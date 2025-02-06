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Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам Магомедов ездил за границу на "конференции" за счет Общественного союза, связанного с бизнес-партнером Ермака, - СМИ

Топ-чиновники Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, в частности глава НКЦБФР Руслан Магомедов, во время полномасштабной войны ездят в командировки за границу на несуществующие конференции. Эти "командировки" финансировались за счет Общественного союза, с учредителями которого связан Артем Колюбаев - бизнес-партнер главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты напомнили, что руководитель офиса НКЦБФР Михаил Янчук вместе с женой и сыном в начале января выезжал в Финляндию.

Причиной выезда указывалось участие в международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем в Хельсинки (2-3 января) и международной конференции по экспериментальным финансам теории и эконометрике (6-7 января).

Однако в открытых источниках нет упоминаний об указанных мероприятиях. Причем, как установили расследователи, обе конференции имели признаки виртуальных мероприятий, то есть принять в них участие можно было не выходя из здания Нацкомиссии.

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Магомедов

Обнаруженные журналистами факты указывают на то, что, вероятно, схему использовали для отдыха Янчука за границей вместе с семьей, потому что на выезд нужна веская причина.

На сайте компании Research Leaks, которую в приказе о командировке называют организатором мероприятия, не размещена информация о конференции в Хельсинки 2 января.

Сама же компания, по словам опрошенных экономистов-ученых УП, - это индийский сайт, который не имеет никакого отношения ни к научному миру, ни к проведению мероприятий. А на профильных сайтах размещено множество отзывов, в которых Research Leaks прямо называют мошенниками.

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Другой чиновник НКЦБФР - глава Нацкомиссии Руслан Магомедов тоже выезжал за границу в "командировку".

За три месяца до командировки Янчука, с 24 по 27 октября, Магомедов находился в Польше якобы для участия в международном мероприятии по финансам и экономике, организованном программой SAIRAP (Securities and Investment Regulation and Assestment Programm).

Журналисты установили, что программы SAIRAP, которая бы занималась совершенствованием регулирования ценных бумаг вообще не существует. В открытых источниках отсутствует комбинация таких слов, которая была указана в приказе Магомедова на командировку.

Кроме того, в приказе на "служебную командировку" он обращается к себе.

фігурує СФГ як підстава для відрядження
Магомедовмагомедов

Обоим чиновникам финансировал дорогу и проживание за рубежом Общественный союз "СФГ", с учредителями которого связан Артем Колюбаев.

Колюбаєв та Єрмак
Колюбаєв та Єрмак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель офиса НКЦБФР Янчук на Новый год поехал с семьей в "командировку" в Финляндию за деньги бизнес-партнера Ермака, - СМИ

Сам же Общественный союз "СФГ" отрицает принадлежность Колюбаева и обвиняет УП в манипуляциях, а также утверждает, что якобы НКЦБФР помогает воплощать реформы.

Автор: 

командировки (41) коррупция (8579) НКЦБФР (11) Колюбаев Артем (6) Руслан Магомедов (1)


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Топ комментарии
+12
Мразота квартальна.
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06.02.2025 16:14 Ответить
+9
А українці в керівництві країни - Є?? Чи вони тільки в окопах??
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06.02.2025 16:14 Ответить
+7
Поміж топ-менеджерів Єрмака, яких він всадив на найбільш грошовиті посади, як не кацап, так якийсь магомедов або розенбаум.
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06.02.2025 16:16 Ответить
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06.02.2025 16:00 Ответить
Кінопартнер Єрмака за останні півроку отримав бюджетні мільйони, попрацював на забудовника, зайнявся цінними паперами і став виробником БПЛА
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06.02.2025 16:46 Ответить
коли читаю ось таке, весь час відганяю від себе думку:

"А при чьом здесь ЗЕленский ?"

.
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06.02.2025 17:54 Ответить
"Як із гуся вода" буде....
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06.02.2025 16:03 Ответить
Каждій Мастурбек заслужіваєт красиві жізн!
Вах!
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06.02.2025 16:05 Ответить
))ідіоти стали найвпливовішою організацією в ********* світі.у них повсюду свої люди)https://youtu.be/_JL0T23XJiQ
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06.02.2025 16:10 Ответить
Єрмак "найпотужніший із найпотужніших" з тих 5-6 менеджерів.Україна з часів проголошення незалежності не знала таких ... Це промінь "сонцеликого".Таке наговорюєте на людей Тінь на кого кидаєте?
ДУМАЙ-ТЕ!!!
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06.02.2025 16:12 Ответить
Пристроюють СВОЄ!!! намародерене бабло- одне слово правди "ФІНАНСОВІ " цілі
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06.02.2025 16:13 Ответить
Мразота квартальна.
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06.02.2025 16:14 Ответить
А українці в керівництві країни - Є?? Чи вони тільки в окопах??
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06.02.2025 16:14 Ответить
так він же українець, хоча ні - рузький..

а по фото карточці не скажеш.

.
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06.02.2025 17:56 Ответить
Поміж топ-менеджерів Єрмака, яких він всадив на найбільш грошовиті посади, як не кацап, так якийсь магомедов або розенбаум.
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06.02.2025 16:16 Ответить
Умеров, Жумаділов, Магомєдов .... о компашка. Всі як один "патріоти" України смарагдового коляру і їм болить за Україну.
Мабуть всі дружбани Чубарова та Джаміл'ова яки зникли з інформ простору відразу після призначення Умерова головой на тартаку МОУ. Співпадіння?
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06.02.2025 16:22 Ответить
Мудрий український наріТ, вже зрозуміли, які українофоби " зробили вас разом!", чи етоДругоє?
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06.02.2025 16:40 Ответить
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06.02.2025 17:36 Ответить
буде ще гірше ніж є !

ВИБОРИ !

.
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06.02.2025 17:57 Ответить
Це не шахрайство, НЄ? Де наші славні, ДБР, НАБУ, СБУ і ще всякі У?
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06.02.2025 17:40 Ответить
Надоело читать подобные новости, куда не кинь всюду воры, коррупционеры и проходимцы.
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06.02.2025 18:57 Ответить
Що да,то -да!
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07.03.2025 05:38 Ответить
 
 