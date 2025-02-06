Военная служба мобилизованных начинается со дня отправления в часть с ТЦК, а не после присяги, - Верховный Суд

Для мобилизованных граждан Украины началом военной службы считается день отправления в воинскую часть из соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки, а не факт принятия военной присяги.

Об этом говорится в постановлении Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда от 15 января, передает Цензор.НЕТ.

К такому выводу пришел Суд по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.

Гражданин отказался принимать присягу

Согласно делу, военнослужащий, которого ранее осудили за невыполнение боевого приказа командира, отказался прибывать для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на второй линии обороны, что могло привести к прорыву врага на этом участке обороны.

В кассационной жалобе сторона защиты отмечала, что обвиняемый имел все законные основания не выполнять приказ командира, поскольку не принимал военной присяги, не прошел надлежащую военную подготовку и якобы был незаконно мобилизован.

Однако Верховный Суд отклонил эти аргументы. Также в деле говорится, что военнослужащий сам "категорически отказался" принимать присягу.

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Верховный Суд оставил без изменений решения предыдущих инстанций, подтвердив, что мобилизованные военнослужащие обязаны выполнять приказы командования с момента прибытия в воинскую часть.

"Отсутствие у обвиняемого надлежащей военной подготовки обусловлено его поведением, отношением к военной службе и не желанием ее прохождения, поскольку он не выполнил приказ получить оружие и отправиться на полигон для проведения учебных стрельб", - говорится в сообщении.

В статье 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" говорится, что началом прохождения военной службы для мобилизованных является день отправления в воинскую часть из соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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