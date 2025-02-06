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Министр обороны США Хегсет примет участие в Рамштайн, - Politico

Гегсет примет участие в Рамштайн

Новоназначенный министр обороны США Пит Хегсет планирует принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 12 февраля в Брюсселе.

Об этом Politico сообщили один американский военный чиновник и четыре человека, знакомые с планом, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседники также считают, что Штаты могут вернуться к председательству встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины в будущем - как это было при администрации Джо Байдена.

Также читайте: Умеров примет участие в заседании группы "Рамштайн" 12 февраля в Брюсселе

Кроме того, источники Politico говорят, что на "Рамштайн" не будут озвучены новые пакеты военной помощи от США.

Напомним, утром 6 февраля Великобритания заявила, что созывает заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Оно состоится 12 февраля в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Автор: 

Рамштайн (158) Пит Хегсет (72)


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Топ комментарии
+4
Гегсет це той, шо руки відмовляється мити, бо не вірить в існування мікробів? Пи*да Пентагону, під керівництвом такого, здібного спеціаліста..
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06.02.2025 21:57 Ответить
+3
от, у умерова буде нових фоток, капець.
зе!гундос на гімно стече від заздрощів.
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06.02.2025 21:54 Ответить
+3
Трамп сказав шо Політіко потрібно розігнати
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06.02.2025 21:58 Ответить
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от, у умерова буде нових фоток, капець.
зе!гундос на гімно стече від заздрощів.
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06.02.2025 21:54 Ответить
Гегсет це той, шо руки відмовляється мити, бо не вірить в існування мікробів? Пи*да Пентагону, під керівництвом такого, здібного спеціаліста..
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06.02.2025 21:57 Ответить
Трампло вбив багато сотень своїх the-прихильників : коли ще був пік ковіду, він порадив якусь рідину хімічну від ковіду. Багато фанів без критичного мислення отруїлося.
Може він епічний троль або дійсно меле все підряд, як Найпотужніший Лідор. Але це була Потужна піаракція премії Дарвіна
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06.02.2025 22:06 Ответить
відбілювач вони пили. Сам трамп його не пив і сказав потім: "Я не лікар. Але я, начебто, людина, в якої все в порядку з самі знаєте чим".
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06.02.2025 22:28 Ответить
Трамп сказав шо Політіко потрібно розігнати
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06.02.2025 21:58 Ответить
Все це мудки. До того часу як вийде Трамп і почне ставити в куток українське керівництво аби дати москві провести у нас «вибори» та запхати нам прокремлівського щура президентом. Хоч би Європонька не підвела… Бо вже стає на дибки проти трампа, вкушеного путіним. Імперська бацила заразна
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06.02.2025 21:58 Ответить
ну так не голосуй за кремлівських щурів, голосуй за українських патріотів. чи ти ще не порозумнішала після 22-го року, що знову за кремлівського щура проголосуєш?
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06.02.2025 22:09 Ответить
Русня, Америкоси, Китайці, весь ******* світ має інтереси щоб просунути свого кандидата. Весь світ має здатність промивати нам мізки через інтернет, фінансувати кого захочуть, шантажувати нас чи то допомогою чи то ядерним ударом. Це вибори пуд дулом пістолета. Яка може бути легітимність.
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06.02.2025 22:21 Ответить
легітимність законна. вибори тільки після скасування воєнного стану. коли стріляють і діє режим воєєного стану ніяких виборів не буде. більше того, владу зараз можна і без виборів змінити у конституційний легітимний спосіб. для цього Зе має подати заяву про відставку у Верховній Раді разом із заявою про відставку Стефанчука. у той же день парламент обере нового Голову Верховної Ради, який і буде легітимним в.о Президента, як свого часу був Турчинов. далі сформують новий уряд національної єдності. проте Вова на таке не піде. він мабуть і досі сліпо вірить у те, що у нього 73 % підтримки. )
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06.02.2025 22:50 Ответить
Це найзаповітніша мрія гундоса - втекти у відставку за кордон, до своїх грошей. Але зась, бо їрмак знайде і відкрутить інструмент для роялінгу. Тож має гундосити з бункера і обдовбуватись щодня.
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06.02.2025 23:32 Ответить
та не варто думати, що там Єрмак головний. той обідчивий нарцис такого не дозволить. головний він, а Єрмак на побігеньках.
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07.02.2025 00:51 Ответить
Сходи *****.
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06.02.2025 22:20 Ответить
Этот "министр обороны" по квалификации и опыту работы что-то среднее между Мосейчучкой и Безмозглой.
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06.02.2025 21:59 Ответить
А Гегсета трамп посилає просто в ролі інформатора аби без них на Рамштайні якусь допомогу не прийняли.
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06.02.2025 22:00 Ответить
Британці молодці. Не дали померти "Рамштайну". Потягнули ініціативу на себе. І США зрозуміли, що сидіти осторонь не можна.
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06.02.2025 22:06 Ответить
Треба Мосєйчучуку до нього туди видіслати - інтерв'ю взяти!
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06.02.2025 22:07 Ответить
не виключено, що на цього американського "гексогена" покладена функція "блокератора", а чи то "ручного трамбонового тормозу" для європейської війскової допомоги Україні???
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06.02.2025 22:10 Ответить
головне - вилучити з буфету весь алкоголь.
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06.02.2025 22:21 Ответить
А з усього маршруту пересування всіх баб.
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06.02.2025 22:25 Ответить
Ось це ось

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06.02.2025 22:21 Ответить
Цей гусар перепаскудить весь Рамштайн, та перетворить його на телешоу, у якому він був зіркою.
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06.02.2025 23:11 Ответить
Нарешті всі в світі побачать, який дурний нинішній глава Пентагону.
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06.02.2025 23:27 Ответить
Але він щось типу нашого Буданова , за фахом - він викрутитися ,ще й ведучим на FOX "паднаторел". Головне- що йому дадуть НА ТОЙ ЧАС офіційно заявити .Може вже з палестинцями Трамп все порішає й премію миру матиме й без миру для України.
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06.02.2025 23:44 Ответить
 
 