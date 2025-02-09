РУС
Бундесвер обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские военные, - СМИ

В Германии зафиксировали БПЛА над базой, где обучаются украинские военные

Бундесвер снова обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где обучаются украинские военнослужащие на системах Patriot, и расследует возможный шпионаж.

Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Согласно внутреннему отчету, который впервые процитировала газета Süddeutsche Zeitung на выходных, неизвестные дроны были замечены над базой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств глушения, немецкая армия не смогла заставить неизвестные дроны приземлиться или найти пилотов.

Авиабаза на Северном море считается особой зоной безопасности не только потому, что немецкие солдаты проходят там учения по использованию системы противовоздушной обороны Patriot.

Также читайте: Германия выступает против ограничения на передвижение "дипломатов" из РФ по Евросоюзу, - СМИ

В течение нескольких месяцев здесь также тренируются пользоваться высокоэффективной системой украинские солдаты.

Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за учений с использованием Patriot, а российские спецслужбы являются первыми в списке подозреваемых в подобных инцидентах.

Отмечается, что с тех пор, как войска начали тренировать украинских солдат, беспилотные летательные аппараты неоднократно появлялись над соответствующими базами, а перед воротами также несколько раз видели транспортные средства, которые можно отнести к посольству России в Берлине из-за их дипломатических номеров.

Читайте также: Российский корабль-шпион "Янтарь" зафиксировали в водах Британии

Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами.

Беспилотники регулярно замечают над казармами и индустриальными парками. Эксперты предполагают, что за этим стоит Россия, и считают, что Германия плохо оснащена.

+15
Так вони вже третіи рік там літають і ніхто не чешеться
09.02.2025 15:16 Ответить
+13
Мілєйшиє, а як ви взагалі воювати будете?…
09.02.2025 15:17 Ответить
+9
Згадала. Якось тягли поїздом декілька бтр, тягачів, танків інженерних і приладдя до них. І один з пасажирів, які стояли чекали електричку витяг телефон знімати. Другий раз тягли декілька танків чи гармат мабуть абрамси, або самоходки, бо були у жовте пофарбовані. Теж з проїжджаючого поїзду два чоловіки на весь вагон витягли майже синхронно телефони знімати. Потім поїзд з цистернами знімав якийсь босяк на вигляд.

Все це було за три останніх роки у різних містах.

Шпигують постійно росіяни. Навряд це фанати поїздів і військової техніки були.
09.02.2025 15:28 Ответить
Так вони вже третіи рік там літають і ніхто не чешеться
09.02.2025 15:16 Ответить
Відновіть Вермахт - вже чяс ...
09.02.2025 15:17 Ответить
Та нє ще хай побухають, ще не час, Україна є Польша, США
09.02.2025 15:22 Ответить
Україна є Україна!
09.02.2025 15:25 Ответить
Мілєйшиє, а як ви взагалі воювати будете?…
09.02.2025 15:17 Ответить
Та ніхто там воювати не буде! І не збирається! Чекають на нову ндр!
09.02.2025 15:34 Ответить
Виявили і обісралися)
09.02.2025 15:20 Ответить
Думаю заглушили ті безпілотники.
09.02.2025 15:29 Ответить
Для того, щоб заглушити треба знати хоча б в якому піддіапазоні вони працюють.
09.02.2025 15:46 Ответить
Ганси геть булки розслабили...
показать весь комментарий
це все дрібниці...справжню проблему становлять вихідці з колишнього "совка", фаанатики путлєра, яких в лавах бундесверу, та й інших силових структурах Німеччини, овер *****
09.02.2025 15:25 Ответить
Згадала. Якось тягли поїздом декілька бтр, тягачів, танків інженерних і приладдя до них. І один з пасажирів, які стояли чекали електричку витяг телефон знімати. Другий раз тягли декілька танків чи гармат мабуть абрамси, або самоходки, бо були у жовте пофарбовані. Теж з проїжджаючого поїзду два чоловіки на весь вагон витягли майже синхронно телефони знімати. Потім поїзд з цистернами знімав якийсь босяк на вигляд.

Все це було за три останніх роки у різних містах.

Шпигують постійно росіяни. Навряд це фанати поїздів і військової техніки були.
09.02.2025 15:28 Ответить
то чого ви не зняли їх і не повідомили в міліцію?
09.02.2025 19:03 Ответить
А потренуватися і постріляти по невідомих БПЛА -нє? Шкода набоїв?
09.02.2025 15:31 Ответить
це ж ескалація, а то ще путін нападе
09.02.2025 19:04 Ответить
В Німеччині безпілотники потрібно реєструвати щоб на них був номер по якому знаходять адресу власника.

Тому якось дивно, що якісь неідентифіковані безпілотники у Німеччині взагалі є.
09.02.2025 15:31 Ответить
у німеччині немає кордонів, жодному капаському "шпілю" нічого не завадить приїхади з скажімо австрії з дроном..
09.02.2025 15:50 Ответить
а Бундесвер не хвилює що вони з ними нічого зробити не можуть? ..
09.02.2025 15:32 Ответить
Думаю, що це не прості Мавіки літали, а вже військові апарати. Хвилює я так розумію.
09.02.2025 15:34 Ответить
на протязі декількох місяців ? ..щось не дуже схоже

могли б досвід запозичити у ЗСУ на 0
09.02.2025 15:37 Ответить
ну і чиї це військові апарати, нідерландів чехів поляків чи може австріяків?, а ні американців .
зупинив кацап авто, вийняв з нього мавік, політав над полігоном, тай поїхав собі.
"так це ж було вже"
09.02.2025 15:52 Ответить
Доколе!! Да кто же это был!!
Ну вот опять 🤫🤔
09.02.2025 15:33 Ответить
та то ж наші оператори дронів тренуються!
у найближчий маркет за пивом з ковбасками зганяли і на базу.
ці пристаркуваті бюргери такі нєрвні...
09.02.2025 15:33 Ответить
Надо выразить жесточайшую озабоченность. Еще можно предложить россиянам понасиловать немок. Может они успокоятся.
09.02.2025 15:34 Ответить
німці не змогли нічого зробити......
і це мова про надсекретну базу.....
вини підписуються під своєю нікчемністтю????
кажуть що їх технології в сссрраці в порівннянні з ******???
чи тут якась інша причина???
думаю інша.
україні потрібно піти на поступки бо навіть ми боїмося *****.
звучить огидно, але це мабудь так.
09.02.2025 15:36 Ответить
у німців все чьотко! ніхто не втече.
бо у франції, щось не дуже.
скільки там дезертирів?
09.02.2025 15:39 Ответить
Невже контррозвідка Бундесверу така немічна?
09.02.2025 15:50 Ответить
Ну ця інформація вже навіть надоїла без рішення ......
09.02.2025 15:52 Ответить
Це ппц невідомі беспілотники літають над військовими частинами, а ті лише фіксують))) Тепер не дивує випадок коли розвідувальна куля китайців пролетіла майже пів штатів)))
09.02.2025 15:55 Ответить
Я в шоці від цих німців. В них же мають бути на озброєнні "гєпарди", то чого вони шмарклі жують? Піпєц...
09.02.2025 16:13 Ответить
В Германии запутинских долбо@бов из числа российских переселенцев, прокачанных гэбэшной пропагандой, не меньше, чем на болотах. Им никто здесь не запрещает покупать дроны и снимать всё что угодно. Все они имеют немецкое гражданство, наряду с российским. В этом проблема.
09.02.2025 16:29 Ответить
знімати воєнні обєкти не заборонено?? ви серйозно? це правова країна, чи папуасія?
09.02.2025 19:06 Ответить
Вони хоть збивають ті ворожі безпілотники ,
чи тільки наблюдають за ними ?
09.02.2025 16:30 Ответить
наблюдають
09.02.2025 19:07 Ответить
То нахрена така база яка збити не може.
09.02.2025 17:26 Ответить
Той, хто запускає безпілотник, завжди веде його назад до себе. Німцям так важко відслідкувати куди він повертається ?!!! Може німакам наших операторів направити ?!! Бо ці невідомі безпілотники (бо ніхто дупу німецьку не чухає, щоб вони стали відомі) сьогодні тільки спостерігають, а завтра будуть вам "подарунки" на склади, літаки, кораблі та ін . скидати, а ви навіть не будете знати хто !!!!!!!!!!!!!!!!
09.02.2025 18:59 Ответить
Система Петріот - це не хухри-мухри. Це секретна зброя. Якщо німці не збивають, то про що вони думають ? Які підозрілі БПЛА над "повітряним щитом Німеччини" !
09.02.2025 19:31 Ответить
Соломейко слава вам а ми. За чесну мамку.
09.02.2025 20:00 Ответить
 
 