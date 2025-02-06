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Новости Война
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Россияне 29 раз в течение дня атаковали Херсонскую область: ранены 3 человека

Обстрелы Херсонщины

В течение дня 6 февраля российские войска 29 раз атаковали Херсонскую область: ранены три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 6 февраля 2025 года российские войска совершили 29 атак на территорию Херсонщины, применяя БпЛА, FPV-дроны и артиллерию.

По состоянию на 17:30 известно о 3 раненых гражданских.

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Берислав

Утром военные РФ сбросили взрывчатку на одну из улиц, в результате чего 46-летний мужчина получил осколочные ранения плеча, бедра и голени. Он госпитализирован в больницу.

Антоновка

При аналогичных обстоятельствах ранение головы получил 52-летний мужчина в поселке Антоновка.

Село Днепровское

Еще один человек пострадал из-за обстрела с. Днепровское в Херсонском районе.

Также сообщается о поврежденных гражданских объектах, среди них частные и многоквартирные дома.

Автор: 

война (1407) обстрел (27913) Берислав (150) Херсонская область (4898) Бериславский район (89) Херсонский район (361) Антоновка (79) Днепровское (3)


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