Трамп верит, что достигает прогресса в переговорах с РФ о прекращении войны в Украине
Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что во время контактов, в частности телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, ему удалось достичь прогресса в переговорах с Россией о прекращении войны в Украине.
Об этом Трамп заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Он в очередной раз подтвердил, что уже имел телефонный разговор с Путиным, впрочем отказался предоставить какие-либо подробности о нем.
"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", - заявил лидер США.
"Если мы разговариваем, я не хочу рассказывать вам о разговорах", - сказал Трамп.
"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", - добавил он.
Он также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают контакты с Россией и Украиной.
"Мы разговариваем с обеими сторонами", - сказал он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп говорил по телефону с Путиным о завершении войны в Украине.
Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.
дроном у сраку
без цього косплєй зетніка не справжній
для яких життя людей нічого не коштує !!
Невже не можна поставити в стойло кремлівського
диктатора і кривавого вбивцю ?
Як довго цей фюрер буде знущатися над Украіною?
Трампу привалил джекпот, есть возможность на вполне законных основания задавить раз и навсегда быдлостан, да ещё и остаться в истории миротворцем, такой шанс выпадает раз в жизни и чтобы не воспользоваться им нужно быть супер дебилом.
Один факт назначения спецпредставителем по Украине 82-х летнего дряхлого Келлога о многом говорит...
Но, несмотря на всю дурь Трампа перспективы для Украины вполне хорошие: в случае прекращения огня Украина через 10 лет будет высокоразвитой богатой страной, а Московия деградирует морально и политически до стадии северокорейской помойки...
бо так усі почнуть війни
дурних у світі 75% десь
бо нема у трампа важелів проти путіна, ленінградський карлик добре потрудися щоб не було чим на нього натиснуть.
ну або кацапів у малібу будете зустрічати
У рижева війна вже «українсько-расєйська». Мабуть думає, що це ми на русню напали.
Наступне вундерваффе - Томагавки?
1. Наклав санкцій на МКС, що дозволяє Пуйлу уникати арешту після ордеру за незаконне вивезення українських дітей.
2. Розпустив групу при Міністерстві юстиції США, яка розслідувала приховані активи кацапських олігархів.
3. Зупинив зусилля що до боротьби з кацапським впливом в Американській політиці.
Ймовірність капітуляції Пуйла вже майже 99,99%???
Для України та припинення війни московської, жодного сенсу!
Ну а блаженними, на росії, називали тих, хто "несповна розуму "..
Такие переговоры могут длится годами с нулем результата.
Поскольку обе стороны это понимают все что было до трампа будет продолжено.
Но в любом случае если даже будет перемирие Украине незамедлительно нужно форсировать изготовление ядерного оружия и принять программу ядерного сдерживания.
Кроме того - перемирие это не мир и до возврата всех территорий и репараций ни о каких ослаблениях санкций речи быть не может. Нужно интенсивно вооружатся и готовится к повторному нападению РФ. Оно неминуемо будет пока там Пупка у власти.