Как в команду Зеленского проникли агенты России, - The Times. ФОТО

Американский адвокат Маркус Коэн предложил команде Зеленского услуги обвиненного в госизмене бывшего руководителя управления СБУ в Крыму Олега Кулинича как политического эксперта для работы над предвыборной кампанией будущего президента в 2018-2019 годах.

Об этом пишет издание The Times, передает Цензор.НЕТ.

The Times ссылается на ряд сообщений, предоставленных американским источником, документы, изъятые из компьютера в Москве, разговоры с бывшими должностными лицами администрации Зеленского, отчеты о лоббировании, поданных в Министерство юстиции США, и информацию, обнародованную во время судебного разбирательства дела о государственной измене.

Начало сотрудничества Коэна и Кулинича

В 2017 году Кулинич нанял Коэна для сбора информации от правоохранительных органов США о расследовании коррупции и отмывания денег, которые велись против него и его партнеров в Москве, в рамках попытки заключить сделку о признании вины и избежать судебного преследования.

Издание пишет, что в 2018 году Кулинич вместе с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем встречались с адвокатом, который передал им отчет о проверке тогдашнего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Через два года Холодницкий был вынужден уйти в отставку. Позже украинская разведка нашла еще 15 файлов на него на компьютере ФСБ, к которому удалось получить доступ в Москве. В 2019 году Сивкович заплатил своему американскому адвокату не менее 300 000 долларов, согласно разведданным, которые впоследствии собрала СБУ и подтвердили адвокаты Кулинича.

Коэн не ответил на просьбу прокомментировать эти обвинения. Адвокаты Кулинича и Сивковича подтвердили факт встреч, но утверждают, что они просто сотрудничали с американскими правоохранителями, чтобы помочь им расследовать коррупцию.

Проникновение Кулинича в команду Зеленского

Перед президентскими выборами в Украине 2019 года, по словам адвокатов Кулинича, Коэн представил российского агента предвыборной команде Зеленского как политического эксперта, который будет работать над кампанией pro bono (бесплатно - Ред.).

Издание отмечает, что предложения помощи кампании принимались без надлежащей проверки.

"Оба мужчины оказались в предвыборном штабе, работая над тем, чтобы Зеленский был избран и связан с Вашингтоном", - пишет The Times.

Отмечается, что Коэн нанял лоббистов и консультантов по безопасности от имени кампании. Эти подрядчики фактически получали деньги от Сивковича в Москве через подставные компании, заявили адвокаты Кулинича, утверждая, что это было частью его законной деятельности как политического консультанта.

Среди документов, с которыми ознакомилась The Times, есть контракт на 185 250 долларов США с лондонской компанией Global Analytica, заключенный в марте 2019 года. Якобы это была компания авторитетных британских экспертов по безопасности, которые будут обеспечивать "личную безопасность господина Владимира Зеленского, кандидата в будущих выборах в президенты Украины", включая "кибербезопасность" и предоставление семи "защищенных" смартфонов для Зеленского и его команды. При этом компания была зарегистрирована лишь за месяц до этого.

После победы Зеленского в лоббистском документе, поданном в Министерство юстиции США, Коэн заявил, что работал над кампанией Зеленского, а теперь работает на Ивана Баканова, который был назначен руководителем СБУ, и администрацию Зеленского в целом.

Также Коэн утверждал, что заплатил 70 000 долларов из собственных средств вашингтонской лоббистской фирме, чтобы обеспечить знакомство с членами администрации Трампа. Издание пишет, что Кулинич работал с Коэном над операцией влияния. По словам источника, который работал с администрацией, их влияние, в частности, на открытие переговоров в США, было положительно воспринято Зеленским.

Подрывная деятельность Кулинича на посту главы СБУ Крыма

Отмечается, что в 2020 году Кулинич был награжден назначением на должность главы крымского управления СБУ, где он должен был действовать как система раннего предупреждения о любых признаках того, что Россия готовится нанести удар к северу от оккупированного полуострова.

Вместо этого, он пытался подорвать обороноспособность Украины, поощряя коррупцию и забирая ресурсы от контрразведки.

"Кулиничу удалось дестабилизировать работу этого управления СБУ. Он уничтожил их контрразведывательную работу. В апреле 2021 года он инициировал масштабные антитеррористические учения в Херсонской области, которые использовал для выявления слабых мест в обороне Украины", - заявил сотрудник СБУ.

По информации Службы безопасности, Кулинич, собирал информацию о передвижении Зеленского и передавал ее россиянам.

Но он начал вызывать подозрения. Тогдашний полусотрудник контрразведки СБУ Василий Малюк заметил, что он ездит за границу одновременно с Сивковичем, за которым украинская разведка следила годами. За Кулиничем тоже начали следить.

Арест Кулинича

В материале говорится, что Кулинич знал о плане вторжения из Крыма, но не позволил передать Киеву доказательства этой подготовки.

"В первые часы вторжения он блокировал любые попытки сообщить руководству СБУ о реальной ситуации в регионе. Он не принял меры для защиты государственного суверенитета и не подчинился приказам, вывезя своих сотрудников в другой регион. Он даже отобрал оружие у сотрудников СБУ", - рассказал изданию неназванный сотрудник СБУ.

На следующей неделе его уволили. Сеть закрывалась.

Кулинича арестовали 16 июля 2022 года по обвинению в передаче государственной тайны россиянам.

Обличительные доказательства были найдены в сотнях документов, изъятых СБУ с компьютера в Москве и во время последующего обыска в киевской квартире. Они включают фотографии и видеозаписи Кулинича и членов семьи Сивковича вместе за границей, а также изображения Кулинича с человеком, которого правительство США назвало "активным агентом ФСБ России". Также есть сообщения от Кулинича к Сивковичу, шпиону.

Суд над Кулиничем продолжается. В случае признания его виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Его задержание привело к масштабной чистке в СБУ и увольнению Баканова через три дня, на замену которому пришел Малюк, офицер контрразведки, арестовавший Кулинича. Чистка продолжается до сих пор.

Дело Кулинича

Напомним, 5 апреля 2023 года ГБР и СБУ заявили о завершении расследования дела Олега Кулинича, которого обвиняют в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Опубликован перехват разговоров Кулинича с его куратором Сивковичем, во время которых они обсуждают усиление влияния на СБУ.

В феврале в отношении бывшего главы Баканова была проведена служебная проверка, результаты которой не разглашали. В ГБР заявили, что проверка не выявила в действиях Баканова нарушений в рамках дела Кулинича.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований в июле 2023 года передали в суд обвинительный акт в отношении государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.