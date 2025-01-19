РУС
Руководитель офиса НКЦБФР Янчук на Новый год уехал с семьей в "командировку" в Финляндию за деньги бизнес-партнера Ермака, - СМИ

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов подписал приказ о служебной командировке руководителя офиса НКЦБФР Михаила Янчука в Финляндию с 1 по 8 января 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Наказ про відрядження Янчука

Издание отмечает, что в соответствии с должностными обязанностями, Янчук должен организовывать работу комиссии, а не разбираться в рынках и капиталах.

"Здесь сразу стоит добавить, что господин Янчук в командировку отправился не один, а с женой и восьмилетним сыном. Об этом свидетельствует фото, сделанное с базы пограничников собеседниками "Украинской правды", - говорится в сообщении.

Янчук відрядження

"Но вернемся к приказу на командировку Михаила Янчука. Согласно ему Янчук уже со 2 по 3 января в городе Хельсинки (Финляндия) должен был принять участие в Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем. С 6 по 7 января в том же Хельсинки должна была состояться ІІ Международная конференция по экспериментальным финансам, теории и эконометрике.

Никаких упоминаний об указанных мероприятиях мы не нашли в открытых источниках.

Хотя люди, которые готовы были принять участие уже 2 января в конференции в Финляндии, должны были бы очень интересоваться экономическими и финансовыми системами", - говорится далее.

Оба мероприятия, указанные в приказе НКЦБФР как основание командировать Михаила Янчука в Финляндию, имеют признаки виртуальных - все указывает на то, что принять в них участие можно было, не выходя из помещения, в котором находится НКЦБФР.

Так, упоминания о Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем (International Conference on Forecasting Economic and Financial Systems), которая должна была состояться в Хельсинки 2 января, сейчас есть только в кэш-версии сайтов-агрегаторов, которые автоматически собирают информацию обо всех мероприятиях в Европе и мире.

Никаких подробностей, никаких анонсов или отчетов о проведенном мероприятии не было опубликовано. Сайт компании Research Leagues, которую в приказе НКЦБФР называют организатором мероприятия, не имеет информации о конференции в Хельсинки 2 января. Однако мероприятие в том же городе и с таким же названием планируется провести 2 и 3 октября 2025 года.

Сама компания-организатор Research League, по словам опрошенных экономистов-ученых, это индийский сайт, который не имеет никакого отношения ни к научному миру, ни к проведению мероприятий.

Все их "научные конференции" проходят в виртуальном формате, а зарабатывают они на взносах участников - стоит это обычно 350 долларов за мероприятие.

Участвуют в таких ивентах либо представители университетов Индии и африканских стран, которым нужно иметь "галочку" об участии в научной конференции, либо неосведомленные об этой схеме ученые. На профильных сайтах размещено множество отзывов, в которых Research League прямо называют "мошенниками".

"Никаких упоминаний о результатах командировки Михаила Янчука не было опубликовано и на публичных страницах в соцсетях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечает "УП".

Стоит также отметить, что в приказе, который есть в распоряжении редакции и который согласовал для сотрудника глава НКЦБФР Руслан Магомедов, отмечается, что расходы на командировку (проезд, перелет, суточные и проживание) "осуществляются за счет Общественного союза "СФГ".

По данным Youcontrol, "СФГ" имеет двух учредителей, один из которых ООО "Компания по управлению активами "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Товарищ и бизнес-партнер руководителя офиса президента Андрея Ермака Артем Колюбаев был среди основателей "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" до апреля 2024 года, а сейчас основателем отмечается Мехтиев Эльнур.

Другая компания с похожим названием КУА "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП", но с тем же владельцем Артемом Колюбаевым год назад фигурировала в расследовании редакции Бигус.Инфо "Компании из орбиты киносоратника Ермака разрешили отправить за границу 37,5 млн грн для закупки мяса из ОАЭ в разгар полномасштабной войны".

"Стоит отметить, что разрешение на вывод денег за границу компаниям с орбиты Колюбаева предоставила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Одним из внештатных советников этой Комиссии является Эльнур Мехтиев - бизнес-партнер Колюбаева по новосозданной КУА и финансовый директор девелоперской компании ENSO. Также Мехтиев сейчас значится конечным бенефициаром фонда "Урбан", из которого собственно и вывели 37,5 млн. грн.

Председатель Нацкомиссии - Руслан Магомедов - параллельно также является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, с которым Колюбаев ранее имел общую компанию и вместе продюсировал фильм", - говорилось в расследовании.

Стоит добавить, что Колюбаев вышел из учредителей и "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУПП", и "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" в прошлом году с разницей в 4 месяца.

"То есть получается, что праздничный вояж, извините, служебную командировку руководителя офиса НКЦБФР Михаила Янчука в Финляндию оплатила компания, одним из учредителей которой еще в прошлом году был Артем Колюбаев, тогда как для другой компании, одним из учредителей которой был Артем Колюбаев, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала вывод средств за границу за год до того. Деньги предполагались на покупку мяса в ОАЭ.

Поскольку коллеги на тот момент так и не нашли подтверждений покупки мяса, такая операция, вероятно, могла быть банальным выводом денег из страны.

Сколько таких операций было или еще будет в будущем, и сколько раз "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП" или любая другая компания, связанная с товарищем и бизнес-партнером Ермака Артемом Колюбаевым, будет нуждаться в услугах от комиссии, где работает господин Янчук - вопрос открытый", - резюмирует "УП", добавляя, что Янчук и Магомедов не предоставили комментариев изданию по ситуации.

Автор: 

+71
19.01.2025 09:37
+44
Ну це ж не ''Порох'' , йому можна
19.01.2025 09:37
+31
Люди батьківщину захищають, а не цих виродків, злодіїв і інших тварюк, прийде час і усі отримають по содеяному. Це тяжко розуміти тім, хто швидко прапор змінив
19.01.2025 09:52
Ну це ж не ''Порох'' , йому можна
19.01.2025 09:37
19.01.2025 10:31
Ага, ОПа !
19.01.2025 10:47
Так, це не порох - це пилюка. Під ногами. (По́рох - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F детонацію) https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F горіти у широкому інтервалі зовнішнього https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA тиску (0,1-1000 Мhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F) Па), виділяючи велику кількість https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7 газів з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 температурою 1200-3700 °С. Використовується у виготовленні ***********.) Що таке пилюка підножна, гадаю знають усі.
19.01.2025 10:40
Не розумію - чого нарід так збудився ? Якийсь напівдрібний ЗЕчиновник.

Тут пішли новини , як Лєнка СкумбріяПо8 зі своєю подругою вештається по швейцарському курорту Сенкт Моріц , а "мудрому наріду73%" все одно ... бо цей нарід активно обсмоктує новину про вартість куртки Папєрєдніка , в яку він був одягнений, коли передавав партію дронів ЗСУ.

Так що така собі новина.
19.01.2025 11:55
19.01.2025 09:37
нагадаю ще раз класика, який давним-давно і класично описав братських виборців і зєліного нарідця
"И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство" Ф. Энгельс.
і чого б кріпосним не вилизувати сраку їхнього панича, який лёгко! підкупнув їх тисяцькою і який так гарно вміє читати в сраці свого ідола гасла про мир?
19.01.2025 09:57
Не лише цілуватимуть Зє в дупу, а й горло перегризуть, коли будеш тицяти носом в те що робить ЗЄшобла.
19.01.2025 10:07
Люди батьківщину захищають, а не цих виродків, злодіїв і інших тварюк, прийде час і усі отримають по содеяному. Це тяжко розуміти тім, хто швидко прапор змінив
показать весь комментарий
19.01.2025 09:52
Є варіант, що патріоти закінчаться... На це фашисти у владі і розраховують.
19.01.2025 09:57
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... А щоб швидше - браковані міни, гранатомети і т.д. і т.п.
19.01.2025 10:51
Такий варіант є в макітрі кожного обісранця.
19.01.2025 22:15
Оце бандити захопили Одесу, чи обісранці вийшли на пікет? Ваші варіанти?
https://www.youtube.com/shorts/OPcQX3PtZ8Q
20.01.2025 09:00
Зателефонуй мамі.
20.01.2025 22:39
Тобто ви підтримуєте існування в країні НЗФ та утворення лнр, днр, а тепер ОНР?
21.01.2025 10:45
Сам посрав, сам поїв - молодець. ))
22.01.2025 00:02
Напевно файно бути дибілом.
22.01.2025 10:03
Ну, якщо тобі так подобається, хто ж тобі заборонить. )))
22.01.2025 22:49
політуроки "про батьківщину" на -5-6 десятку вже мало кому заходить
19.01.2025 09:59
...про "родіну" зайде.Запхають.
19.01.2025 10:10
Ти хворе чи просто падло?
19.01.2025 10:00
Головне питиння - чому майже всі вибірці ЗЕ та СН не хочуть біжати до ТЦК шоб зі зброєю у руках, гуртом, захищати свій вибір від касабів?
19.01.2025 10:34
Да потому, что они это выбирали по "приколу", а если - бы они действовали обдуманно, то вряд-ли они это-бы выбрали. Вот сейчас и бегут от этого всего, глядя на действия главного клоуна, его семью, приближенных и *опу.
19.01.2025 13:12
Відповід прийнята. Виборці ЗЕ та СН, він правий?
Яки ще будут думки з цього приводу?
19.01.2025 13:27
Хто його танцює, той і відпочинок оплачує
19.01.2025 09:46
Ціннии кадра
19.01.2025 09:53 Ответить
Безцінний
19.01.2025 10:10
Безкінечний зелений треш.
19.01.2025 09:54
Дно за дном, вже не дивує...
19.01.2025 09:54
Для того їх і привели у владу, щоб нарід звик до беззаконня.
19.01.2025 14:17
ні,ну не за свої ж їздити
Америка допоможе
19.01.2025 09:54
Все це ще фігня.
Ось ермак ще запровадить криптовалюту - $ермак.
Отоді вже поржем по пріколу.
19.01.2025 09:59
Зеленський - це гундосі відосики щодня.Це таке.Єрмак -це наше все.Він і дипломат,він і прокурор з суддею,він забудовник він рішала в країні.ЗЕ придаток до нього.
19.01.2025 10:02
І ніякої реакції, на прогулянки чиновників по Європі, від "янетряпка" немає!
Ще один доказ того, що студія "ОПа+преЗедент" - злочинна організація...
19.01.2025 10:05
Реакция у него может быть только на Порошенка, а на своих "пдзаборных"депутатов, дипломатов, прокуроров судей - "это другое".
19.01.2025 13:21
"Хорошо продумана многоходовочка багатоходовочка"....
19.01.2025 10:13
Надіємось, добре відпочив? З Санта Клаусом зустрівся, фінансові проблеми перетер...
19.01.2025 10:15
Ботоферму зебіловську знов надрочили на Порошенка
Щоб свої тили прикрити, ну і напевне Трамп сказав виборам бути, тому ті вже готуються знову зебуїна у президенти протягнути
19.01.2025 10:18
Може дитинча хвінасист?
19.01.2025 10:24
"діти низької високої якості"
19.01.2025 10:46
Що не так? В самій корумпованій країні на планеті керівник якоїсь державної конторки з'їздив за державні кошти у відпустку. Це норма для корумпованих країн, навіщо такі новини?
Ще напишіть, що вода мокра, а ніч темна.
19.01.2025 10:26
Або - "Щоб ти жив на одну зарплату" !!!

Гендиректор Укрпошти Смілянський отримує до 2 млн грн зарплати на місяць.
19.01.2025 10:43
Єрмаківське кодло у в'язницю!
19.01.2025 10:37
З конфіскацією, бо вони окрім збитків своїм бездарним управлінням, державі нічого не принесли
19.01.2025 11:44
Сцють в очі наріду, а нарід дивиться телемарафон....
19.01.2025 11:07
То все фігня... Мене як законслухняного громадянини перш за все цікавить ціна курточки Порошенка.
19.01.2025 11:15
скільки різних трутнів в Україні, а в окопи чомусь їх не пхають
19.01.2025 11:21
*****, на Новий рік, кому окопи, а кому відпочинк у Франції
19.01.2025 11:40
Звичайно, за чужі гроші поїхав! Ще й відрядні отримав, мабуть, приємні.
А що, він, як лох, за свої мав їхати?!
19.01.2025 11:46
За свої він і поїхав. Ви уважно прочитайте текст. Вірніше за вкрадені у держави, тобто в нас з вами. Там стале бандитське угруповання, яке грабить країну, прикриваючись фіктивними папірчиками. Для бидла цього достатньо. На їх думку. І, здається, вони праві
19.01.2025 13:20
О, так сценарій давно написано було

https://youtu.be/5CTEyufLvPE?feature=shared
19.01.2025 12:05
Зелені ******** живуть своє краще життя, поки пересічні мруть в посадках, як мухи.
19.01.2025 12:17
Колір значення не має. Так влаштован світ. Ви можете це або зрозуміти і прийняти, або продовжувати жити в ілюзії і віру у справедливість
19.01.2025 13:52
Це все характерезує Андрія Борисовича Єрмака як дуже порядну людину, яка щедро виногороджує державним коштом державних чиновників, які сумлінно працюють на його персональне збагачення!
19.01.2025 12:21
Банді гундосого все можна. Міни браковані поставляти, бюджет обкрадати, людей в мясних штурмах нищити. І саме дивне, що рейтин ще біля 50%. Люди, що з Вами?
19.01.2025 12:29
Поїхав продавати у Фінляндії .... цінні папери. Мабуть, Чмонька віддав свою ... інтелектуальну власність.
19.01.2025 13:59
19.01.2025 14:20
так, диктатуру та тоталітаризм зелений вони і не приховують..
корупції немає - сам смарагдовий її переміг, бо очолив. вбивств немає .бо то всьо іпсо - чоловіки в тцк просто вмирають по стану здоровью...
і тотальних наказів немає.. є просто телефонна чи листова просьба, яку чмоні всіх рівнів виконують..
20.01.2025 08:47
Чому єрмаку як замовнику поїздки немає підозри ?
19.01.2025 15:04
Нове? Ніц, таке вже було...

19.01.2025 16:54
І шо? Шо далі?
19.01.2025 17:35
Кто не в курсе, то глава НКЦПФР Магомедов это внештатный советник Ермака и выводила и схемщик по легализации и вывода большого капитала на рынке ценных бумаг для Ермака, Татарова, Портнова, Кушнира, Кравца, Столара и других знатных рыгов
19.01.2025 18:46
Мабуть на конференції вимотався, треба надати відпустку, місяця 2.
19.01.2025 19:54
Але ж повернувся?
20.01.2025 08:53
 
 