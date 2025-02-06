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Зеленский поблагодарил Францию ​​за первые истребители Mirage 2000: Это еще один шаг к укреплению украинской безопасности

Зеленський про вступ до ЄС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых истребителей Mirage 2000, которые Франция передала для усиления украинской противовоздушной обороны.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Воздушный флот Украины и дальше расширяется. Уже прибыли первые истребители Mirage 2000 из Франции, которые усилят возможности нашей противовоздушной обороны. Спасибо Эмманюэлю Макрону за лидерство и поддержку - Президент Франции придерживается своего слова, и мы это ценим. Это еще один шаг к укреплению украинской безопасности", - отметил Зеленский.

По его словам, благодаря последним поставкам, Украина продолжает расширять парк современных боевых самолетов, в частности F-16. Он также отметил важность поддержки Нидерландов в реализации этих усилий.

Президент Украины поблагодарил всех международных партнеров, которые помогают в укреплении обороноспособности страны и вносят свой вклад в общую безопасность.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) Франция (3545) Mirage (17)


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Топ комментарии
+3
Спізнився, умєров випередив!
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06.02.2025 16:04 Ответить
+3
Спасибі всім , хто нам допомагає. Звісно, Зє з 2919 року міг би возвернути масове виробництво ************* наших військових літаків, а не закопувати в асвальт.
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06.02.2025 16:07 Ответить
+2
Війна війною, а обід в нього по розкладу!
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06.02.2025 16:06 Ответить
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Спізнився, умєров випередив!
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06.02.2025 16:04 Ответить
Війна війною, а обід в нього по розкладу!
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06.02.2025 16:06 Ответить
Спасибі всім , хто нам допомагає. Звісно, Зє з 2919 року міг би возвернути масове виробництво ************* наших військових літаків, а не закопувати в асвальт.
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06.02.2025 16:07 Ответить
и подводных лодок)
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06.02.2025 16:11 Ответить
Зє до 2919 року ще встигне все розвернути...
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06.02.2025 16:11 Ответить
Та ви шо? Може зразу зорельотів на Марс?
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06.02.2025 16:17 Ответить
марс маск
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06.02.2025 16:24 Ответить
Та то ****** ще той. Хай спочатку на луну висадиться.
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06.02.2025 19:04 Ответить
"Чекаємо" тепер, на фотки, від єрмака з аброхамієм та групи осіб з ВРУ, як з Яворівського полігону?
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06.02.2025 16:12 Ответить
Верховний дяк...
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06.02.2025 16:13 Ответить
О ще добавилось… 😁 буде чим патрулювати букувиль👍
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06.02.2025 16:31 Ответить
Все нормально; в ОПі немає військових таємниць.
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06.02.2025 16:49 Ответить
Дві фрази найбільш типові нашого президента - "дякую,дуже дякую" та "ідіть в сраку"...Говорив виборцям на початку каденціі і в кінці...
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06.02.2025 16:57 Ответить
А США нам взагалі збираються передати хоча б один ф-16 чи далі будуть гратися в деескалацію?
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06.02.2025 21:04 Ответить
 
 