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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 846 650 человек (+1340 за сутки), 9975 танков, 22 785 артсистемы, 20 755 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 845 310 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 846650 (+1340) человек,

танков - 9975 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 20755 (+18) ед,

артиллерийских систем - 22785 (+32) ед,

РСЗО - 1271 (+0) ед,

средства ППО - 1056 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 24301 (+116),

крылатые ракеты - 3054 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 36307 (+96) ед,

специальная техника - 3738 (+1)

Также смотрите: Оккупант снимает уничтоженную колонну армии РФ на Запорожье: "Все нах#й разъ#бали хахлы. Это все, что осталось у нас". ВИДЕО

Втрати рф на ранок 7 лютого

Автор: 

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) ликвидация (3706) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+21
Минув 4006 день москальсько-української війни.
158!! одиниць знищеної техніки та 1340! чумардосів за день.
Результативність ППО перевалила за 28000!, арта за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 846 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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07.02.2025 08:47 Ответить
+14
Герою Украіни слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.02.2025 08:57 Ответить
+13
ППО у цьому місяці кучно пішло. На якіхось напрямках чумардоси пішки в атаку стали менше ходить, а броня тримається на рівні.
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07.02.2025 07:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ППО у цьому місяці кучно пішло. На якіхось напрямках чумардоси пішки в атаку стали менше ходить, а броня тримається на рівні.
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07.02.2025 07:46 Ответить
В якій категорії бойові віслюки ?
Особовий склад чи автомобільна техніка ?
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07.02.2025 08:05 Ответить
"Спеціальна техніка"
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07.02.2025 08:09 Ответить
Тобто, одного "Анзора" вже завалили!
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07.02.2025 08:10 Ответить
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07.02.2025 08:10 Ответить
Це з тієї ж теми:



https://pbs.twimg.com/media/GjI1AJOWoAAH6xl?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GjI1AJOWoAAH6xl?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GjI1AJOWoAAH6xl?format=jpg&name=small
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07.02.2025 08:36 Ответить
@ "У рф "Южньій окружной военньій суд" заочно засудив до довічного позбавлення волі полковника української армії Миколу Дзямана, якого звинуватили у збитті російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це повідомляє слідком рф.



Микола Дзяман. Фото: "Слідчий комітет" рф

Полковник Микола Дзяман - командир 138 зенітної бригади ЗСУ, яка охороняє повітряний простір на Сході України.

Рашисти стверджують, що 23 лютого минулого року Дзяман перебував на бойовій позиції в Дніпропетровській області, звідки наказав завдати удару по літаку А-50 "ВКС" рф. Той у цей момент перебував в акваторії Азовського моря.

Збите судно впало в селищі Трудова Вірменія в Краснодарському краї, а 10 членів екіпажу загинули.

У російських загарбників, ймовірно, було менш ніж десять літаків подібних до того, що збив Дзяман. ЗСУ торік https://hromadske.ua/posts/**********-vijskovi-zbili-rosijskij-litak-nad-azovskim-morem-she-odin-pidbili-rbk-******** повідомляли про збиття щонайменше двох таких суден.

Нагадаємо, що метою російського літака А-50 було виявляти та відстежувати повітряні, морські цілі, а також управляти діями протиповітряної оборони. ЗСУ https://novynarnia.com/2024/01/14/a-50-i-il-22-**********-vijskovi-zbyly-dva-rosijski-litaky-nad-azovskym-morem/ знищилищонайменше два з дев'яти таких літаків, а саме https://novynarnia.com/2024/01/14/a-50-i-il-22-**********-vijskovi-zbyly-dva-rosijski-litaky-nad-azovskym-morem/ 14 січня та 23 лютого 2024 року."
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07.02.2025 08:19 Ответить
Герою Украіни слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.02.2025 08:57 Ответить
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07.02.2025 08:32 Ответить
Минув 4006 день москальсько-української війни.
158!! одиниць знищеної техніки та 1340! чумардосів за день.
Результативність ППО перевалила за 28000!, арта за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 846 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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07.02.2025 08:47 Ответить
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07.02.2025 08:52 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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07.02.2025 09:14 Ответить
У лемінгів стабільний рух до накабздону, мордви ще багато і тягне техніки потроху.
І, як писав пане Urs, чи не на часі завести графу "шукачі легкого заробітку у телеграмі" окремо?
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07.02.2025 14:23 Ответить
 
 