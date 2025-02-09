РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7296 посетителей онлайн
Новости
17 624 159

Танкер с мазутом тонет в порту Ленинградской области, - СМИ

Возле порта Усть-Луга тонет танкер

Танкер Koala, плывший под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть вблизи морского порта Усть-Луга в ночь на 9 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Как отмечается, на борту находился экипаж из 24 человек: четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 - Индонезии, утверждает издание. Ближе к двум часам ночи на танкер было загружено около 130 тыс. тонн мазута, говорится в публикации. Однако перед отплытием в машинном отделении прогремели три мощных взрыва. Экипажу удалось выбраться на берег, но машинное отделение судна начало затапливать.

Читайте также: Российский локомотив сожгли в Санкт-Петербурге: им перевозили оружие и технику рашистов, - ГУР МО. ВИДЕО

Сотрудники МЧС установили вокруг танкера боновые ограждения. По предварительным данным, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. Утверждается, что пострадавших нет.

Автор: 

Санкт-Петербург (491) танкер (156) нефтепродукты (157)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
09.02.2025 13:19 Ответить
+40
природу шкода, а кацапів ні.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:18 Ответить
+34
Аплодую стоя. Ще три-чотири щоб заблокувати акваторію та унеможливити роботу порта.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
з чого ти взяв що танкер хтось атакував ?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:08 Ответить
А з чого ти взяв що я запитував про танкер ?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:17 Ответить
Я сказав - те, що сказав... За мене "розвивать свою думку" не треба... Особливо, тобі...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:00 Ответить
Чомусь не дивуюся твоїй відповіді , старієш з наслідками (( Ах , так , не "розвивать " , а "розвивати " Давай вже своє любиме посилання "на два смайлика" і починай лякати модератором , бо визнати що трішки обхезався з Балтикою у тебе не вийде
показать весь комментарий
09.02.2025 15:26 Ответить
З тобою і без мене є кому "розібраться"... Вже не один раз, бачу, ти "отримував по загривку", на "Раді форумчан"...
Пояснювать різницю між "подніпровським" та "брацлавським" діалектами української мови, як основою "літературної", я не буду - втомився... Просто втомився - бо, виявляється, на світі набагато більше НЕУКІВ, ніж я думав... А мені за ваше навчання гроші не платять... А щодо "обхезався з Балтикою" - вже цікаво... В чому саме ти побачив "обхезання"?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:44 Ответить
ВІдкинувши усю твою патетику з приводу твоїх талантів , та моїх страхів на раді , скажу що теж вже стомився тобі показувати твоє невігластво (( Ти може вже і забувся свій перший коментар під цією новиною , то перечитай його і подивися на що ти сам відповідав , бо ******* таким : " потрібно заборонити нашим військовим бити по портах кацапії щоб ненароком нікому від того не дісталося " , співчутливий ти наш , українців пожалій , їм трішки більше дістається , а ті , кого тобі так жаль стало , у цей час продовжують з парашією торгувати !
показать весь комментарий
09.02.2025 19:21 Ответить
У тебе "з головою - порядок"? Де і коли я писав подібне? Чи ти, сам придумуєш, мені приписуєш тобою придумане, потім це, тобою придумане, "аналізуєш", потім робиш "висновки" і мене звинувачуєш... Хороша позиція...
показать весь комментарий
09.02.2025 19:25 Ответить
Hrysha Hlyba 7474e929

а треба. що б вилилось. що б багато вилилось, як у чорному.
може тоді, щось йокне у жадібних буржуїнів?

09.02.2025 13:37

Яр Холодний

На Балтиці не одні кацапи живуть...

09.02.2025 13:39
Якщо у тебе проблеми з окулярами , то ти не соромся , скинь номер картки , я тобі на бюджетний варіант грошей вишлю ((
показать весь комментарий
09.02.2025 19:33 Ответить
Ти таки точно ідіот... На берегах Балтійського моря живуть десятки мільйонів громадян ВОСЬМИ європейських країн! Ти вважаєш, що на їх життя і добробут можна "насрать"? То чим ти від кацапів відрізняєшся?
показать весь комментарий
09.02.2025 19:43 Ответить
Нє , ідіот саме ти , "недопацифісте " ! Я розумію що у тебе синдром стокгольмський із 2022 , але не думав що так все запущено . Ну так давай капітулюємо щоб нікому не нашкодити , давай он дрони не запускати щоб азербайджанські літаки не збивали , давай Туреччині сплачувати компенсації за те що у кацапів танкери у Чорному морі репнули , а полякам за те що вони авіацію підіймають коли Львів орки обстрілюють , давай угорцям знову газ пустимо , а німцям газопроводи відновимо , давай запропонуємо зняти з параші санкції , що муляють західним споживачам , нам же " не насрати " на них , ми ж не "такі " . В Українській мові є чудова фраза : " Доки грім не гряне - ледачий не встане " Саме це мав на увазі Григорій , а ти почав тут про свою гуманність соплі розпускати , щось не чув я твоєї гуманності коли у 22-му тебе мало не на рік заціпило , а після того ти почав байочки про черепи тут розповідати , потрібно ж було "панять і прастіть " ((
показать весь комментарий
09.02.2025 20:04 Ответить
Понос словесний виключи... А то "навалив собі повні штани"...
показать весь комментарий
09.02.2025 20:07 Ответить
Ти завжи всім тицяєш своїми підписниками , ану назви скільки з них твою думку підтримали , лаконічний ти наш ?
показать весь комментарий
09.02.2025 20:13 Ответить
.................................
показать весь комментарий
09.02.2025 20:53 Ответить
нема чого відповісти ? ..... який же ти передбачуваний , раніше з тобою було цікавіше
показать весь комментарий
09.02.2025 21:20 Ответить
..........................................
показать весь комментарий
09.02.2025 21:29 Ответить
великий привіт буржуям балтії, що продовжують заглядати в очко гнилорилій крємляді.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:35 Ответить
а що вони можуть реально зробити? закрити кацапам міжнародні води ? ви вже бачу забули які проблеми отримали на свою голову кацапи коли наші судна біля керчі затримували, але їх героїчно спас від вироку міжнародного морського трибуналу Ерзе обміном на Цемаха...
показать весь комментарий
09.02.2025 13:43 Ответить
так! саме так!
ембарго. повне ембарго на прохід кацапів через балтику.
нє?
бо сцикотно і грошики тютю?
то хай буржуї жруть поповній. і кабелі і мазут і теракти.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:49 Ответить
це можливо тільки якщо європа обявить параші війну.
тобто ніколи.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:05 Ответить
тоді складаймо пальці навхрест і загадуємо побільше пробитих танкерів у балтиці.
хай все узбережжя укриється мазутом!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:07 Ответить
танкери тонули тонуть і будуть тонути, може тоді їх взагалі заборонити..
згадай як наші балкери навпіл ламались у ЧМ.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:11 Ответить
ти наше не чіпай!
а кацапське все, до одного, повинно зламатися та запаскудити всі моря!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:16 Ответить
Кто-нибудь должен сказать Зеленскому чтобы не хвастался этим.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:36 Ответить
Так напиши йому в ОПу , що ти тут репетуєш ?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:03 Ответить
Зрозуміло що діяли із знанням. Тобто, танкер ушкоджено до можливості затоплення але без витоку нафтопродуктів. Грузові танки цілі. Дірки зроблені виключно в машинному відділені. Звідти буде небагато витоку. Тільки з пошкоджених трубопроводів. Так що природа Балтійського моря не постраждає. Такі покодження потрібно робити і танкерам в Новоросійську та Туапсе. І волкі сити і овци цели. Бо Чорне море нам потрібне також незнищеним.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:38 Ответить
4 цапа, 8 гордих грузинів, війна швидко забувається коли отримуєш солідний чек.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:39 Ответить
8 гордих грузинів з 4-ма своїми кацапськими рабами. що тобі не подобається? ))
показать весь комментарий
09.02.2025 14:05 Ответить
ну ну, кацапи там капітан та офіцери, гризуни та індуси тех персонал.
до 22 замість тих грузинів там були б 8 українців, але то таке, гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:13 Ответить
Так, не пахнуть. На любом немецком или итальянском судне можно найти украинцев работающих рядом с козломордыми. Такие же, понимаешь гордые как и 'гризуни', как ты их называешь, недоумок.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:18 Ответить
Ну і навіщо європейцям це цапське "щастя"? Нехай везуть свої нафтопродукти через Північний Океан на продаж, а Балтійске море засирати навіщо? Вже знаходять плями мазуту не тільки в Криму, а і в Одесі. Влітку знайдуть на курортах в Турції певно. Може варто данцям закрити росіянам проливи в Балтиці?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:57 Ответить
Добити б дронами.
***** шастать...
показать весь комментарий
09.02.2025 13:57 Ответить
К морскому дьяволу их всех!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:58 Ответить
Щось пані Грети Турберг не чуть!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:01 Ответить
Разом із нашим Диким саме рятує пінгвінів ((
показать весь комментарий
09.02.2025 14:05 Ответить
Вона палестинців захищає.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:10 Ответить
Засрали! ЗАСРАЛИ колиску революції ************ пролетаріату Санкт - чЛенінград.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:03 Ответить
А ти значить дворянський отприск?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:32 Ответить
Всі ми від Адама та Єви, окрім тварин з тавром "росіянін".
показать весь комментарий
09.02.2025 14:34 Ответить
Тобто "пролетарій" - то російський феномен? На території нинішньої України їх до 1917 року не було?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:37 Ответить
***** ваші землі це московська та новгородське нечорноземʼя , все ! Інше ви загарбали в різні віки , а оскільки ви загарбали то і не цінуєте того а варварськи нищите і робите непридатним до життя людини...
а отже ви всі повинні там вмерти і звільнити Землю від своєї тиранії, ви непотріб і всесвіту буде тільки краще якщо ви всі зникнете 🫵
показать весь комментарий
09.02.2025 14:05 Ответить
Взагалі то Новгородську республіку московія загарбали у результаті війни ...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:30 Ответить
Російськомовні...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:37 Ответить
Політична сентенція: Кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:40 Ответить
Він засирає все.І Балтику, і Крим , і Азов, і Дальній Схід. Така серлива тварюка.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:38 Ответить
ЗаГадочная руская душа заГадила усе навколо себе.
Шоб ви всі повиздихали від якоїсь заГадочної хвороби, бо цей світ може не витримати таких варварів.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:08 Ответить
тут головне - не треба заважати.
само на дно ляже...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:11 Ответить
Три вибухи. Героям слава!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:16 Ответить
А мінуси будуть?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:26 Ответить
Нема зовсім.
Ну може коли НОВІ Балтійські республіки : Кєнігсберг та Інгрія ( екс-Пєтроград) заявлять про своє існування, то підраХують екологічні збитки.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:31 Ответить
Там де кацапи,все перетворюється на лайно!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:26 Ответить
Це "потужна перемога", чи так собі?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:32 Ответить
Це удар по логістиці.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:28 Ответить
Не знаю чи це правда , але пишуть що корабель вже не тоне , на жаль . Коли щось вибухнуло у машинному відділенні , він стояв біля причалу . Кажуть що води він дійсно набрався , і може і втонув би повністю , якби не вперся кормою в дно .
показать весь комментарий
09.02.2025 14:40 Ответить
КАЦАПЫ - в истерике: Источник "ВЧК-ОГПУ" https://t.me/vchkogpu/54644 сообщил, что инцидент с танкером вызвал настоящую панику в порту Усть-Луга. Около пяти утра в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, причем сообщалось о "внешнем влиянии" на танкер. В самом порту была объявлена срочная эвакуация, а сотрудники в переписке друг с другом писали и об атаке БПЛА, и о работе водных дронов.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:57 Ответить
А европейцам в падло проверять эти корыта на страховку, которой там 100% нет?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:12 Ответить
А на Сахалинщине танкер китайский сел на мел))
Ліпота .
Совпадєніе 100
показать весь комментарий
09.02.2025 15:27 Ответить
Оце діло. Три вибухи. І ваших нєт. І розливу немає.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 