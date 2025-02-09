Как в команду Зеленского проникли агенты России, - The Times. ФОТО
Американский адвокат Маркус Коэн предложил команде Зеленского услуги обвиненного в госизмене бывшего руководителя управления СБУ в Крыму Олега Кулинича как политического эксперта для работы над предвыборной кампанией будущего президента в 2018-2019 годах.
Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.
The Times ссылается на ряд сообщений, предоставленных американским источником, документы, изъятые из компьютера в Москве, разговоры с бывшими должностными лицами администрации Зеленского, отчеты о лоббировании, поданных в Министерство юстиции США, и информацию, обнародованную во время судебного разбирательства дела о государственной измене.
Начало сотрудничества Коэна и Кулинича
В 2017 году Кулинич нанял Коэна для сбора информации от правоохранительных органов США о расследовании коррупции и отмывания денег, которые велись против него и его партнеров в Москве, в рамках попытки заключить сделку о признании вины и избежать судебного преследования.
Издание пишет, что в 2018 году Кулинич вместе с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем встречались с адвокатом, который передал им отчет о проверке тогдашнего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Через два года Холодницкий был вынужден уйти в отставку. Позже украинская разведка нашла еще 15 файлов на него на компьютере ФСБ, к которому удалось получить доступ в Москве. В 2019 году Сивкович заплатил своему американскому адвокату не менее 300 000 долларов, согласно разведданным, которые впоследствии собрала СБУ и подтвердили адвокаты Кулинича.
Коэн не ответил на просьбу прокомментировать эти обвинения. Адвокаты Кулинича и Сивковича подтвердили факт встреч, но утверждают, что они просто сотрудничали с американскими правоохранителями, чтобы помочь им расследовать коррупцию.
Проникновение Кулинича в команду Зеленского
Перед президентскими выборами в Украине 2019 года, по словам адвокатов Кулинича, Коэн представил российского агента предвыборной команде Зеленского как политического эксперта, который будет работать над кампанией pro bono (бесплатно - Ред.).
Издание отмечает, что предложения помощи кампании принимались без надлежащей проверки.
"Оба мужчины оказались в предвыборном штабе, работая над тем, чтобы Зеленский был избран и связан с Вашингтоном", - пишет The Times.
Отмечается, что Коэн нанял лоббистов и консультантов по безопасности от имени кампании. Эти подрядчики фактически получали деньги от Сивковича в Москве через подставные компании, заявили адвокаты Кулинича, утверждая, что это было частью его законной деятельности как политического консультанта.
Среди документов, с которыми ознакомилась The Times, есть контракт на 185 250 долларов США с лондонской компанией Global Analytica, заключенный в марте 2019 года. Якобы это была компания авторитетных британских экспертов по безопасности, которые будут обеспечивать "личную безопасность господина Владимира Зеленского, кандидата в будущих выборах в президенты Украины", включая "кибербезопасность" и предоставление семи "защищенных" смартфонов для Зеленского и его команды. При этом компания была зарегистрирована лишь за месяц до этого.
После победы Зеленского в лоббистском документе, поданном в Министерство юстиции США, Коэн заявил, что работал над кампанией Зеленского, а теперь работает на Ивана Баканова, который был назначен руководителем СБУ, и администрацию Зеленского в целом.
Также Коэн утверждал, что заплатил 70 000 долларов из собственных средств вашингтонской лоббистской фирме, чтобы обеспечить знакомство с членами администрации Трампа. Издание пишет, что Кулинич работал с Коэном над операцией влияния. По словам источника, который работал с администрацией, их влияние, в частности, на открытие переговоров в США, было положительно воспринято Зеленским.
Подрывная деятельность Кулинича на посту главы СБУ Крыма
Отмечается, что в 2020 году Кулинич был награжден назначением на должность главы крымского управления СБУ, где он должен был действовать как система раннего предупреждения о любых признаках того, что Россия готовится нанести удар к северу от оккупированного полуострова.
Вместо этого, он пытался подорвать обороноспособность Украины, поощряя коррупцию и забирая ресурсы от контрразведки.
"Кулиничу удалось дестабилизировать работу этого управления СБУ. Он уничтожил их контрразведывательную работу. В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовал для выявления слабых мест в обороне Украины", - заявил сотрудник СБУ.
По информации Службы безопасности, Кулинич, собирал информацию о передвижении Зеленского и передавал ее россиянам.
Но он начал вызывать подозрения. Тогдашний полусотрудник контрразведки СБУ Василий Малюк заметил, что он ездит за границу одновременно с Сивковичем, за которым украинская разведка следила годами. За Кулиничем тоже начали следить.
Арест Кулинича
В материале говорится, что Кулинич знал о плане вторжения из Крыма, но не позволил передать Киеву доказательства этой подготовки.
"В первые часы вторжения он блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ о реальной ситуации в регионе. Он не принял меры для защиты государственного суверенитета и не подчинился приказам, вывезя своих сотрудников в другой регион. Он даже отобрал оружие у сотрудников СБУ", - рассказал изданию неназванный сотрудник СБУ.
На следующей неделе его уволили. Сеть закрывалась.
Кулинича арестовали 16 июля 2022 года по обвинению в передаче государственной тайны россиянам.
Обличительные доказательства были найдены в сотнях документов, изъятых СБУ с компьютера в Москве и во время последующего обыска в киевской квартире. Они включают фотографии и видеозаписи Кулинича и членов семьи Сивковича вместе за границей, а также изображения Кулинича с человеком, которого правительство США назвало "активным агентом ФСБ России". Также есть сообщения от Кулинича к Сивковичу, шпиону.
Суд над Кулиничем продолжается. В случае признания его виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Его задержание привело к масштабной чистке в СБУ и увольнению Баканова через три дня, на замену которому пришел Малюк, офицер контрразведки, арестовавший Кулинича. Чистка продолжается до сих пор.
Дело Кулинича
Напомним, 5 апреля 2023 года ГБР и СБУ заявили о завершении расследования дела Олега Кулинича, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Опубликован перехват разговоров Кулинича с его куратором Сивковичем, во время которых они обсуждают усиление влияния на СБУ.
В феврале в отношении бывшего главы Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой не разглашали. В ГБР заявили, что проверка не выявила в действиях Баканова нарушений в рамках дела Кулинича.
Служба безопасности и Государственное бюро расследований в июле 2023 года передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.
нісого не знали.........
хоч один з найнайнай, запропонував, а другий погодив.
це такі басні, що Крилов відпочиває та курить бамбук......
чи може хтось інший, крім голови офісу та самого преза призначає начальників такого рангу?????
А мені цікаво: чи в команду Зеленського проник хоч один агент України?
А в ОП агенти Портнова та Тадеєва.
У команді ЗЄ інших просто нема. Там всі або з криміналу, або з обслуги Януковича та Азарова.
І є пара мавпочок без брудного бекграунду чисто для блізиру, які нічого не вирішують.
да тут комета Галея повинна гахнути щоб цей гнійник зник ніщо інше схоже не в змозі змінити ці реаліі
Бо зрада вона миттєво виявляєтся у подібних обставинах ... й це бачать майже усі . Інколи зраду бачать там , де її нема . А ось чи можуть невігласи (а 73% в будь якій країні - це невігласи) ідентефікувати такого ж як вони невігласа -- питання скорійше риторичне . Й тому невіглас головнокомандуючий й презідент це лихо для країни й йщо було дуже комедно , якщо це не було реальністтю -- для самого себе теж . Й Кулініч це найяскравійший індикатор цієї небеспеки . Бо ця мерзота слідкувала в першу чергу за Невігласом й при першій же наході його знищили ! А усе через те , що тільки блазні з 95-го кварталу були такими невігласами , що не знали хто такий "сівко-кобилович" в Україні . Що це за мерзота . Навіть проти мертветчука не було стільки доказів , що воно анент не тільки фсб , але й кдб . Сівкович був для будь кого, хто трохи розбирався у політиці -- найбільш відвртим зрадноком й найбільш небеспечним . Бо був фаховим йще у часи його навчання у школі кдб збиральником інформації .
Бо навіть ібукович й родина його душе сторонилася сівко-кобилича через те, що він відверто й нічим неприхованно працював на іншого "господаря" . Це кожна дитина з мизками розуміла в Україні , ... крім студії 95-й квартал . Ібукович не довіряв свою беспеку ніякому сівковичу та його людям - й вони були дрібних локаціях у СБУ . Бо знав йщо за наказом лубянки його ліквідують ці сівковичи .
Й тільки вислюк Фофащоневтік міг себе довірити агентам сівковича !!! Ну хіба не критичний ідійот ?!
А те , що гітлер жодного разу не вигравав на вільних виборах Ви в курсі ? Бо останні вільні вибори були восени 1932 року й там наци отримали лише 212 мандатів. СДПГ - 198 , а КПГ - 99 ... Соціал-демократи запропонували Тельману ліву коаліцію , але сралін Ерсту категорично заборонив це робити ... Й Гінденбург призначив гитлера , в якого було лише 31% мандатів тобто слабка аріфметична більшість (на 15 мандатів з 600) . Й вже через 3 місяця гітлер заборонив Тельмана . В совку багато пролили крокодилячих сліз - пам"ятники влаштовували , вулиці називали , але в 1939 так й не захотіли обмінювати . А наци його тримали на обмнін як дуже цінного заручника й до березня аж 1945 не допендили, що це для сраліна біоматеріал й не більше як й його старший син, як десятки генералів -- сраліну було на 2 порядки важливійше знущатися над Паульсом , ніж усякі лідери компартій , усякі полоненні генерали й навіть його нелюбимий син ...
Так що . я спростовую пповністю ту тезу , що колись критинів було меньші -- навпаки зараз іншого роду критинизм . Колись (в 1914 році , в 1931 ...) людське життя коштувало 3 копійки , а гідність й на копійку не тягнула . Причому - життя та гідність жителів найбільш розумних , інтелектуально розвинутих країн ... А зараз що таке права людини ?! Це коли європейскі й цівілізованні інтелектуали нав"язують пізньому неоліту цівілізованне відношення до життя , до здороввя та гідності . Але якщо колись в Індонезії народжувалося 15 дітей й з них помирали до 18 років 12 , то їх ще якось прогодувати було можливо . А зараз вони жебраки , бо неоліт а хоч за 50 років не навчишь працювати на електронних таблицях ... й що махамад жив у 7 столітті й тоді можливо трахати 9-річну дівчину було норм , а зараз ... Зараз панує лівий кретинизм . Людство кидає в іншу крайність ...
А проти можна бути з зовсім різних міркувань.
Один знає, що пролетить, як лайно в сортирі, а другий розуміє, що провести нормальні вибори, які не будуть юридично сумнівними, у таких умовах не можливо.
Хотіти мало.
Треба знати як і мати відповідні можливості.
А крикунів з закликами, компетенція яких закінчується на закликах, по гривні відро. І, як не парадоксально, саме на таких ЗЄ і в'їхав на Банкову.
Згадай ходоків з підприємств Коломоя під НБУ у 2018-му.
Виконання цього плану їм не вдавалося і не вдаєтьтся по цей час.Після воєного вторгнення у 2014, РФ відчула значний супротив українців і післямайданої влади. Для здійснення плану ФСБ,їм повинно було змінити кирманичей України під час наступних виборах.У них було богато кандидатур,аби не Порошенко.
Кандидидатура Зеленського була їми затведжена лише за 8м місяців до виборів.Також це збіглося з бажанням Коломойського звісти свої стосунки з Порошенко,який відібрав Приватбанк на користь держави.
Його поступово стали обпробляти на посаду глави держави.І за 3-4 місяців до виборів рф цілоспрямовано ,та і коломойський, відраховували величезні гроші,щоб до влади прийшов Зе.Він з початку появився у списках з маленьким рейтингом і за короткий час безальтирнативно вже був на посаду глави держави на кінець грудня 18р.
А перші три роки правління цієї влади,коли вже була війна з 14го,богато робилося на користь рф,Особисто це стало помітно після Оману.А кротів в оточенні влади залишається богато.Но Зеленський вимушено опинився на шпагаті. Но час виліковує обставинами та природою.Тільки нажаль,невіглсам не дано вчитися на своїх непоправних помилках, та цілком відстня відповідальність за свої вчинки.
президент -предатель и агент ФСБ, руководитель офиса президента Ермак -агент ФСБ, Главком ВСУ -агент ФСБ, глава СБУ Баканов - агент ФСБ, начальник контрразведки СБУ генерал Наумов -агент ФСБ, начальник ГУР Буданов - агент ФСБ, министр обороны Резников тоже агент ФСБ, министр МВД - Аваков -агент ФСБ, но всё равно Украина 3 года держится и Вторая армия мира за 3 года войны продвинулась аж на 21 км от Авдеевки до Курахово...
Вибори показали на зріз нашого суспільства.Ось цим і скористалася мерзотна влада рф.А там хтоб не прийшов до влади, буде принаймі двух століть, шовіністом з імперським міркуванням.
А українці були,є і будуть залишатися європейцями.Тому на цей час головне - не втрачите державність,Без якої буде не можливим відбудувати націю.Тому і воюємо 3 роки.
Рашизм приречений,тому що це не сумістно для людства,як і нацизм.Тим паче що це він найгірші нацизму.
І ні які совкові розбещенні совки за допомогою будь яким московитам,чи хорошим русским нас не зломати.А зе просто домозику кісток совок у которого некчемність і вульгарність так і перла ще за довго до виборів.Більшісті співідчизників цьому раділи. А рабам можливо втюхати будль-яку дурню.Чим добре скористалися ФСБ рф.
исторический поезд для орков уже давно ушёл, тупой азиатско-ордынский империализм в 21-ом веке - это нежизнеспособное, уродливо-архаическое явление, абсолютно несовместимое с эпохой ис самими историческим Временем.
Московские уроды пытаются отменить Будущее, остановить само Время. Уроды никогда не изучали древнегреческую философию и попросту тупо не способны понять такую философскую категорию, как Время.
Кстати, все агрессоры - это очень невежественные в плане философии уроды...
А вот по остановки времени ими,на моё виденее, это далеко не так.У них всегда были далеко идущие планы. Завоевать весь мир и быть хозяевами над управлением экономическими рычагами то ли с нациской идиологией (крайне правые)то ли с социальной справедливостью(крайне левые).Как говорится хрен слаще редьки не бывает.Когда экономика не справляется с запросами общества,то власть откланяется к правизне со взглядами на будущее и провакацирует к войнам.А левым зкономика до ж...,главное справедливость,а не развите экономики.Путь е бедности для них гарантирован..Авторитаризм - это не остановка времени,а делать всё что в силах,чтобы не потерять власть,вплоть до войн.Время не под силу никому остановить,даже всевышним силам.Истины для человечества НЕТ!!! В противном случае тнаступит вечная темнота.Но жизнь снова возрадится может быть в другой галлактике.
"Вам возражать не собираюсь и оснований на это нет. Но ответьте самому себе,только не для меня, Почему, как вы говорите за агентов кремля, проголосовало большинство из голосовавших за предателей??? Почему мои соотечественники, за всю мою сознательную жизнь, с конца последних классов в школе(с 1963) и по сей день, находятся в состоянии самообмана? Приобретя независимость в 1991, неосознанно помогали планам кремля поставить в зависимость к себе Украину? Причём независимо от их симпатий к политическим партиям."
уважаемый Володимир, с 1989 года по 2019 проходил сложный процесс формирования из советских человеков-граждан УССР новой политической нации, этногенез украинской европейской нации.
Для такого процесса требуется столетие, минимум половина столетия.
В течение первых 20 лет после 1991 года жители Украины советского воспитания(а таковых в Украине было около 70 %) массово голосовали за левых популистов из КПУ и Соцпартии Литвина, Мороза, махровых пророссийских совков-манкуртов :
для этих совков было невыносимо появление богатых людей, коммерсантов, предпринимателей, рыночной экономики, которая отменяла совковую уравниловку, требовала постоянной инициативы и предприимчивости.
Сейчас, в период крупномасштабной войны за независимость, процесс формирования украинской нации пошёл намного быстрее. Так что, перспектива для Украины на Будущее вполне хорошая.
Через 10 лет Украина будет высокоразвитой шикарной страной, куда приедут жить 5-6 миллионов западных европейцев из стран Западной Европы, заполненных под самую завязку ордами афро-азиатских мигрантов. думаю, что Вы тоже будете в числе первой же волны переселенцев.
Московская Орда войну за господство в Европе уже проиграла, потому что само историческое Время за Украину и против Москвы.
Перспективы у Украины громаздьё,но для этого : первое, не потерять государственность.второе, во власти должны быть политики за будущее европейское цивилизованное будущее Украинытретье.должно произойти реформирование государства,что не делалось с болезнеными чувствами у меня, за все годы независимости..
Что касается меня,то я вернусь в любом случае, несмотря на мои годы (77лет)Украину временно покинувшего 7 марта в 2022 из-за потери желья в моём родном Харькове.Не испытывал не удобств в постояном поголовном окружении шизофреников на протяжении моей жизни.С появлением семьи стал ответственным за свои поступки и в помощи в этом никогда ниоткого не нуждался.
Время всему судья.Усе буде добре.Україна понад усе!!!
Широкие массы из низовых слоев населения будут голосовать за популистов. Но, это не катастрофа: низовые слои не творят историю и у них нет будущего.
Каждое лето с 2022 года я работаю волонтером в Украине вместе с моим младшим сыном-лицеистом: поэтому находился в постоянном контакте с вашей украинской молодёжью: абсолютно замечательная молодежь у вас в Украине: образованная, культурная, с благородным сердцем.
Эта молодёжь очень быстро поднимет страну и сделает её высокоразвитой, успешной и по-настоящему европейской. У меня нет в этом ни малейших сомнений. 25 мая отправляемся с сыном в Одессу на работу, будем помогать по мер сил тем, у кого разрушены дома и квартиры.
У нас таке не можливо.Завжди змінюється шило на мило.А з приходом зеленої влади ще стало гірше.Вони почали руйнувати з потугою создані коє-які державні інститути і створювати нові з метою для збогачення своєї кешені.. Створюються нові олігархи затверждені в законий спосіб.
Молоде покоління повинно обирати собі на работу зовсім нову владу.Но вона обов'язково повина розуміти,що таке нова влада. А не так як усі роки незалежност,і моє суспільство вибирало портрет,ікону,міссію та щось подібно не зважаючи на свої подобання. до політиків..І це повинно робитися з горячим сердцєм і холодною головою.
Вірю в життя і бажаю кожному його щиро любити.Вірити собі і бути завжди відповідальним.Є таке прислів'я НА БОГА НАДІЙСЯ,А САМ НЕ ПЛОШАЙ, Счастьє в руках кожного,а воно складається в свободі особистості.Завжди був оптимістом к молоді.Їм строїти своє життя,для своїх дітей. Ось що створює історію,а не особистість,яка завжди за собою залишає слід.
Успіхів Вам з сином.
Благодарю за добрые пожелания мне и сыну. Мы оба, и я, и мой сын под огромным положительным впечатлением от вашей украинской молодёжи: огромное большинство вашей молодёжи - это гуманные искренние и доброжелательные люди.
В то же время, они несмотря на молодость совсем не наивные, все с ироничным критическим мышлением по отношению к власти, все на удивление хорошо знающие сущность цивилизованного и разумного устройства государства европейского типа. Отлично понимают, что нужно менять в Украине в плане институций, в плане развития гражданского общества. Даже в провинциальном Чернигове местная молодёжь поразила меня и сына очень высокой культурой мышления, поведения, обширной эрудицией во всех областях современных знаний.
Плюс ко всем этому - типично украинское мягкое обаяние, учтивость, искренняя вежливость. Мой сын был настолько впечатлён украинскими студентами и особенно студентками , что решил ехать на обучение в Киевский университет, на факультет международных отношений.
Мы вместе будем переезжать в Киев: в этом прекрасном городе просто душа отдыхает и сердце поёт.
А чего не пожизненно ????????
ото дебіли понаобирали долю своїм дітям на Вироку-2019
Московітами з ФСБ, заповнена Україна, а баканов із Зеленським, виконували завдання, поставлені сівковичем і деркачем молодшим!!
Готували злив України, як і операції проти вагнерівців, зеленським!
Мертвечук це усе знав з ригоАНАЛАМИ з ВРУ, бо до прутіна, на поклони, літали майже щотижня з 2019 року!! Розумков з аброхаміям докукументами диспечерів аеропорту, можуть це підтвердити, як і брати стефанчуки!!
Українці, злодій сидить в Урядоваму кварталі!
Як і один одіозний помічник Сівковича про якого якось ніхто не згадує...
То середньої ланки.
Опишіть,як попали агенти росії вищої ланки,вони так просто не з парашута приземлились з неба.
А якщо направду, то все вони знали.