Российский БпЛА упал в Ахтырской громаде на Сумщине, повреждены дома. ФОТО
6 февраля, после 18 часов вечера произошло падение вражеского беспилотника на территории Ахтырской громады Сумщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
По предварительной информации, люди не пострадали. Повреждены четыре частных дома. На месте работают все необходимые службы.
Последствия атаки россиян уточняются.
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