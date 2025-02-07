Общие боевые потери РФ с начала войны - около 846 650 человек (+1340 за сутки), 9975 танков, 22 785 артсистемы, 20 755 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 845 310 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 846650 (+1340) человек,
танков - 9975 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 20755 (+18) ед,
артиллерийских систем - 22785 (+32) ед,
РСЗО - 1271 (+0) ед,
средства ППО - 1056 (+1) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 24301 (+116),
крылатые ракеты - 3054 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 36307 (+96) ед,
специальная техника - 3738 (+1)
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Особовий склад чи автомобільна техніка ?
https://pbs.twimg.com/media/GjI1AJOWoAAH6xl?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GjI1AJOWoAAH6xl?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GjI1AJOWoAAH6xl?format=jpg&name=small
Про це повідомляє слідком рф.
Микола Дзяман. Фото: "Слідчий комітет" рф
Полковник Микола Дзяман - командир 138 зенітної бригади ЗСУ, яка охороняє повітряний простір на Сході України.
Рашисти стверджують, що 23 лютого минулого року Дзяман перебував на бойовій позиції в Дніпропетровській області, звідки наказав завдати удару по літаку А-50 "ВКС" рф. Той у цей момент перебував в акваторії Азовського моря.
Збите судно впало в селищі Трудова Вірменія в Краснодарському краї, а 10 членів екіпажу загинули.
У російських загарбників, ймовірно, було менш ніж десять літаків подібних до того, що збив Дзяман. ЗСУ торік https://hromadske.ua/posts/**********-vijskovi-zbili-rosijskij-litak-nad-azovskim-morem-she-odin-pidbili-rbk-******** повідомляли про збиття щонайменше двох таких суден.
Нагадаємо, що метою російського літака А-50 було виявляти та відстежувати повітряні, морські цілі, а також управляти діями протиповітряної оборони. ЗСУ https://novynarnia.com/2024/01/14/a-50-i-il-22-**********-vijskovi-zbyly-dva-rosijski-litaky-nad-azovskym-morem/ знищилищонайменше два з дев'яти таких літаків, а саме https://novynarnia.com/2024/01/14/a-50-i-il-22-**********-vijskovi-zbyly-dva-rosijski-litaky-nad-azovskym-morem/ 14 січня та 23 лютого 2024 року."
158!! одиниць знищеної техніки та 1340! чумардосів за день.
Результативність ППО перевалила за 28000!, арта за 24000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 846 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
І, як писав пане Urs, чи не на часі завести графу "шукачі легкого заробітку у телеграмі" окремо?