Министр обороны США Хегсет примет участие в Рамштайн, - Politico
Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет планирует принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 12 февраля в Брюсселе.
Об этом Politico сообщили один американский военный чиновник и четыре человека, знакомые с планом, информирует Цензор.НЕТ.
Собеседники также считают, что Штаты могут вернуться к председательству встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины в будущем - как это было при администрации Джо Байдена.
Кроме того, источники Politico говорят, что на "Рамштайн" не будут озвучены новые пакеты военной помощи от США.
Напомним, утром 6 февраля Великобритания заявила, что созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.
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зе!гундос на гімно стече від заздрощів.
Може він епічний троль або дійсно меле все підряд, як Найпотужніший Лідор. Але це була Потужна піаракція премії Дарвіна