулирования ценных бумаг вообще не существует. В открытых источниках отсутствует комбинация таких слов, которая была указана в приказе Магомедова на командировку.

Кроме того, в приказе на "служебную командировку" он обращается к себе.





Обоим чиновникам финансировал дорогу и проживание за рубежом Общественный союз "СФГ", с учредителями которого связан Артем Колюбаев.





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Сам же Общественный союз "СФГ" отрицает принадлежность Колюбаева и обвиняет УП в манипуляциях, а также утверждает, что якобы НКЦБФР помогает воплощать реформы.