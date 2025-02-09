РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7155 посетителей онлайн
Новости
5 774 115

Трамп лишил Байдена, Блинкена и Салливана доступа к секретной информации США

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп отозвал разрешения на доступ к секретным материалам разведки для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Накануне он лишил такого допуска Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение стало продолжением политики Трампа по ограничению доступа к секретной информации для лиц, которых он считает своими политическими оппонентами.

Традиционно экс-президенты США сохраняют доступ к брифингам, в том числе и для того, чтобы могли проинформировать и дать советы своим преемникам.

Читайте также: Трамп говорил по телефону с Путиным о завершении войны в Украине

За что лишили доступа к секретным данным Блинкена и Салливана?

Как сообщает New York Post, Трамп объяснил, что его решение направлено на наказание тех, кто, по его мнению, использовал государственные ресурсы для политического вмешательства.

В частности, меры в отношении Энтони Блинкена связаны с распространением перед выборами президента США 2020 года письма "Dirty 51", подготовленного бывшими сотрудниками разведслужб, в котором ошибочно утверждалось, что содержимое компрометирующих документов в ноутбуке сына Байдена Хантера является "российской дезинформацией".

В то же время, Салливан, который был не только бывшим советником Байдена по национальной безопасности, но и главным советником по внешней политике Хиллари Клинтон во время ее неудачной кандидатуры в президенты 2016 года, как известно, помог разжечь фальшивый сговор Трампа и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Илон Маск проверит расходы Пентагона: он займется военной сферой

Отмена доступа Брэгга и Джеймса

Кроме того, Трамп аннулировал допуск к секретным документам экс-заместителя генпрокурора США Лизы Монако, которая помогала координировать действия Минюста США в ответ на штурм сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года.

По словам чиновника Белого дома, президент США также лишил допусков генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которые вели дела против Трампа.

Аннулирование доступа для Байдена

Ранее Трамп отозвал допуск к секретной информации и брифингам разведслужб у Джо Байдена, объяснив это тем, что у демократа "плохая память" и ему нельзя доверять конфиденциальные сведения.

Республиканец оправдал этот шаг тем, что в свое время, после вступления в должность президента США в 2021 году, Джо Байден также отказал ему в доступе к определенной информации о национальной безопасности. Тогда Байден объяснил это "нестабильным поведением" Трампа.

Читайте также: Байден не ставил себе целью победу Украины, - Time

Автор: 

Байден Джо (2801) США (27938) Трамп Дональд (6640) Блинкен Энтони (937) Салливан Джейк (259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
У Байдена відкликав дозвіл, Путлеру надав дозвіл. Це називаєтся рівновага.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:16 Ответить
+22
Мелочный и мстительный фрик, однако.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:17 Ответить
+18
Ну що, американці, ви *сдєлалі це вмєстє*? Починайте думати, як виправити.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Этот напыщенный индюк просто не понимает что он не вечен,что после его исчезновения(физического или политического) пойдет обратка для его семьи и окружения,а суд Линча это чисто американская история.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:15 Ответить
От "ребятки " за поребриком , вам туди.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:26 Ответить
За поребриком хатинка у Дєрмака, ти не за адресою ботва
показать весь комментарий
09.02.2025 14:34 Ответить
пацан мстиця, і мстя буде ужасною...!
це як буба пороху - пердь в калюжу але назавжди, це особисте!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:45 Ответить
witch hunt started!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:48 Ответить
Салливана можно вообще в расход как путинского агента.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:03 Ответить
ніякого позору для амеріканців США нема ...це в нас в Україні, позорна вдада 🤡 ...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:28 Ответить
Отаке. А от у нас зермаки, мабуть, дозволи такі з самого початку залишили і для Порошенка, і для Турчинова та ін.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:09 Ответить
страшненькая месть.
показать весь комментарий
10.02.2025 04:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 