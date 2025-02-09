Лаборанта Львовского университета нашли с проломленным черепом на трассе под Житомиром: перед этим его забрал ТЦК за "необновление данных". ФОТО

На обочине трассы в Житомирской области с переломом черепа нашли лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, которого после прохождения ВВК доставили в воинскую часть А2900 для прохождения базовой общевойсковой подготовки. В ТЦК отрицают избиение.

Как передает Цензор.НЕТ, о мобилизации рассказал друг Бильченко Владислав Кононов.

Версия ситуации от друга

По его словам, Бильченко остановили работники ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, когда тот шел на работу в вуз, где работает старшим лаборантом кафедры ядерной физики, преподавая студентам практические и лабораторные занятия.

Впоследствии его доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Также Бильченко прошел военно-врачебную комиссию "без надлежащего медицинского осмотра", поскольку "большинство врачей он даже не посетил", утверждает Кононов.

Он рассказал, что Бильченко страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС).

"Его незаконно удерживали целый день, морально давили, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, что он якобы прибыл по собственному вызову", - заявил друг мобилизованного.

В то же время Бильченко якобы имел два законных основания для отсрочки. Его товарищ аргументировал это тем, что, во-первых, педагог является работником университета, а во-вторых, проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы.

"Степан, оказался очень быстро под Киевом, как сложилась ситуация до конца неизвестно, но после экспресс-мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашел на обочине трассы человек и вызвал скорую", - рассказал Кононов.

Товарищ добавил, что в больнице Бильченко диагностировали отек мозга, перелом черепа и гематому. И тот якобы находится в критически тяжелом состоянии.

Что говорят в ТЦК?

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщают, что Бильченко, который не обновлял военно-учетные данные, был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП, где прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой был признан годным к военной службе в ВСУ.

Как говорят в военкомате, Бильченко не показал никаких медицинских или любых других документов, которые бы давали ему право на отсрочку.

Там добавили, что на Бильченко не распространяется право на отсрочку, поскольку он работал лаборантом без ученого звания или ученой степени. Кроме того, в период военного положения не применяется закон об альтернативной военной службе.

В ТЦК отметили, что 5 февраля Бильченко призвали на военную службу, а уже 6 февраля его доставили в воинскую часть для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Там также заверили, что "никаких противоправных действий" в отношении Бильченко не совершали.

В ВСУ заявили, что Бильченко ушел в СЗЧ

Как сообщили "Украинской правде" в 199-м учебном центре ДШВ, Бильченко был доставлен для прохождения подготовки в их центр, но 7 февраля во время транспортировки в другой пункт назначения, тот выпрыгнул из автомобиля, то есть ушел в СЗЧ.

Позже Военная служба правопорядка получила сообщение, что мужчина находится в больнице.

Пресс-секретарь 199-го центра Анна Гаврилюк подтвердила, что Бильченко указывал, что не может воевать в связи с религиозными убеждениями.

Она добавила, что с мужчиной велся диалог и ему искали альтернативу прохождения военной службы, в частности - работать с компьютерной техникой, поскольку сам Бильченко заявил, что является IT-специалистом.

