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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Российский БпЛА упал в Ахтырской громаде на Сумщине, повреждены дома. ФОТО

6 февраля, после 18 часов вечера произошло падение вражеского беспилотника на территории Ахтырской громады Сумщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома. На месте работают все необходимые службы.

Последствия атаки россиян уточняются.

Также читайте: Россияне уменьшили количество обстрелов на севере Украины, - ОТГ "Северск"

Уламки російського безпілотника

В Охтриській громаді впав безпілотник

Автор: 

беспилотник (3776) Сумская область (3337) война в Украине (4715)


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Топ комментарии
+1
Хлопок буває напараші!
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06.02.2025 20:31 Ответить
+1
Пєчкін, ти???
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06.02.2025 20:57 Ответить
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Що значить впав?
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06.02.2025 20:21 Ответить
...Якось так... Стрільби я не чув...
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06.02.2025 20:24 Ответить
а хлопок був?
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06.02.2025 20:29 Ответить
Хлопок буває напараші!
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06.02.2025 20:31 Ответить
ну, ок, бавовна 😬
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06.02.2025 20:33 Ответить
Не сезон...
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06.02.2025 20:32 Ответить
вибухнув мопед?
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06.02.2025 20:34 Ответить
А для чєво інтєрєсуємся?
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06.02.2025 20:36 Ответить
робота така
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06.02.2025 20:37 Ответить
Скажи: "укрзалізниця"!😁
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06.02.2025 20:42 Ответить
пошта
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06.02.2025 20:49 Ответить
Пєчкін, ти???
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06.02.2025 20:57 Ответить
*******
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06.02.2025 22:27 Ответить
Так і знав, що шарік! Пес ти смердячій!
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06.02.2025 22:45 Ответить
Та я його продав ще три роки тому,
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06.02.2025 20:46 Ответить
РЕБ(ПОКРОВА).
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06.02.2025 23:18 Ответить
Якость дрон не дуже вдало впав, що пошкодив 4 будинка.
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06.02.2025 23:50 Ответить
Послухайте,я не знаю напевно що там сталося,тілько припустив.Але якщо її заглушити РЕБом то вона і без вибуху багато чого пошкоде,все таки десь 250 кіло вага!Та і РЕБом цю хрінь не саджають куди захочуть, а просто глушать.Не кажучі вже про те що РЕБ не вимакає вибухівку.
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07.02.2025 00:14 Ответить
ох зараз ППО валить ! цілий косяк залетів .
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06.02.2025 20:31 Ответить
 
 