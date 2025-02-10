РУС
Трамп верит, что достигает прогресса в переговорах с РФ о прекращении войны в Украине

Трамп и Путин

Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что во время контактов, в частности телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, ему удалось достичь прогресса в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он в очередной раз подтвердил, что уже имел телефонный разговор с Путиным, впрочем отказался предоставить какие-либо подробности о нем.

"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", - заявил лидер США.

"Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах", - сказал Трамп.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", - добавил он.

Читайте также: Кремль не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о разговоре Путина и Трампа

Он также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", - сказал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп говорил по телефону с Путиным о завершении войны в Украине.

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.

путин владимир (32214) Трамп Дональд (6640) война в Украине (6200)
+18
"Ми хочемо зупинити українсько-російську війну"-тобто Україна це вже країна-агрессор? А "ми" це хто? Ти та куйло?
10.02.2025 09:02 Ответить
+11
Нарциси-популісти - вони такі... (
10.02.2025 09:04 Ответить
+10
Цікаво, він дійсно в це вірить, чи просто очі замилює? Дорослий дядько, а наївний як дитина...
10.02.2025 08:59 Ответить
Цікаво, він дійсно в це вірить, чи просто очі замилює? Дорослий дядько, а наївний як дитина...
10.02.2025 08:59 Ответить
Нарциси-популісти - вони такі... (
10.02.2025 09:04 Ответить
путін зірве будь які домовленості, як він вже робив це неодноразово, тому нам немає за що хвилюватись, війна буде продовжуватись.
10.02.2025 09:26 Ответить
О прекращении твоего существования разве-что. Чего тут забыл? Бесплатной водки нету.
10.02.2025 19:58 Ответить
ти бидло кацапське, а друг твій вовк тамбовський
11.02.2025 07:20 Ответить
Не забудьте Карелію і Членінградську область фінам поіернути, а все що за Уралом віддасте Китаю.
11.02.2025 07:19 Ответить
Трамп і путін вірять в мир? Один тільки зеля проти?
10.02.2025 09:07 Ответить
А Ви що не знали, що Зеля Лідор Всесвіту? тільки він бідкається і переживає про Україну, то в спортзалі, то в Буковелі, то в Трускавці, то на Великому крадівництві а неблагодарні українці ще і критикують таку позитивну Бубочку.
10.02.2025 09:28 Ответить
не недооцінюйте Трампа
10.02.2025 11:04 Ответить
Дожимає путлєра в підкилимніи боротьбі?
10.02.2025 08:59 Ответить
А що, думку нашого потужного Лідора вже й в х*й не ставлять?
10.02.2025 09:00 Ответить
а шо колись ставили?
10.02.2025 09:09 Ответить
Ти так кажеш, ніби не існує Свідків кінця епохи бідності
10.02.2025 10:07 Ответить
а хто 1.5 роки облизував миршавого зебіла? від шольца до бідона....
10.02.2025 21:59 Ответить
В пи...у вставляють
10.02.2025 15:55 Ответить
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
10.02.2025 09:02 Ответить
"Ми хочемо зупинити українсько-російську війну"-тобто Україна це вже країна-агрессор? А "ми" це хто? Ти та куйло?
10.02.2025 09:02 Ответить
10.02.2025 09:03 Ответить
10.02.2025 09:04 Ответить
це нова течія угорських реконструкторів.
10.02.2025 09:14 Ответить
так вбити можуть
дроном у сраку
без цього косплєй зетніка не справжній
11.02.2025 07:19 Ответить
це косплей звідси
11.02.2025 07:32 Ответить
Все залежить від того за чій рахунок буде цей прогрес. А виходячи з того шо Додік ненаведить Зеленського то він його буде ставти рачки, нажаль разом з ЗЕ рачки буде ставити і Україну. ******** починайте скандувати
10.02.2025 09:03 Ответить
То виходить, що якщо навіть Трамп примусить пуйла підписати якогось папірця, що не вартий і ціни папірця і залишить за пуйлом все окуповане, то мови про репарації і не може бути. А це означає, що Потужний Зеля своєю політикою загнав українців у середньовіччя. Правда в нього все нормально, бо є вілли в Італії, Ялті, Лондоні і овшори по всьому світу, він бідосік то виживе, а ми?
показать весь комментарий
10.02.2025 09:33 Ответить
А шо ми? Ми, притомні люди, продовжим життя готуючись до нового вторгнення десь за 3 - 4 років, а непритомні та інши полоумні і адепти секти "Святого ЗЕ" знов будуть скакати по граблям та обмазувати всіх хто з ними не згоден, гівном.
10.02.2025 09:44 Ответить
для початку зацени скільки дрисне коли кордони відкриють
11.02.2025 07:18 Ответить
А ЗЄ вірить, що перемагає у війні бо Суджу захопив.
10.02.2025 09:06 Ответить
Може ще молиться на *уйла?
10.02.2025 09:06 Ответить
Хвора стара КЛЯЧА!
10.02.2025 09:09 Ответить
І якого дідька знов жувати позавчорашню (буквально) "новину"? Тільки тому що тепер її принесло з Ройтерз а не Нью Йорк Пост?
10.02.2025 09:11 Ответить
Нігуя собі - ми відстаєм - може путлєр вже на лопатках?
10.02.2025 09:18 Ответить
Локшина. Поки їдять.
10.02.2025 09:15 Ответить
Дратують ці балачки двох старих пердунів ,
для яких життя людей нічого не коштує !!
Невже не можна поставити в стойло кремлівського
диктатора і кривавого вбивцю ?
Як довго цей фюрер буде знущатися над Украіною?
10.02.2025 09:17 Ответить
Трамп как нарцисс хочет войти в историю как голубь мира ...
10.02.2025 09:22 Ответить
Трамп - это нарцисс интеллектом отставного капитана сельской бейсбольной команды. Невежественный самоуверенный дурак в стадии деменции..
10.02.2025 16:05 Ответить
Трамп це поручик Ржевский.
11.02.2025 00:07 Ответить
10.02.2025 09:26 Ответить
Единственное, на что я надеюсь, это на то, что амбиции Трампа окажутся больше, чем его дебилизм, больше надеяться не на что.

Трампу привалил джекпот, есть возможность на вполне законных основания задавить раз и навсегда быдлостан, да ещё и остаться в истории миротворцем, такой шанс выпадает раз в жизни и чтобы не воспользоваться им нужно быть супер дебилом.
10.02.2025 09:32 Ответить
Трамп вполне способен представить сдачу путину 20 % украинских территорий, как свою величайшую миротворческую миссию и как величайший успех. Рыжий клоун имеет очень бедный интеллект, да и попросту уже выживает из ума по возрасту.

Один факт назначения спецпредставителем по Украине 82-х летнего дряхлого Келлога о многом говорит...

Но, несмотря на всю дурь Трампа перспективы для Украины вполне хорошие: в случае прекращения огня Украина через 10 лет будет высокоразвитой богатой страной, а Московия деградирует морально и политически до стадии северокорейской помойки...
10.02.2025 16:13 Ответить
так, там руїни але ж не можна агресору давати дозвіл на отжим?
бо так усі почнуть війни
дурних у світі 75% десь
11.02.2025 07:17 Ответить
Трамп має сили і засоби для досягнення мети.На відміну від риторики найвеличнішого,який говорить одне,а робить інше.
10.02.2025 09:43 Ответить
у трампа 99% що він нагне зеленського та Україну і 1% що він нагне росію і путіна.
бо нема у трампа важелів проти путіна, ленінградський карлик добре потрудися щоб не було чим на нього натиснуть.
10.02.2025 10:08 Ответить
есть чем, например объявить рашу страной спонсором терроризма
10.02.2025 12:18 Ответить
Напряму в конфлікт США входити не хочуть, Україна прекрасно справляється із задачею виснаження методом проксі-війни.
11.02.2025 00:59 Ответить
але доведеться
ну або кацапів у малібу будете зустрічати
11.02.2025 07:15 Ответить
Дай нам Томагавки ! Ми самі все порєшаємо .
У рижева війна вже «українсько-расєйська». Мабуть думає, що це ми на русню напали.
10.02.2025 10:12 Ответить
Вже мали "порішати" з допомогою Хаймарсів, СтормШедоу, Атакамсів та Ф-16.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:10 Ответить
А шо, болотним сцикотно?
10.02.2025 12:52 Ответить
Короче: Трамп зливає Україну на капітуляцію.
10.02.2025 10:12 Ответить
Щось досягає, досягає - і ніхрена.
10.02.2025 11:30 Ответить
У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов всі світові 3,14стаболи - ******* розмови.
10.02.2025 11:37 Ответить
За три тижні правління Трамп:

1. Наклав санкцій на МКС, що дозволяє Пуйлу уникати арешту після ордеру за незаконне вивезення українських дітей.
2. Розпустив групу при Міністерстві юстиції США, яка розслідувала приховані активи кацапських олігархів.
3. Зупинив зусилля що до боротьби з кацапським впливом в Американській політиці.

Ймовірність капітуляції Пуйла вже майже 99,99%???
10.02.2025 11:44 Ответить
Ефект Даннінга-Крюгера в найкращому вигляді.
10.02.2025 13:18 Ответить
******** янки!
10.02.2025 15:39 Ответить
блажен кто верует
10.02.2025 16:31 Ответить
Зустрічі, трампа і прутіна, нагадують зустрічі, сівковича і кулініча.....
Для України та припинення війни московської, жодного сенсу!
10.02.2025 18:07 Ответить
Вполне реалистичный прогноз сделал 7 Дам.
10.02.2025 22:29 Ответить
10.02.2025 20:05 Ответить
Блаженний, хто вірить..."

Ну а блаженними, на росії, називали тих, хто "несповна розуму "..
10.02.2025 21:20 Ответить
Насколько я понимаю у братанов пупки и трампа конфликт интересов. Пупка хочет сохранить наворованное и выбить дивидентов, трамп хочет хотя бы частично вернуть наворованное и вместо дивидентов показать фиг.
Такие переговоры могут длится годами с нулем результата.
Поскольку обе стороны это понимают все что было до трампа будет продолжено.
Но в любом случае если даже будет перемирие Украине незамедлительно нужно форсировать изготовление ядерного оружия и принять программу ядерного сдерживания.
Кроме того - перемирие это не мир и до возврата всех территорий и репараций ни о каких ослаблениях санкций речи быть не может. Нужно интенсивно вооружатся и готовится к повторному нападению РФ. Оно неминуемо будет пока там Пупка у власти.
11.02.2025 08:28 Ответить
 
 