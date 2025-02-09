РУС
2 343 19

ВСУ уже получают около 200 тысяч беспилотников на фронт ежемесячно, - Минобороны

Гаврилюк рассказал об обеспечении дронами ВСУ на фронте

В 2025 году уровень обеспечения украинских военных беспилотными системами, в частности FPV-дронами, увеличился. Сейчас этот показатель составляет около 200 тысяч единиц в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

"Уровень обеспеченности наших военных на поле боя не стал хуже того уровня, который был в течение лета-осени прошлого года. Другой вопрос, если взять беспилотные системы, особенно FPV-дроны, то мы начинали первый квартал 2024 года с 20 тысяч в месяц в среднем, сегодня этот показатель около 200 тысяч в месяц и идет к росту", - отметил он.

По его словам, речь идет не только о FPV-дронах, но и о других беспилотных системах.

Сейчас Министерство обороны упорно работает над внедрением наземных беспилотных систем, подчеркнул он.

Гаврилюк добавил, что особое внимание уделяется обеспечению выполнения этими системами задач по логистике, минированию и разминированию территории и эвакуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина на сегодня преобладает РФ в сфере изготовления FPV-дронов, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9581) ВСУ (6919) дроны (4724) Гаврилюк Иван (34)
Топ комментарии
+8
Не меліть дурниць; буратінка без дєрьмака--"0" по шкалі Кельвіна.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:22 Ответить
+7
І міни справні, і дрони є. Так так. І чиновники МО не крадуть.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:26 Ответить
+7
Подяка Байдену і народу Америки, які в жовтні виділили 1,5 млрд дол на дрони для наших військових! Тепер замовлені дрони будуть рік надходити на фронт. На цю суму можна закупити до 4 млн дронів. Пам'ятайте від кого.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки що переваги немає. Значить цього не досить. Треба більше
показать весь комментарий
09.02.2025 16:16 Ответить
Було б ше кому ними керувати/працювати...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:21 Ответить
Раніше було скільки скепису про мільйон дронів для ЗСУ. Тепер виходять на 2, 4 млн дронів. Правда пуйло обіцяв оркам 3,5 млн дронів.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:54 Ответить
Але і не став кращим..
показать весь комментарий
09.02.2025 16:19 Ответить
Головне питання: хто фінансує? Фінансуємо ми та бізнес-структури через волонтерів, це зрозуміло. А яка частка фінансується держбюджетом, пане Гаврилюк?
показать весь комментарий
09.02.2025 16:19 Ответить
Щось невіриться ,напевно зе дав добро на арешт ермака по вказівці Трампа?
показать весь комментарий
09.02.2025 16:20 Ответить
Не меліть дурниць; буратінка без дєрьмака--"0" по шкалі Кельвіна.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:22 Ответить
відморожений на всі 100%
показать весь комментарий
09.02.2025 16:53 Ответить
І міни справні, і дрони є. Так так. І чиновники МО не крадуть.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:26 Ответить
Подяка Байдену і народу Америки, які в жовтні виділили 1,5 млрд дол на дрони для наших військових! Тепер замовлені дрони будуть рік надходити на фронт. На цю суму можна закупити до 4 млн дронів. Пам'ятайте від кого.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:32 Ответить
питання до буби - він ночями не спить мілліoн дронів дронить..
обіцянка цацянка - дурневі радість
показать весь комментарий
09.02.2025 17:01 Ответить
Як тільки отримають мільйон дронів, небо впаде на землю і настане друге пришестя величного зелі
показать весь комментарий
09.02.2025 16:34 Ответить
не впаде. його триматимуть мільярд дерев
показать весь комментарий
09.02.2025 16:54 Ответить
якщо десь так вдвоє прибрехать і додать волонтерські дрони притули, стерненка та инших то може так і є.
але якщо гроші є то, може, вже пора купувать ідеї як змандячить вундерваффе?
чи рано, ще до львова не дойшли русскоязичні?
показать весь комментарий
09.02.2025 16:45 Ответить
200 тыщ !!!! и коофицент кпд ххххх целых хххх десятых !!!!(((( а плюс к ним стрелковое оружие , арта , танки , авио бомбо метание ,у орков уже ваще люди должны были ЗАКОНЧИТСЯ к маю прошлого года !!! а что это за штурмы по 5- 6 человек ??? это какая то хххххх ,а не война ???!!!((( вижу одну только Америку в шоколаде , остальные в говне ,а Украину в КРОВИ и РАЗРУШЕНИЯХ !!!(((
показать весь комментарий
09.02.2025 16:59 Ответить
недавно сам орк ДОКУМЕНТИРОВАЛ своим видео и показывал свои позиции в посадке где было УСЕЯННО нашими дронами , они ждали саперов т.к. сами бояться к ним подходить !!!! там реально лежал дрон на дроне !!! я сам от этого ахренел и хоть бы у нас одна ****** про это сказала !!!!((!!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:05 Ответить
во мля, а чо ж я постійно доначу-доначу і все мало-мало
показать весь комментарий
09.02.2025 19:15 Ответить
Ахаха, якщо це правда, то за 2.5 місяці жодного кацапа мало б не залишитись на українській землі.
Зєльцонскій, давай ісчо.🤡
Зєльцонскій, давай ісчо.🤡
показать весь комментарий
10.02.2025 15:29 Ответить
 
 