Оккупант снимает уничтоженную колонну армии РФ на Запорожье: "Все нах#й разъ#бали хахлы. Это все, что осталось у нас". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную колонну российских войск на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна группа захватчиков, идущих по полевой дороге, по обеим сторонам стоят остатки военной техники.
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+23 MausMike
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+17 Komunalnyk
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+12 Лантух
показать весь комментарий06.02.2025 15:09 Ответить Ссылка
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