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Оккупант снимает уничтоженную колонну армии РФ на Запорожье: "Все нах#й разъ#бали хахлы. Это все, что осталось у нас". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную колонну российских войск на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна группа захватчиков, идущих по полевой дороге, по обеим сторонам стоят остатки военной техники.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Оккупанты на легковушке мчатся на штурм и гибнут под атаками дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) война (1407) уничтожение (7273) Запорожская область (3210) техника (1752)


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Топ комментарии
+23
Колона військових буханок фтарой армії всесвіту.
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06.02.2025 15:09 Ответить
+17
Таким як ти, то навіть забагато залишилось
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06.02.2025 15:01 Ответить
+12
Кацапе,взяв від )(уйла подачку-значить здохни за неї! Хоч нікчемне існування кацапів на цій планеті нічого не вартує.
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06.02.2025 15:09 Ответить
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Таким як ти, то навіть забагато залишилось
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06.02.2025 15:01 Ответить
Порадів би за своіх - шо відмучились
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06.02.2025 15:03 Ответить
Так отож ... Немає чого вам тут робити. Бігом додому з чужої країни.
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06.02.2025 15:03 Ответить
Вечоріє!
Зараз "теплаки" прилетять і нічого не залишиться і від 3.14дарасів...
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06.02.2025 15:07 Ответить
Колона військових буханок фтарой армії всесвіту.
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06.02.2025 15:09 Ответить
штурмових буханок, перепрошую
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06.02.2025 15:16 Ответить
Кацапе,взяв від )(уйла подачку-значить здохни за неї! Хоч нікчемне існування кацапів на цій планеті нічого не вартує.
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06.02.2025 15:09 Ответить
Стецьків тут немає, вони на темах про ТЦК, копійчину кацапську відробляють.
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06.02.2025 15:11 Ответить
А це вже двіжуха, чи ще гойда?
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06.02.2025 15:18 Ответить
''Нє*уй шастать''!
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06.02.2025 15:18 Ответить
Хахлы ани такие - ани могут 😂
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06.02.2025 15:22 Ответить
****#лись на нашій землі, кацапи смердючі?
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06.02.2025 15:50 Ответить
Нічого, осліки допоможуть ...
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06.02.2025 15:52 Ответить
Красіво
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06.02.2025 15:56 Ответить
андоній ,а шо ти забув в Україні ,чого ше топчися ?! у вас ,ваше в кацапстані ...
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06.02.2025 16:55 Ответить
Невже хахлы??? За что??
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06.02.2025 17:22 Ответить
тепер брезгливе кацапське хахли буде підметом простого лаконічного речення - "фсьо раз Є балі хахли"
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06.02.2025 21:02 Ответить
Кацапура драний , підспівуй , су@ ка , поки ще не здох 😡
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06.02.2025 23:36 Ответить
йдіть найух з України!! Лапті срані, від вас лише сморід по світу!
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07.02.2025 12:19 Ответить
іпатечніков "роз'ї*балі")))
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07.02.2025 12:21 Ответить
 
 