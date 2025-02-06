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Новости мобилизации
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Военная служба мобилизованных начинается со дня отправления в часть с ТЦК, а не после присяги, - Верховный Суд

Постановление Верховного Суда о начале военной службы гражданина

Для мобилизованных граждан Украины началом военной службы считается день отправления в воинскую часть из соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, а не факт принятия военной присяги.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 15 января, передает Цензор.НЕТ.

К такому выводу пришел Суд по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.

Гражданин отказался принимать присягу

Согласно делу, военнослужащий, которого ранее осудили за невыполнение боевого приказа командира, отказался прибывать для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на второй линии обороны, что могло привести к прорыву врага на этом участке обороны.

В кассационной жалобе сторона защиты отмечала, что обвиняемый имел все законные основания не выполнять приказ командира, поскольку не принимал военной присяги, не прошел надлежащую военную подготовку и якобы был незаконно мобилизован.

Однако Верховный Суд отклонил эти аргументы. Также в деле говорится, что военнослужащий сам "категорически отказался" принимать присягу.

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Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, подтвердив, что мобилизованные военнослужащие обязаны выполнять приказы командования с момента прибытия в воинскую часть.

"Отсутствие у обвиняемого надлежащей военной подготовки обусловлено его поведением, отношением к военной службе и не желанием ее прохождения, поскольку он не выполнил приказ получить оружие и отправиться на полигон для проведения учебных стрельб", - говорится в сообщении.

В статье 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорится, что началом прохождения военной службы для мобилизованных является день отправления в воинскую часть из соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Постанова Верховного Суду про початок військової служби громадянина
Постанова Верховного Суду про початок військової служби громадянина

Автор: 

Верховный Суд (1100) мобилизация (2815)


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Топ комментарии
+22
Закони на паузі, Конституція на паузі, лише рабське "ти повинен" не на паузі.
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06.02.2025 16:45 Ответить
+12
Тобто тепер можна будь яку людину викрасти , силоміць відправити її у військову частину і це буде вважатися початком військової служби ?)) Але що ще можна чекати від судів Криворізької школи права?
Єдине ,що якщо людина дійде до ЄСПЛ - то компенсації черз хибні рішення "судового шапіто " будуть за рахунок платників податків , а не вираховуватися з зарплат та пенсій , тих ,кого ми помилково назхзиваємо "суддями"
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06.02.2025 16:52 Ответить
+11
Цікаво скільки родичів суддів мобілізовані і проходять службу на фронті.
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06.02.2025 16:58 Ответить
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з дня народження
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06.02.2025 16:44 Ответить
Цікаво не дай бог кацапи вийдуть знову на КИїв і захоплять велику частину країни- вони будуть як сталіністи НКВД розстрілювати мирняк, родини тих кто служив на війні, ловити, вбивати, грабити чи ні? Може суд правильно робить з дезертирами. Англічани та американці з дезертирами не церемонилися у другу світову війну, як і німці
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07.02.2025 10:05 Ответить
ти ухилянт, чи дезертир? що з тобою треба зробити? розстріляти?
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07.02.2025 18:29 Ответить
Закони на паузі, Конституція на паузі, лише рабське "ти повинен" не на паузі.
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06.02.2025 16:45 Ответить
Тренболон Реєстрація: 05.02.2025
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06.02.2025 19:01 Ответить
Если мои права на паузе, то и мои обязанности тоже на паузе.
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06.02.2025 23:08 Ответить
Чия влада - того й правда! (с)
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06.02.2025 16:47 Ответить
ТСН такі історії розповідає...
https://www.youtube.com/watch?v=wFQjXSYI-R0
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06.02.2025 16:50 Ответить
Знову іпсо кацапське,такого нема в Україні
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06.02.2025 17:00 Ответить
Так всі ТЦК це кацапське іпсо .
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06.02.2025 17:15 Ответить
Куку Кацапе, заспокойся.
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06.02.2025 18:30 Ответить
Куку Реєстрація: 06.02.2025
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06.02.2025 19:03 Ответить
Тобто тепер можна будь яку людину викрасти , силоміць відправити її у військову частину і це буде вважатися початком військової служби ?)) Але що ще можна чекати від судів Криворізької школи права?
Єдине ,що якщо людина дійде до ЄСПЛ - то компенсації черз хибні рішення "судового шапіто " будуть за рахунок платників податків , а не вираховуватися з зарплат та пенсій , тих ,кого ми помилково назхзиваємо "суддями"
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06.02.2025 16:52 Ответить
Можно переспросить?
Военнообязанного гражданина призывают в армию во время войны. Это повод для гражданина подать в ЕСПЧ?
Какая формулировка иска?
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06.02.2025 17:43 Ответить
Може бути багато різних причин . Те що "держава " вважає " громадянина " військовозобов'язаним " не означає ,що громадянин має іншу думку - що він "не військовозобов'язаний".

Прикладом може бути рішення ЄСПЛ про право на відмову від проходження військової служби за релігійними переконаннями,яке гарантовано пунктом 1 статті 9 Конвенції.

Прикладом є позиція ЄСПЛ по справі «Мушфіг Мамедов та інші проти Азербайджану» від 17 жовтня 2019 року (заява 14604/18) або «Баятян проти Вірменії» від 07.07.2011 (заява № 23459/03)..
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06.02.2025 17:51 Ответить
Легко:
Порушення статті 24 Конституції України:

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

А якщо співробітники ТЦК застосували силу по відношенню до людини, то і 17 стаття тут аж бігом поруч. І це тільки найбанальніше. А ще порушення кримінального кодексу, адміністративного, ігнорування процедур (як наприклад ВЛК за 5 хвилин без відповідних документів)
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06.02.2025 18:07 Ответить
Если призыв проведен с нарушением, то да. Бусификация, угрозы, унижения, побои и собственно декоративное ВЛК, где никакого медосмотра нет и все здоровы.
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06.02.2025 19:30 Ответить
Нас в ПТУ учили что суд, в том числе и Европейский, не будет давать оценку проведению мобилизации в Украине.
Суд будет разбираться с нарушением прав конкретного военнообязанного гражданина Украины.
Вас, имеющего "бронь" от призыва угрозами затолкали в бус, избили и на декоративном ВЛК признали здоровым?
Или вы игнорировали повестку и уклонялись от мобилизации?
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06.02.2025 19:40 Ответить
Вонг і видно що ПТУ.
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06.02.2025 19:50 Ответить
Секундочку. Давай но по порядку.
1. Військовозобов'язаного громадянина призивають на військову службу під час війни.
2. Громадянин відмовляється проходити військову службу в повній чи частковій формі.
3. Громадянина відправляють у військову частину.
4. Командир частини надає НАКАЗИ громадянину.
5. Громадянин не виконує НАКАЗІВ якогось там командира.
6. Громадянина засуджують по військовій статті.
Як ти думаєш, після пункту 2 - пункти 3-6 можливі в правовій країні? Чи після пункту 2 повинен бути такий пункт:
3А. Справу громадянина передають в суд і судять як цивільного по цивільній статті 211 за ухилення від військової служби .
Усе, що відбулося з пункту 3 по пункт 6 є привідом для подання в ЄСПЛ.
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06.02.2025 21:51 Ответить
******* кончені судійські. А ми ,з неправомірних податків, їм платимо зарплати і пенсії до мільйона на ****** рило.
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06.02.2025 16:52 Ответить
Тут и думать нечего.
1. Вы ленивый дурак, которому лень прочесть постановление о максимальном размере пенсий.
2. Вы умый, и всё это знаете, но за дураков держите нас
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06.02.2025 17:47 Ответить
Всі(можливо крім альтернативно обдарованих) знають, що суді, депутати, прокурори та інші чинуші отримують пенсію в мільйони на рік. Знову ж таки, використовуючи рішення судів. Недавно була новина про Ківалова - отримав майже 3 мільйони гривень на рік.
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06.02.2025 19:03 Ответить
Пенсии судьям не имеют ничего общего с пенсиями обычным к примеру учителям или врачам.
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06.02.2025 19:31 Ответить
https://24tv.ua/economy/yaki-pensiyi-***********-suddiv-yak-voni-narahovuyutsya_n2718374 отут для ознайомлення. Навіть якщо пенсія цілком правомірна вона може складати 106 059 гривень на місяць, або 1 272 708 гривень на рік. Вам би треба було б вибачитись за свій допис).
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06.02.2025 21:59 Ответить
06.02.2025 22:15
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06.02.2025 22:19 Ответить
Приношу вам свои извинения. Я был не прав
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06.02.2025 22:15 Ответить
А як тоді будуть застосовувати закон о сзч чи дезертирстві, суть якого полягає про порушення присяги?
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06.02.2025 16:52 Ответить
Цікаво скільки родичів суддів мобілізовані і проходять службу на фронті.
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06.02.2025 16:58 Ответить
Запитай у Олександра Мамалуя.
Мамалу́й Олекса́ндр Олексі́йович (24 жовтня 1974, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків) - заступник Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Верховного Суду, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) майор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України. Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, повний кавалер ордена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB «За мужність».
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06.02.2025 19:06 Ответить
Исключение что подтверждает правило.
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06.02.2025 19:33 Ответить
От тому судді і всі їхні родичі до сьомого коліна заброньовані , нехай холопів мобілізують .
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06.02.2025 17:18 Ответить
Тобто можна викрасти заброньованого працівника критичного підприємства, інваліда, багатодітного батька, відвезти в частину і все? Він вже війсковослужбовець? А сюддю Верховного Суду, можна?
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06.02.2025 18:42 Ответить
Ну от в проривах винен слюсар Петро, бо не захотів без підготовки і обладнання йти щось робити, а не ухилянти тецекашні і мусорські які не хочуть виконувати клятву і влада яка зайнята розкраданням бюджету. Винен нарід 😂
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06.02.2025 19:07 Ответить
Є пропозиція - всіх членів Бреховного Суду - запакувати в бусик і відвезти у в/ч . І запитати в них там чи вони автоматично стали вже військовослужбовцями чи все таки є варіанти? )))
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06.02.2025 19:12 Ответить
А як ви поєднуєте слово служити та слово воювати? Присяга це ознака не початку чогось, а згоди людини на досягнення спільних цілей.
Все у рокожопих в голові перемішане, тому і закони панські називать проривними.
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06.02.2025 19:46 Ответить
Та вже кажіть що з моменту вкидання в бус. Верховний суд...Чи й не авторитет. Збіговисько ряджених півнів та шльондр. Ще там до речі і чинний офіцер вс рф присутній. Ахаха.
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06.02.2025 20:22 Ответить
 
 