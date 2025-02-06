Сумщина подверглась более 130 обстрелам в течение дня, повреждены дома
6 февраля россияне совершили 136 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 285 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Краснопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (9 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (17 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва), артобстрел (2 взрыва).
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (15 взрывов), артиллерии (8 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов), совершил авиационный обстрел с вертолета (12 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
- Юнаковская громада: нанесен ракетный удар (1 взрыв), удар FPV-дронами (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (5 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), обстрел из танка (12 взрывов), пуски КАБ (3 взрыва). В результате удара повреждены частные дома.
- Хотинская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: россияне сбросили взрывные устройства с БпЛА (20 взрывов), ударили из минометов (24 взрывов), артиллерии (29 взрывов), обстрел из РСЗО (18 взрывов), FPV-дронами (4 взрыва). В результате ударов повреждены 7 частных домов.
- Новослободская громада: нанесены удары FPV-дронами (4 взрыва).
- Эсманская громада: 20 мин сбросил враг на территорию громады. Также произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (5 взрывов).
- Путивльская громада: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв), удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (5 взрывов).
- Миропольская громада: 15 мин сбросили россияне на территорию громады. Также осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва), удар FPV-дронами (5 взрывов).
- Ахтырская громада: в результате падения БпЛА (1 взрыв) повреждены 4 домовладения.
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Markus #531371
показать весь комментарий06.02.2025 23:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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