Трамп планирует сократить бюджет Пентагона, привлекая Маска, - FT
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен значительно сократить бюджет Пентагона, который сейчас составляет около 800 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
Дональд Трамп подтвердил, что стремится сократить оборонный бюджет США на миллиарды долларов, обнаружив возможные мошенничества и злоупотребления в финансировании Министерства обороны. Он отметил, что Илон Маск играет ключевую роль в этих усилиях.
"Давайте проверим армию. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди выбрали меня за это", - заявил Трамп.
По данным Financial Times, Маск участвует в реформировании федеральных расходов через Департамент правительственной эффективности (DOGE), который должен помочь сократить расходы в различных сферах правительства. Однако возможное привлечение Маска к проверке Пентагона вызывает беспокойство из-за потенциального конфликта интересов: его компании SpaceX и Starlink имеют крупные контракты с Министерством обороны США.
Как отмечается, советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц в интервью NBC заверил, что будут приняты необходимые меры для предотвращения конфликтов интересов, но не уточнил, какие именно.
Республиканцы в Конгрессе поддержали инициативу Трампа и Маска по урезанию федеральных расходов, даже несмотря на то, что это может ослабить контроль Конгресса над бюджетом.
Как пишет издание, демократы и профсоюзы госслужащих выражают сомнения относительно компетентности DOGE в проведении такого масштабного аудита и предупреждают, что инициатива может раскрыть секретные оборонные программы.
Ранее сообщалось, что миллиардер и бизнесмен Илон Маск официально работает под руководство президента США Дональда Трампа как специальный государственный служащий.
Такое напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре миллиардер Илон Маск возьмется за проверку расходов Пентагона.
США ліквідовують та зменшують фінансування в рази, а Китай та росія збільшують фінансування теж в рази.
В правом углу - военно-промышленный комплекс на который завязано кучу рабочих мест и интересов
США - різко скорочує.
Поки що виглядає як "на тєбє, дорогая, сто рублєй, і ні в чьом сєбє нє отказивай".
Пентагон не потрібен
2. заявити що це міністерство на чолі з маском економніше за всі инші міністерства які можна розпустити.
3. отримати винагороду від сатани за розвал америки зсередини.
3. отримати винагороду від сатани за розвал америки зсередини.3.Бути застреленим американським патріотом, можливо, навіть своїм охоронцем.
Але в дечому він правий, в США теж є розкрадання грошей на військових проектах.
так скоро і на Гренладію не висточить...)))
Гуд бай, Амеріка.
Ну який в х.. може бути Марс , в той час коли кацапи тільки й живуть мрією- запустити по Вашингтону Орєшнік ??
У США зараз , все нагадує як було у нас колись , ми теж все це проходили - монобільшість , турборежим , нехтування зовнішніми загрозами , урізання військових витрат , Зе-президент , Єрмак - хз хто , якийсь незрозумілий штріх з безмежними повноваженнями , і тд. і тп .