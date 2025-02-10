Макрон посоветовал Трампу вместо развязывания экономической войны с ЕС сфокусироваться на войне в Украине, противостоянии КНР и кризисе на Ближнем Востоке
Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что введение США таможенных пошлин в отношении товаров из Евросоюза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Макрон заявил в интервью телеканалу CNN.
"Европа - это ваш союзник, и если вы хотите, чтобы Европа больше занималась инвестициями и вопросами обороны и безопасности, если вы надеетесь на развитие, которое, как я считаю, в интересах США, не надо вредить европейской экономике, угрожая ей тарифами", - подчеркнул французский президент.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.
После, в субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.
Відповідно, не існує такого поняття, як повністю американський транспортний засіб. Навіть пікап Ford F-150, найбільш продавана модель автомобіля в Америці протягом більш ніж 40 років, отримує менше половини своїх деталей із заводів США.
Таким чином, тарифи на експорт, що перетинає кордони США з Канадою і Мексикою, обов'язково підвищать ціни на виробництво легкових і вантажних автомобілів і призведуть до того, що американці будуть платити більше за свої транспортні засоби, оскільки автовиробники, швидше за все, перекладуть ці витрати на споживачів.
китай їх видавлює з ринку міжнародних резервів, а отже, зменшує можливості до розподілу інфляції на інші країни.
А без допомоги союзників (Франція у тому ж числі) Україні вистояти було б набагато складніше, якщо взагалі можливо.
І Трумп радо послухався!
Війна між США (в особі клоуна-популіста Трампа) та Європою (Євросоюзом) зачинається... Поки що економічна. А всього-навсього потрібно було би перенести ці економічні суперечки на обговорення в системі G7. Чи з приходом до влади Трампа в White House і G7 вслід за NAU накаже довго жити?