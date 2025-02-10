РУС
В Киеве вспыхнул пожар из-за падения БПЛА

В Киеве пожар из-за падения БпЛА

В ночь на 10 февраля в результате падения обломков вражеского беспилотника в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Соломенском районе столицы, предварительно из-за падения обломков БпЛА, горит одноэтажное нежилое здание. Возгорание на территории рядом. Все службы на месте", - написал городской голова.

Также он написал, что в Святошинском районе вспыхнул пожар, по информации экстренных служб, не связанный с вражеской атакой на город.
На данный момент пострадавших нет.

Напомним, вечером 9 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине, работают Силы ПВО

Автор: 

Щось гуде у небі ше й досі...
показать весь комментарий
10.02.2025 02:32 Ответить
партнери, сукі, - буба все вкалав
але партнери підвели.....
показать весь комментарий
10.02.2025 02:39 Ответить
🔥«Въе*али дроны по Краснодару в дом», - русня свідчить, що дрон влетів в багатоповерхівку.
показать весь комментарий
10.02.2025 06:18 Ответить
​ПВО России "отработало" по многоэтажному дому в Краснодаре
показать весь комментарий
10.02.2025 06:32 Ответить
 
 