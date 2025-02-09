РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости Война
873 1

Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Силы ПВО работают по шахедам

Поздно вечером воскресенья, 9 февраля, в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны во время атаки российских ударных дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также граждан призвали не фиксировать и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 9 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Киевскую область массированно атаковали "Шахеды": поврежден фасад многоэтажки в Обуховском районе

Автор: 

беспилотник (4281) Киевская область (4361) ПВО (3124) война в Украине (6200)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ппошників в окопи!
показать весь комментарий
09.02.2025 23:04 Ответить
 
 