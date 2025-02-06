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Новости Война
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Почти 50% граждан считают, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Отношение к ситуации в Украине. Опрос граждан

Среди граждан Украины растет критичность в оценках развития ситуации в государстве.

Об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

Так, почти половина опрошенных (49%) считает, что ситуация в Украине развивается в неправильном направлении. Зато 35% респондентов считает, что в правильном.

Оцінка ситуації в Україні. Опитування "Рейтингу"

В каких сферах ухудшение

80% граждан заявили об ухудшении в экономической сфере, 62% - в политической ситуации, 60% - в материальном положении семьи, 55% - в сплоченности украинцев.

Основными угрозами украинцы считают экономические (рост цен - 33%, экономический кризис - 32%), а также угрозы безопасности (усиление обстрелов - 27%, дальнейшая оккупация территорий - 25%).

Оцінка ситуації в Україні. Опитування "Рейтингу"

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Автор: 

война (1407) опрос (2855) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+31
Интересно, кто эти уникомы, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении? Зрители Телемарафона?
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06.02.2025 16:47 Ответить
+21
Та напевно що не бджоли, а зелені мухи, а що вони збирають, то всім відомо
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06.02.2025 16:52 Ответить
+12
це трутні
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06.02.2025 16:51 Ответить
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При владі неправильні бджоли, які виробляють неправильний мед!
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06.02.2025 16:46 Ответить
це трутні
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06.02.2025 16:51 Ответить
Та напевно що не бджоли, а зелені мухи, а що вони збирають, то всім відомо
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06.02.2025 16:52 Ответить
Поки що вони ( квартальні підори) збирають бабло з народу вагонами. Починаючи з заморозки долара по 22 грн,всі здавали,хто в Україні залишився в перші місяці війни ,а потім різко відпустили - добре зелупи нагрілися,а потім тариф на світло ,потім податки.... Гуляй рванина....
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06.02.2025 17:13 Ответить
А це все заслуга,як і війна,тих ********* ,що їх,мерзоту квартальну ,вибрав і привів до влади. А тепер сидять закордоном,повтікали з мішками доларів,сам бачив, і жирують отримуючи ще й дотації .
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06.02.2025 17:15 Ответить
А пани мусора і прикордонники,які таких випускали з мішками,вже не одну квартиру купили,і не одну хату побудували - за проїзд.
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06.02.2025 17:20 Ответить
А до зелених 3,14 прямо ніхто не збирав. Роздавали усі.
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06.02.2025 17:25 Ответить
До зелених підарасів мені бомби в Київській області на голову не падали,і сусідів ніхто не розстрілював ,тарифами і податками не давили і тцкашні собаки по вулиці не бігали,людей не викрадали.
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06.02.2025 17:58 Ответить
Яка при чьом здесь ЗЕленский ?

.
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06.02.2025 17:43 Ответить
Интересно, кто эти уникомы, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении? Зрители Телемарафона?
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06.02.2025 16:47 Ответить
люди з низьким рівнем розумових здібностей, і то не всі, а тільки ті, які зовсім новин не читають, і ніяк з державою не взаємодіють
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06.02.2025 16:52 Ответить
Шапіто , певна категорія інвалідів , певні люди в камуфляжі, офіси рекрутингу ,ких працюють 24 години на добу і ще кілька категорій
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06.02.2025 16:55 Ответить
Интересно, а сотни тысяч мертвых сограждан и их близких тоже "опросили" или как? А миллионы сбежавших от войны за бугор?
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06.02.2025 17:06 Ответить
Александр Иванов 3786a082 Це ті, у кого обидві півкулі захищені не черепом, а штанами..)
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06.02.2025 17:20 Ответить
95%
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06.02.2025 16:47 Ответить
А хто замовив і фінансував опитування? Я не знайшов інфу...
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06.02.2025 16:51 Ответить
ну, типу, зе!шобла заколисує себе, що 35% їхні. навіть, як що не оберуть зе!паяца знову.
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06.02.2025 16:57 Ответить
безглузде опитування під час війни.
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06.02.2025 17:00 Ответить
За 2024 рік зегниди і кацапській гнилий сир здали 3600 кВ.км території України. Завищений незаконно тариф на світло, непомірні податки. Зелених квартальних ********* зараз вже треба розвішувати по стовпах.
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06.02.2025 16:56 Ответить
Тцк яке є незаконним збройним формуванням ,яке займається викрадення людей ,чи затриманням.
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06.02.2025 16:58 Ответить
Т.е. эти "социологи" хотят сказать что у нас еще 35% дебилов?
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06.02.2025 16:57 Ответить
Не має тут соціологов є нахлібники, що скажуть до і зроблять за корку зі стола зєрмаків.
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06.02.2025 17:02 Ответить
Це якийсь похмільний опит серед "рідних", що щойно прокинулися не в тямі "де я?"
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06.02.2025 16:58 Ответить
А який напрямок правильний, щоб надійно захиститися від планетарного зла - кацапського нацизму??? Опитувати населення під час війни, а особливо ухилянтів - гороху наїстися. Опитайте тих, хто захищає Україну ціною своїх життів і здоров"я. Тільки вони нині мають право на суспільну думку, а по війні - на управління державою.
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06.02.2025 16:59 Ответить
В країні війна і пздц, а опитування в "Неправильному напрямі" , що за формулювання таке лагідне??
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06.02.2025 17:01 Ответить
можна я? можна? готові? - ЗАТОНІПАРАШЕНКА!

жріть, кожне хто голосував за зе4мо має кров'ю вихаркати свій вибір
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06.02.2025 17:03 Ответить
А скільки вважали розвиток ситуації правильним, поки Зе-ОПа не прибрала Залужного та плюс з два десятка бойових генералів, пояснивши лохторату, що необхідно освіжити ситуацію на фронті? Нехреново так освіжили! Золоту подяку від Пуйла точно заробили.
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06.02.2025 17:03 Ответить
Звичайно неправильно. Навіть фото приведене у цій статті це підтверджує, де приблизно 30 річний заброньований ухилян йде собі спокійно у вишиванці, а на задньому плані ледве на ногах стоїть 50+ річний захисник
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06.02.2025 17:17 Ответить
Це "українська ідентичність " як каже наш агітпроп.
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06.02.2025 17:30 Ответить
А який вумник придумав такі запитання? Він мабуть чекав, що люди скажуть що все чудово? А грошики на опитування в кишеньку.
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06.02.2025 17:19 Ответить
Ну да, вони обіцяних Зєлей у 2022 шашликів так і не поїли... І в сутінку від мільярда дерев не поніжились... І Баканов корупцію не переміг...
І ще багато чого так і залишилось передвибочими цяцянками...
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06.02.2025 17:23 Ответить
Після трьох років війни без видимої перспективи закінчення дивно взагалі ставити такі питання. Це опитування GIGO - garbage in, garbage out.
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06.02.2025 17:24 Ответить
Мені цікаво, скільки % думає, що ситуація з 90х років хоч трішки розвивалась у правильному напрямку?
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06.02.2025 17:29 Ответить
Коли брати загальні підсумки руху, то якість життя в Україні супроти 1990-х років поліпшилася незрівнянно. Так само й українське себеусвідомлення серед людности істотно поширилося й далі шириться. Властиво, тому москалі й полізли Україну "асвабаждать" (думаю, правда, трохи запізно).

Звісно, той рух міг бути швидший і без вихилясів. Хто стояв на заваді? Насамперед російськомовне населення Сходу та Півдня, яке масово й віддано голосувало спочатку за комуняк, потім за реґіоналів, потім за слуг. Тепер воно в першу чергу й відгрібає…

А війна ця була неминуча. Москалячі зазіхання - це їхня глибинна натура. Рано чи пізно, а їхню манію величі треба обламати. Це завдання випало, здається, теперішньому поколінню.
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06.02.2025 18:23 Ответить
Мудрый нарит насмотревшись сказок по телеку про святуюголобородьку и какупорошенку понавыбирал безграмотных и бестолковых комсомольцев,просравших все и всех,окромя собственных кошельков,теперь изволит удивляться почему так плохо,ведь обещали отобрать и поделить и где то посередине.Нарит,вы или трусы наденте или.....вы в курсе.
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06.02.2025 17:33 Ответить
Віина корупція і перемир"я - під назвою без мене мене женили
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06.02.2025 17:35 Ответить
Зараз би подивився відосік в стилі мамахохотала, на тему, мужик впав в кому в 2018 році, вийшов з коми в 2025 році і дізнається новини.
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06.02.2025 17:38 Ответить
А ті які вважають що все йде в "неправильному" напрямку, роблять все щоб рухатись "правильно"... Хотілось би зрозуміть...
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06.02.2025 17:45 Ответить
Тю. Неправильне опитування- немає ж питання "Чи не на 100 відсотків винен Порошенко в усьому?")). Ці ноунейм-опитування дістали, хоча в мене навіть сусід з під'їзду, що ще торік "Досі Порошенко винен, а Кличко взагалі чистий кримінал" горлав, зараз попустився через цінники в магазинах- я аж дивуюся, чи не почав йог шлунок перемагати зе-марафон.
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06.02.2025 18:32 Ответить
От з цими 35%, що вважають розвиток подій правильним, кіна не буде ніколи.

Хоч би ми й прямо на золоті сиділи, а все одно жили б у злиднях, без верховенства права та свободою тільки матюкати владу на кухні.

ЗЄ збудував мініРашку.
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06.02.2025 18:39 Ответить
А я бы задал другой вопрос - что вы сделали или готовы сделать, чтобы ситуация в Украине изменилась к лучшему?
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06.02.2025 18:55 Ответить
Пару місців тому було схоже опитуваня. І там на першому місці - найбілььшою загрозою було.... КОРУПЦІЯ в державі75+%. на другому -загроза окупації. зв ідривом до 5 %... Автори цього опитування очевидно загрозу корупції не вважаюьть важливою. Бо в списку нічого такого немає. Зрозуміло хто це опитування замовляв. Зе- команда ((
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06.02.2025 20:17 Ответить
Тсссссссс.... Тільки найпотужнішому незламному лідору не кажіть! Засумує... Якщо зрозуміє, що кажуть
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06.02.2025 23:17 Ответить
Я б поставив інше питання: "Чи зумів Зеленський і його уряд об'єднати українців у боротьбі з московією?"
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07.02.2025 09:46 Ответить
 
 