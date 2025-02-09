Трамп лишил Байдена, Блинкена и Салливана доступа к секретной информации США

Американский президент Дональд Трамп отозвал разрешения на доступ к секретным материалам разведки для бывшего госсекретаря Энтони Блинкена и экс-советника по национальной безопасности Джейка Салливана. Накануне он лишил такого допуска Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение стало продолжением политики Трампа по ограничению доступа к секретной информации для лиц, которых он считает своими политическими оппонентами.

Традиционно экс-президенты США сохраняют доступ к брифингам, в том числе и для того, чтобы могли проинформировать и дать советы своим преемникам.

За что лишили доступа к секретным данным Блинкена и Салливана?

Как сообщает New York Post, Трамп объяснил, что его решение направлено на наказание тех, кто, по его мнению, использовал государственные ресурсы для политического вмешательства.

В частности, меры в отношении Энтони Блинкена связаны с распространением перед выборами президента США 2020 года письма "Dirty 51", подготовленного бывшими сотрудниками разведслужб, в котором ошибочно утверждалось, что содержимое компрометирующих документов в ноутбуке сына Байдена Хантера является "российской дезинформацией".

В то же время, Салливан, который был не только бывшим советником Байдена по национальной безопасности, но и главным советником по внешней политике Хиллари Клинтон во время ее неудачной кандидатуры в президенты 2016 года, как известно, помог разжечь фальшивый сговор Трампа и России.

Отмена доступа Брэгга и Джеймса

Кроме того, Трамп аннулировал допуск к секретным документам экс-заместителя генпрокурора США Лизы Монако, которая помогала координировать действия Минюста США в ответ на штурм сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года.

По словам чиновника Белого дома, президент США также лишил допусков генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, которые вели дела против Трампа.

Аннулирование доступа для Байдена

Ранее Трамп отозвал допуск к секретной информации и брифингам разведслужб у Джо Байдена, объяснив это тем, что у демократа "плохая память" и ему нельзя доверять конфиденциальные сведения.

Республиканец оправдал этот шаг тем, что в свое время, после вступления в должность президента США в 2021 году, Джо Байден также отказал ему в доступе к определенной информации о национальной безопасности. Тогда Байден объяснил это "нестабильным поведением" Трампа.

