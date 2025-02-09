Травмирование мобилизованного лаборанта ЛНУ: полиция говорит, что мужчина выпрыгнул из кузова авто во время перемещения в тренинговый центр возле Житомира
Правоохранители устанавливают, как мобилизованный работник Львовского национального университета имени Ивана Франко Степан Бильченко, солдат одной из воинских частей, получил повреждения, когда его везли в тренинговый центр.
Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18:00 и сообщили об этом полиции.
На месте происшествия работали правоохранители и медики экстренной помощи. Врачи доставили травмированного в реанимационное отделение, где у него диагностировали тяжелые травмы головы.
"Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное", - говорится в сообщении полиции.
Что установила полиция?
По данным правоохранителей, во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей.
По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил снаряжение, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове авто, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил повреждения.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что на обочине трассы в Житомирской области с переломом черепа нашли лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, которого после прохождения ВВК доставили в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.
Его друг Владислав Кононов утверждает, что тот имел основания для отсрочки, а также прошел военно-врачебную комиссию "без надлежащего медицинского осмотра".
Он также показал фото Бильченко с повреждениями и заявил, что это произошло уже после мобилизации.
В ТЦК сообщили, что мужчина не состоял на воинском учете ни в одном ТЦК, поэтому его доставили в военкомат. Там он не предоставил документов, которые бы подтвердили основания для отсрочки.
Также в ТЦК заверили, что никаких противоправных действий" в отношении педагога не совершали.
В 199-м учебном центре ДШВ сообщили, что Бильченко был доставлен для прохождения подготовки в их центр, но 7 февраля во время транспортировки в другой пункт назначения, тот выпрыгнул из автомобиля, то есть ушел в СЗЧ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якось я пропустив ці новини де воювати будуть всі ...
Із попередніх складів Ради - Лапін (народний фронт), Ігор Луценко (БЮТ), Ляшко, а Барна (ЄС) загинув.
.
ПС. Не дуже коректно але всеж... якщо хочете тут і зразу почитайте про Костенка, Тягнибока, Луценка. Більше не пам'ятаю.
Якщо не вистачає солдатів, то хай офіцерів переводять в піхоту. Бо знають тільки як інших на смерть відправляти
патякало
.
а стандартом для перевозки бійців був ваговоз із тентом - це як лимузін
.
1.https://www.youtube.com/watch?v=favqd0J5Gto
2.https://www.youtube.com/watch?v=hEaGeNfkwYU
3.https://www.youtube.com/watch?v=NtPJGpqVlik
Тим часом рідні Більченка поширють в соц.мережах інфу, що він мав одразу 2 підстави не бути мобілізованим : бронь як науковий працівник і як віруюча особа.
Але кому я намагаюся щось довести , для патріотів-нафронтників якщо людина жива і не в окопі- ухилянт, дивно тільки, що поліцейських, чиновників, депутатів вони не помічають, тільки звичайних роботяг готові буквально власноруч розстрілювати.
Саме так і було: мобілізували, їхав в кузові, плигнув, оклигав - башка совсєм нєт
.
Жінок теж.
А потім ваші списки зіллють.
Зелень втече. А ви - ні.
Вистрибнув з кузова...
А його не помітили ,покинули і поїхали далі...
тільки це трагедія, а не комедія.
над вбогими НЕ глузують
.
Куди , в ТЦК ...?
«Йду по місту, бачу - натовп працівників ТЦК, 10 міцних хлопців, яких можна відправити на передову. Вони просто стоять, сміються, анекдоти розповідають, курять, чекають можливу жертву, щоб зловити і заштовхнути в автомобіль», - сказав військовий 93 ОМБр «Холодний Яр» Максим Юхневич. (с)