В Госдуме РФ заявили о встрече Трампа и Путина в ближайшие несколько месяцев
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Февраль или март, не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа.
Он отметил, что вероятность контактов президентов РФ и США "стопроцентная", однако такая встреча "требует серьезной подготовки, которая сегодня находится в продвинутой стадии".
"Поэтому в ближайшее время, думаю, у нас будет с вами конкретная информация о встрече, и выражу надежду на то, что эта встреча будет с конструктивными последствиями для самых животрепещущих, актуальных вопросов сегодняшней мировой политики. Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, она не пройдет зря", - сказал Слуцкий.
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Ше один...
Щоб "зупинити війну" ніяких особистих зустрічей не потрібно. Зібрали манатки і звалили за порєбрик...
от жирік був, оце скоморох.
чиста математика
Да не будет Трамп встречаться с этим упырём, он его так замордует и запрессует, что он сам завоет и будет проситься отпустить его пописать в свой чемодан.