Россияне 29 раз в течение дня атаковали Херсонскую область: ранены 3 человека
В течение дня 6 февраля российские войска 29 раз атаковали Херсонскую область: ранены три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
По данным следствия, 6 февраля 2025 года российские войска совершили 29 атак на территорию Херсонщины, применяя БпЛА, FPV-дроны и артиллерию.
По состоянию на 17:30 известно о 3 раненых гражданских.
Берислав
Утром военные РФ сбросили взрывчатку на одну из улиц, в результате чего 46-летний мужчина получил осколочные ранения плеча, бедра и голени. Он госпитализирован в больницу.
Антоновка
При аналогичных обстоятельствах ранение головы получил 52-летний мужчина в поселке Антоновка.
Село Днепровское
Еще один человек пострадал из-за обстрела с. Днепровское в Херсонском районе.
Также сообщается о поврежденных гражданских объектах, среди них частные и многоквартирные дома.
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