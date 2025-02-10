РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7850 посетителей онлайн
Новости
7 243 9

Выдавали себя за бойцов Интернационального легиона: задержана украино-грузинская банда "домушников". ВИДЕО+ФОТО

В Киеве разоблачена группировка, которая "специализировалась" на кражах из квартир. Среди фигурантов - украинцы и граждане других стран.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские задокументировали деятельность группировки, которая "специализировалась" на кражах из квартир граждан. Его лидером оказался 58-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе и за разбойные нападения на частные дома в разных регионах Украины.

Имея тесные связи с представителями криминалитета, организатор преступной группы заручился поддержкой еще одного жителя столицы и привлек в сообщники ряд иностранцев, часть из которых находится в международном розыске за совершение преступлений на территории других стран.

Перед тем как выйти на "дело" дельцы тщательно готовились: собирали информацию о потенциальных жертвах и их распорядок дня, обеспечивали меры конспирации, изучали различные возможности для проникновения в помещение и сбыта похищенного. Также обследовали прилегающую территорию, изучали расположение уличных камер видеонаблюдения и даже устанавливали собственные в подъездах потенциальных потерпевших для фиксации передвижения последних", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Силой захватили аптеку и обокрали ее более чем на 2 млн грн: в Днепре группе лиц сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТО

Фигуранты встречались на СТО одного из уголовников, чтобы обсудить преступные планы и поделиться полученной информацией.

Мужчины переодевались в "пиксель" и передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками, которые постоянно меняли. При проверке представлялись бойцами иностранного легиона и предъявляли поддельные удостоверения с вымышленными анкетными данными.

Среди злоумышленников - украинцы и граждане других стран, среди которых ранее судимые, а также находящиеся в международном розыске за умышленное убийство в РФ и имущественные преступления в Германии.

Смотрите также: Задержаны два грабителя банка в Чернигове: сделали подкоп, но перестарались с дымовой завесой и устроили взрыв. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели 19 обысков, изъяв похищенные ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры и другую спецтехнику, документы, автомобили и черновые записи.

Правоохранители задержали организатора транснациональной группы и трех ее участников. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Заочные подозрения получили еще двое их сообщников. Сейчас готовятся материалы для объявления их в розыск.

Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц к противоправной деятельности.

За содеянное им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным прокуратуры, речь идет о гражданах Украины и Грузии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силой захватили аптеку и обокрали ее более чем на 2 млн грн: в Днепре группе лиц сообщено о подозрении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві
Затримано банду домушників у Києві

Автор: 

Киев (26138) ограбление (1372) Нацполиция (16768)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нельзя так грубо с джигитами,их там на верху вон как много джигитов...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:41 Ответить
для чого вони тут потрібні, на розмінування разом з московськими попами та їх паствою.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:45 Ответить
Якщо запакували банду (медалі оперативникам, але не їх керівникам), то треба прослідкувати, щоб українські суди якмога більше років її не могли звільнити (за умов війни, думаю, що цих років має бути максимально багато), я не проти й того, щоб з в'язниці взагалі ніколи не вийшли ті, хто причетний до вбивства, чи доведення до самовбивства громадян. До того ж прикриття "пікселями", тобто використання форми військовослужбовців, для здійснення злочину, це додаткова обтяжлива обставина.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:52 Ответить
На Московії була гучна історія. У котедж тенісистки грузинського походження увірвалися бандити і катували сім'ю вимагаючи гроші. Бандити виявилися грузинами.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:54 Ответить
це робота дільничого,він повинен знати мешканців свого району, висновок --чи ці дільничі прикормлені чи ім похер на виконання своїх обов"язків
показать весь комментарий
10.02.2025 12:00 Ответить
А чому не показуєте морди " героїв "
показать весь комментарий
10.02.2025 12:07 Ответить
Щоб наступного тижня ви їх не впізнали на вулиці...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:41 Ответить
Грабь награбленое
показать весь комментарий
10.02.2025 12:45 Ответить
Если без шуток - это один из отголосков принятого в начале 2000-х Грузией Закона об оружии. Там разрешено им владеть любому и стрельба по любому, кто проник в жилище является правомерной (даже, если насмерть). За считанные недели квартирные кражи в Грузии прекратились вообще, домушники в спешном порядке страну покинули. Теперь они процветают в т.ч. и в Украине. Окажи какой нибудь хозяин квартиры им сопротивление - не известно, кому больше дадут.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:48 Ответить
 
 