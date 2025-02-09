РУС
Травмирование мобилизованного лаборанта ЛНУ: полиция говорит, что мужчина выпрыгнул из кузова авто во время перемещения в тренинговый центр возле Житомира

Лаборанта львовского университета якобы избили во время мобилизации

Правоохранители устанавливают, как мобилизованный работник Львовского национального университета имени Ивана Франко Степан Бильченко, солдат одной из воинских частей, получил повреждения, когда его везли в тренинговый центр.

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18:00 и сообщили об этом полиции.

На месте происшествия работали правоохранители и медики экстренной помощи. Врачи доставили травмированного в реанимационное отделение, где у него диагностировали тяжелые травмы головы.

"Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное", - говорится в сообщении полиции.

Что установила полиция?

По данным правоохранителей, во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей.

По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил снаряжение, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове авто, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил повреждения.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что на обочине трассы в Житомирской области с переломом черепа нашли лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, которого после прохождения ВВК доставили в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Его друг Владислав Кононов утверждает, что тот имел основания для отсрочки, а также прошел военно-врачебную комиссию "без надлежащего медицинского осмотра".

Он также показал фото Бильченко с повреждениями и заявил, что это произошло уже после мобилизации.

В ТЦК сообщили, что мужчина не состоял на воинском учете ни в одном ТЦК, поэтому его доставили в военкомат. Там он не предоставил документов, которые бы подтвердили основания для отсрочки.

Также в ТЦК заверили, что никаких противоправных действий" в отношении педагога не совершали.

В 199-м учебном центре ДШВ сообщили, что Бильченко был доставлен для прохождения подготовки в их центр, но 7 февраля во время транспортировки в другой пункт назначения, тот выпрыгнул из автомобиля, то есть ушел в СЗЧ.

Львов (4641) Нацполиция (16768) ТЦК (757) СОЧ (100) Житомирская область (1438) Львовская область (3016) Львовский район (101)
+45
Знакома пісенька, він сам кинувся під колеса мерседеса поважної людини, він сам упав на кулак, він сам упав головою на батарею і так далі. Всі хто пам'ятають ментівський бардак 90-тих, всі ці пісеньки добре знають.
09.02.2025 15:36 Ответить
+24
Зато такой генофонд как Вы нужен.Сам наверное лишенный страха 2-х метровый ариец,с 3-я высшимы образованиями,образец морали и чести,мечта любой бабы?Золото,а не генофонд.
09.02.2025 15:45 Ответить
+20
він працював на кафедрі ядерної фізики, викладав...а хто ти, перепрошую за цікавість? яка в тебе освіта?
09.02.2025 15:46 Ответить
Москалям це розкажи. Їхній бог путін. Він їм дозволяє вбивати українців. Хто хоче підставляти другу щоку нехай їде на окуповану територію і сповна відчує рашистське милосердя
09.02.2025 16:24 Ответить
А ще вони курують ухилянтські ботоферми, де ти і працюєш. Франків не вистачає то ще трохи "підшиваєш" за рублі. У всіх дописах про ТЦК самий активний "писатель".
09.02.2025 18:13 Ответить
Бог дає людям свободу вибору . Україна ж світська держава ? Бога вигнали звідусіль ? То при чому тут Бог ,якщо люди пожинають наслідки своїх вчинків?
09.02.2025 16:32 Ответить
тим, хто не хоче захищати українців, 100 бурятів в хату. Кожен українець, здатний воювати, має 2 варіанти: захищати свій народ або не захищати свій народ, чекати капітуляції України, мовчки спостерігати за Бучами в кожному населеному пункті
09.02.2025 16:42 Ответить
Більш того - найбільш постраждав Схід -Донбас - а це сама атеїстична частина України . Це не виправдовує дії Путіна і його вбивць . Але мудра людина задумається над коренями причин
09.02.2025 16:35 Ответить
Не зміг , навіть , з машини вистрибнути як слід , тобто - до ДШВ явно не підходив !
09.02.2025 16:11 Ответить
Він підготовку ще не пройшов. Але хлопець сміливий і рішучий тому підходить.
10.02.2025 02:50 Ответить
Дивуюсь тільки ,що не бачив новину ,щоб який прокурор - інвалід помер в ТЦК, чи якогось депутата ВР бусифіцировали , чи мо де Главний Завгосп за годину пройшов ВЛК і через місяць був на нулі.
Якось я пропустив ці новини де воювати будуть всі ...
09.02.2025 16:13 Ответить
А є новина де на фронті воює хоча б один депутат ВР ...? Або син депутата ? Або син президента чи міністра ?
09.02.2025 16:16 Ответить
Є. Така новина. Звернись до партії ЄС. Отримаєш довідку. Від Слуг навряд чи.
09.02.2025 16:19 Ответить
Прізвища назвати можеш ?
09.02.2025 16:26 Ответить
Читай текст. Звернись у партію ЄС. Хто стукає - тому відчинять. А хто пізд..., той ніколи не побачить дверей !
09.02.2025 16:33 Ответить
Звертались - сказали , що ані ти , а ні депутати від твоєї "партії" до фронту навіть близько підійти бояться !
09.02.2025 16:35 Ответить
НЕ ПИЗ... Вибач за кацапський сленг. Ось сам візьми й звернись, щоб Правда була не Землі. А не Брехня й Плітки.
09.02.2025 16:51 Ответить
Воюють із нинішнього складу Ради: Забродський (ЄС), Яна Зінкевич (бойовий медик, ЄС), Костенко (Голос), Лозинський (Голос), Рудик (безпартійний).

Із попередніх складів Ради - Лапін (народний фронт), Ігор Луценко (БЮТ), Ляшко, а Барна (ЄС) загинув.
09.02.2025 16:51 Ответить
Де воюють? У студіях?
09.02.2025 17:57 Ответить
Барну у студії вбило?
09.02.2025 18:00 Ответить
Це само собою (хоча Костенко - кіборг у минулому, йому можна), але подивіться тенденцію - депутати-військові є в ЄС, Голосі, Батьківщині, Свободі, Радикальній партії, а от серед слуг НЕМАЄ їх!
09.02.2025 21:44 Ответить
припустимо 5 ...з 425 , тобто десь 1%
09.02.2025 17:58 Ответить
Є навєрно . Зєлєнскій казав ,що будуть воювати всі. А він ж ш ніколи не бреше
09.02.2025 16:19 Ответить
Вся Свобода воює.
09.02.2025 16:23 Ответить
не вся, але син Тягнибока воює, а батальон 'Свобода" - один із самих боєздатних та стійких

.
09.02.2025 17:15 Ответить
Ну що ви таке кажете, а Олежку Ляшка забули?🤣
09.02.2025 16:25 Ответить
Можу дещо розповісти де і ЯК він там "служить" ...
09.02.2025 16:33 Ответить
Да. Періодично такі новини з'являються. Уважно продивлюйтесь і побачите. Депутатів попередніх скликань так і на бат вистачить.
ПС. Не дуже коректно але всеж... якщо хочете тут і зразу почитайте про Костенка, Тягнибока, Луценка. Більше не пам'ятаю.
10.02.2025 02:59 Ответить
Тримай себе у повній готовності. Не дивись на прокурорів. Бо прокурори - це інша НОВИНА з партії Лідора. Він там заправляє, бо сам по паЧпорту юрист.
09.02.2025 16:21 Ответить
Ти бува не з команди Лідора ? Такий сценарій шоу, що вау. А хто ж позитивний герой у цьому ШОУ буде ? Кацап з унітазом твоїх батьків ! По локті крові !
09.02.2025 16:25 Ответить
Цікаво ,отримавши такі травми , він примудрився втекти ? Не вірю ! Може його побили і викинули як собаку? Бо , здається це становиться трендом.
09.02.2025 16:22 Ответить
Не треба нам рисувати сцени. Ні страждань. Ні страхіть. Все доволі прозаїчно й просто. ВИПЛИГНУВ. З кузова. Водій не помітив. У кузові нікого не було. Так не буває у житті ? Тоді ти мало прожив. Або багато чого пропустив у житті.
09.02.2025 16:30 Ответить
Не буває. Якби він був в кузові сам, то вистрибнув би раніше, а не чекав, коли машина набере велику швидкість. Або дочекався б, коли зменшить швидкість на повороті чи ще десь. Тому тут однозначно: побили і викинули.
09.02.2025 18:01 Ответить
"...коли його везли до тренінгового центру...." От скажи де тут написано про швидкість ? Ба більш, то чого чекав ? Зручного моменту ?
09.02.2025 18:33 Ответить
В статті стверджується, що він стрибнув з машини на ходу. Але судячи з пошкоджень: руки - ноги цілі, зате переламаний череп, забій та гематома мозку, не факт, що автомобіль взагалі рухався. Чи ти думаєш, що він стрибав вниз головою?
09.02.2025 18:51 Ответить
Чому? Я думаю так насправді, як ти ... судячи ... На повній швидкості можна, але у траву, у пісочок або у сніжок. Лаборант на це не здатен.
09.02.2025 19:18 Ответить
Мабуть спецпризначенець, відпрацьовував десантування...😂
09.02.2025 16:23 Ответить
Як це бл*ть взагалі можливо, що людина сама чи з допомогою випадає із автомобіля, ніхто цей автомобіль не зупиняє і не помічає цього? Це вже само по собі звучить, як кримінальні статті для всіх, хто перебував у автомобілі.
09.02.2025 16:25 Ответить
Обідились що грошей на віткуп не хватало....
09.02.2025 16:26 Ответить
Верим - верим.
09.02.2025 16:26 Ответить
Сцикуни довго не живуть.
09.02.2025 16:26 Ответить
Взагалі то по факту ,якщо він був протестант і його організація вказана в списку згідно Постанови Кабміну від 10 листопада 1999 р. N 2066 то він мав право на альтернативну службу згідно 35 статті Конституції
09.02.2025 16:29 Ответить
Цей більченко лайно, але де випускники військових навчальних закладів за останні 32 роки, яких випустили сотні тисяч, або мєнти-пенсіонери, що потрібно викладача ядерної фізики мобілізовувати. Його треба було посадити в колонію суворого режиму і змусити розробляти ядерну зброю
09.02.2025 16:32 Ответить
Ну, я вчився у такому вузі у 80-ті. Навіть при срср не було сотні тисяч. А тут в Україні вже хтось полічив чи перетворив кілька десятків у сотні. Кому за віком треба служити вже служать. І не чекають як їх полічать Щітоводи. Відповідати треба за себе. А не як у школі "ні це не я один запізнився на урок!"
09.02.2025 16:38 Ответить
Військових навчальних закладів до фіга. Але там вчать на офіцерів, на рядових ніде не вчать. https://prud.licey.org.ua/informaciya-pro-vischi-vijskovi-navchalni-zakladi-ukraini-13-32-35-24-04-2024/
Якщо не вистачає солдатів, то хай офіцерів переводять в піхоту. Бо знають тільки як інших на смерть відправляти
09.02.2025 16:52 Ответить
ти ще навчи ЗСУ де та на якій посаді хтось має служити

патякало

.
09.02.2025 17:19 Ответить
Ти очевидно не служив ніколи. Бо тебе тільки у спальному кріслі возили ... до полігона на екскурсію.
09.02.2025 16:39 Ответить
поїздка в кузові без тента в мінус 20-ть на срочці в Сибіру - ото був треш !

а стандартом для перевозки бійців був ваговоз із тентом - це як лимузін

.
09.02.2025 17:24 Ответить
Чому ніхто не напише про вбивство добровольця в 56-й бригаді після звернення в ДБР через побори. Все перетворюється на суцільний треш. А бородатий карлик ігнорує все, живе в своєму світі переможних доповідей і перформансів. Театр абсурду.
09.02.2025 16:40 Ответить
Бо всі намагаються захищати своє ЄГО. Бо сусід пішов на війну, товариш пішов. А він сидить вдома. І переживає, що ... ні-ні тільки не тому що не пішов, А ТОМУ ЩО можуть "загребти".
09.02.2025 16:47 Ответить
Правда или нет-не знаю,за что купил-за то продал.
1.https://www.youtube.com/watch?v=favqd0J5Gto
2.https://www.youtube.com/watch?v=hEaGeNfkwYU
3.https://www.youtube.com/watch?v=NtPJGpqVlik
09.02.2025 18:34 Ответить
Підозрюваний помер від травми головного мозку внаслідок падіння з висоти свого зросту , свідків події не було, слідів фізичного впливу не виявлено, а гемптоми та синці на тілі це наслідок того ж падіння- типовий висновок розслідувань смертей затриманих в міліцейських/поліцейських відділках.
Тим часом рідні Більченка поширють в соц.мережах інфу, що він мав одразу 2 підстави не бути мобілізованим : бронь як науковий працівник і як віруюча особа.
09.02.2025 16:45 Ответить
З яких часів звичайний лаборант став доктором наук ? Україна - країна віруюча майже на 80%.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:49 Ответить
А я написав, що він був доктором наук ? Лаборант - науковий або технічний працівник лабораторії, наукового або навчального закладу. Вірити можна у що завгодно, а в Бількевича були довідки про його належність до релігійної общини вчення якої забороняє брати до рук зброю.
Але кому я намагаюся щось довести , для патріотів-нафронтників якщо людина жива і не в окопі- ухилянт, дивно тільки, що поліцейських, чиновників, депутатів вони не помічають, тільки звичайних роботяг готові буквально власноруч розстрілювати.
09.02.2025 17:06 Ответить
Добре, що визнали про лаборанта. Тепер до релігії. Я спілкувався з хлопцями, які мають довідки з ТЦК про їх релігію. І спокійно живуть. Без трагедій. Травм. Тому, це мої думки, цей хлопець, мабуть, не мав нічого. А батьки отримали інструкції. Ви не думали про це СПОЧАТКУ. Чого ви одразу стаєте на захист ? Розумію, ЗМІ роздули новини про ТЦК. Працівники теж не люди з чистими руками. Але отак одразу без доказів нападати на ТЦК - це, на мій погляд, теж злочин. Проти Закону, життєвих ситуацій.
09.02.2025 17:19 Ответить
Є наукові і науково-технічні робітники, саме їх стосується "Закон про наукову і науково-технічну діяльність". Ваше перебріхування суті речей, коли ви в одну купу вкидаєте усе, це або несвідома брехня внаслідок відсутності уявлення про наукову діяльність, або свідома, а вона ще огидніша, коли ви, внаслідок лише вам відомих причин, поширюєте брехню. Оскільки технічні працівники - лаборанти, прибиральниці - не мають ніякого стосунку до наукової діяльності, ці професії не потребують навіть середньої освіти. А 27-річний мобілізований здоровий хлопець, який плигає з машини, щоб втекти, і байдужий до захисту своєї країни від ворога, якщо називати речі своїми іменами, навіть не ухилянт, а дезертир.
09.02.2025 19:34 Ответить
"Ішол, поскользнулся ,упал ,потєрял сознаніє ,очнулся -гіпс "-може вже досить розповідати ці мєнтовські казочки ,від них вже всіх нудить .
09.02.2025 16:50 Ответить
Бінго !
Саме так і було: мобілізували, їхав в кузові, плигнув, оклигав - башка совсєм нєт

.
09.02.2025 21:47 Ответить
Єрмакоботи, вас теж скоро мобілізують.
Жінок теж.
А потім ваші списки зіллють.
Зелень втече. А ви - ні.
09.02.2025 16:52 Ответить
Ти вже втекла
09.02.2025 18:00 Ответить
Та що ж ти так палишся. ботяра?
09.02.2025 18:08 Ответить
Розмішили...
Вистрибнув з кузова...
А його не помітили ,покинули і поїхали далі...
09.02.2025 17:01 Ответить
бува й таке!

тільки це трагедія, а не комедія.
над вбогими НЕ глузують

.
09.02.2025 17:26 Ответить
Поліція може повідомляти, а не «казати». «Каже» сусідка…
09.02.2025 17:01 Ответить
Якщо бачите бота-його потрібно спровокувати,вивести з рівноваги,воно тупе начинає писати трешакові речі і летить в бан
09.02.2025 17:08 Ответить
Нормального бота замахаєшся із себе виводити , а придурків на форумі без ботів вистачає . Ну а якщо за твоєю логікою і реєстрацією , то тебе на днях якраз забанили ...... бот чи тупий ?
09.02.2025 18:04 Ответить
рАЙОн
09.02.2025 17:40 Ответить
туда берут всех желающих
Куди , в ТЦК ...?
09.02.2025 18:03 Ответить
Сикло епаное
09.02.2025 17:39 Ответить
Так це ж цілий блокбастер від тцк і поліцаїв вийшов.Вистрибнув на ходу , забив з набряком мозок ,переломав основу черепа ,піднявся й побіг до Житомира, з втратою свідомості потрапив в реанімацію в дуже важкому стані і там з честю зумів витримати допит поліцая.Це ж як Зоя космодем'янська,Сашко мАтросов, і розвідник Кузнєцов разом взяті в одній особі скромного лаборанта-ядерщика зі Львова.Навіть сталінські енкаведісти мали більше поваги до свого народу ніж зелені підараси до українців
09.02.2025 17:40 Ответить
Ну ты Зою Космодемьянскую и особенно Александра Матросова не трогай,они были героями,на то время существовавшей страны в отличие от сегодняшних писателей...
09.02.2025 18:06 Ответить
Без іронії - ще пощастило. А якби сталася "гостра алкогольна інтоксикація", то так би й лежав десь в наркодиспансері після "безуспішних спроб надання першої медичної допомоги працівниками наркодиспансеру" без залучення ШМД.
09.02.2025 17:49 Ответить
Цікавий хід думок , правда є якась неузгодженість у порядку попадання в наркодиспансер без залучення ШМД ((
09.02.2025 18:07 Ответить
Просто ТЦК точно визначає, від чого людині погано, і одразу везуть в профільний заклад. Якщо від горілки інтоксикація - везуть в наркодиспансер, якщо з серцем проблеми - в кардіологію й так далі. Там же не дурні люди служать. ШМД - то тільки даремна трата часу.
09.02.2025 18:12 Ответить
"Там же не дурні люди служать." Ну це як сказати ......у моїх знайомих онук - наркоман , "не дурні " так працювали , що потім командири двічі з частини додому бабі привозили під розписку , бо такий дійсно нікому не потрібний . Звучить якось ніби неправдиво , але так є , зараз бабу довів до того що попросилася до рідні пожити ., кинувши власну квартиру на того наркомана , а він все розвалив і десь бомжує тепер. Мого родича з болячками спини один раз повернули з-під Миколаєва , але повторно ТЦК забрав і знову під Миколаїв відправив , вже частина його перемістила кудись на захід України , тепер там майже рік сидить , "лікується " . бідьш за все, у свої 50 , стане Шварцнегером у молоді роки ((
09.02.2025 18:24 Ответить
Без коментариев...
09.02.2025 18:02 Ответить
Український військовий в телевізійному ефірі запропонував відправити співробітників ТЦК на передову.

«Йду по місту, бачу - натовп працівників ТЦК, 10 міцних хлопців, яких можна відправити на передову. Вони просто стоять, сміються, анекдоти розповідають, курять, чекають можливу жертву, щоб зловити і заштовхнути в автомобіль», - сказав військовий 93 ОМБр «Холодний Яр» Максим Юхневич. (с)
09.02.2025 18:19 Ответить
80% коментiв зелених ботiв лiдормотiв
09.02.2025 19:06 Ответить
от кого нешкода так це дурнів.
09.02.2025 19:50 Ответить
Всіх депутатів в піхоту. При зєлєнскам Верховна Рада стала зайвою. зєлєнскаму дозволити приймати закони. науковців мобілізувати в піхоту
09.02.2025 20:09 Ответить
ЗВЕРНИСЯ ДО ПСИХІАТРА АБО ПРОМИЙ СОБІ САМ МІЗКИ
09.02.2025 21:14 Ответить
