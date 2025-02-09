Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО
Поздно вечером воскресенья, 9 февраля, в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны во время атаки российских ударных дронов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Также граждан призвали не фиксировать и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером 9 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
три - пятнадцать
показать весь комментарий09.02.2025 23:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль