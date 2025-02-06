Почти 50% граждан считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Среди граждан Украины растет критичность в оценках развития ситуации в государстве.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Так, почти половина опрошенных (49%) считает, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении. Зато 35% респондентов считает, что в правильном.

В каких сферах ухудшение

80% граждан заявили об ухудшении в экономической сфере, 62% - в политической ситуации, 60% - в материальном положении семьи, 55% - в сплоченности украинцев.

Основными угрозами украинцы считают экономические (рост цен - 33%, экономический кризис - 32%), а также угрозы безопасности (усиление обстрелов - 27%, дальнейшая оккупация территорий - 25%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы стали чаще сообщать о коррупции и заявляют о ее существенном росте, - НАПК