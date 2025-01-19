Руководитель офиса НКЦБФР Янчук на Новый год уехал с семьей в "командировку" в Финляндию за деньги бизнес-партнера Ермака, - СМИ
Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов подписал приказ о служебной командировке руководителя офиса НКЦБФР Михаила Янчука в Финляндию с 1 по 8 января 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Издание отмечает, что в соответствии с должностными обязанностями, Янчук должен организовывать работу комиссии, а не разбираться в рынках и капиталах.
"Здесь сразу стоит добавить, что господин Янчук в командировку отправился не один, а с женой и восьмилетним сыном. Об этом свидетельствует фото, сделанное с базы пограничников собеседниками "Украинской правды", - говорится в сообщении.
"Но вернемся к приказу на командировку Михаила Янчука. Согласно ему Янчук уже со 2 по 3 января в городе Хельсинки (Финляндия) должен был принять участие в Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем. С 6 по 7 января в том же Хельсинки должна была состояться ІІ Международная конференция по экспериментальным финансам, теории и эконометрике.
Никаких упоминаний об указанных мероприятиях мы не нашли в открытых источниках.
Хотя люди, которые готовы были принять участие уже 2 января в конференции в Финляндии, должны были бы очень интересоваться экономическими и финансовыми системами", - говорится далее.
Оба мероприятия, указанные в приказе НКЦБФР как основание командировать Михаила Янчука в Финляндию, имеют признаки виртуальных - все указывает на то, что принять в них участие можно было, не выходя из помещения, в котором находится НКЦБФР.
Так, упоминания о Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем (International Conference on Forecasting Economic and Financial Systems), которая должна была состояться в Хельсинки 2 января, сейчас есть только в кэш-версии сайтов-агрегаторов, которые автоматически собирают информацию обо всех мероприятиях в Европе и мире.
Никаких подробностей, никаких анонсов или отчетов о проведенном мероприятии не было опубликовано. Сайт компании Research Leagues, которую в приказе НКЦБФР называют организатором мероприятия, не имеет информации о конференции в Хельсинки 2 января. Однако мероприятие в том же городе и с таким же названием планируется провести 2 и 3 октября 2025 года.
Сама компания-организатор Research League, по словам опрошенных экономистов-ученых, это индийский сайт, который не имеет никакого отношения ни к научному миру, ни к проведению мероприятий.
Все их "научные конференции" проходят в виртуальном формате, а зарабатывают они на взносах участников - стоит это обычно 350 долларов за мероприятие.
Участвуют в таких ивентах либо представители университетов Индии и африканских стран, которым нужно иметь "галочку" об участии в научной конференции, либо неосведомленные об этой схеме ученые. На профильных сайтах размещено множество отзывов, в которых Research League прямо называют "мошенниками".
"Никаких упоминаний о результатах командировки Михаила Янчука не было опубликовано и на публичных страницах в соцсетях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечает "УП".
Стоит также отметить, что в приказе, который есть в распоряжении редакции и который согласовал для сотрудника глава НКЦБФР Руслан Магомедов, отмечается, что расходы на командировку (проезд, перелет, суточные и проживание) "осуществляются за счет Общественного союза "СФГ".
По данным Youcontrol, "СФГ" имеет двух учредителей, один из которых ООО "Компания по управлению активами "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".
Товарищ и бизнес-партнер руководителя офиса президента Андрея Ермака Артем Колюбаев был среди основателей "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" до апреля 2024 года, а сейчас основателем отмечается Мехтиев Эльнур.
Другая компания с похожим названием КУА "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП", но с тем же владельцем Артемом Колюбаевым год назад фигурировала в расследовании редакции Бигус.Инфо "Компании из орбиты киносоратника Ермака разрешили отправить за границу 37,5 млн грн для закупки мяса из ОАЭ в разгар полномасштабной войны".
"Стоит отметить, что разрешение на вывод денег за границу компаниям с орбиты Колюбаева предоставила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Одним из внештатных советников этой Комиссии является Эльнур Мехтиев - бизнес-партнер Колюбаева по новосозданной КУА и финансовый директор девелоперской компании ENSO. Также Мехтиев сейчас значится конечным бенефициаром фонда "Урбан", из которого собственно и вывели 37,5 млн. грн.
Председатель Нацкомиссии - Руслан Магомедов - параллельно также является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, с которым Колюбаев ранее имел общую компанию и вместе продюсировал фильм", - говорилось в расследовании.
Стоит добавить, что Колюбаев вышел из учредителей и "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУПП", и "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" в прошлом году с разницей в 4 месяца.
"То есть получается, что праздничный вояж, извините, служебную командировку руководителя офиса НКЦБФР Михаила Янчука в Финляндию оплатила компания, одним из учредителей которой еще в прошлом году был Артем Колюбаев, тогда как для другой компании, одним из учредителей которой был Артем Колюбаев, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала вывод средств за границу за год до того. Деньги предполагались на покупку мяса в ОАЭ.
Поскольку коллеги на тот момент так и не нашли подтверждений покупки мяса, такая операция, вероятно, могла быть банальным выводом денег из страны.
Сколько таких операций было или еще будет в будущем, и сколько раз "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП" или любая другая компания, связанная с товарищем и бизнес-партнером Ермака Артемом Колюбаевым, будет нуждаться в услугах от комиссии, где работает господин Янчук - вопрос открытый", - резюмирует "УП", добавляя, что Янчук и Магомедов не предоставили комментариев изданию по ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут пішли новини , як Лєнка СкумбріяПо8 зі своєю подругою вештається по швейцарському курорту Сенкт Моріц , а "мудрому наріду73%" все одно ... бо цей нарід активно обсмоктує новину про вартість куртки Папєрєдніка , в яку він був одягнений, коли передавав партію дронів ЗСУ.
Так що така собі новина.
"И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс.
і чого б кріпосним не вилизувати сраку їхнього панича, який лёгко! підкупнув їх тисяцькою і який так гарно вміє читати в сраці свого ідола гасла про мир?
https://www.youtube.com/shorts/OPcQX3PtZ8Q
Яки ще будут думки з цього приводу?
Америка допоможе
Ось ермак ще запровадить криптовалюту - $ермак.
Отоді вже поржем по пріколу.
Ще один доказ того, що студія "ОПа+преЗедент" - злочинна організація...
многоходовочкабагатоходовочка"....
Щоб свої тили прикрити, ну і напевне Трамп сказав виборам бути, тому ті вже готуються знову зебуїна у президенти протягнути
низькоївисокої якості"
Ще напишіть, що вода мокра, а ніч темна.
Гендиректор Укрпошти Смілянський отримує до 2 млн грн зарплати на місяць.
А що, він, як лох, за свої мав їхати?!
https://youtu.be/5CTEyufLvPE?feature=shared
корупції немає - сам смарагдовий її переміг, бо очолив. вбивств немає .бо то всьо іпсо - чоловіки в тцк просто вмирають по стану здоровью...
і тотальних наказів немає.. є просто телефонна чи листова просьба, яку чмоні всіх рівнів виконують..