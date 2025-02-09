РУС
Кремль не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о разговоре Путина и Трампа

Дмитрий Песков о разговоре Трампа с Путиным

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщали СМИ.

Об этом он заявил в комментарии пропагандистскому ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" публикации о разговоре Путина и Трампа.

В то же время представитель Кремля добавил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном "возникают по разным каналам".

Читайте также: Трамп говорил по телефону с Путиным о завершении войны в Украине

Розмова Трампа з Путіним про Україну: Пєсков прокоментував

Как писало New York Post, Трамп в интервью сообщил, что разговаривал с Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине.

Напомним, что 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Впоследствии Зеленский анонсировал переговоры с командой Трампа. Также Зеленский хочет, чтобы Трамп сначала встретился с ним, а потом с Путиным.

Песков Дмитрий (2002) путин владимир (32214) Трамп Дональд (6640)
Топ комментарии
+9
Як писав один з дописувачів, ***** взяло київ "за трі дня", рудофюрер закінчив війну "за 24 години". Вони одне одного варті.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:37 Ответить
+5
Навіщо згадувати слова якось збоченця… не підтвердити, ні спростувати…, а в дзеркалі воно себе впізнає? Чи теж не кожного разу…
показать весь комментарий
09.02.2025 10:40 Ответить
+4
Він вже їх виконує.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:55 Ответить
Може тому, що розмова ні про що? Навіть якщо й була.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:37 Ответить
Патлатому зараз не до дебільних лекцій про "австрійський генштаб" і тому подібну маячню,яку продукує ***** стосовно України. Гренландія чекає.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:03 Ответить
Вчора читав якогось вумного блохера, що все навпаки: Трамп лише робе вигляд, що йому цікава Палестіна Гренландія та інший мотлох - щоб приспати пильнісь ху.ла, для відволікання уваги. А потім як вдарить, з Ненацька, саме з українського питання. Ну побачимо.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:20 Ответить
Тіліграфне агєнства савєцкава саюза...Збоченці.
Нє смог ні то і нє то.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:37 Ответить
Ротяку мив після ********** х.йла тому й не чув розмови.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:37 Ответить
Як писав один з дописувачів, ***** взяло київ "за трі дня", рудофюрер закінчив війну "за 24 години". Вони одне одного варті.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:37 Ответить
Такі коменти підготовані наперед, бо жодне ТАСС не задасть такого питання зненазька. Ціну собі набивають.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:40 Ответить
Навіщо згадувати слова якось збоченця… не підтвердити, ні спростувати…, а в дзеркалі воно себе впізнає? Чи теж не кожного разу…
показать весь комментарий
09.02.2025 10:40 Ответить
А він там не відбивається.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:56 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2025 11:14 Ответить
Бо плутає стіну з дзеркалом!
показать весь комментарий
09.02.2025 11:26 Ответить
Коли дивиться в дзеркало, то думає «і що то за ху#ня на мене вирячилась?»
показать весь комментарий
09.02.2025 11:28 Ответить
Воно не токмо каби что, а прямо почом зря.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:44 Ответить
"трамплін" поговорив з куйлом, тепер він знає його план ,про можливе припинення війни, і про ті українські території,котрі він хоче "прикарманити.На наступному тижні зустрінеться із "зе" ,щоб дати йому план куйла, і "вибити" в "зезедента" "згоду" на окупацію частини України куйлом...
показать весь комментарий
09.02.2025 10:47 Ответить
Трамп виконувати забаганки ***** не буде.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:53 Ответить
Він вже їх виконує.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:55 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:05 Ответить
Трамп планує скоротити бюджет Пентагону, залучивши Маска, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3534883
показать весь комментарий
10.02.2025 11:25 Ответить
Він може хотіти багато чого. Не все йому дозволять.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:36 Ответить
Ну да, трумп званіл, а моль в шкафу пряталась...
показать весь комментарий
09.02.2025 10:53 Ответить
Якщо Трамп вирішить проблему про кордони до 24.02.2022, то вже буде прогрес.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:56 Ответить
Ага, папа у Буратіно був Шварценеггером.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:03 Ответить
Неприятно. Всё-таки, сперва надо было с Зелей хоть парой слов перекинуться, чисто для виду. А так показал нам нашу субъектность
показать весь комментарий
09.02.2025 10:56 Ответить
Про що, якби від нього щось зависло. Краще вже з Ермаком, а той би пояснив вже зеленскому суть розмови
показать весь комментарий
09.02.2025 11:03 Ответить
Коли кацапи такі загадкові значить ведуться якісь договорняки.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:57 Ответить
Не встиг вуса з чемодана витягнути, ось і не чув
показать весь комментарий
09.02.2025 10:59 Ответить
Это хороший знак, по всей видимости Трамп всё таки вставил путлеру пистон в одно место и предупредил, чтобы он не болтал, поэтому они и молчат.
показать весь комментарий
09.02.2025 10:59 Ответить
А коли ще прочитаємо, що Трамп не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про розмову з Путіним...
показать весь комментарий
09.02.2025 11:10 Ответить
Просто письков ещё не опросил всех Ху#лов и не знает, с кем из них говорил трампон.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:58 Ответить
Прочел, мол, кацапы не смогли подтвердить опровергнуть змову.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:03 Ответить
Зате, у трампа велкі плани що до путіна
показать весь комментарий
09.02.2025 12:09 Ответить
шо за інтрігі? вся сім'я піськова вже китайський вивчила?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:31 Ответить
Пьскофф как писек в рот набрал...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:59 Ответить
Оказывается телефонные мошенники звонят не только нам
показать весь комментарий
09.02.2025 13:28 Ответить
Зсучені забули домовитись з інфантилом шо казати як спитають…
показать весь комментарий
09.02.2025 13:39 Ответить
 
 