Трамп подтвердил намерение купить Сектор Газа и установить контроль, - АР

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты могут приобрести Сектор Газа, установить контроль над этим регионом и работать над его восстановлением вместе с арабскими странами.

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

"Я настроен на покупку и владение Сектором Газа. Что касается его восстановления, то мы можем предоставить странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это при нашей поддержке", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США стремятся не только взять под контроль Сектор Газа, но и избавиться от влияния радикальных групп, таких как ХАМАС.

"Но мы стремимся владеть Сектором Газа, взять его и убедиться, что ХАМАС не вернётся обратно. Не во что возвращаться. Это место под снос. Все, что там осталось, будет снесено", - заявил он.

Читайте также: В ООН назвали незаконным план Трампа выселить палестинцев из Сектора Газа

Также президент США выразил уверенность, что арабские страны согласятся на приём палестинцев после его переговоров с ними. Он убежден, что большинство палестинцев покинут Сектор Газа, если у них будет выбор, поскольку они не хотят вернуться в этот регион без надлежащих альтернатив.

"Единственная причина, почему они говорят о возвращении в Сектор Газа, заключается в том, что у них нет альтернативы. Когда у них будет альтернатива, они не захотят возвращаться в Сектор Газа", - резюмировал Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Читайте также: Трамп хочет договориться с Ираном о сохранении безъядерного статуса

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Читайте также: Реализация принципа двух государств, Израиля и Палестины является единственным путем к миру, - МИД Украины

Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Трамп хочет купить Сектор Газы

Сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп хочет взять Сектор Газа под контроль США и не исключает возможность введения туда американских войск.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль должен передать США Сектор Газа, а палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места.

Читайте также: Палестинцы должны покинуть Сектор Газы, - Трамп