Руководитель офиса НКЦБФР Янчук на Новый год уехал с семьей в "командировку" в Финляндию за деньги бизнес-партнера Ермака, - СМИ

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов подписал приказ о служебной командировке руководителя офиса НКЦБФР Михаила Янчука в Финляндию с 1 по 8 января 2025 года.

Издание отмечает, что в соответствии с должностными обязанностями, Янчук должен организовывать работу комиссии, а не разбираться в рынках и капиталах.

"Здесь сразу стоит добавить, что господин Янчук в командировку отправился не один, а с женой и восьмилетним сыном. Об этом свидетельствует фото, сделанное с базы пограничников собеседниками "Украинской правды", - говорится в сообщении.

"Но вернемся к приказу на командировку Михаила Янчука. Согласно ему Янчук уже со 2 по 3 января в городе Хельсинки (Финляндия) должен был принять участие в Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем. С 6 по 7 января в том же Хельсинки должна была состояться ІІ Международная конференция по экспериментальным финансам, теории и эконометрике.

Никаких упоминаний об указанных мероприятиях мы не нашли в открытых источниках.

Хотя люди, которые готовы были принять участие уже 2 января в конференции в Финляндии, должны были бы очень интересоваться экономическими и финансовыми системами", - говорится далее.

Оба мероприятия, указанные в приказе НКЦБФР как основание командировать Михаила Янчука в Финляндию, имеют признаки виртуальных - все указывает на то, что принять в них участие можно было, не выходя из помещения, в котором находится НКЦБФР.

Так, упоминания о Международной конференции по прогнозированию экономических и финансовых систем (International Conference on Forecasting Economic and Financial Systems), которая должна была состояться в Хельсинки 2 января, сейчас есть только в кэш-версии сайтов-агрегаторов, которые автоматически собирают информацию обо всех мероприятиях в Европе и мире.

Никаких подробностей, никаких анонсов или отчетов о проведенном мероприятии не было опубликовано. Сайт компании Research Leagues, которую в приказе НКЦБФР называют организатором мероприятия, не имеет информации о конференции в Хельсинки 2 января. Однако мероприятие в том же городе и с таким же названием планируется провести 2 и 3 октября 2025 года.

Сама компания-организатор Research League, по словам опрошенных экономистов-ученых, это индийский сайт, который не имеет никакого отношения ни к научному миру, ни к проведению мероприятий.

Все их "научные конференции" проходят в виртуальном формате, а зарабатывают они на взносах участников - стоит это обычно 350 долларов за мероприятие.

Участвуют в таких ивентах либо представители университетов Индии и африканских стран, которым нужно иметь "галочку" об участии в научной конференции, либо неосведомленные об этой схеме ученые. На профильных сайтах размещено множество отзывов, в которых Research League прямо называют "мошенниками".

"Никаких упоминаний о результатах командировки Михаила Янчука не было опубликовано и на публичных страницах в соцсетях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечает "УП".

Стоит также отметить, что в приказе, который есть в распоряжении редакции и который согласовал для сотрудника глава НКЦБФР Руслан Магомедов, отмечается, что расходы на командировку (проезд, перелет, суточные и проживание) "осуществляются за счет Общественного союза "СФГ".

По данным Youcontrol, "СФГ" имеет двух учредителей, один из которых ООО "Компания по управлению активами "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Товарищ и бизнес-партнер руководителя офиса президента Андрея Ермака Артем Колюбаев был среди основателей "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" до апреля 2024 года, а сейчас основателем отмечается Мехтиев Эльнур.

Другая компания с похожим названием КУА "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП", но с тем же владельцем Артемом Колюбаевым год назад фигурировала в расследовании редакции Бигус.Инфо "Компании из орбиты киносоратника Ермака разрешили отправить за границу 37,5 млн грн для закупки мяса из ОАЭ в разгар полномасштабной войны".

"Стоит отметить, что разрешение на вывод денег за границу компаниям с орбиты Колюбаева предоставила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Одним из внештатных советников этой Комиссии является Эльнур Мехтиев - бизнес-партнер Колюбаева по новосозданной КУА и финансовый директор девелоперской компании ENSO. Также Мехтиев сейчас значится конечным бенефициаром фонда "Урбан", из которого собственно и вывели 37,5 млн. грн.

Председатель Нацкомиссии - Руслан Магомедов - параллельно также является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, с которым Колюбаев ранее имел общую компанию и вместе продюсировал фильм", - говорилось в расследовании.

Стоит добавить, что Колюбаев вышел из учредителей и "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУПП", и "ЭЛАР ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" в прошлом году с разницей в 4 месяца.

"То есть получается, что праздничный вояж, извините, служебную командировку руководителя офиса НКЦБФР Михаила Янчука в Финляндию оплатила компания, одним из учредителей которой еще в прошлом году был Артем Колюбаев, тогда как для другой компании, одним из учредителей которой был Артем Колюбаев, Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала вывод средств за границу за год до того. Деньги предполагались на покупку мяса в ОАЭ.

Поскольку коллеги на тот момент так и не нашли подтверждений покупки мяса, такая операция, вероятно, могла быть банальным выводом денег из страны.

Сколько таких операций было или еще будет в будущем, и сколько раз "ЭССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП" или любая другая компания, связанная с товарищем и бизнес-партнером Ермака Артемом Колюбаевым, будет нуждаться в услугах от комиссии, где работает господин Янчук - вопрос открытый", - резюмирует "УП", добавляя, что Янчук и Магомедов не предоставили комментариев изданию по ситуации.