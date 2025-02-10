Трамп верит, что достигает прогресса в переговорах с РФ о прекращении войны в Украине

Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что во время контактов, в частности телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, ему удалось достичь прогресса в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Он в очередной раз подтвердил, что уже имел телефонный разговор с Путиным, впрочем отказался предоставить какие-либо подробности о нем.

"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", - заявил лидер США.

"Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах", - сказал Трамп.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", - добавил он.

Он также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной.

"Мы разговариваем с обеими сторонами", - сказал он.

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.