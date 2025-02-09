Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Поздно вечером воскресенья, 9 февраля, в Киевской области работают Силы противовоздушной обороны во время атаки российских ударных дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также граждан призвали не фиксировать и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 9 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

