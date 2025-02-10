РУС
НАТО решительно настроено на дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, - глава военного комитета Альянса Драгоне

Джузеппе КаДжузеппе Каво Драгоне о дальнейшей поддержке Украиныво Драгоне

НАТО и члены Альянса должны обеспечить Украине достаточную противовоздушную оборону для защиты ее инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Члены Альянса решительно настроены на дальнейшее укрепление обороноспособности Украины, и мы приветствуем любые объявления о предоставлении Украине дополнительных военных возможностей. Мы видели замечательные примеры на последней встрече "Рамштайн" от США, Канады, Латвии, Великобритании и других стран", - отметил Драгоне.

И добавил, что Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны, возможностях наносить высокоточные удары на большие расстояния, а также в увеличении поставок артиллерии и боеприпасов.

"Украина также нуждается в стабильных поставках 155-мм артиллерийских снарядов, бронетехники и дальнобойных вооружений для поражения российских военных объектов. Для усиления долгосрочной устойчивости НАТО также должно поддерживать Украину в развитии ее внутреннего оборонного производства", - подчеркнул глава военного комитета.

Драгоне отметил, что его приоритетом на посту главы военного комитета Альянса будет обеспечение дальнейшей поддержки Украины, необходимой ей для того, чтобы быть в сильнейшей позиции, сохраняя при этом готовность НАТО сдерживать любые угрозы для территории Альянса.

Напомним, самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям.

Читайте также: F-16 существенно улучшили способность Украины противостоять российским воздушным атакам РФ, - глава военного комитета НАТО Драгоне

НАТО (10330) Украина (45126) помощь и поддержка (888)
+4
Хух,слава богу.Вже скоро три роки,
як «рішуче настроєні»....
10.02.2025 08:31 Ответить
+3
Чомусь в мене ці барбершоперні лісоруби ніяк не асоціюються з війною
10.02.2025 08:17 Ответить
+1
Заскорузлость мышления западных политиков дорого обходится украинцам, они каждый день платят за это своими жизнями и пока их разговоры не обретут конкретные контуры, в виде новых установок ПВО и ракет разного радиуса действия, они будут платить.

Господа политики, одумайтесь, время играет против вас, силы Украины не безграничны!
10.02.2025 08:19 Ответить
коли ASC-890, а не ось це бла-бла?
10.02.2025 08:12 Ответить
Я Вам скажу більше, вже одинадцять років і шостий рік при Найвєлічайшому лідору ********** всіх поколінь минулих і майбутніх - Боневтіку Нетпяпці Потужному та Стійкому Нелоху. У тих західних політиків неимає війни і не буде, бо британці, французи чи бельгійці не виберуть Нетряпок і Потужних, вони виберуть політиків, щоб жити нормально і розвиватися, а не поржати. Нак голови їх громадян не падають кацапські ракети і КАБи. Краще задайте питання своєму, якого вибрали у 2019 році для закінчення війни і визволення територій, які окупував ворог. Але будівництвом доріг і дискотек шобли в Трускавці і Буковелі війну не виграти і ворога не вигнати. До Бонетіка немає питань?
10.02.2025 08:54 Ответить
Іх шо вчать говорити під копірку?
10.02.2025 08:31 Ответить
Навчилися від смарагдового повітря струшувати. Адже ж ніякої відповідальності за таке
10.02.2025 08:43 Ответить
Ну не виліз європеєць з комфорту та достатку в окопи. пуйло це просік, і кладе тепер куй на те нато
10.02.2025 08:48 Ответить
так ***** на них і не нападав і не нападе ніколи
10.02.2025 09:02 Ответить
На Україні теж так вважали, що не нападе. А пуйло вже заявляв, що хоче реваншу в НАТО. То й вважай що після України він нападе на прибалтів, словаки та вугри самі перейдуть під рашку, Польща й Румунія теж не зможуть воювати і щось підпишуть типу варшавського договору. Німці і так готові ноги розвинуть без війни, за газ. От і рахуй, хто лишиться в ЄС. А ще якщо краснопузий Трамп вийде з НАТО - вся Європа впаде як картковий будиночок.
10.02.2025 09:21 Ответить
 
 