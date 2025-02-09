Кремль не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о разговоре Путина и Трампа

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщали СМИ.

Об этом он заявил в комментарии пропагандистскому ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" публикации о разговоре Путина и Трампа.

В то же время представитель Кремля добавил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном "возникают по разным каналам".

Как писало New York Post, Трамп в интервью сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.