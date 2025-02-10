РУС
Трамп подтвердил намерение купить Сектор Газа и установить контроль, - АР

трамп

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты могут приобрести Сектор Газа, установить контроль над этим регионом и работать над его восстановлением вместе с арабскими странами.

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

"Я настроен на покупку и владение Сектором Газа. Что касается его восстановления, то мы можем предоставить странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это при нашей поддержке", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США стремятся не только взять под контроль Сектор Газа, но и избавиться от влияния радикальных групп, таких как ХАМАС.

"Но мы стремимся владеть Сектором Газа, взять его и убедиться, что ХАМАС не вернётся обратно. Не во что возвращаться. Это место под снос. Все, что там осталось, будет снесено", - заявил он.

Читайте также: В ООН назвали незаконным план Трампа выселить палестинцев из Сектора Газа

Также президент США выразил уверенность, что арабские страны согласятся на приём палестинцев после его переговоров с ними. Он убежден, что большинство палестинцев покинут Сектор Газа, если у них будет выбор, поскольку они не хотят вернуться в этот регион без надлежащих альтернатив.

"Единственная причина, почему они говорят о возвращении в Сектор Газа, заключается в том, что у них нет альтернативы. Когда у них будет альтернатива, они не захотят возвращаться в Сектор Газа", - резюмировал Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Читайте также: Трамп хочет договориться с Ираном о сохранении безъядерного статуса

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.

Читайте также: Реализация принципа двух государств, Израиля и Палестины является единственным путем к миру, - МИД Украины

Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

Трамп хочет купить Сектор Газы

Сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп хочет взять Сектор Газа под контроль США и не исключает возможность введения туда американских войск.

Также ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль должен передать США Сектор Газа, а палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места.

Читайте также: Палестинцы должны покинуть Сектор Газы, - Трамп

Трамп Дональд
+20
Тобто американські платники податків заплатять за операцію з пересадки самим собі цього геморою?
Вони точно саме за це голосували? Мабуть, Трамп просто "забув" включити відповідний пункт у програму передвиборчої агітації. Буває.
10.02.2025 10:47
+18
виборці трампа вже в ахуі чи ще ні?
10.02.2025 10:50
+15
Рыжий додик просто нездоров. Ему бы в дурдоме отдохнуть, а не в Белом Доме рулить.
10.02.2025 10:55
Страница 2 из 2
Там все неизмеримо сложнее.
А объяснять возникновение Израиля какими-то причудами средневековых пуритан и "ожиданием Антихриста" все равно, что квантовую теорию объяснять при помощи портновского метра и кусочка мела.
И если уже речь зашла о британцах, то именно из-за них и их мелких политических интриг от первоначального проекта лорда Бальфура "Национального Дома для иудеев в границах исторической Иудеи 1-го в.н.э." сначала отпало Заиорданье, которое они превратили в искусственное образование Иордания, затем северные провинции Голан отдали Сирии, затем на оставшемся крохотном кусочке суши половину отрезали выморочной Палестине и, пошло-поехало... Все в национальных британских традициях - "Разделяй и властвуй". Вот они и разделили, и хотя уже 80 лет не властвуют, но что бриты хотели, то и получилось - ни мира, ни порядка, ни вообще никакого существования
10.02.2025 13:39
Єдине питання - звідки взято, що Антихрист повинен буть євреєм? У "Одкровеннях Іоанна" такого немає... Те, що Армагеддон станеться на території Ізраїлю, нічого не значить - у свій час перші християни вважали "Антихристом" імператора Нерона... А він точно не був євреєм... А православні християни вважали "Антихристом" Петра І... Так він теж не єврей...
Тобто, в основі твого ствердження про причини виникнення держави Ізраїль лежить хибне (якщо не сказать "брехливо-наклепницьке") посилання...
Тепер назви мене "жидовським прислужником" чи "прихованим євреєм"... Я вже сміюся...
10.02.2025 13:35
Мне как-то все равно откуда это взято. Важно что в это верят эти люди.
10.02.2025 13:38
Хто це - "эти люди"? Бо я щось не зрозумів...
10.02.2025 13:41
Все кто ожидает Судного Дня и верит что для этого нужен Израиль.
10.02.2025 13:46
"Не крути хвостом"! Теорія "Судного дня" опирається на "Одкровення Іоанна" це - КАНОНІЧНИЙ текст. В ньому нічого не сказано про "національність" Антихриста. У апокрифічній літературі є натяки на те, що Антихрист - втілення Сатани у людській подобі. Про "національність" його нічого не говориться...
10.02.2025 13:51
Я как бы написал что эти идеи берут начало с английских пуритан 17го века. Вообще корни идут в крестовые походы, а это трансформация идеи, но это не важно. Важно что пуритане откопали рассуждения ранних отцов церкви, которые были весьма отвлеченные и решили что надо их реализовать на практике.
10.02.2025 14:00
Ти "как-бы" НАВРАЛО"...
А якщо вже хочеш пограться в "теорію змов", то знайди в Гуглі книгу Девіда Зельцера, "Омен", і почитай... Там Антихристом, доволі првдоподібно , виставлений АМЕРИКАНЕЦЬ... І знаєш - якщо відкинуть міфологічну складову цього роману - то "Трамп у вій красі" виступає... "Батько ХАОСУ"...
10.02.2025 14:14
Я ничего не врал. Люди верят в это. Доказывай это им, а не мне. Если люди во что-то верят и используют эти убеждения при принятии решений, то эти убеждения нужно упоминать.
10.02.2025 14:16
На форум цю БРЕХНЮ приніс ТИ... От і "атвечай за базар...".
10.02.2025 14:21
Это не брехня, а просто вера. Это не факты, так как этого еще не произошло.
10.02.2025 14:23
Так ми теж "люди віруючі"... Віримо в НАУКУ... Називається ЛОГІКА...
10.02.2025 14:45
Источник как бы если кому интересно - Ипполит Римский "О Христе и Антихристе". Я вот в гугле легко нашел.

Собрал Спаситель своих рассеянных овец, подобным же образом соберет и тот рассеянный народ Иудейский. Дал Господь печать верующим в Него, подобным же образом даст и тот. В образе человека явился Господь, в образе человека придет и он. Воскресил и показал Спаситель Свою святую плоть, как храм, восстановит также и он каменный храм в Иерусалиме.
10.02.2025 13:45
Вибач - ти *******?!!! Де в приведеному тобою уривку, сказано про "національність" Антихриста? Тут просто йде мова про відновлення держави Ізраїль!.
10.02.2025 13:54
Ну хорошо. Надо вернуть Израиль. Вот сейчас они этим и занимаются.
10.02.2025 13:57
Твердження, що Антихрист має бути євреєм, йде з католицького принципу про те, що єврейський Машіах тотожний Антихристу.
Тобто, якщо Євреї чекають на Машиаха-визволителя, то це означає, що вони чекають на Антихриста. Для Середньовіччя це годилося, сьогодні нонсенс.
Машіах у прямому перекладі - помазаник. Ось так іде єврейська традиція, що Первосвященика мазали елеем, тобто оливковою олією, звідси й Помазаник.
Йдемо далі, Йешу а-Нуцрі, у перекладі з івриту Ісус з Нацрату (Назарета), більш відомий як Ісус Христос грецькою. Ісус це і є Йешу (у них немає шиплячих звуків), а Христос - це помазаник.
Тобто в логіці таких міркувань виходить - Христос Антихрист. Ну і що з такими "теологами" робити? Сперечатися з ними...?
10.02.2025 13:53
Найкрутіші "теологи" тут - ті, що Біблії в руках не тримали... Я колись подібному ідіоту мав необережність написать, що Біблію створили ЄВРЕЇ, виклали в ній свою ІСТОРІЮ, і вона є практично тотожною Талмуду, а саме "християнство" - єретична секта юдаїзму... Так він "дристав далі, ніж бачив"... "Жидовський прислужник" - було його найм"якішим епітетом, стосовно мене...
10.02.2025 14:07
Христиане не умели читать всю историю. Так что оно для христианства и не надо. Как говорил папа Григорий - чтение вредно.
10.02.2025 14:10
А ти ретельно дотримуєшся напучувань Папи Григорія...
10.02.2025 14:16
Как в 7-м веке халиф Умар сжег Александрийскую Библиотеку со всей мудростью античного мира - "Если там написано то, что есть в Коране, оно лишнее. Если написано то, чего в Коране нет, оно вредное. В любом случае - сжечь"
10.02.2025 14:17
Те саме було і в Багдаді... Тільки там бібліотеку викинули в ріку. Це зробили монголи - щоб загатить річку. ********* писали, шо в той день води Тігру почорніли від чорнила... Наш "опонент" - з цієї ж "категорії"...
10.02.2025 14:25
Католицька церква те саме зробила в Європі, частину книг ходять легенди що всетаки сховали в бібліотеці Ватикану, але решту спалили тому що єресь, причому пішли дальше чим мусульмани, спалили з тими хто читав ті книжки
10.02.2025 15:28
..а у "друга володьі""
купи Єврейську АО
тоді настане мииир
10.02.2025 12:26
Купити у кого? У ХАМАСу? Ох жеж і киздло цей Трамп. Зєлє у нього вчитися і вчитися...
10.02.2025 13:12
Сектор Газа - територія Єгипту. Але на пропозицію Ізраїлю - забрать його назад (але разом з "палестинцями"), Єгипет категорично відмовився... Буквально сказано : "Нема дурних! Нам таке "щастя" не потрібне...".
10.02.2025 13:38
От я і кажу - в кого його Трамп збирається купувати? Єгипет не має суверинітету над тією територією.
Нехай в мене купить. Я недорого віддам.
10.02.2025 13:52
Коли Трамп заплатить, щоб Сонце із Заходу вставало? Ну, щоб Америка була першою і день починався з Америки, а не закінчувався?
Ну і барижна логіка.
10.02.2025 13:24
"собиратель земель херов". кончене та хворе на голову, маразм вже пробив дно.
10.02.2025 16:32
Га́за, га́зва, газава́т, ґазава́т (араб. ghazwah‎, тюрк. ghazawāt - набіг, напад, похід): У доісламські часи газами (газвами) називали часті набіги арабських племен одне на одного з метою захоплення майна, худоби, ін. трофеїв. Сектор Газа = сектор Набігів
10.02.2025 22:43
що скажуть на це 2 млн людей, що там живуть? як він собі це уявляє? як сталін звантажить їх товарні вагони і повезе? а тим, хто не погодиться - газові камери? лагеря? десь вже це було....
10.02.2025 23:48
І Придністров'я теж треба
11.02.2025 04:24
Страница 2 из 2
 
 