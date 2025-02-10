Трамп планирует сократить бюджет Пентагона, привлекая Маска, - FT

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен значительно сократить бюджет Пентагона, который сейчас составляет около 800 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Дональд Трамп подтвердил, что стремится сократить оборонный бюджет США на миллиарды долларов, обнаружив возможные мошенничества и злоупотребления в финансировании Министерства обороны. Он отметил, что Илон Маск играет ключевую роль в этих усилиях.

"Давайте проверим армию. Мы найдем миллиарды, сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений. Вы знаете, люди выбрали меня за это", - заявил Трамп.

По данным Financial Times, Маск участвует в реформировании федеральных расходов через Департамент правительственной эффективности (DOGE), который должен помочь сократить расходы в различных сферах правительства. Однако возможное привлечение Маска к проверке Пентагона вызывает беспокойство из-за потенциального конфликта интересов: его компании SpaceX и Starlink имеют крупные контракты с Министерством обороны США.

Как отмечается, советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц в интервью NBC заверил, что будут приняты необходимые меры для предотвращения конфликтов интересов, но не уточнил, какие именно.

Республиканцы в Конгрессе поддержали инициативу Трампа и Маска по урезанию федеральных расходов, даже несмотря на то, что это может ослабить контроль Конгресса над бюджетом.

Как пишет издание, демократы и профсоюзы госслужащих выражают сомнения относительно компетентности DOGE в проведении такого масштабного аудита и предупреждают, что инициатива может раскрыть секретные оборонные программы.

Ранее сообщалось, что миллиардер и бизнесмен Илон Маск официально работает под руководство президента США Дональда Трампа как специальный государственный служащий.

Такое напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре миллиардер Илон Маск возьмется за проверку расходов Пентагона.

