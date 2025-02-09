Танкер с мазутом тонет в порту Ленинградской области, - СМИ
Танкер Koala, плывший под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть вблизи морского порта Усть-Луга в ночь на 9 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Как отмечается, на борту находился экипаж из 24 человек: четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 - Индонезии, утверждает издание. Ближе к двум часам ночи на танкер было загружено около 130 тыс. тонн мазута, говорится в публикации. Однако перед отплытием в машинном отделении прогремели три мощных взрыва. Экипажу удалось выбраться на берег, но машинное отделение судна начало затапливать.
Сотрудники МЧС установили вокруг танкера боновые ограждения. По предварительным данным, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. Утверждается, что пострадавших нет.
а треба. що б вилилось. що б багато вилилось, як у чорному.
може тоді, щось йокне у жадібних буржуїнів?
09.02.2025 13:37
Яр Холодний
На Балтиці не одні кацапи живуть...
09.02.2025 13:39
Якщо у тебе проблеми з окулярами , то ти не соромся , скинь номер картки , я тобі на бюджетний варіант грошей вишлю ((
ембарго. повне ембарго на прохід кацапів через балтику.
нє?
бо сцикотно і грошики тютю?
то хай буржуї жруть поповній. і кабелі і мазут і теракти.
тобто ніколи.
хай все узбережжя укриється мазутом!
згадай як наші балкери навпіл ламались у ЧМ.
а кацапське все, до одного, повинно зламатися та запаскудити всі моря!
до 22 замість тих грузинів там були б 8 українців, але то таке, гроші не пахнуть.
***** шастать...
а отже ви всі повинні там вмерти і звільнити Землю від своєї тиранії, ви непотріб і всесвіту буде тільки краще якщо ви всі зникнете 🫵
Шоб ви всі повиздихали від якоїсь заГадочної хвороби, бо цей світ може не витримати таких варварів.
само на дно ляже...
Ну може коли НОВІ Балтійські республіки : Кєнігсберг та Інгрія ( екс-Пєтроград) заявлять про своє існування, то підраХують екологічні збитки.
Ліпота .
Совпадєніе 100