Танкер с мазутом тонет в порту Ленинградской области, - СМИ

Танкер Koala, плывший под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть вблизи морского порта Усть-Луга в ночь на 9 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Как отмечается, на борту находился экипаж из 24 человек: четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 - Индонезии, утверждает издание. Ближе к двум часам ночи на танкер было загружено около 130 тыс. тонн мазута, говорится в публикации. Однако перед отплытием в машинном отделении прогремели три мощных взрыва. Экипажу удалось выбраться на берег, но машинное отделение судна начало затапливать.

Сотрудники МЧС установили вокруг танкера боновые ограждения. По предварительным данным, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. Утверждается, что пострадавших нет.