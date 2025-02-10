РУС
3 548 33

Макрон посоветовал Трампу вместо развязывания экономической войны с ЕС сфокусироваться на войне в Украине, противостоянии КНР и кризисе на Ближнем Востоке

Макрон об экономической войне США

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что введение США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Макрон заявил в интервью телеканалу CNN.

"Европа - это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", - подчеркнул французский президент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

После, в субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.

Читайте также: Европу придется уважать в случае торговых атак США, - Макрон

Трамп Дональд (6640) Макрон Эмманюэль (1447)
Топ комментарии
+23
Згідний з Макроном. Американці дали божевільному сірники.
10.02.2025 07:12 Ответить
+20
І психіатри повинні подібне трампону порадити.
10.02.2025 07:09 Ответить
+16
Трампу срати на добробут США, Трампа цікавить тальки Трамп.
10.02.2025 07:42 Ответить
показать весь комментарий
Франція має виходити в лідери європейської міжнародної політики, поки політичні кола Німеччини не можуть позбутись нікчем та агентів путіна. Потрібно допомогти Макрону отримати додатковий політичний капітал в питаннях європейської безпеки та оборони, щоб отримати потужного союзника в ЄС. Можна було б розглянути закупівлі французької військової продукції яка вкрай важлива для ЗСУ. Перше що вкрай потрібно для ЗСУ це найкращий в світі військовий зв'язок, який виробляється французькою компанією Талес. ЗСУ досі використовує цивільні рації Моторола, непридатні для роботи в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби ворога. На цих поставках цивільних рацій Моторола заробляють гроші монополісти "Доля і Ко" яки десятиліттями монопольно постачають в ЗСУ всі ці непридатні для бойової роботи цивільні радіостанції. Прийшов час посунути цих кримінальних монополістів і почати закуповувати справжні військові радіостанції і як варіант замовляти їх у Франції, бо спецназ США теж обирає саме французькі рації Талес, як найбільш ефективні та стійкі до перешкод.
10.02.2025 09:40 Ответить
Протягом десятиліть автовиробники працювали так, ніби Канада, Мексика та Сполучені Штати були єдиним ринком, переміщуючи транспортні засоби та запчастини через кордони під час складання транспортних засобів. Навіть автомобілі, зібрані на автомобільних заводах США, мають запчастини, які надходять як з Мексики, так і з Канади, а транспортні засоби, зібрані в цих двох країнах, мають деталі, які надходять із заводів США.

Відповідно, не існує такого поняття, як повністю американський транспортний засіб. Навіть пікап Ford F-150, найбільш продавана модель автомобіля в Америці протягом більш ніж 40 років, отримує менше половини своїх деталей із заводів США.

Таким чином, тарифи на експорт, що перетинає кордони США з Канадою і Мексикою, обов'язково підвищать ціни на виробництво легкових і вантажних автомобілів і призведуть до того, що американці будуть платити більше за свої транспортні засоби, оскільки автовиробники, швидше за все, перекладуть ці витрати на споживачів.
10.02.2025 07:20 Ответить
бачиш, трамп вгадав, автовиробникам доведеться локалізувати виробництво, чого трамп і хоче
10.02.2025 07:36 Ответить
Локалізує і громадяні США будуть платити більше грошей за придбання авто.
10.02.2025 07:40 Ответить
це окупається на довгій дистанції, а США вміють працювати не миттєвими вигодами, і вони не мають іншого виходу
показать весь комментарий
10.02.2025 08:19 Ответить
Так, на довгій а довжина дістанції Трмпа 4 рокі. Вже навіть менш і термін скорочуєтся шодобово. І 4 роки як шо не знайдется новий даласький стрелець. А судячи з перших кроків Трампа, таке може стати десь за рік.
10.02.2025 08:39 Ответить
Ну та з такими союзниками як Макарон вступати в протистояння з китайцями Трампу не можна,, Які союзники європейці ми самі побачили в їхній допомозі Україні -тільки бла.бла.бла..
10.02.2025 07:23 Ответить
Ніт. Тільки бла...бла...бла - це фсбшні , срані боти з набутилкіно(засрашки).
А без допомоги союзників (Франція у тому ж числі) Україні вистояти було б набагато складніше, якщо взагалі можливо.
10.02.2025 07:41 Ответить
Видно шо Ти Зермаківський посіпака
10.02.2025 07:44 Ответить
Fbd dfv #601682 , не вгадав.
10.02.2025 07:50 Ответить
такі, як щойнозаряжені Fbd dfv #601682 як правило, в своїх гріхах обвинувачують інших. По іншому явище такої провокації називається ботизмом.
10.02.2025 08:49 Ответить
Це якраз ти зєрмаківська посіпака, бо розсиратися з союзниками - першочергове завдання опи, це вже видно неозброєним оком. І оте твоє "сам дурак" якраз метод рашистів.
10.02.2025 11:54 Ответить
Макрон порадив Трампу замість розв'язання економічної війни з ЄС сфокусуватися на війні в Україні, протистоянні КНР та кризі на Близькому Сході

І Трумп радо послухався!
10.02.2025 07:23 Ответить
МАкарону замість давати комусь поради краще навести лад у себе в країні. Там арабські дикуни вже перетворили Францію в смітник
10.02.2025 07:26 Ответить
В Штатах ситуація ще "краще", ніж у Франції. Весь непортіб, який є у світі, зтікаєтьсі туди. В принципі, так само, як і колись, коли туди їхали авантюристи, злочинці і таке інше. Наші люди, що втекли до Штатів від війни, в шоці від того, що побачили. "Рожеві окуляри" впали вмить
10.02.2025 14:44 Ответить
яка дурість, трамп працює на підвищення добробуту Америки, війна в Україні та вічні терки одних чорножопих з іншими економіку США не покращать, а китай він і так порадує черговими митами
10.02.2025 07:34 Ответить
Трампу срати на добробут США, Трампа цікавить тальки Трамп.
Ваш трампакс працює тільки на спасіння своєї шкурки від правосуддя. Він тепер буде встановлювати свій диктат агресивно і надовго, якщо його не зупинять. Таких від влади відірвати важко. Чи вже забули, що це чмо творило після програшу на виборах? Штурм Капітолія вам ні про що не нагадує? Чи у вашій голові на аналіз причинно-наслідкових звʼязків нема місця?
10.02.2025 11:49 Ответить
Послухає?
10.02.2025 07:52 Ответить
Нарешті хтось дорослий зявився.
10.02.2025 07:53 Ответить
Хороший совет, но он для здравомыслящих людей, Трамп к этой категории не относится.
10.02.2025 07:57 Ответить
Трамп дає гастролі
10.02.2025 08:08 Ответить
не зліть пане Макроне Іффана маска...
10.02.2025 08:38 Ответить


Війна між США (в особі клоуна-популіста Трампа) та Європою (Євросоюзом) зачинається... Поки що економічна. А всього-навсього потрібно було би перенести ці економічні суперечки на обговорення в системі G7. Чи з приходом до влади Трампа в White House і G7 вслід за NAU накаже довго жити?
10.02.2025 08:46 Ответить
Советы Макрона явно не по адресу...

10.02.2025 08:49 Ответить
так для цього треба було, вам в ЄС , починати шось робити ще в 14 р. для свого захисту , допомагати Україні ,а не думати як завалити Порошенко ! Тепер чекайте сі армію з русньою, на Заході !!!
10.02.2025 09:56 Ответить
маладец!
10.02.2025 10:58 Ответить
Для протистояння рашці і китаю треба мати залізні фаберже, а трампакс шизануте маразматичне чмо, яке докопується до союзників, а не до ворогів, а може вони і не вороги для нього, може він планує, як і зє, "сайтісь пасєрєдінє".
10.02.2025 11:40 Ответить
 
 