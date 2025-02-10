Трамп подтвердил намерение купить Сектор Газа и установить контроль, - АР
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты могут приобрести Сектор Газа, установить контроль над этим регионом и работать над его восстановлением вместе с арабскими странами.
Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
"Я настроен на покупку и владение Сектором Газа. Что касается его восстановления, то мы можем предоставить странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это при нашей поддержке", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что США стремятся не только взять под контроль Сектор Газа, но и избавиться от влияния радикальных групп, таких как ХАМАС.
"Но мы стремимся владеть Сектором Газа, взять его и убедиться, что ХАМАС не вернётся обратно. Не во что возвращаться. Это место под снос. Все, что там осталось, будет снесено", - заявил он.
Также президент США выразил уверенность, что арабские страны согласятся на приём палестинцев после его переговоров с ними. Он убежден, что большинство палестинцев покинут Сектор Газа, если у них будет выбор, поскольку они не хотят вернуться в этот регион без надлежащих альтернатив.
"Единственная причина, почему они говорят о возвращении в Сектор Газа, заключается в том, что у них нет альтернативы. Когда у них будет альтернатива, они не захотят возвращаться в Сектор Газа", - резюмировал Трамп.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
Президент США Джо Байден заявил, что ответ Израиля не должен касаться ядерных объектов Тегерана.
Ранее сообщалось, что Израиль официально поддержал перемирие с палестинской группировкой ХАМАС в Секторе Газа.
Напомним, американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.
Трамп хочет купить Сектор Газы
Сообщалось, что 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп хочет взять Сектор Газа под контроль США и не исключает возможность введения туда американских войск.
Также ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль должен передать США Сектор Газа, а палестинцев переселят в "более безопасные и красивые" места.
А объяснять возникновение Израиля какими-то причудами средневековых пуритан и "ожиданием Антихриста" все равно, что квантовую теорию объяснять при помощи портновского метра и кусочка мела.
И если уже речь зашла о британцах, то именно из-за них и их мелких политических интриг от первоначального проекта лорда Бальфура "Национального Дома для иудеев в границах исторической Иудеи 1-го в.н.э." сначала отпало Заиорданье, которое они превратили в искусственное образование Иордания, затем северные провинции Голан отдали Сирии, затем на оставшемся крохотном кусочке суши половину отрезали выморочной Палестине и, пошло-поехало... Все в национальных британских традициях - "Разделяй и властвуй". Вот они и разделили, и хотя уже 80 лет не властвуют, но что бриты хотели, то и получилось - ни мира, ни порядка, ни вообще никакого существования
Тобто, в основі твого ствердження про причини виникнення держави Ізраїль лежить хибне (якщо не сказать "брехливо-наклепницьке") посилання...
Тепер назви мене "жидовським прислужником" чи "прихованим євреєм"... Я вже сміюся...
А якщо вже хочеш пограться в "теорію змов", то знайди в Гуглі книгу Девіда Зельцера, "Омен", і почитай... Там Антихристом, доволі првдоподібно , виставлений АМЕРИКАНЕЦЬ... І знаєш - якщо відкинуть міфологічну складову цього роману - то "Трамп у вій красі" виступає... "Батько ХАОСУ"...
Собрал Спаситель своих рассеянных овец, подобным же образом соберет и тот рассеянный народ Иудейский. Дал Господь печать верующим в Него, подобным же образом даст и тот. В образе человека явился Господь, в образе человека придет и он. Воскресил и показал Спаситель Свою святую плоть, как храм, восстановит также и он каменный храм в Иерусалиме.
Тобто, якщо Євреї чекають на Машиаха-визволителя, то це означає, що вони чекають на Антихриста. Для Середньовіччя це годилося, сьогодні нонсенс.
Машіах у прямому перекладі - помазаник. Ось так іде єврейська традиція, що Первосвященика мазали елеем, тобто оливковою олією, звідси й Помазаник.
Йдемо далі, Йешу а-Нуцрі, у перекладі з івриту Ісус з Нацрату (Назарета), більш відомий як Ісус Христос грецькою. Ісус це і є Йешу (у них немає шиплячих звуків), а Христос - це помазаник.
Тобто в логіці таких міркувань виходить - Христос Антихрист. Ну і що з такими "теологами" робити? Сперечатися з ними...?
купи Єврейську АО
тоді настане мииир
Нехай в мене купить. Я недорого віддам.
Ну і барижна логіка.