Трамп планирует сократить бюджет Пентагона, привлекая Маска, - FT

пентагон

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен значительно сократить бюджет Пентагона, который сейчас составляет около 800 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Дональд Трамп подтвердил, что стремится сократить оборонный бюджет США на миллиарды долларов, обнаружив возможные мошенничества и злоупотребления в финансировании Министерства обороны. Он отметил, что Илон Маск играет ключевую роль в этих усилиях.

"Давайте проверим армию. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди выбрали меня за это", - заявил Трамп.

Читайте также: Трамп подтвердил намерение купить Сектор Газа и установить контроль, - АР

По данным Financial Times, Маск участвует в реформировании федеральных расходов через Департамент правительственной эффективности (DOGE), который должен помочь сократить расходы в различных сферах правительства. Однако возможное привлечение Маска к проверке Пентагона вызывает беспокойство из-за потенциального конфликта интересов: его компании SpaceX и Starlink имеют крупные контракты с Министерством обороны США.

Как отмечается, советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц в интервью NBC заверил, что будут приняты необходимые меры для предотвращения конфликтов интересов, но не уточнил, какие именно.

Республиканцы в Конгрессе поддержали инициативу Трампа и Маска по урезанию федеральных расходов, даже несмотря на то, что это может ослабить контроль Конгресса над бюджетом.

Читайте также: Трамп заявил, что Илон Маск проверит расходы Пентагона: он займется военной сферой

Как пишет издание, демократы и профсоюзы госслужащих выражают сомнения относительно компетентности DOGE в проведении такого масштабного аудита и предупреждают, что инициатива может раскрыть секретные оборонные программы.

Ранее сообщалось, что миллиардер и бизнесмен Илон Маск официально работает под руководство президента США Дональда Трампа как специальный государственный служащий.

Такое напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре миллиардер Илон Маск возьмется за проверку расходов Пентагона.

Читайте также: Трамп верит, что достигает прогресса в переговорах с РФ о прекращении войны в Украине

+21
ну ось воно - не прикрита диверсійна дія проти США
10.02.2025 11:04
+19
Кремлівські консерви. Вітаємо мудрий американський нарід з надбанням.
10.02.2025 11:06
+16
Китай і росія щороку збільшують військові бюджети.
США - різко скорочує.
10.02.2025 11:08
ну ось воно - не прикрита диверсійна дія проти США
10.02.2025 11:04
Скажи мені хто твій друг, і я скажу хто ти. Трамп дограється з тим Маском.
10.02.2025 11:11
трамп не менший за маска генератор дебільних рішень.
10.02.2025 13:03
Дивно, але Зєлєнскій у 2019-му робив те саме, залучивши свого Маска (Фьодоров) і вже у 2022-му отримав віцну.
10.02.2025 11:22
саме так, бо в обох випадках протягли їх до влади з кремля. а ще подивитись на рішення маска по фбр, цру, пентагон і подивитись на те саме тільки в росії та китаю.
США ліквідовують та зменшують фінансування в рази, а Китай та росія збільшують фінансування теж в рази.
10.02.2025 13:02
Захоплююча історія про те, як аутист і борзий зібралися підпалити свою хату.
10.02.2025 11:54
Давай жгі старий маразматік все скороти і американців скороти заміни ними палестицями та євреями. Зараз оборонку розвалить.
10.02.2025 11:05
російські агенти - ЗЕ і Ермак 2.0
10.02.2025 11:05
10.02.2025 11:06
10.02.2025 16:27
Кремлівські консерви. Вітаємо мудрий американський нарід з надбанням.
10.02.2025 11:06
Американчики - єдинокровні брати українчиків.
10.02.2025 11:56
Битва двух Якодзун. В левом углу - техномиллиардеры, которые заработали свое состояние на оптимизации всего и вся.
В правом углу - военно-промышленный комплекс на который завязано кучу рабочих мест и интересов
10.02.2025 11:06
тепер і у Трампа і свій Єрмак
10.02.2025 11:06
Пентагон може раніше скоротити Ілону .
10.02.2025 11:07
Чим швидше вони це зроблять, тим більше шансів що Ілона та Трумп не зруйнують США.
10.02.2025 11:14
Китай і росія щороку збільшують військові бюджети.
США - різко скорочує.
10.02.2025 11:08
Так, скорочує. Але метою є скорочення саме тих витрат, які не підсилюють обороноспроможність США, а годують нероб та корупціонерів. Тобто мета - оптимізація, збільшення ефективності використання коштів державного бюджету США. Особливо у галузі витрат на оборону. Там, як і в нас, мабуть є над чим працювати.
10.02.2025 12:38
Скорочення витрат і оптимізація витрат - це різні речі.
Поки що виглядає як "на тєбє, дорогая, сто рублєй, і ні в чьом сєбє нє отказивай".
10.02.2025 12:39
Ти думаєш, в рашці і Китаї нема корупції? Ще й як є! Але вони чомусь свої військові бюджети не скорочують, а лише збільшують!
19.02.2025 22:36
Тело работает против США. Думающим людям это было ясно довольно давно.
10.02.2025 11:08
пуйло запустив операцію дєдушка-трампі, яка зруйнує США. це той же вірус, що зруйнував ссср, який називався дєдушка-горбі.
10.02.2025 11:08
Нарешті хтось про це почав хоча б говорити. Ніхто не знає куди йдуть такі величезні гроші. Пентагон щороку провалює аудит.
10.02.2025 11:12
У США огромный флот, куча военных баз, ядерный щит и прочее. Вот все эти красивые авианосцы, которыми США так любит хвалиться стоят кучу денег. Их можно распилить на дрова, но тогда там будут плавать китайские авианосцы(они итак может будут плавать, если Китай выиграет).
10.02.2025 11:15
Потрібна оптимізація. Якщо не стежити за бюрократичною машиною, вона перетворюється на чорну діру.
10.02.2025 11:19
І чому ж Трамп не робив цього під час свого першого терміну? Тоді на оборону не те щоб менше тратили...
10.02.2025 11:27
Тоді у нього не було Маска.
10.02.2025 11:42
10.02.2025 13:56
Щось не пригадую, щоб Маск прославився, як гарний аудитор... Про Тесли його чув, про ракети чув, про тунелі чув, про аудиторські здібності не чув!
10.02.2025 23:44
І стежити за бюрократією ви почали з того що обрали кримінального злочинця в президенти. Братський народ 73%-х зебілів
10.02.2025 11:34
коли є маск,друг володья, друг Сці на всіх та КИМ Суньвисунь
Пентагон не потрібен
10.02.2025 11:16
зараз юниє дарованія маска розбіжаться по коридорам Пентагону шукати зловживання.
10.02.2025 11:17
Для отимізації і скорочення витрат буде працювати команда Маска із студентів які навіть не закінчили свої учбові заклади? Нарашті покажіть мені тих республіканських яструбів про яких нам говорили.Доречі в Україні є багато свідків Трампа і Іванки.Зокрема Галасюк фінансист на свому ютуб каналі який підримує пургу що несе Трамп,зокрема стосовно Рівєри палестинської
10.02.2025 11:20
Маск нанимает очень талантливых ребят. Так что не надо называть их какими-то идиотами. Он берет лучших кто согласен работать. Но конфликт интересов неизбежен.
10.02.2025 11:23
А ты лично видел списки этих "талантливых ребят"??? Такие же "веселые ребята" пришли вместе с zеленским и разворовали все, что только гвоздями не прибито
10.02.2025 14:58
Не сравнивай наших воришек, которые просто купили себе места у власти и челов, которых специально рекрутировали для помощи.
10.02.2025 16:01
Новиєліца
10.02.2025 20:27
Той Галасюк аж сцить який Маск з Трампом генії , там ще Валєнтіна теж блохер поціновувач трампівського гівна.
10.02.2025 12:35
Так Валентин також.Побачимо що заспівають після заяв придурка
10.02.2025 22:22
1. створити МІНІСТЕРСТВО ВСЬОГО.
2. заявити що це міністерство на чолі з маском економніше за всі инші міністерства які можна розпустити.
3. отримати винагороду від сатани за розвал америки зсередини.
10.02.2025 11:20
3. отримати винагороду від сатани за розвал америки зсередини. 3.Бути застреленим американським патріотом, можливо, навіть своїм охоронцем.
19.02.2025 22:39
Гроші на покупку Гази і Гренландія потрібні?
Але в дечому він правий, в США теж є розкрадання грошей на військових проектах.
10.02.2025 11:23
***** аж танцює від радості. Він даже представити не міг як його агент швидко розвалить США
10.02.2025 11:26
фсбешно-корупційний зашморг на шиї "трампліна" затягується разом з ним і на США.Для контролю над діяннями "трамбона", куйло присавив до його голови іпістолет,котрий називається "маск".
10.02.2025 11:30
ну їбанутий, шо візьмеш.
так скоро і на Гренладію не висточить...)))
10.02.2025 11:30
Це ж скіки попкорну на Трампа треба???
10.02.2025 11:31
Немає мови - Маск роз"ібе тои Пентагон в хвіст і гриву
10.02.2025 11:32
Трампутація Америки...
10.02.2025 11:33
саме вона.
10.02.2025 11:34
декотрі притомні розуміли, шо так воно і буде але размах і швидкість вражають...
10.02.2025 11:37
''Просто перестать стрелять''!
10.02.2025 11:33
Хто такий маск? Куди йому до Кенеді і то.....
10.02.2025 11:38
тепер от бачимо - це вирок!
10.02.2025 11:44
Робота Трампа така сама з першого кроку така сама як і робота Зеленського. Одна метода, одна парадігма, один курс. Дежавю? Ніт, целеспрямована та наполеглева праці Кремля.
Гуд бай, Амеріка.
10.02.2025 11:47
і це тільки 20 днів, а слоняра вже всюди повалявся...
10.02.2025 11:52
Єрмак та Маск - це агенти Китаю. Принаймні судячі з їх дій. Вже казав це десяток разів.
10.02.2025 15:27
він прийшов мстити Америці за 2020.
10.02.2025 11:57
Добра американська традиція, започаткована ще за Лінкольна, ще жива -вухо трампона не дасть збрехати. І він що, спішить на зустріч з Кеннеді? Тоді прапор в руки...
10.02.2025 12:11
Може Трамп теж велике будівницьтво надумав?
10.02.2025 12:19
Нинішня влада США і дійсно все більше нагадує українську , зразка 2019 р + ,, замість того щоб перейматися зростаючими зовнішніми загрозами , які походять від Китаю , паРаші , Ірану , КНДР ( вісі зла ) , і військовий бюджет збільшувати , вони навпаки думають як би його урізати , щоб більше грошей віддати Маску , психічно хворому нарколизі , який їх тупо просере , витративши на якісь дебільні проекти освоєння Марсу ( аналогія з будівництвом доріг замість випуску зброї , як було в Україні )і тд. . Мріють про " шашлики " тобто .!
Ну який в х.. може бути Марс , в той час коли кацапи тільки й живуть мрією- запустити по Вашингтону Орєшнік ??
У США зараз , все нагадує як було у нас колись , ми теж все це проходили - монобільшість , турборежим , нехтування зовнішніми загрозами , урізання військових витрат , Зе-президент , Єрмак - хз хто , якийсь незрозумілий штріх з безмежними повноваженнями , і тд. і тп .
10.02.2025 13:14
Лобісти Пентагону в Конгресі США (обидвох палатах) в нібито ''рідній'' для Трампа республіканській більшості швидше яйка Трампові відкрутять, ніж дозволять йому скорочувати бюджет Пентагону.
10.02.2025 14:11
В Україні zелений дебіл замість готуватися до війни почав класти асфальт. Трумп йде такою ж стежиною. Доріг в Штатах набудовано вже багато, то мабуть віддасть ці гроші Муску на програму переселення до Марсу палестинців
10.02.2025 15:04
Ось буде ржачка, якщо Європа (і Україна) будуть згодом надсилати Трумпу зброю, щоб він відбивався від Китаю, який буде претендувати на "ісконно кітайскіє землі"
10.02.2025 15:08
та розігнати той пентагон наху..й!
10.02.2025 15:12
Останнє слово- то адрес, за яким тобі слід вирушати
10.02.2025 15:25
 
 