Глава КГВА Ткаченко предлагает выпускать столичных госслужащих за границу через разрешения СБУ и полиции

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициирует согласование служебных командировок за границу для столичных чиновников Советом обороны города при участии Службы безопасности Украины и Нацполиции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Этот вопрос Ткаченко пообещал вынести на ближайшем заседании Совета обороны.

Так, новый председатель КГВА предлагает, чтобы служебные командировки всех представителей органов местного самоуправления территориальной громады Киева и работников КГВА рассматривались Советом.

Ткаченко пояснил, что сейчас согласование выездов должностных лиц и сотрудников военной администрации осуществляется без привлечения Совета обороны, но в контексте военного положения это было бы целесообразным.

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Кроме того, стоит отметить: все командировки финансируются за счет громады Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально", - отметил он.

Ткаченко сообщил, что инициирует привлечение Службы безопасности Украины и Нацполиции к рассмотрению служебных командировок.

По его словам, такой подход уже успешно используют военные администрации в соседних областях.

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