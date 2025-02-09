В Германии российского олигарха Абрамовича заподозрили в нарушении Закона о внешней торговле. На часть имущества наложен арест

Генеральная прокуратура федеральной земли Гессен (Германия) ведет расследование в отношении российского олигарха Романа Абрамовича, его подозревают в нарушении Закона о внешней торговле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как отмечается, в городке Оберзульм, расположенном на юге Германии, наложен арест на четыре автомобиля класса люкс общей стоимостью несколько миллионов евро. Это два Bugatti Chiron, Lamborghini Reventón и Mercedes CLK GTR. Их больше нельзя продать, сдать в аренду или заложить.

Кроме того, следователи из Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению санкций несколько раз проводили обыск на вилле XIX века Leitenschlössl в Гармиш-Партенкирхене. Конфисковано несколько произведений искусства. Еще в 2005 году местный бургомистр говорил, что виллу приобрел Абрамович. Также местные жители заявляли, что видели там российского олигарха. Сейчас недвижимостью владеет фирма Parados Limited из Люксембурга.

Немецкое следствие подозревает, что автомобилями и виллой владеет Абрамович. Он не сообщил об этом властям ФРГ, тем самым нарушив закон.

Адвокат олигарха заявил, что тот не является конечным владельцем ни виллы, ни автомобилей.

Если Абрамовича признают виновным, в Германии ему грозит заключение сроком до года или штраф.

Отметим, что бизнесмен Абрамович имеет российское, израильское и португальское гражданства. Он является, в частности, мажоритарным акционером материнской компании Evraz, одной из ведущих российских групп в металлургической промышленности и горном секторе.

После нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Совет ЕС, в частности, заморозил средства ведущих бизнесменов, которые занимаются деятельности в секторах экономики, являющихся значительным источником дохода для российского правительства.