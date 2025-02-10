Оккупанты активизировали авиаудары в пределах Черниговской области, - Госпогранслужба

Российская авиация нарастила удары по авиации в пределах Черниговской области. Также фиксируется активное применение авиации на Сумщине.

"Враг достаточно активно определенным образом нарастил удары с авиации и в пределах Черниговской области, но большинство обстрелов, которые осуществляет Россия, - с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Демченко.

Он добавил, что на Сумщине продолжает фиксироваться активное применение авиации со стороны врага.

"Если говорить о границе со страной-террористом, то, к сожалению, враг продолжает ежедневно обстреливать украинское приграничье, в том числе - и в пределах Сумщины: к сожалению, Сумская область больше всего подвергается обстрелам", - рассказал спикер.

В то же время, по словам Демченко, в тех местах, где Силы обороны ведут наступательную операцию за пределами границы, количество обстрелов уменьшается из-за неспособности врага активно применять артиллерию.

"Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по границе с Россией, в том числе - и в пределах Сумщины, мы не фиксируем. Ранее были попытки врага подойти к линии нашей границы по флангам в рамках операции по Курщине, которую ведут Силы обороны нашей страны, сейчас этого, к счастью, не отмечается. Враг увидел, что ему не удастся расширить какие-то активные зоны боевых действий", - подытожил спикер.

