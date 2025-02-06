Российский БпЛА упал в Ахтырской громаде на Сумщине, повреждены дома. ФОТО

6 февраля, после 18 часов вечера произошло падение вражеского беспилотника на территории Ахтырской громады Сумщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома. На месте работают все необходимые службы.

Последствия атаки россиян уточняются.

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