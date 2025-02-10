Выдавали себя за бойцов Интернационального легиона: задержана украино-грузинская банда "домушников". ВИДЕО+ФОТО

В Киеве разоблачена группировка, которая "специализировалась" на кражах из квартир. Среди фигурантов - украинцы и граждане других стран.

"Полицейские задокументировали деятельность группировки, которая "специализировалась" на кражах из квартир граждан. Его лидером оказался 58-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе и за разбойные нападения на частные дома в разных регионах Украины.

Имея тесные связи с представителями криминалитета, организатор преступной группы заручился поддержкой еще одного жителя столицы и привлек в сообщники ряд иностранцев, часть из которых находится в международном розыске за совершение преступлений на территории других стран.

Перед тем как выйти на "дело" дельцы тщательно готовились: собирали информацию о потенциальных жертвах и их распорядок дня, обеспечивали меры конспирации, изучали различные возможности для проникновения в помещение и сбыта похищенного. Также обследовали прилегающую территорию, изучали расположение уличных камер видеонаблюдения и даже устанавливали собственные в подъездах потенциальных потерпевших для фиксации передвижения последних", - говорится в сообщении.

Фигуранты встречались на СТО одного из уголовников, чтобы обсудить преступные планы и поделиться полученной информацией.

Мужчины переодевались в "пиксель" и передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками, которые постоянно меняли. При проверке представлялись бойцами иностранного легиона и предъявляли поддельные удостоверения с вымышленными анкетными данными.

Среди злоумышленников - украинцы и граждане других стран, среди которых ранее судимые, а также находящиеся в международном розыске за умышленное убийство в РФ и имущественные преступления в Германии.

Правоохранители провели 19 обысков, изъяв похищенные ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры и другую спецтехнику, документы, автомобили и черновые записи.

Правоохранители задержали организатора транснациональной группы и трех ее участников. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Заочные подозрения получили еще двое их сообщников. Сейчас готовятся материалы для объявления их в розыск.

Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц к противоправной деятельности.

За содеянное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, речь идет о гражданах Украины и Грузии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силой захватили аптеку и обокрали ее более чем на 2 млн грн: в Днепре группе лиц сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
























