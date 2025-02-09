В аэропорту Волгограда РФ приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников, - росСМИ

В ночь на 9 февраля в аэропорту российского Волгограда ввели план "Ковер" из-за угрозы беспилотников.

Об этом пишут российские паблики и СМИ со ссылкой на "Росавиацию", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в волгоградском аэропорту Гумрак ввели план "Ковер" - введены задержки на вылет и прилет рейсов.

Задержка авиарейсов связана с якобы угрозой атаки беспилотников.

