Травмирование мобилизованного лаборанта ЛНУ: полиция говорит, что мужчина выпрыгнул из кузова авто во время перемещения в тренинговый центр возле Житомира

Правоохранители устанавливают, как мобилизованный работник Львовского национального университета имени Ивана Франко Степан Бильченко, солдат одной из воинских частей, получил повреждения, когда его везли в тренинговый центр.

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мужчину обнаружили водители на проезжей части на окраине города Житомира 7 февраля около 18:00 и сообщили об этом полиции.

На месте происшествия работали правоохранители и медики экстренной помощи. Врачи доставили травмированного в реанимационное отделение, где у него диагностировали тяжелые травмы головы.

"Обстоятельств травмирования мужчина медикам не объяснил, однако во время первоочередного общения с полицейскими отрицал причастность к этому посторонних лиц, что зафиксировано на боди-камеры патрульных. Сейчас пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное", - говорится в сообщении полиции.

Что установила полиция?

По данным правоохранителей, во время первоочередных следственных действий было установлено, что потерпевший - 27-летний житель Львовщины, солдат одной из воинских частей.

По словам коллег, мужчина исчез во время перемещения личного состава из части, где он в тот день получил снаряжение, в тренинговый центр. Мужчина находился в кузове авто, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время бегства, вероятно, и получил повреждения.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины - неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что на обочине трассы в Житомирской области с переломом черепа нашли лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, которого после прохождения ВВК доставили в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Его друг Владислав Кононов утверждает, что тот имел основания для отсрочки, а также прошел военно-врачебную комиссию "без надлежащего медицинского осмотра".

Он также показал фото Бильченко с повреждениями и заявил, что это произошло уже после мобилизации.

В ТЦК сообщили, что мужчина не состоял на воинском учете ни в одном ТЦК, поэтому его доставили в военкомат. Там он не предоставил документов, которые бы подтвердили основания для отсрочки.

Также в ТЦК заверили, что никаких противоправных действий" в отношении педагога не совершали.

В 199-м учебном центре ДШВ сообщили, что Бильченко был доставлен для прохождения подготовки в их центр, но 7 февраля во время транспортировки в другой пункт назначения, тот выпрыгнул из автомобиля, то есть ушел в СЗЧ.

