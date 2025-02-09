ВСУ уже получают около 200 тысяч беспилотников на фронт ежемесячно, - Минобороны
В 2025 году уровень обеспечения украинских военных беспилотными системами, в частности FPV-дронами, увеличился. Сейчас этот показатель составляет около 200 тысяч единиц в месяц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
"Уровень обеспеченности наших военных на поле боя не стал хуже того уровня, который был в течение лета-осени прошлого года. Другой вопрос, если взять беспилотные системы, особенно FPV-дроны, то мы начинали первый квартал 2024 года с 20 тысяч в месяц в среднем, сегодня этот показатель около 200 тысяч в месяц и идет к росту", - отметил он.
По его словам, речь идет не только о FPV-дронах, но и о других беспилотных системах.
Сейчас Министерство обороны упорно работает над внедрением наземных беспилотных систем, подчеркнул он.
Гаврилюк добавил, что особое внимание уделяется обеспечению выполнения этими системами задач по логистике, минированию и разминированию территории и эвакуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
обіцянка цацянка - дурневі радість
але якщо гроші є то, може, вже пора купувать ідеї як змандячить вундерваффе?
чи рано, ще до львова не дойшли русскоязичні?
Зєльцонскій, давай ісчо.🤡