В аэропорту Волгограда РФ приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников, - росСМИ
В ночь на 9 февраля в аэропорту российского Волгограда ввели план "Ковер" из-за угрозы беспилотников.
Об этом пишут российские паблики и СМИ со ссылкой на "Росавиацию", сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в волгоградском аэропорту Гумрак ввели план "Ковер" - введены задержки на вылет и прилет рейсов.
Задержка авиарейсов связана с якобы угрозой атаки беспилотников.
Прижатие их жестянок к земле таким образом - тоже весьма подкашивает и экономику и внутренние настроения. Был бы у нас главой ГУР разведчик, а не Буданов - давно бы просекли эту тему.
**** тут від волгограда до тули?
чому не робимо?