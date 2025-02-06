Зеленский поблагодарил Францию ​​за первые истребители Mirage 2000: Это еще один шаг к укреплению украинской безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых истребителей Mirage 2000, которые Франция передала для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушный флот Украины и дальше расширяется. Уже прибыли первые истребители Mirage 2000 из Франции, которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны. Спасибо Эмманюэлю Макрону за лидерство и поддержку - Президент Франции придерживается своего слова, и мы это ценим. Это еще один шаг к укреплению украинской безопасности", - отметил Зеленский.

По его словам, благодаря последним поставкам, Украина продолжает расширять парк современных боевых самолетов, в частности F-16. Он также отметил важность поддержки Нидерландов в реализации этих усилий.

Президент Украины поблагодарил всех международных партнеров, которые помогают в укреплении обороноспособности страны и вносят свой вклад в общую безопасность.

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