Макрон посоветовал Трампу вместо развязывания экономической войны с ЕС сфокусироваться на войне в Украине, противостоянии КНР и кризисе на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что введение США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Макрон заявил в интервью телеканалу CNN.

"Европа - это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", - подчеркнул французский президент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

После, в субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.

