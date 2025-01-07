Глава КГВА Ткаченко предлагает выпускать столичных госслужащих за границу через разрешения СБУ и полиции
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициирует согласование служебных командировок за границу для столичных чиновников Советом обороны города при участии Службы безопасности Украины и Нацполиции.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Этот вопрос Ткаченко пообещал вынести на ближайшем заседании Совета обороны.
Так, новый председатель КГВА предлагает, чтобы служебные командировки всех представителей органов местного самоуправления территориальной громады Киева и работников КГВА рассматривались Советом.
Ткаченко пояснил, что сейчас согласование выездов должностных лиц и сотрудников военной администрации осуществляется без привлечения Совета обороны, но в контексте военного положения это было бы целесообразным.
Кроме того, стоит отметить: все командировки финансируются за счет громады Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально", - отметил он.
Ткаченко сообщил, что инициирует привлечение Службы безопасности Украины и Нацполиции к рассмотрению служебных командировок.
По его словам, такой подход уже успешно используют военные администрации в соседних областях.
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- А Софа? - і Софа тут;
- А Абрамчик? - та так...
....... і так далі перелічує усіх - всі тут.
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