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Новости Борьба с коррупцией
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Земельная коррупция в Киевском горсовете: во время операции "Чистый город" НАБУ разоблачило преступную организацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета (далее - КГС).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что одно из ключевых направлений деятельности преступников - завладение ценной столичной землей под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю.

Среди подозреваемых:

  • экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;
  • заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (далее - КГГА);
  • председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС;
  • первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;
  • четверо других людей.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации. В целом о подозрении сообщили 10 лицам.

Земельна корупція в Київській міськраді
Земельна корупція в Київській міськраді
Земельна корупція в Київській міськраді

Как действовали подозреваемые?

По данным следствия, участники преступной организации находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем подавали в горсовет заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты КГС и должностные лица КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости. При этом принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: "нужные" лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью.

Руководитель преступной организации имел значительное влияние на процессы внутри КГС и КГГА, например, действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и тому подобное. Он также поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители председателя КГГА, депутаты, председатель земельной комиссии КГС и другие. Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы "решались" с участием городских топ-чиновников и других влиятельных лиц.

Для сокрытия своей деятельности участники преступной организации использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдение и другие действия, направленные на избежание ответственности, впрочем это не помешало детективам.

К чему привела преступная деятельность подозреваемых?

В результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориальной громады Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн, чем нанесен ущерб на эту сумму.

В то же время, благодаря своевременным действиям правоохранительных органов, удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.

Кроме того, разоблачена попытка через угрозы и искусственные препятствия заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и предоставлению в аренду торговых помещений в одном из районов столицы с целью завладения для дальнейшей застройки земельного участка этого предприятия.

Также зафиксировано предложение неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США члену земельной комиссии и депутату Киевского городского совета за злоупотребление ею своими полномочиями и влиянием в интересах преступной организации.

Расследование продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.

Автор: 

НАБУ (4233) земля (1950) Киев (25692) Киевсовет (1377) коррупция (8579)


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Топ комментарии
+14
Ох как хочется д. Ерь.маку и татарову прибрать к своим рукам Киев.
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06.02.2025 19:40 Ответить
+7
трампішка хоче виборів, то ж це почалось політичне мочилово, Вітальку перед самими виборами об'являть босом цієї мафії, щоб зелень або риги взяли посаду мера столиці.
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06.02.2025 19:39 Ответить
+7
Хм 11.6 млн.,для таких посад на 8- их,непевно місячна зарплата вища,а ще (звязок,явки,паролі)ну-ну.
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06.02.2025 19:41 Ответить
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Віталік чистий?
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06.02.2025 19:35 Ответить
трампішка хоче виборів, то ж це почалось політичне мочилово, Вітальку перед самими виборами об'являть босом цієї мафії, щоб зелень або риги взяли посаду мера столиці.
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06.02.2025 19:39 Ответить
Luk Viktor Если бы был не чист, твой Зеля с ермаком и татаровым бы молчали ?
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06.02.2025 19:39 Ответить
так не мовчать же....
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06.02.2025 19:40 Ответить
Luk Viktor если есть доказательства то должен быть суд, если нет суда то балабол.
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06.02.2025 19:47 Ответить
+++
В Киевсовете воруют - Виталя не при чём.
В Украине воруют - всё из за Зеленского.
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06.02.2025 20:09 Ответить
В Киевсовете? А что это такое Киевсовет?
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06.02.2025 20:36 Ответить
Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета (далее - КГС). Источник: https://censor.net/ru/n3534411
Расшифровку понятия спросите у автора статьи
Автор: Христина Бедрик
А можно сразу к уважаемому редактору. Я знаю, он любит такие вопросы. И, обычно, ответы даёт мгновенно.
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06.02.2025 21:18 Ответить
А Киев - не Украина?
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07.02.2025 12:51 Ответить
Ну як ви можете думати на цю "святу людину", звісно ж він ні причому...🤗😂🤣🤣🤣
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06.02.2025 20:18 Ответить
"ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;заступник голови Київської міської державної адміністраці Джерело: https://censor.net/ua/n3534411 , Кличко голова КМДА ? (( , чи може ексдепутат ? До чого тоді цей висер про його чистоту ?
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07.02.2025 02:40 Ответить
Ох как хочется д. Ерь.маку и татарову прибрать к своим рукам Киев.
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06.02.2025 19:40 Ответить
Із серії "хто винуватий? - невістка"🤗
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06.02.2025 20:21 Ответить
Хм 11.6 млн.,для таких посад на 8- их,непевно місячна зарплата вища,а ще (звязок,явки,паролі)ну-ну.
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06.02.2025 19:41 Ответить
А площа землі з прибудинковий дитячий майданчик.
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06.02.2025 19:45 Ответить
Наїхали на два кіоски, які кришує Єрмак.
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06.02.2025 20:30 Ответить
дуже велика сума 11 млн.грн., довічне ? га?
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06.02.2025 19:54 Ответить
для Києва це взагалі копійки - справу явно з х пальця висосали
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06.02.2025 20:00 Ответить
От за театр-мавзолей на Андріївському узвозі особливо треба покарати голову та члена постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин!!!
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06.02.2025 19:54 Ответить
а ти там був?
киянам дуже подобається!
а от те, що ахметка зробив нижче, це тебе не бентежить?
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06.02.2025 20:09 Ответить
В тому то і справа, що я киянин і я там звісно був нс відміну від тебе, а ти навіть не бачив цього урода і чомусь тут розписуєшся за киян з якоїсь ботоферми! Жоден притомний киянин цью потвору просто ненавидить, разом з тим хто оте одоробало дозволив вліпити!
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06.02.2025 21:05 Ответить
ну я киянка як мінімум в пятому поколінні, бо всі мої родичі ще з 1870 року народилися в Києві і є в усіх ще царських "алфавітних указателях Києва" з 1899 року. І театр на Андріївському мені набагато більше подобається чим дебільний радянський новобуд навпроти Оперного, або будинків ҐОмелі на Лютеранській або Круглоуніверситетській, або забудови на Пейзажці. Чого до театру доїбались, а до одоробл на Пейзажці, які захопили слуги Зеленського - ні???
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07.02.2025 01:23 Ответить
А ты бы не в форуме вопияше, а собирал бы фактаж и хотя бы направил официальный запрос в киевраду: https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/zvernennia_hromadian/yak_zvernutisya/
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07.02.2025 13:01 Ответить
На цей "фактаж" вже було зібрано купу петицій, запитів та ін. і протестували люди під КМДА, та на людей як завжди влада забила! Пошукай фактаж цих подій в гуглі, а не давай поради...
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07.02.2025 13:06 Ответить
Бла-бла-бла.... Кто-то, где-то что-то сделал, какая-то влада забила.... Какой входящий номер твоего запита, балабол?
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08.02.2025 11:36 Ответить
5174!!! Та ти балаболіна проковтнеш і будеш далі брехати бо ти куплений ботяра!
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09.02.2025 18:32 Ответить
Да? И куда, мой брехливый, ты его направил?
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10.02.2025 18:21 Ответить
а скільки мільярдів вкрали чєбурєки в мо?
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06.02.2025 20:05 Ответить
мо підконтрольне, а бунтівний київ ні.
знаєш як муляє, єрмачині, младо ригам та команді черновецького.
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06.02.2025 20:10 Ответить
Ой, а хто ж це зробив і що пан Кличко думає з цього приводу?
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06.02.2025 20:15 Ответить
Коли потрапляєш в Київ, то таке враження, що ми не в ЄС прямуємо вже більше 10 років, а десь в сторону Азії. Хаос в забудові, зловживання і корупцію видно неозброєним оком. Забудовники зосереджені лише на прибутках будь-яким способом, про комфорт мешканців нема кому подбати.
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06.02.2025 20:22 Ответить
комфорт за містом, ботяра
продай халупу на хрещатику та купи котедж
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07.02.2025 06:18 Ответить
У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн, чим завдано збитків на цю суму.

Слів немає. Це таке цинічне тупе знущання над здоровим глуздом і розраховано на повних ідіотів. Ну які 11 млн. грн.? Який хабар у 100.000? Як у наших "правоохоронців" морди від сорому не потріскаються. Дружбани Єрмака типу Столара потягнули у Києві сотні мільйонів і хабарі були на десятки мійльйонів - а доблесні силовики з дерев'яними очима звітують про ловлю мищей... Київ обідрали так, що місця живого в місті вже немає - інженерні мережі здохли, очистних споруд немає, мости усі в жахливому стані, вода у центрі міста тече практично по землі - настільки зношені труби, дорожне покриття окрім декількох магістралей - як задрипаному селі. Житловий фонд зношений на 80%... Але слідство, наприклад, Столара не побачить у телескоп... Як і інших подільників Єрмачка...
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06.02.2025 20:32 Ответить
А чи має право офіційний орган називати когось злочинцем без рішення суду? От і все, що треба знати про правову культуру зелених «правоохоронців». Їх потрібно розформувати і направити на фронт!
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06.02.2025 20:33 Ответить
Вся корупція іде від Кличка. Екопарк Осокорки тому свідчення. Садити треба корупціонера.
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06.02.2025 21:11 Ответить
Тебе корупціонери в МО і в ОПі не цікавлять, тупорила зебіляка? Пора хрипату єрмачну на смітник історії, через тривалі і довічні терміни ув'язнення. А вас - *******, поки людьми не станете знову, сучки міши падалЬюки
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03.03.2025 13:41 Ответить
Знаете почему нету конкретных фамилий? Потому что им ничего не будет, а если народ будет знать фамилии и детали, то тогда надо будет садить, а так шоу зе шапито, Киевгорстрой с Кушниром который побрил инвесторов с женой и послал всех на х..й яркий тому пример, там тоже СБУ Баканова пришло с обысками, а теперь Кушнир вместе с Бакановым попивает виски на дне рождении у Суркиса, там тоже осветили мол строй фирма без названия и без фамилий вывела миллиарды, в общем по Киевгорстрою там Баканов и Ермак нормально приборохлились, и им по х..й что тысячи семей инвесторов в том числе военных остались без денег и жилья, ведь к аудиту Кушнира нет вопросов когда в доле как КМДА с Кличко, так и слуги ОП с Арахамией, Ермаком и Бакановым
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06.02.2025 22:03 Ответить
Та нє,то "всьоюлькавкрала продала і зновувкрала"
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06.02.2025 22:20 Ответить
юлька теж крала з бюджету
на яки гроші вона у дубаях загоряє
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07.02.2025 06:16 Ответить
Юлю перевірили агенти ФСБ і ПР вдоль і поперек.
І навіть нічого не пред,явили,а судили її по політичних мотивах і це визнав весь світ,але тобі і таким як ти цього не зрозуміти.Вам тупорилим сказали,що "юлякрала"от ви і повторюєте.хуйло качав газ в європу через Україну щорічно поповнюючі український бюджет грошима.Гроші йшли мамочках,дітям інвалідам і дітям сиротам,людям похилого віку і інвалідам.олігархічній тусовці,це дуже не подобалось в них аж кров йшла з ясен,коли Юля виплачувала людям заощадження УССР.А Дубаї ,це чергова фсбешна прокладка з фотками Ю.Тимошенко на одному з київських пляжів. Справжне фото в Дубаях було тільки чоловіка Тимошенко.Просто вам хочется вірити в"юлькуварофкуякасмієтьсязпутінимнакаблукахівкалясці" вам ж так сказали от ти і повторюєш.
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09.02.2025 17:43 Ответить
зелена спрощуваність забудовного головняку має корупційну складову?
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06.02.2025 23:43 Ответить
Не зрозуміло, чого Цензор приховує справжнє ім'я цього "медійного ексдепутата". Це Комарницкий.
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07.02.2025 11:11 Ответить
Слідство триває ( як і багато інших слідств).
І триватиме ще дуже довго, і потім як завжди.
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07.02.2025 11:12 Ответить
Сколько яростных критиков! Вот только хотя бы написать официальную жалобу всем им влом.
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07.02.2025 13:03 Ответить
А в ОПі коли?
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03.03.2025 13:39 Ответить
 
 