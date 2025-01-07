РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3430 посетителей онлайн
Новости
1 773 12

Глава КГВА Ткаченко предлагает выпускать столичных госслужащих за границу через разрешения СБУ и полиции

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициирует согласование служебных командировок за границу для столичных чиновников Советом обороны города при участии Службы безопасности Украины и Нацполиции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Этот вопрос Ткаченко пообещал вынести на ближайшем заседании Совета обороны.

Так, новый председатель КГВА предлагает, чтобы служебные командировки всех представителей органов местного самоуправления территориальной громады Киева и работников КГВА рассматривались Советом.

Ткаченко пояснил, что сейчас согласование выездов должностных лиц и сотрудников военной администрации осуществляется без привлечения Совета обороны, но в контексте военного положения это было бы целесообразным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вскоре наработают алгоритм работы наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги в Киеве, - КГГА

Кроме того, стоит отметить: все командировки финансируются за счет громады Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально", - отметил он.

Ткаченко сообщил, что инициирует привлечение Службы безопасности Украины и Нацполиции к рассмотрению служебных командировок.

По его словам, такой подход уже успешно используют военные администрации в соседних областях.

Читайте также: Минкульт изучает обстоятельства невозвращения директора Музея истории Украины Андрощука

Закордонні відрядження службовців КМВА мають погоджувати СБУ та Нацпол

Автор: 

Киев (25572) командировки (40) чиновник (1560) Ткаченко Тимур (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Може їм предложить без дозволів на фронт, а то це більше схоже на вивіз або прокладання маршруту
показать весь комментарий
07.01.2025 16:34
+7
🤬Конституція і права українців ідуть нах… Влада понад Законом? 🤬
показать весь комментарий
07.01.2025 16:30
+7
Країна мрій одного урода
показать весь комментарий
07.01.2025 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤬Конституція і права українців ідуть нах… Влада понад Законом? 🤬
показать весь комментарий
07.01.2025 16:30 Ответить
Країна мрій одного урода
показать весь комментарий
07.01.2025 16:32 Ответить
Що це такий орган - рада оборони? Генштабу, осув, отув мало? Лиш би всіх зелених десь влаштувати, а скільки буде створено псевдо органів і структур - пофіг...
показать весь комментарий
07.01.2025 16:34 Ответить
Та ні вони не такі, їм би тільки посвідчення отримати та все
показать весь комментарий
07.01.2025 16:35 Ответить
Може їм предложить без дозволів на фронт, а то це більше схоже на вивіз або прокладання маршруту
показать весь комментарий
07.01.2025 16:34 Ответить
А навіщо ? Яка в тому користь?
показать весь комментарий
07.01.2025 16:36 Ответить
Київраді та Києву ніякої, а Верховному Зеленському контроль над Києвом.
показать весь комментарий
07.01.2025 17:27 Ответить
А так нє-у нас демократія!!! Правда при умові відданості єрмаку!
показать весь комментарий
07.01.2025 16:41 Ответить
Блін.... - а хто ж тоді при "владі" залишиться????

Це як в бородатому анекдоті:
"Помирає старий єврей - лежить... ледве дихає. Всі родичі зібрались навколо ліжка.
Шепоче:
- А Мойша прийшов? - прийшов;
- А Софа? - і Софа тут;
- А Абрамчик? - та так...
....... і так далі перелічує усіх - всі тут.
............................
Раптом схоплюється з ліжка і кричить; "А хто ж в магазині залишився?!!!"
показать весь комментарий
07.01.2025 16:47 Ответить
А в чому успішність такого підходу полягає?
показать весь комментарий
07.01.2025 17:19 Ответить
СБУ стане доволі успішним, бо хто надає дозволи, той і грошики "гребе". Успіх? Успіх!
показать весь комментарий
07.01.2025 19:21 Ответить
Може Закон один для всіх, та дії Конституції, замість "спецдозволів" сбушників, поліціянтиі, жОПилизів, та верхівки ВР?! 🤬
показать весь комментарий
07.01.2025 17:51 Ответить
 
 