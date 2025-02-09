РУС
В аэропорту Волгограда РФ приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников, - росСМИ

В аэропорту Волгограда РФ приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников

В ночь на 9 февраля в аэропорту российского Волгограда ввели план "Ковер" из-за угрозы беспилотников.

Об этом пишут российские паблики и СМИ со ссылкой на "Росавиацию", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в волгоградском аэропорту Гумрак ввели план "Ковер" - введены задержки на вылет и прилет рейсов.

Задержка авиарейсов связана с якобы угрозой атаки беспилотников.

Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" приостановил полеты

Тривожно, скріпи репають.
09.02.2025 02:57 Ответить
Мало.

Прижатие их жестянок к земле таким образом - тоже весьма подкашивает и экономику и внутренние настроения. Был бы у нас главой ГУР разведчик, а не Буданов - давно бы просекли эту тему.
09.02.2025 03:26 Ответить
Начальник розвідки лише розвідує цілі. Знищує - командування ракетних військ, повітряних чи, мабуть, БПЛА-шних. А Буданов - якась дивна суміш блогера-мажора-моссадівця та арістовича (в сенсі п-бола).
09.02.2025 09:04 Ответить
"Шугнулися" вони добряче, після Грозного... Як їх прислів"я каже - "Пуганая ворона и куста боится...".
09.02.2025 06:00 Ответить
СеВеО "ідьот па плану".....
09.02.2025 07:05 Ответить
собственним пішком.
**** тут від волгограда до тули?
09.02.2025 07:06 Ответить
а ми ж можемо закрити всі кацапські аеропорти.
чому не робимо?
09.02.2025 07:13 Ответить
чому верблюд вату не їсть? - не хоче...
09.02.2025 07:14 Ответить
Потрыбно щоб московські аеропорти припинили роботу. От тоді кацапоїди завиють.
09.02.2025 08:51 Ответить
 
 