Земельная коррупция в Киевском горсовете: во время операции "Чистый город" НАБУ разоблачило преступную организацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета (далее - КГС).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что одно из ключевых направлений деятельности преступников - завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю.
Среди подозреваемых:
- экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;
- заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее - КГГА);
- председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;
- первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;
- четверо других людей.
В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации. В целом о подозрении сообщили 10 лицам.
Как действовали подозреваемые?
По данным следствия, участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.
Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости. При этом принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: "нужные" лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью.
Руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, например, действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и тому подобное. Он также поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители председателя КГГА, депутаты, председатель земельной комиссии КГС и другие. Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы "решались" с участием городских топ-чиновников и других влиятельных лиц.
Для сокрытия своей деятельности участники преступной организации использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдение и другие действия, направленные на избежание ответственности, впрочем это не помешало детективам.
К чему привела преступная деятельность подозреваемых?
В результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной громады Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн, чем нанесен ущерб на эту сумму.
В то же время, благодаря своевременным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.
Кроме того, разоблачена попытка через угрозы и искусственные препятствия заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и предоставлению в аренду торговых помещений в одном из районов столицы с целью завладения для дальнейшей застройки земельного участка этого предприятия.
Также зафиксировано предложение неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США члену земельной комиссии и депутату Киевского городского совета за злоупотребление ею своими полномочиями и влиянием в интересах преступной организации.
Расследование продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Киевсовете воруют - Виталя не при чём.
В Украине воруют - всё из за Зеленского.
Расшифровку понятия спросите у автора статьи
Автор: Христина Бедрик
А можно сразу к уважаемому редактору. Я знаю, он любит такие вопросы. И, обычно, ответы даёт мгновенно.
хпальця висосали
киянам дуже подобається!
а от те, що ахметка зробив нижче, це тебе не бентежить?
знаєш як муляє, єрмачині, младо ригам та команді черновецького.
продай халупу на хрещатику та купи котедж
Слів немає. Це таке цинічне тупе знущання над здоровим глуздом і розраховано на повних ідіотів. Ну які 11 млн. грн.? Який хабар у 100.000? Як у наших "правоохоронців" морди від сорому не потріскаються. Дружбани Єрмака типу Столара потягнули у Києві сотні мільйонів і хабарі були на десятки мійльйонів - а доблесні силовики з дерев'яними очима звітують про ловлю мищей... Київ обідрали так, що місця живого в місті вже немає - інженерні мережі здохли, очистних споруд немає, мости усі в жахливому стані, вода у центрі міста тече практично по землі - настільки зношені труби, дорожне покриття окрім декількох магістралей - як задрипаному селі. Житловий фонд зношений на 80%... Але слідство, наприклад, Столара не побачить у телескоп... Як і інших подільників Єрмачка...
на яки гроші вона у дубаях загоряє
І навіть нічого не пред,явили,а судили її по політичних мотивах і це визнав весь світ,але тобі і таким як ти цього не зрозуміти.Вам тупорилим сказали,що "юлякрала"от ви і повторюєте.хуйло качав газ в європу через Україну щорічно поповнюючі український бюджет грошима.Гроші йшли мамочках,дітям інвалідам і дітям сиротам,людям похилого віку і інвалідам.олігархічній тусовці,це дуже не подобалось в них аж кров йшла з ясен,коли Юля виплачувала людям заощадження УССР.А Дубаї ,це чергова фсбешна прокладка з фотками Ю.Тимошенко на одному з київських пляжів. Справжне фото в Дубаях було тільки чоловіка Тимошенко.Просто вам хочется вірити в"юлькуварофкуякасмієтьсязпутінимнакаблукахівкалясці" вам ж так сказали от ти і повторюєш.
І триватиме ще дуже довго, і потім як завжди.