НАТО решительно настроено на дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, - глава военного комитета Альянса Драгоне

НАТО и члены Альянса должны обеспечить Украине достаточную противовоздушную оборону для защиты ее инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Члены Альянса решительно настроены на дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, и мы приветствуем любые объявления о предоставлении Украине дополнительных военных возможностей. Мы видели замечательные примеры на последней встрече "Рамштайн" от США, Канады, Латвии, Великобритании и других стран", - отметил Драгоне.

И добавил, что Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, возможностях наносить высокоточные удары на большие расстояния, а также в увеличении поставок артиллерии и боеприпасов.

"Украина также нуждается в стабильных поставках 155-мм артиллерийских снарядов, бронетехники и дальнобойных вооружений для поражения российских военных объектов. Для усиления долгосрочной устойчивости НАТО также должно поддерживать Украину в развитии ее внутреннего оборонного производства", - подчеркнул глава военного комитета.

Драгоне отметил, что его приоритетом на посту главы военного комитета Альянса будет обеспечение дальнейшей поддержки Украины, необходимой ей для того, чтобы быть в сильнейшей позиции, сохраняя при этом готовность НАТО сдерживать любые угрозы для территории Альянса.

Напомним, самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям.

