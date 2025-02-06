Военная служба мобилизованных начинается со дня отправления в часть с ТЦК, а не после присяги, - Верховный Суд
Для мобилизованных граждан Украины началом военной службы считается день отправления в воинскую часть из соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, а не факт принятия военной присяги.
Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 15 января, передает Цензор.НЕТ.
К такому выводу пришел Суд по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.
Гражданин отказался принимать присягу
Согласно делу, военнослужащий, которого ранее осудили за невыполнение боевого приказа командира, отказался прибывать для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на второй линии обороны, что могло привести к прорыву врага на этом участке обороны.
В кассационной жалобе сторона защиты отмечала, что обвиняемый имел все законные основания не выполнять приказ командира, поскольку не принимал военной присяги, не прошел надлежащую военную подготовку и якобы был незаконно мобилизован.
Однако Верховный Суд отклонил эти аргументы. Также в деле говорится, что военнослужащий сам "категорически отказался" принимать присягу.
Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, подтвердив, что мобилизованные военнослужащие обязаны выполнять приказы командования с момента прибытия в воинскую часть.
"Отсутствие у обвиняемого надлежащей военной подготовки обусловлено его поведением, отношением к военной службе и не желанием ее прохождения, поскольку он не выполнил приказ получить оружие и отправиться на полигон для проведения учебных стрельб", - говорится в сообщении.
В статье 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорится, что началом прохождения военной службы для мобилизованных является день отправления в воинскую часть из соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
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з дня народження
https://www.youtube.com/watch?v=wFQjXSYI-R0
Єдине ,що якщо людина дійде до ЄСПЛ - то компенсації черз хибні рішення "судового шапіто " будуть за рахунок платників податків , а не вираховуватися з зарплат та пенсій , тих ,кого ми помилково назхзиваємо "суддями"
Военнообязанного гражданина призывают в армию во время войны. Это повод для гражданина подать в ЕСПЧ?
Какая формулировка иска?
Прикладом може бути рішення ЄСПЛ про право на відмову від проходження військової служби за релігійними переконаннями,яке гарантовано пунктом 1 статті 9 Конвенції.
Прикладом є позиція ЄСПЛ по справі «Мушфіг Мамедов та інші проти Азербайджану» від 17 жовтня 2019 року (заява 14604/18) або «Баятян проти Вірменії» від 07.07.2011 (заява № 23459/03)..
Порушення статті 24 Конституції України:
Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
А якщо співробітники ТЦК застосували силу по відношенню до людини, то і 17 стаття тут аж бігом поруч. І це тільки найбанальніше. А ще порушення кримінального кодексу, адміністративного, ігнорування процедур (як наприклад ВЛК за 5 хвилин без відповідних документів)
Суд будет разбираться с нарушением прав конкретного военнообязанного гражданина Украины.
Вас, имеющего "бронь" от призыва угрозами затолкали в бус, избили и на декоративном ВЛК признали здоровым?
Или вы игнорировали повестку и уклонялись от мобилизации?
1. Військовозобов'язаного громадянина призивають на військову службу під час війни.
2. Громадянин відмовляється проходити військову службу в повній чи частковій формі.
3. Громадянина відправляють у військову частину.
4. Командир частини надає НАКАЗИ громадянину.
5. Громадянин не виконує НАКАЗІВ якогось там командира.
6. Громадянина засуджують по військовій статті.
Як ти думаєш, після пункту 2 - пункти 3-6 можливі в правовій країні? Чи після пункту 2 повинен бути такий пункт:
3А. Справу громадянина передають в суд і судять як цивільного по цивільній статті 211 за ухилення від військової служби .
Усе, що відбулося з пункту 3 по пункт 6 є привідом для подання в ЄСПЛ.
1. Вы ленивый дурак, которому лень прочесть постановление о максимальном размере пенсий.
2. Вы умый, и всё это знаете, но за дураков держите нас
Мамалу́й Олекса́ндр Олексі́йович (24 жовтня 1974, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2 Харків) - заступник Голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) Верховного Суду, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F) майор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України. Учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни, повний кавалер ордена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB «За мужність».
Все у рокожопих в голові перемішане, тому і закони панські називать проривними.