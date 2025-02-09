Бундесвер обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские военные, - СМИ

Бундесвер снова обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где обучаются украинские военнослужащие на системах Patriot, и расследует возможный шпионаж.

Об этом сообщает Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Согласно внутреннему отчету, который впервые процитировала газета Süddeutsche Zeitung на выходных, неизвестные дроны были замечены над базой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств глушения, немецкая армия не смогла заставить неизвестные дроны приземлиться или найти пилотов.

Авиабаза на Северном море считается особой зоной безопасности не только потому, что немецкие солдаты проходят там учения по использованию системы противовоздушной обороны Patriot.

Также читайте: Германия выступает против ограничения на передвижение "дипломатов" из РФ по Евросоюзу, - СМИ

В течение нескольких месяцев здесь также тренируются пользоваться высокоэффективной системой украинские солдаты.

Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за учений с использованием Patriot, а российские спецслужбы являются первыми в списке подозреваемых в подобных инцидентах.

Отмечается, что с тех пор, как войска начали тренировать украинских солдат, беспилотные летательные аппараты неоднократно появлялись над соответствующими базами, а перед воротами также несколько раз видели транспортные средства, которые можно отнести к посольству России в Берлине из-за их дипломатических номеров.

Читайте также: Российский корабль-шпион "Янтарь" зафиксировали в водах Британии

Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами.

Беспилотники регулярно замечают над казармами и индустриальными парками. Эксперты предполагают, что за этим стоит Россия, и считают, что Германия плохо оснащена.