Две вражеские атаки отражены в районе Волчанска, - ОТГ "Харків"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как отмечается, за прошедшие сутки наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с применением 4 КАБ, 84 ударов дронами-камикадзе, а также осуществили 560 обстрелов позиций защитников Украины.

По данным ОТГ "Харків", Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 92 человека, из них безвозвратные - 31, санитарные - 61. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники.