Две вражеские атаки отражены в районе Волчанска, - ОТГ "Харків"

В разрушенном на 90% Волчанске остаются 30-40 жителей

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, за прошедшие сутки наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с применением 4 КАБ, 84 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 560 обстрелов позиций защитников Украины.

Читайте также: Враг атаковал в районе Волчанска. Силы обороны уничтожили более 70 фортификационных сооружений, - ОТГ "Харьков"

По данным ОТГ "Харків", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 92 человека, из них безвозвратные - 31, санитарные - 61. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники.

Харьковская область (1611) война в Украине (6200) ОТГ Харьков (75)
