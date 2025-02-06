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В Госдуме РФ заявили о встрече Трампа и Путина в ближайшие несколько месяцев

трамп,путин

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшее время.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Февраль или март, не будем загадывать и дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа.

Он отметил, что вероятность контактов президентов РФ и США "стопроцентная", однако такая встреча "требует серьезной подготовки, которая сегодня находится в продвинутой стадии".

"Поэтому в ближайшее время, думаю, у нас будет с вами конкретная информация о встрече, и выражу надежду на то, что эта встреча будет с конструктивными последствиями для самых животрепещущих, актуальных вопросов сегодняшней мировой политики. Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, она не пройдет зря", - сказал Слуцкий.

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Автор: 

путин владимир (31566) Трамп Дональд (5681) Слуцкий Леонид (18) переговоры с Россией (1187)


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Топ комментарии
+9
Гарно сказано: "У Держдумі ЗАВИЛИ...". Краще не скажеш...
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06.02.2025 18:08 Ответить
+8
Не знаю про що може говорити Трамп з убивцею найбільшим злочинцем терористом ?так кацапам насамперед хочется зняття санкцій і лігалізація бункерного щура в світі ,а навіщо це Трампу ?
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06.02.2025 18:16 Ответить
+7
Один вже насмотрєлся в глаза.
Ше один...
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06.02.2025 18:14 Ответить
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Гарно сказано: "У Держдумі ЗАВИЛИ...". Краще не скажеш...
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06.02.2025 18:08 Ответить
Той випадок, коли редактору не треба виправляти текст.
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06.02.2025 18:12 Ответить
Війна не закінчиться 2025 року, це вже зрозуміло. Ініціативи Трампа такі ж далекі від реальності як і бажання путіна.
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06.02.2025 21:08 Ответить
Редактори все святкують новий рiк?
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06.02.2025 18:10 Ответить
Американский гаспадин соизволил встретится с непутёвой наложницей
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06.02.2025 18:11 Ответить
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06.02.2025 18:11 Ответить
А би вас там обох підірвали.
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06.02.2025 18:12 Ответить
Оце ти дурень, Трамп то що поганого Україні зробив?
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06.02.2025 18:29 Ответить
Він хоче забрати надра © но дєлаєт ето бєз уваженія..
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06.02.2025 18:50 Ответить
Один вже насмотрєлся в глаза.
Ше один...
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06.02.2025 18:14 Ответить
По вовчому?
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06.02.2025 18:15 Ответить
Не знаю про що може говорити Трамп з убивцею найбільшим злочинцем терористом ?так кацапам насамперед хочется зняття санкцій і лігалізація бункерного щура в світі ,а навіщо це Трампу ?
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06.02.2025 18:16 Ответить
Отож.
Щоб "зупинити війну" ніяких особистих зустрічей не потрібно. Зібрали манатки і звалили за порєбрик...
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06.02.2025 18:19 Ответить
Бо трамп наобіцяв своїм виборцям і цілому світу закінчити війну за 24 години. Бо Трамп хоче увійти в історію як «рєшала» та голуб миру.Бо трамп обожнює рюзьких бабс.
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06.02.2025 18:43 Ответить
слуцький слуцький.
от жирік був, оце скоморох.
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06.02.2025 18:21 Ответить
Без бомби країні копита.
чиста математика
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06.02.2025 18:24 Ответить
Вологі мрії кацапії про зустріч зі справжнім чоловіком. Путлєр аж зі шкіри пнеться, так йому потрібен перепочинок у війні. А Україні потрібні томагавки. Справу треба завершити вічним спочином ворога.
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06.02.2025 18:25 Ответить
Він ще хоче поділити сфери впливу з Трампом. Або як мінімум "легалізувати награбоване."
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06.02.2025 18:30 Ответить
Якби кацапня хотіла припинити війну, то вони б це зробили давно!
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06.02.2025 18:26 Ответить
Довбой@б з психлікарні заявляє....тасс упалнамочєн заявіть....
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06.02.2025 18:32 Ответить
Сам факт перемовин з терористом опускає Трампа на рівень терориста. Швидше всього у пу головне завдання показати, що з ним ідуть домовлятись. Перемовини йому не потрібні. Йому потрібен сам факт перемовин. Всі хотільки рашистів давно приніс Трампу у зубах шакал- орбан. Для нас вони зарання НЕприйнятні. Зеленський це знає.
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06.02.2025 18:40 Ответить
Конкретно сказал, в ближайшие месяцы, правда не уточнил какого года.

Да не будет Трамп встречаться с этим упырём, он его так замордует и запрессует, что он сам завоет и будет проситься отпустить его пописать в свой чемодан.
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06.02.2025 18:46 Ответить
Капєць ! Я геть заплутався. Президент США буде зустрічатись з міжнародним злочинцем ! Краще вже на кордоні з Мексикою з арештантом мексиканцем ! Ближче й безпечно. І ШО обніматись будуть й цілуватись теж в засос ?
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06.02.2025 20:27 Ответить
Може буде, а може не буде, якщо буде то через декілька місяців, якщо не буде, то ніколи не буде.
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06.02.2025 22:23 Ответить
Починалося з 1 дня, потім тало 100 днів. Зараз вже декілька місяців... В може й років... Рудому діду пох на війну. Він вже з Гази Антлантік-сіті робить
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06.02.2025 23:13 Ответить
 
 