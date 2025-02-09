РУС
В Германии российского олигарха Абрамовича заподозрили в нарушении Закона о внешней торговле. На часть имущества наложен арест

Генеральная прокуратура федеральной земли Гессен (Германия) ведет расследование в отношении российского олигарха Романа Абрамовича, его подозревают в нарушении Закона о внешней торговле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как отмечается, в городке Оберзульм, расположенном на юге Германии, наложен арест на четыре автомобиля класса люкс общей стоимостью несколько миллионов евро. Это два Bugatti Chiron, Lamborghini Reventón и Mercedes CLK GTR. Их больше нельзя продать, сдать в аренду или заложить.

Кроме того, следователи из Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению санкций несколько раз проводили обыск на вилле XIX века Leitenschlössl в Гармиш-Партенкирхене. Конфисковано несколько произведений искусства. Еще в 2005 году местный бургомистр говорил, что виллу приобрел Абрамович. Также местные жители заявляли, что видели там российского олигарха. Сейчас недвижимостью владеет фирма Parados Limited из Люксембурга.

Читайте также: Двое детей российского олигарха Абрамовича получили паспорта Литвы и помогали отцу обходить санкции, - расследование OCCRP

Немецкое следствие подозревает, что автомобилями и виллой владеет Абрамович. Он не сообщил об этом властям ФРГ, тем самым нарушив закон.

Адвокат олигарха заявил, что тот не является конечным владельцем ни виллы, ни автомобилей.

Если Абрамовича признают виновным, в Германии ему грозит заключение сроком до года или штраф.

Отметим, что бизнесмен Абрамович имеет российское, израильское и португальское гражданства. Он является, в частности, мажоритарным акционером материнской компании Evraz, одной из ведущих российских групп в металлургической промышленности и горном секторе.

После нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Совет ЕС, в частности, заморозил средства ведущих бизнесменов, которые занимаются деятельности в секторах экономики, являющихся значительным источником дохода для российского правительства.

+12
Арахамія вже спішить на допомогу...
09.02.2025 15:00 Ответить
+5
Та як він міг!!!
Він же "хароший уззкій".
Не ображайте бідного олігарха!
09.02.2025 15:00 Ответить
+3
Він і німецьку мабуть не знає,не те що німецькі закони! А чого німці пускають російських євреїв в свою фінансову систему?
09.02.2025 15:02 Ответить
ФУУУФ хоч Арахамка встиг на ньому заробити . Ще після Турецьких догорняків ..
09.02.2025 21:57 Ответить
все ж буде повернуто в УКРАЇНУ? З офшорів чи з біткоїнів ?
09.02.2025 21:59 Ответить
А чому б і ні? Ідиш (Їдиш) єврейська мова, що належить до західної групи германських мов, близька до німецької, однак користується гебрейською абеткою. Нею спілкуються переважно євреї ашкеназі.
09.02.2025 15:15 Ответить
Російський олігарх абрамовіч.
Як же це прекрасно...
09.02.2025 15:07 Ответить
Можна російськомовний ...
09.02.2025 15:22 Ответить
Не набагато прекрасніше, ніж російські олігархи Тимченко та Ковальчук
09.02.2025 15:38 Ответить
👍
09.02.2025 15:52 Ответить
30 років не підозрювали, а тут закралась підозра...
09.02.2025 15:50 Ответить
нехай німці дякують що той єврей не відібрав у них землю дідів та прадідів як вони зробили з палестинцями.
09.02.2025 16:29 Ответить
А чому він не має паспорту України?
09.02.2025 17:22 Ответить
Єврєя всяк абідєть норовіт!
09.02.2025 18:30 Ответить
Терміново командирувати АраХамію на виручку.
09.02.2025 22:41 Ответить
 
 