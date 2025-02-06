Почти 50% граждан считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Среди граждан Украины растет критичность в оценках развития ситуации в государстве.
Об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
Так, почти половина опрошенных (49%) считает, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении. Зато 35% респондентов считает, что в правильном.
В каких сферах ухудшение
80% граждан заявили об ухудшении в экономической сфере, 62% - в политической ситуации, 60% - в материальном положении семьи, 55% - в сплоченности украинцев.
Основными угрозами украинцы считают экономические (рост цен - 33%, экономический кризис - 32%), а также угрозы безопасности (усиление обстрелов - 27%, дальнейшая оккупация территорий - 25%).
Топ комментарии
+31 Александр Иванов #592813
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+21 vlad podolsky
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+12 Олександр Іванович Паламарчук
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жріть, кожне хто голосував за зе4мо має кров'ю вихаркати свій вибір
І ще багато чого так і залишилось передвибочими цяцянками...
Звісно, той рух міг бути швидший і без вихилясів. Хто стояв на заваді? Насамперед російськомовне населення Сходу та Півдня, яке масово й віддано голосувало спочатку за комуняк, потім за реґіоналів, потім за слуг. Тепер воно в першу чергу й відгрібає…
А війна ця була неминуча. Москалячі зазіхання - це їхня глибинна натура. Рано чи пізно, а їхню манію величі треба обламати. Це завдання випало, здається, теперішньому поколінню.
Хоч би ми й прямо на золоті сиділи, а все одно жили б у злиднях, без верховенства права та свободою тільки матюкати владу на кухні.
ЗЄ збудував мініРашку.