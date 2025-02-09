РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости
49 198 173

Как в команду Зеленского проникли агенты России, - The Times. ФОТО

Американский адвокат Маркус Коэн предложил команде Зеленского услуги обвиненного в госизмене бывшего руководителя управления СБУ в Крыму Олега Кулинича как политического эксперта для работы над предвыборной кампанией будущего президента в 2018-2019 годах.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

The Times ссылается на ряд сообщений, предоставленных американским источником, документы, изъятые из компьютера в Москве, разговоры с бывшими должностными лицами администрации Зеленского, отчеты о лоббировании, поданных в Министерство юстиции США, и информацию, обнародованную во время судебного разбирательства дела о государственной измене.

Начало сотрудничества Коэна и Кулинича

В 2017 году Кулинич нанял Коэна для сбора информации от правоохранительных органов США о расследовании коррупции и отмывания денег, которые велись против него и его партнеров в Москве, в рамках попытки заключить сделку о признании вины и избежать судебного преследования.

Издание пишет, что в 2018 году Кулинич вместе с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем встречались с адвокатом, который передал им отчет о проверке тогдашнего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Через два года Холодницкий был вынужден уйти в отставку. Позже украинская разведка нашла еще 15 файлов на него на компьютере ФСБ, к которому удалось получить доступ в Москве. В 2019 году Сивкович заплатил своему американскому адвокату не менее 300 000 долларов, согласно разведданным, которые впоследствии собрала СБУ и подтвердили адвокаты Кулинича.

Также читайте: Суд закрыл журналистам доступ к заседаниям по делу агента ФСБ Кулинича. В материалах есть информация по избирательной кампании Зеленского и свояка Баканова Беляева. ВИДЕО

Коэн не ответил на просьбу прокомментировать эти обвинения. Адвокаты Кулинича и Сивковича подтвердили факт встреч, но утверждают, что они просто сотрудничали с американскими правоохранителями, чтобы помочь им расследовать коррупцию.

Проникновение Кулинича в команду Зеленского

Перед президентскими выборами в Украине 2019 года, по словам адвокатов Кулинича, Коэн представил российского агента предвыборной команде Зеленского как политического эксперта, который будет работать над кампанией pro bono (бесплатно - Ред.).

Издание отмечает, что предложения помощи кампании принимались без надлежащей проверки.

"Оба мужчины оказались в предвыборном штабе, работая над тем, чтобы Зеленский был избран и связан с Вашингтоном", - пишет The Times.

Отмечается, что Коэн нанял лоббистов и консультантов по безопасности от имени кампании. Эти подрядчики фактически получали деньги от Сивковича в Москве через подставные компании, заявили адвокаты Кулинича, утверждая, что это было частью его законной деятельности как политического консультанта.

Также смотрите: Зеленский вел переговоры с Кремлем через Александра Беляева, - "слуга народа" Дубинский в суде. ВИДЕО

Среди документов, с которыми ознакомилась The Times, есть контракт на 185 250 долларов США с лондонской компанией Global Analytica, заключенный в марте 2019 года. Якобы это была компания авторитетных британских экспертов по безопасности, которые будут обеспечивать "личную безопасность господина Владимира Зеленского, кандидата в будущих выборах в президенты Украины", включая "кибербезопасность" и предоставление семи "защищенных" смартфонов для Зеленского и его команды. При этом компания была зарегистрирована лишь за месяц до этого.

После победы Зеленского в лоббистском документе, поданном в Министерство юстиции США, Коэн заявил, что работал над кампанией Зеленского, а теперь работает на Ивана Баканова, который был назначен руководителем СБУ, и администрацию Зеленского в целом.

Коен та Баканов під час передвиборчої кампанії Зеленського

Также Коэн утверждал, что заплатил 70 000 долларов из собственных средств вашингтонской лоббистской фирме, чтобы обеспечить знакомство с членами администрации Трампа. Издание пишет, что Кулинич работал с Коэном над операцией влияния. По словам источника, который работал с администрацией, их влияние, в частности, на открытие переговоров в США, было положительно воспринято Зеленским.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР не допрашивало Баканова по делам о госизмене его подчиненных, - СМИ. ВИДЕО

Подрывная деятельность Кулинича на посту главы СБУ Крыма

Олег Кулініч

Отмечается, что в 2020 году Кулинич был награжден назначением на должность главы крымского управления СБУ, где он должен был действовать как система раннего предупреждения о любых признаках того, что Россия готовится нанести удар к северу от оккупированного полуострова.

Вместо этого, он пытался подорвать обороноспособность Украины, поощряя коррупцию и забирая ресурсы от контрразведки.

"Кулиничу удалось дестабилизировать работу этого управления СБУ. Он уничтожил их контрразведывательную работу. В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовал для выявления слабых мест в обороне Украины", - заявил сотрудник СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский агент пытался подорвать пути перед грузовым поездом на Ривненщине. Предатель задержан, - СБУ. ФОТОрепортаж

По информации Службы безопасности, Кулинич, собирал информацию о передвижении Зеленского и передавал ее россиянам.

Но он начал вызывать подозрения. Тогдашний полусотрудник контрразведки СБУ Василий Малюк заметил, что он ездит за границу одновременно с Сивковичем, за которым украинская разведка следила годами. За Кулиничем тоже начали следить.

Арест Кулинича

Арешт Кулініча

В материале говорится, что Кулинич знал о плане вторжения из Крыма, но не позволил передать Киеву доказательства этой подготовки.

"В первые часы вторжения он блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ о реальной ситуации в регионе. Он не принял меры для защиты государственного суверенитета и не подчинился приказам, вывезя своих сотрудников в другой регион. Он даже отобрал оружие у сотрудников СБУ", - рассказал изданию неназванный сотрудник СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Материалы по членам группировки агента ФСБ Кулинича выделили в отдельное производство, - Костин

На следующей неделе его уволили. Сеть закрывалась.

Кулинича арестовали 16 июля 2022 года по обвинению в передаче государственной тайны россиянам.

Обличительные доказательства были найдены в сотнях документов, изъятых СБУ с компьютера в Москве и во время последующего обыска в киевской квартире. Они включают фотографии и видеозаписи Кулинича и членов семьи Сивковича вместе за границей, а также изображения Кулинича с человеком, которого правительство США назвало "активным агентом ФСБ России". Также есть сообщения от Кулинича к Сивковичу, шпиону.

Читайте: Экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу сообщено о новом подозрении в госизмене за организацию избиения студентов на Майдане

Суд над Кулиничем продолжается. В случае признания его виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Его задержание привело к масштабной чистке в СБУ и увольнению Баканова через три дня, на замену которому пришел Малюк, офицер контрразведки, арестовавший Кулинича. Чистка продолжается до сих пор.

Дело Кулинича

Напомним, 5 апреля 2023 года ГБР и СБУ заявили о завершении расследования дела Олега Кулинича, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Опубликован перехват разговоров Кулинича с его куратором Сивковичем, во время которых они обсуждают усиление влияния на СБУ.

В феврале в отношении бывшего главы Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой не разглашали. В ГБР заявили, что проверка не выявила в действиях Баканова нарушений в рамках дела Кулинича.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований в июле 2023 года передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) Сивкович Владимир (145) шпионаж (1451) Кулинич Олег СБУ (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+71
Хто такі 95 квартал і хто його створив ? це і є продукт російської агентури для просування "русского мира" і висьміювання всього українського
показать весь комментарий
09.02.2025 19:57 Ответить
+51
показать весь комментарий
09.02.2025 19:53 Ответить
+51
Для того, щоб кудись проникнути треба, щоб спочатку їх там не було, а зе! з самого початку всім агентам агент.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
і найнайнайкраший япрезидент, з най найнайкращим, з кимприйшов, з тимпіду.
нісого не знали.........
хоч один з найнайнай, запропонував, а другий погодив.
це такі басні, що Крилов відпочиває та курить бамбук......
чи може хтось інший, крім голови офісу та самого преза призначає начальників такого рангу?????
показать весь комментарий
09.02.2025 20:55 Ответить
вони там були з самого початку
показать весь комментарий
09.02.2025 20:58 Ответить
Та це прохвост. Він лоббіст Сівковича у Штатах, а не в Україні. В Україні представником Сівковича був саме Котигорошко. Він працював у Ванятки-літінанта радником ще з передвиборчого штабу. А ГРУ мало представником біля Бубона Деркача-сенатора. Звязковий Алєксєєва після арешту все розповів. А імена 35 *гвардєйцев х....*передав Бубону ще Борис Джонсон. А ця наволоч баблішка хоче заробити.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:09 Ответить
сам зелений Бонапарт кацапська креатура
показать весь комментарий
09.02.2025 21:25 Ответить
Біля большевіков здавна шурувались два прохвоста-шахрая Парвус та Рейлі. З перших 2 лямів марок від кайзерівського Генштабу, вони зразу ж відхопили лям на закупку зброї для майбутньої революції, купили шаланди у турків і переправляли в Батум, але перехопили, зброя не дійшла,ясна річ. Після перевороту Парвус приїхав до Пітера і вимагав посаду у міністерстві фінансів, його послали. Він ще самого Горького кинув на бабки, збирав гонорари в Європі і 100 000 привласнив, Буревісник жалівся Леніну. Після його смерті у 1925 році, уже Рейлі заявився у Москву, бо почув, що його однокласник по одеській гімназії Лейба Троцький керує Концескомом. Але його чекісти вальнули і таємно закопали. Убивали ті ж самі чекісти, які викинули з вікна Савинкова. Це племінник Фелікса і такий собі Сироєжкін. Фелікс рубав всі кінці після невдачі 1923 року, коли армія і чекісти в майже повному складі почали вказувати-нє той дорогой ідьотє таваріщі.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:31 Ответить
Як в команду Зеленського проникли агенти Росії....
А мені цікаво: чи в команду Зеленського проник хоч один агент України?
показать весь комментарий
09.02.2025 21:32 Ответить
Потрібно їх усіх розстреляти щоб не залишись ні одного кацапського агента!
показать весь комментарий
09.02.2025 21:34 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 00:16 Ответить
а чому трампон може вдруге наближатися а порох не може ??? а не сходив би ти далеко далеко далеко
показать весь комментарий
10.02.2025 06:38 Ответить
Ржали дебіли?

показать весь комментарий
09.02.2025 21:43 Ответить
В раде тоже действует агент сивковича,но все делают вид будто ничего не знают.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:46 Ответить
А у Міненерго агент Деркача.
А в ОП агенти Портнова та Тадеєва.

У команді ЗЄ інших просто нема. Там всі або з криміналу, або з обслуги Януковича та Азарова.
І є пара мавпочок без брудного бекграунду чисто для блізиру, які нічого не вирішують.
показать весь комментарий
10.02.2025 01:17 Ответить
Піздець
показать весь комментарий
09.02.2025 22:10 Ответить
а судді з паспортами московії !
да тут комета Галея повинна гахнути щоб цей гнійник зник ніщо інше схоже не в змозі змінити ці реаліі
показать весь комментарий
09.02.2025 22:32 Ответить
Ми всі повинні об'єднатись навколо президента й тих агентів Москви, яких він привів у владу. Тоді нас ніхто не переможе. Так можна?
показать весь комментарий
09.02.2025 22:34 Ответить
Чому я абсолютно впевненний , що на такий посаді невіглас й кловун небеспечнійший за зрадника ?
Бо зрада вона миттєво виявляєтся у подібних обставинах ... й це бачать майже усі . Інколи зраду бачать там , де її нема . А ось чи можуть невігласи (а 73% в будь якій країні - це невігласи) ідентефікувати такого ж як вони невігласа -- питання скорійше риторичне . Й тому невіглас головнокомандуючий й презідент це лихо для країни й йщо було дуже комедно , якщо це не було реальністтю -- для самого себе теж . Й Кулініч це найяскравійший індикатор цієї небеспеки . Бо ця мерзота слідкувала в першу чергу за Невігласом й при першій же наході його знищили ! А усе через те , що тільки блазні з 95-го кварталу були такими невігласами , що не знали хто такий "сівко-кобилович" в Україні . Що це за мерзота . Навіть проти мертветчука не було стільки доказів , що воно анент не тільки фсб , але й кдб . Сівкович був для будь кого, хто трохи розбирався у політиці -- найбільш відвртим зрадноком й найбільш небеспечним . Бо був фаховим йще у часи його навчання у школі кдб збиральником інформації .
Бо навіть ібукович й родина його душе сторонилася сівко-кобилича через те, що він відверто й нічим неприхованно працював на іншого "господаря" . Це кожна дитина з мизками розуміла в Україні , ... крім студії 95-й квартал . Ібукович не довіряв свою беспеку ніякому сівковичу та його людям - й вони були дрібних локаціях у СБУ . Бо знав йщо за наказом лубянки його ліквідують ці сівковичи .
Й тільки вислюк Фофащоневтік міг себе довірити агентам сівковича !!! Ну хіба не критичний ідійот ?!
показать весь комментарий
09.02.2025 22:37 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти, чи то в Світі за останні 20 років в кілька разів побільшало кретинів, чи то я просто почав їх помічати, бо перестав бути одним з них. Кретинів настільки багато, що вони стали тягнути до погибелі все Людство.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:54 Ответить
Насправді з історичної точки зору світова війна була лише одна й розділ між 1914 та 1939 дуже умовний й 1939 рік є прямим наслідком того , якими критичними ідіотами були тоді абсолютно усі політичні лідер й не тільки у Версалі , 18.3 млн. гомо-сапієнс це тільки загиблі до 1918 року . Жодної розумної й хоч чимось виправданної причини цього виплеску шизофренії не існує у природі . Але в 2-й світовій , яка по великому рахунку почалась йще в 1931 році японськими дебілами . Якщо б там був хтось притаманний до аріфметики й теорії управління їм би пояснив , що 80 млн. не можуть довго контролювати 1 млрд. Й що потужності промисловості США в 50 разів висші за японські . Який хворий розум спонукав їх на Піл-Харборд ?!
А те , що гітлер жодного разу не вигравав на вільних виборах Ви в курсі ? Бо останні вільні вибори були восени 1932 року й там наци отримали лише 212 мандатів. СДПГ - 198 , а КПГ - 99 ... Соціал-демократи запропонували Тельману ліву коаліцію , але сралін Ерсту категорично заборонив це робити ... Й Гінденбург призначив гитлера , в якого було лише 31% мандатів тобто слабка аріфметична більшість (на 15 мандатів з 600) . Й вже через 3 місяця гітлер заборонив Тельмана . В совку багато пролили крокодилячих сліз - пам"ятники влаштовували , вулиці називали , але в 1939 так й не захотіли обмінювати . А наци його тримали на обмнін як дуже цінного заручника й до березня аж 1945 не допендили, що це для сраліна біоматеріал й не більше як й його старший син, як десятки генералів -- сраліну було на 2 порядки важливійше знущатися над Паульсом , ніж усякі лідери компартій , усякі полоненні генерали й навіть його нелюбимий син ...
Так що . я спростовую пповністю ту тезу , що колись критинів було меньші -- навпаки зараз іншого роду критинизм . Колись (в 1914 році , в 1931 ...) людське життя коштувало 3 копійки , а гідність й на копійку не тягнула . Причому - життя та гідність жителів найбільш розумних , інтелектуально розвинутих країн ... А зараз що таке права людини ?! Це коли європейскі й цівілізованні інтелектуали нав"язують пізньому неоліту цівілізованне відношення до життя , до здороввя та гідності . Але якщо колись в Індонезії народжувалося 15 дітей й з них помирали до 18 років 12 , то їх ще якось прогодувати було можливо . А зараз вони жебраки , бо неоліт а хоч за 50 років не навчишь працювати на електронних таблицях ... й що махамад жив у 7 столітті й тоді можливо трахати 9-річну дівчину було норм , а зараз ... Зараз панує лівий кретинизм . Людство кидає в іншу крайність ...
показать весь комментарий
10.02.2025 02:10 Ответить
На жаль, події останніх років свідчать, що це загальносвітова тенденція. Московський фюрер вчасно її відчув і сьогодні успішно використовує.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:38 Ответить
трамп підіграє *****, щоб відірвати росію від Китаю, країни ЄС лягли під *****, бо звикли до дешевого газу і нафти, а тут про якогось кулініча. Україна кишить російськими агентами ще досі, і не всі ще своє рило засвітили.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:57 Ответить
Та якось і сумнів не було, що Зеленський до влади прийшов на брехні та державній зраді.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:26 Ответить
Статья "Как в команду зеленского попали агенты росии", а добрая треть комментариев - какой плохой Порошенко *****, избирателей зеленского и могила не исправит. Хреново, что в эту могилу они тянут всю Украину
показать весь комментарий
10.02.2025 00:17 Ответить
Члмусь всі, хто ЗА, ніяким чином не уявляють, як це зробити.

А проти можна бути з зовсім різних міркувань.
Один знає, що пролетить, як лайно в сортирі, а другий розуміє, що провести нормальні вибори, які не будуть юридично сумнівними, у таких умовах не можливо.
показать весь комментарий
10.02.2025 00:56 Ответить
Хотіти можна миру у всьому Світі. Можна хотіти стати мільйонером. Можна хотіти провести вибори, коли мільйони за кордоном, а ще більше розсіяні взагалі Бог зна де.
Хотіти мало.
Треба знати як і мати відповідні можливості.

А крикунів з закликами, компетенція яких закінчується на закликах, по гривні відро. І, як не парадоксально, саме на таких ЗЄ і в'їхав на Банкову.
показать весь комментарий
10.02.2025 01:52 Ответить
Ти української не розумієш?
показать весь комментарий
10.02.2025 02:29 Ответить
Відбілювання шута. В 2018 році коломойський ще й не планував свого придворного арлекіна робити президентом
показать весь комментарий
10.02.2025 00:57 Ответить
Ще й як планував.
Згадай ходоків з підприємств Коломоя під НБУ у 2018-му.
показать весь комментарий
10.02.2025 01:10 Ответить
позбутись Порошенко то він планував, але думаю кандидат був інший. проект зеленський зявився в новорічну ніч на 2019 рік, як жарт 95-кварталу
показать весь комментарий
10.02.2025 06:37 Ответить
Проект ФСБ РФ до ставлення України до залежності від РФ почав розроблятися через місяць після розпаду ссср.з 1991р.
Виконання цього плану їм не вдавалося і не вдаєтьтся по цей час.Після воєного вторгнення у 2014, РФ відчула значний супротив українців і післямайданої влади. Для здійснення плану ФСБ,їм повинно було змінити кирманичей України під час наступних виборах.У них було богато кандидатур,аби не Порошенко.
Кандидидатура Зеленського була їми затведжена лише за 8м місяців до виборів.Також це збіглося з бажанням Коломойського звісти свої стосунки з Порошенко,який відібрав Приватбанк на користь держави.
Його поступово стали обпробляти на посаду глави держави.І за 3-4 місяців до виборів рф цілоспрямовано ,та і коломойський, відраховували величезні гроші,щоб до влади прийшов Зе.Він з початку появився у списках з маленьким рейтингом і за короткий час безальтирнативно вже був на посаду глави держави на кінець грудня 18р.
А перші три роки правління цієї влади,коли вже була війна з 14го,богато робилося на користь рф,Особисто це стало помітно після Оману.А кротів в оточенні влади залишається богато.Но Зеленський вимушено опинився на шпагаті. Но час виліковує обставинами та природою.Тільки нажаль,невіглсам не дано вчитися на своїх непоправних помилках, та цілком відстня відповідальність за свої вчинки.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:36 Ответить
Украина обладает уникальной устойчивостью:

президент -предатель и агент ФСБ, руководитель офиса президента Ермак -агент ФСБ, Главком ВСУ -агент ФСБ, глава СБУ Баканов - агент ФСБ, начальник контрразведки СБУ генерал Наумов -агент ФСБ, начальник ГУР Буданов - агент ФСБ, министр обороны Резников тоже агент ФСБ, министр МВД - Аваков -агент ФСБ, но всё равно Украина 3 года держится и Вторая армия мира за 3 года войны продвинулась аж на 21 км от Авдеевки до Курахово...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:16 Ответить
Список дуже-дуже малий.Це безмозглі виродки комуняк!!! Їм і агентами не потрібно бути. А скільки таких було, а потім все більш і більш стало потрапляти в законодавчу владу,до парламенту,після другої коденції кучми?А всі - ті хто віддав свій голос за цю негідну владу у 2019р. теж вороги?

Вибори показали на зріз нашого суспільства.Ось цим і скористалася мерзотна влада рф.А там хтоб не прийшов до влади, буде принаймі двух століть, шовіністом з імперським міркуванням.

А українці були,є і будуть залишатися європейцями.Тому на цей час головне - не втрачите державність,Без якої буде не можливим відбудувати націю.Тому і воюємо 3 роки.
Рашизм приречений,тому що це не сумістно для людства,як і нацизм.Тим паче що це він найгірші нацизму.
І ні які совкові розбещенні совки за допомогою будь яким московитам,чи хорошим русским нас не зломати.А зе просто домозику кісток совок у которого некчемність і вульгарність так і перла ще за довго до виборів.Більшісті співідчизників цьому раділи. А рабам можливо втюхати будль-яку дурню.Чим добре скористалися ФСБ рф.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:37 Ответить
В общем-то никакое количество агентов Москвы во всех эшелонах власти Украины всё равно не сможет превратить Украину, европейскую христианскую страну, в московскую совковую провинцию:

исторический поезд для орков уже давно ушёл, тупой азиатско-ордынский империализм в 21-ом веке - это нежизнеспособное, уродливо-архаическое явление, абсолютно несовместимое с эпохой ис самими историческим Временем.

Московские уроды пытаются отменить Будущее, остановить само Время. Уроды никогда не изучали древнегреческую философию и попросту тупо не способны понять такую философскую категорию, как Время.

Кстати, все агрессоры - это очень невежественные в плане философии уроды...
показать весь комментарий
10.02.2025 13:48 Ответить
Вам возражать не собираюсь и оснований на это нет. Но ответьте самому себе,только не для меня, Почему, как вы говорите .за агентов кремля, проголосовало большенство из голосовавших за предателей??? Почему мои соотечественники,за всю мою сознательную жизнь,с конца последних классов в школе(с 1963) и по сей день, находятся в состоянии самообмана? Приобретя независимость в 1991,неосознанно помогали планам кремля поставит в зависимость к себе Украину?Причём независимо от их симпатий к политичиским партиям.
А вот по остановки времени ими,на моё виденее, это далеко не так.У них всегда были далеко идущие планы. Завоевать весь мир и быть хозяевами над управлением экономическими рычагами то ли с нациской идиологией (крайне правые)то ли с социальной справедливостью(крайне левые).Как говорится хрен слаще редьки не бывает.Когда экономика не справляется с запросами общества,то власть откланяется к правизне со взглядами на будущее и провакацирует к войнам.А левым зкономика до ж...,главное справедливость,а не развите экономики.Путь е бедности для них гарантирован..Авторитаризм - это не остановка времени,а делать всё что в силах,чтобы не потерять власть,вплоть до войн.Время не под силу никому остановить,даже всевышним силам.Истины для человечества НЕТ!!! В противном случае тнаступит вечная темнота.Но жизнь снова возрадится может быть в другой галлактике.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:27 Ответить
володимир написал:

"Вам возражать не собираюсь и оснований на это нет. Но ответьте самому себе,только не для меня, Почему, как вы говорите за агентов кремля, проголосовало большинство из голосовавших за предателей??? Почему мои соотечественники, за всю мою сознательную жизнь, с конца последних классов в школе(с 1963) и по сей день, находятся в состоянии самообмана? Приобретя независимость в 1991, неосознанно помогали планам кремля поставить в зависимость к себе Украину? Причём независимо от их симпатий к политическим партиям."

уважаемый Володимир, с 1989 года по 2019 проходил сложный процесс формирования из советских человеков-граждан УССР новой политической нации, этногенез украинской европейской нации.
Для такого процесса требуется столетие, минимум половина столетия.

В течение первых 20 лет после 1991 года жители Украины советского воспитания(а таковых в Украине было около 70 %) массово голосовали за левых популистов из КПУ и Соцпартии Литвина, Мороза, махровых пророссийских совков-манкуртов :

для этих совков было невыносимо появление богатых людей, коммерсантов, предпринимателей, рыночной экономики, которая отменяла совковую уравниловку, требовала постоянной инициативы и предприимчивости.

Сейчас, в период крупномасштабной войны за независимость, процесс формирования украинской нации пошёл намного быстрее. Так что, перспектива для Украины на Будущее вполне хорошая.

Через 10 лет Украина будет высокоразвитой шикарной страной, куда приедут жить 5-6 миллионов западных европейцев из стран Западной Европы, заполненных под самую завязку ордами афро-азиатских мигрантов. думаю, что Вы тоже будете в числе первой же волны переселенцев.

Московская Орда войну за господство в Европе уже проиграла, потому что само историческое Время за Украину и против Москвы.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:53 Ответить
И тем неменее отдавали и отдадут в ближайшем будущем свои голоса за популистов.(зеленских,тимошенковцев.довиры и подыбным смыттям).После получения независимости появились великолепные надежды на будущее Украины.Соглашаюсь,что формирование украинской нации из-за наследия от комуняк длительный процесс и в первую очередь зависит от власти в Украине.С приходом популистов во власть,такого формирования не происходит по определению! Война стала объеденяющим элементом в борьбе с врагом(россиянами).Но с властью зелёных нет фундамента для формирования нации и стать страной с европейскими взглядами.У нас на лицо очевидный кризис власти.Для такого безповоротного заключения говорят только факты.

Перспективы у Украины громаздьё,но для этого : первое, не потерять государственность.второе, во власти должны быть политики за будущее европейское цивилизованное будущее Украинытретье.должно произойти реформирование государства,что не делалось с болезнеными чувствами у меня, за все годы независимости..

Что касается меня,то я вернусь в любом случае, несмотря на мои годы (77лет)Украину временно покинувшего 7 марта в 2022 из-за потери желья в моём родном Харькове.Не испытывал не удобств в постояном поголовном окружении шизофреников на протяжении моей жизни.С появлением семьи стал ответственным за свои поступки и в помощи в этом никогда ниоткого не нуждался.
Время всему судья.Усе буде добре.Україна понад усе!!!
показать весь комментарий
10.02.2025 19:35 Ответить
Вы правы, уважаемый Володимир: глас народа это вовсе не глас Божий.


Широкие массы из низовых слоев населения будут голосовать за популистов. Но, это не катастрофа: низовые слои не творят историю и у них нет будущего.

Каждое лето с 2022 года я работаю волонтером в Украине вместе с моим младшим сыном-лицеистом: поэтому находился в постоянном контакте с вашей украинской молодёжью: абсолютно замечательная молодежь у вас в Украине: образованная, культурная, с благородным сердцем.
Эта молодёжь очень быстро поднимет страну и сделает её высокоразвитой, успешной и по-настоящему европейской. У меня нет в этом ни малейших сомнений. 25 мая отправляемся с сыном в Одессу на работу, будем помогать по мер сил тем, у кого разрушены дома и квартиры.
показать весь комментарий
10.02.2025 20:50 Ответить
Бажаю успіхів!Кожне наступне поколіннє завжди є кращим чим попереднє.Мені дуже не подобається размижування на слої в суспільстві.Ось в цьому і є вилика помилка в нашій державі.В демократичних державах є державні інститути,які зглажують противоріччя між владою і суспільством.І коли влада з цим не миоже впоритися,то її змінівають на іншу.

У нас таке не можливо.Завжди змінюється шило на мило.А з приходом зеленої влади ще стало гірше.Вони почали руйнувати з потугою создані коє-які державні інститути і створювати нові з метою для збогачення своєї кешені.. Створюються нові олігархи затверждені в законий спосіб.

Молоде покоління повинно обирати собі на работу зовсім нову владу.Но вона обов'язково повина розуміти,що таке нова влада. А не так як усі роки незалежност,і моє суспільство вибирало портрет,ікону,міссію та щось подібно не зважаючи на свої подобання. до політиків..І це повинно робитися з горячим сердцєм і холодною головою.
Вірю в життя і бажаю кожному його щиро любити.Вірити собі і бути завжди відповідальним.Є таке прислів'я НА БОГА НАДІЙСЯ,А САМ НЕ ПЛОШАЙ, Счастьє в руках кожного,а воно складається в свободі особистості.Завжди був оптимістом к молоді.Їм строїти своє життя,для своїх дітей. Ось що створює історію,а не особистість,яка завжди за собою залишає слід.
Успіхів Вам з сином.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:53 Ответить
Согласен с каждой вашей строкой, уважаемый Володимир.
Благодарю за добрые пожелания мне и сыну. Мы оба, и я, и мой сын под огромным положительным впечатлением от вашей украинской молодёжи: огромное большинство вашей молодёжи - это гуманные искренние и доброжелательные люди.

В то же время, они несмотря на молодость совсем не наивные, все с ироничным критическим мышлением по отношению к власти, все на удивление хорошо знающие сущность цивилизованного и разумного устройства государства европейского типа. Отлично понимают, что нужно менять в Украине в плане институций, в плане развития гражданского общества. Даже в провинциальном Чернигове местная молодёжь поразила меня и сына очень высокой культурой мышления, поведения, обширной эрудицией во всех областях современных знаний.

Плюс ко всем этому - типично украинское мягкое обаяние, учтивость, искренняя вежливость. Мой сын был настолько впечатлён украинскими студентами и особенно студентками , что решил ехать на обучение в Киевский университет, на факультет международных отношений.

Мы вместе будем переезжать в Киев: в этом прекрасном городе просто душа отдыхает и сердце поёт.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:30 Ответить
Молодость - это пррекрасно!!! Как противно слышать много негатива в адрес нашей молодежи от невежества.Меня удивляло рыгатания от пошлости квартала95 10-15летней давности.Сейчас этим людям наверное за 30. И в большинстве своём выбирали зелёных. с которыми нет будушего для Украины.Война внесла свои коррективы,но не в коем случае власть зелёных.Время изменяет мировозрение молодых как правило к лучшему.Всегда иду по жизни твердой походкой и на своём пути ощущаю себя счастливым.Для этого мне президенты не нужны,хотя мы от них зависим.Ощущаю уважительное отношение к себе,независимо в какой среде нахожусь.Человека судят по его делам.Быть свободным.это не означает жить вне общества.Научится быть не инструментом для власти - это есть удел молодых.Но Ваш оптимизм на перспектиу чере 10 лет для Украины не разделяю.Есть много объективных причин хтому припятствующих.Наши противоречия рассудит ВРЕМЯ через 10 лет.А вот в молодёжь верю.За ней всегда будущее!!!
показать весь комментарий
11.02.2025 00:24 Ответить
Соц.справедлівість?! Де ви її побачили? Це нездійсненна мрія
показать весь комментарий
12.06.2025 15:07 Ответить
Здевований вашим зауваженням,який надійшов в мій ящик.Завжди,ще з школьної скам'ї,(шестидесяті роки,) всіх кретикував і пояснював,що справедливого мира та істини не існує зовсім,тим паче,де суспільство находилося під тиском ідіології і влади.Мабуть ви помилилися адресою або в чому-то мене не зрозуміли?
показать весь комментарий
12.06.2025 16:50 Ответить
Перечетав,О соц.справедливостиі говорив лише в подтексті до таких політичних идей та гасл у крайнє правих.За моє життя мені досі такових(Комуняки та совки) А також крайнє правих(рашистів,фашистів)
показать весь комментарий
12.06.2025 17:01 Ответить
Помиляєтеся: Беня не планував, а ФСБ вже за 10 років по всій Україні в рекламі ювелірних виробів помістило портрет зелика, аби українці запам'ятали та полюбили цього, зі щирою усмішкою, наполеончика,- а він ще за місяць до висунення брехав, що не знає чи балотуватиметься - обвели навколо пальця всіх українців.
показать весь комментарий
10.02.2025 08:16 Ответить
План вторгнення з Криму ??? То його всі знали крім ЗЕ.. Два місяці до речі казали на весь сві і США і Векобританія та інші країни... Матерал кулініча не відбілить ні кого.. кулініч ворг .. шукаємо і далі ворогів??але хто ж лукашенку здав план арешту вагнерівців??? Тепер по баканову...Цей мудак дурак чи ідіот чи зрадник... це ж не виправдення і він має стати перед судом..
показать весь комментарий
10.02.2025 03:28 Ответить
На справді про повну війну гнида знала ще з травня-червня 21 - воно саме в тому якось зізналось. Більше пів року знали і всім казали - ми не бачимо ударних угруповань рашистів. І той же час замість підготовки до війни, гнида витратила у 21 році 360 млрд. на будівництво шляхів - на розкрадання.
показать весь комментарий
10.02.2025 07:51 Ответить
бенин, Оманский Нарик !!! так где там бакланов, гогилашвилли, портнов, деркач, сивкович, ты всех их шавок трудоустроил?? начиная с гетьманцева с верещук и заканчивая паДлолюком...
показать весь комментарий
10.02.2025 06:41 Ответить
Саме смішне буде - коли його відпустять. За законом від партії Ляшка, ЕС. За строком давності.
показать весь комментарий
10.02.2025 07:06 Ответить
Здається за держзраду немає строку давності притягнення до відповідальності, але от щодо строку розслідування..
показать весь комментарий
10.02.2025 14:32 Ответить
"Як в команду Зеленського проникли агенти Росії". Оце, *****, сенсація! Усі найбільші світові видання б'ються за можливість першими оприлюднити матеріали! Це щось дивне і незбагненне, як і те, що зранку сходить сонце! А якщо серйозно, то сенсація повинна звучати так: "Як до шайки Зеленського потрапили прихильники (саме прихильники, а не патріоти, то була б вже суперсенсація) України".
показать весь комментарий
10.02.2025 07:53 Ответить
Какая отворатительная не бритая рожа да еще и в военной форме...
показать весь комментарий
10.02.2025 08:15 Ответить
Кулінічу загрожує до 15 років позбавлення волі …
А чего не пожизненно ????????
показать весь комментарий
10.02.2025 08:17 Ответить
Нічого йому не загрожує - в найгіршому випадку як медведчуку обмін.
показать весь комментарий
10.02.2025 08:39 Ответить
А коли за єрмака хтось візьметься та і ЗЕблазня можна потурбувати - чи вони "св'яті"???
показать весь комментарий
10.02.2025 08:38 Ответить
Ну так бакланов південь України здав, тисячі загиблих і нічого.
показать весь комментарий
10.02.2025 08:41 Ответить
Вся команда Зеленського від офіску президента і до слугориг Верховної Ради - агенти Цапії і пропагандони "русского мира", а ще точніше - вся свора, яка ненавидить Україну.
показать весь комментарий
10.02.2025 08:47 Ответить
а Бакланови і Зєлі-Підєрмачні продовжують труїти Україну, як вони робили це завжди, протягом свого нікчемного квартальского жиддя..
ото дебіли понаобирали долю своїм дітям на Вироку-2019
показать весь комментарий
10.02.2025 08:53 Ответить
Усе було у зеленського і приблуд95, як ще за часів кучми і старого деркачами СБУ !!!
Московітами з ФСБ, заповнена Україна, а баканов із Зеленським, виконували завдання, поставлені сівковичем і деркачем молодшим!!
Готували злив України, як і операції проти вагнерівців, зеленським!
Мертвечук це усе знав з ригоАНАЛАМИ з ВРУ, бо до прутіна, на поклони, літали майже щотижня з 2019 року!! Розумков з аброхаміям докукументами диспечерів аеропорту, можуть це підтвердити, як і брати стефанчуки!!
Українці, злодій сидить в Урядоваму кварталі!
показать весь комментарий
10.02.2025 10:22 Ответить
Медведчу про вторгнення знав ще на початку 21 року, тому що його забудовник в моєму місті саме тоді зупинив всі проекти, до речі колишні люди Медведчука зараз досі при владі та бюджетних тендерах і перетворились у патріотів та волонтерів...
Як і один одіозний помічник Сівковича про якого якось ніхто не згадує...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:07 Ответить
Кожному ..ахлятському Іуді, який спонукав московські банди до нападу на Україну, свою осику. (гілляку). ПС. Вірьовка за рахунок профспілки.....
показать весь комментарий
10.02.2025 10:41 Ответить
"Як в команду Зеленського проникли агенти Росії".
То середньої ланки.
Опишіть,як попали агенти росії вищої ланки,вони так просто не з парашута приземлились з неба.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:42 Ответить
Зеленській і Голова СБУ користувалися послугами компанії яка "була зареєстрована лише за місяць до цього" - це прям оцінка рівеня кометенції дружані президента.

А якщо направду, то все вони знали.
показать весь комментарий
10.02.2025 10:44 Ответить
нєлох невініаватий, єво абманулі.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:14 Ответить
Зі слів самого араХАМії ... воно потрапило до "зеленої біомаси" випадково, через те , що люто злякався Юлі й саме тому у першому турі агітував за Порошенка , а серьозність ЗЕ-амбіций тупо не вірів -- воно ж бізнесмен, й тому важко вірить , що виборці щось можуть вірішувати ... Але зара значення це має мало , бо требо все одно гнати потвор з Банкової й не чекати паузи в війні ... А наступником не буде не це , не Юля й не Пєтя -- хотілось би Залужного !!!
показать весь комментарий
11.02.2025 01:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 