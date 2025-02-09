С начала суток произошло 64 боестолкновения, больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 9 февраля, на фронте произошло 64 боевых столкновения. Из них 26 на Покровском направлении.

В Генштабе отметили, что наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. В то же время оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на Покровском и Курском направлениях.

Вражеские обстрелы

Пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Покровка, Новодмитровка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области; Тимофеевка, Клинова-Новоселовка, Возрожденовское Харьковской области; Блешня, Костобобров Черниговской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск вблизи Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Нестерно.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Богуславки, Петропавловки и Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

Агрессор увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка и Новолюбовка. Одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отражают две атаки оккупантов в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении враг 26 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 22 вражеские атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. На Зверево и Покровск враг сбросил две авиабомбы.

Продолжаются ожесточенные бои на Новопавловском направлении. Вблизи Константинополя в течение дня наши защитники отбили пять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении авиаударам КАБами подверглись Гуляйполе и Красное, населенный пункт Новоселка попал под удары неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении ударам НАРами подверглись районы населенных пунктов Пятихатки и Каменское.

На Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбивали 11 атак захватчиков, семь боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг осуществил 233 артиллерийских обстрела, в частности четыре - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

